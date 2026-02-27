Un pacient al Dispensarului Republican de Narcologie și-a ucis colegul de la dezalcoolizare
Moldova1, 27 februarie 2026 14:30
S-au internat la Dispensarul Republican de Narcologie din Chișinău pentru dezalcoolizare, dar nu au rezistat și au mers să consume împreună alcool. La scurt timp, între cei doi bărbați a izbucnit un conflict care a culminat cu un omor.
Mobilizare pe rețelele de socializare pentru un protest ce ar urma să aibă loc pe 25 martie. Poliția suspectează tentative de destabilizare # Moldova1
Poliția Republicii Moldova anunță că verifică informațiile apărute pe rețelele de socializare, unde sunt distribuite imagini video prin care cetățenii sunt îndemnați să participe la un eventual protest antiguvernamental pe 25 martie. Potrivit instituției, până în acest moment autoritățile nu au fost notificate oficial de vreun organizator cu privire la desfășurarea unei astfel de acțiuni publice.
Un pacient al Dispensarului Republican de Narcologie și-a ucis colegul de la dezalcoolizare # Moldova1
Fiecare a patra infracțiune înregistrată în Republica Moldova face parte din categoria celor grave sau deosebit de grave. Cele mai multe sunt comise în mediul urban, aproape o treime având loc în municipiul Chișinău. Autorii sunt, în mare parte, bărbați, care reprezintă peste 90% din totalul persoanelor care comit infracțiuni.
Drepturile și libertățile populației din stânga Nistrului au suferit o deteriorare semnificativă pe parcursului anului 2025, în contextul aprofundării crizei energetice și economice cauzate de sistarea livrărilor de gaze rusești către regiune, în ianuarie anul trecut. Datele sunt incluse în raportul Promo-LEX „Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Retrospectiva anului 2025”.
Moldovenii consumă anual circa 57 de mii de tone de carne de porc: Pe locul doi se situează carnea de pasăre # Moldova1
Industria cărnii de porc din Republica Moldova a înregistrat, în ultimii 20 de ani, cea mai spectaculoasă transformare, însă în 2025 a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza focarelor de pestă porcină, susține expertul economic Veaceslav Ioniță.
Plahotniuc, „trădat” de o femeie cu nume de cod „Maria Ursu”: Ce declarații a făcut martora sub acoperire în procesul lui Plahotniuc # Moldova1
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „furtul miliardului”, ar fi rămas fără sume importante de bani, transferate printr-o schemă pusă la cale împreună cu un afacerist din România, Bogdan Gheorghiu, pentru a li se pierde urma. Mărturiile în cauză ale unei agente sub acoperire, cu numele de cod „Maria Ursu”, au fost examinate în ședința de judecată din 26 februarie.
Autoritățile de la Chișinău nu au recepționat nicio notificare oficială privind suspendarea importurilor de vinuri în Ucraina, afirmă MAIA # Moldova1
Pe piața ucraineană nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Instituția precizează că nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale restricții asupra importului de vinuri sau de alte produse vitivinicole moldovenești.
Echipamente moderne pentru pompierii din R. Moldova, oferite de Danemarca: Donație în valoare de 600 de mii de euro # Moldova1
Pompierii din Republica Moldova au primit 150 de aparate autonome de respirat și 220 de seturi de echipamente individuale de protecție, care vor contribui la sporirea nivelului de siguranță al salvatorilor în intervenții la incendii, accidente industriale sau misiuni cu substanțe periculoase. Echipamentele în valoare de circa 600 de mii de lei au fost donate de Danemarca.
ÎN CONTEXT | Ungaria și Slovacia, șantajate de Moscova. Expert: „Energia este o armă geostrategică” # Moldova1
Tensiunile dintre Ungaria, Slovacia și Ucraina au atins un nou punct critic, după ce livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba au fost întrerupte în urma unor atacuri militare. Energia rămâne un instrument din arsenalul războiului hibrid, iar infrastructura tehnică, dependentă de decizii politice, devine un câmp de presiune asupra Ucrainei, afirmă expertul în strategii energetice din România, Cosmin Gabriel Păcuraru.
Investigație: Moldoveni implicați în scheme coordonate de FSB pentru influență în R. Moldova # Moldova1
Moldovenii Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun, care dețin și cetățenia Federației Ruse, ar fi implicați într-o schemă de influență în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Potrivit unei analize a jurnaliștilor de la Deschide.MD, cei doi au întreprins multiple tentative de infiltrare în diverse inițiative pentru a influența agenda publică și a redistribui resursele de soft power rusesc.
Doi judecători din completele anticorupție demisionează înainte de vetting, iar unul a refuzat să fie supus evaluării externe # Moldova1
Comisia de Evaluare a Judecătorilor demarează vettingul în cazul magistraților care au făcut parte, începând cu 1 ianuarie 2017, din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției.
Profesor din nordul R. Moldova, suspendat după un presupus abuz sexual asupra unei eleve. MEC cere anchetă și protecția minorei # Moldova1
O elevă dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova ar fi fost abuzată sexual de un profesor. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat în legătură cu acest caz și a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată din funcție a cadrului didactic pe întreaga durată a anchetei.
Investigație Deschide.MD: Moldoveni implicați în scheme coordonate de FSB pentru influență în R. Moldova # Moldova1
Calificare cu mari emoții pentru FC Fiorentina în optimile de finală ale Ligii Conferințelor. În manșa secundă a play-off-ului, echipa „viola" a pierdut acasă cu 2:4, după prelungiri, în fața formației poloneze Jagiellonia Bialystok. Fiorentina câștigase meciul-tur cu 3:0, însă la Florența, finalista edițiilor din 2023 și 2024 a jucat slab în apărare.
Federația Rusă, condamnată din nou de CtEDO pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană # Moldova1
Federația Rusă a încălcat grav drepturile fundamentale ale unui grup de șase cetățeni din regiunea transnistreană care au participat, în 2018, la o întrunire pașnică. Verdictul a fost pronunțat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Jucoveț și alții contra R. Moldova și Rusiei.
Liga Europei la fotbal: Atacantul de 39 de ani Olivier Giroud și-a adus contribuția la calificarea echipei sale în optimile de finală # Moldova1
„Remontada" în stil francez. Olympique Lille s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Europei la fotbal după ce a eliminat pe Crvena Zvezda. Deși pierduse cu 0:1 pe teren propriu, echipa condusă de Bruno Génésio a învins cu 2:0 în deplasare. Olivier Giroud a deschis scorul în minutul 4 cu o lovitură de cap. Campioana Serbiei nu a avut forța să egaleze, iar câștigătoarea dublei manșe s-a decis în prima repriză suplimentară.
GAZE | Energocom deschide un nou Centru de relații cu clienții în Chișinău. Oficiul de pe strada A. Pușkin își încetează activitatea # Moldova1
Energocom deschide, începând cu 2 martie 2026, propriul Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău, renunțând la serviciile companiei Moldovagaz. Noul oficiu este destinat consumatorilor din capitală și va funcționa pe strada Ion Creangă 6V.
VIDEO | Zeci de percheziții în Chișinău și la Durlești: Suburbia, delapidată de terenuri publice, iar prejudiciul ar depăși 15 milioane de lei # Moldova1
Opt persoane, inclusiv primarul și viceprimarul orașului Durlești, suburbie a capitalei, au fost reținute pentru 72 de ore, ca urmare a 50 de percheziții efectuate vineri, 27 februarie, de oamenii legii, într-o cauză penală pornită privind deposedarea administrației publice locale de mai multe terenuri.
VIDEO | Descinderi la Primăria Durlești: Suburbia, delapidată de terenuri publice, iar prejudiciul ar depăși 15 milioane de lei # Moldova1
Oamenii legii au descins vineri, 27 februarie, la Primăria Durlești, suburbie a Chișinăului, efectuând percheziții în mai multe cauze penale care ar viza acțiuni de delapidare a unor terenuri publice aflate în gestiunea autorităților locale.
Saloanele de frumusețe, vizitate de inspectorii fiscali: Fără salarii în plic și toate veniturile declarate oficial # Moldova1
Angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS) demarează o acțiune amplă de monitorizare a activității agenților economici și persoanelor fizice care oferă servicii de frumusețe – frizerii sau saloane de cosmetologie – pentru a preveni evaziunea fiscală.
Poluare a râului Bâc: Administratorul unei firme din Anenii Noi riscă până la 5 ani de închisoare # Moldova1
Administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate din raionul Anenii Noi va compărea în fața instanței într-un dosar privind poluarea apelor râului Bâc, cu prejudicii estimate la peste 1.3 milioane de lei.
Vânzarea activelor Lukoil, încetinită: SUA crește presiunea asupra Moscovei în negocierile de pace privind Ucraina # Moldova1
Statele Unite au decis să încetinească procesul de vânzare a activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, în încercarea de a amplifica presiunea asupra Rusiei în discuțiile de pace privind conflictul din Ucraina, transmite Reuters, cu referire la patru surse familiare cu negocierile.
PREMIERĂ | R. Moldova poate participa la programul „NEB Boost”: Proiecte remunerate cu 30.000 de euro # Moldova1
Republica Moldova este eligibilă să participe, în premieră, la programul „NEB Boost”, inițiativă lansată de Comisia Europeană pentru a evidenția proiecte inovatoare care transformă comunitățile în locuri mai frumoase și agreabile pentru cetățeni.
Toate numerele de urgență, reunite pe EVO: „Sprijin atunci când fiecare secundă contează” # Moldova1
EVO – portalul guvernamental care oferă acces unic la toate serviciile digitale ale statului – a fost completat cu noi funcționalități. Pentru prima dată, toate numerele de urgență și liniile speciale pentru situații critice sunt reunite într-un singur loc, cu acces direct din interfața portalului, în zona dedicată sprijinului pentru utilizatori.
Teatrul B.P. Hașdeu” din Cahul, primul edificiu teatral construit după independență, va fi gata în acest an # Moldova1
După aproape patru decenii de activitate fără un sediu, Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul se apropie de finalizarea noii sale clădiri. Lucrările vor fi reluate, iar contractul pentru finalizarea construcției a fost semnat de ministrul Culturii, Cristian Jardan, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Sud și compania de construcții desemnată câștigătoare.
Lovituri aeriene și schimburi de focuri la graniță: Islamabadul anunță „război deschis” cu Afganistanul # Moldova1
Pakistanul a bombardat în cursul nopții de vineri, 27 februarie, ținte ale guvernului taliban din marile orașe ale Afganistanului, au declarat vineri oficiali din ambele țări, într-o escaladare majoră a tensiunilor dintre cele două state. Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a descris situația drept „război deschis”, potrivit Reuters.
Mulți își pun întrebarea: de ce Ungaria face încă parte din Uniunea Europeană, având în vedere că se opune multor decizii importante, iar Viktor Orbán se arată pro-rus pe față?
„Sfaturile Melaniei”, culegere de dramaturgie scrisă de Irina Nechit, lansată la Chișinău # Moldova1
Este o cunoscută poetă și jurnalistă, iar de circa 20 de ani scrie și piese de teatru, care au fost premiate, montate pe scenele teatrale și au răsunat în spectacolele radiofonice de la noi și din România. Acum, Irina Nechit a reușit să-și vadă visul împlinit: piesele ei au apărut într-o culegere de dramaturgie, „Sfaturile Melaniei”, care a fost lansată la Muzeul Național al Literaturii Române.
Circa 90.000 de ucraineni, dați dispăruți de la începutul războiului, majoritatea sunt militari # Moldova1
Circa 90.000 de ucraineni au fost dați dispăruți de la începutul războiului declanșat în urmă cu patru ani de invazia rusă, a declarat joi comisarul de stat ucrainean pentru persoane dispărute în circumstanțe speciale.
Reforma administrației publice locale ridică semne de întrebare asupra organizării alegerilor din 2027 # Moldova1
Procesul de amalgamare a localităților complică organizarea alegerilor locale, ridicând întrebări privind modul în care vor fi păstrate funcțiile actuale ale primarilor și consilierilor și cum va fi asigurată reprezentarea echitabilă a comunităților mici în noile consilii locale. Autoritățile susțin că analizează calendarul electoral și impactul reformei asupra alegerilor locale noi, care sunt programate în 2027, pentru a se asigura că procesul respectă atât Codul Electoral, cât și standardele constituționale.
Zelenski anunță o reuniune tripartită SUA-Ucraina-Rusia, „la începutul lui martie”, în Emiratele Arabe Unite, în urma unor „progrese” în Elveția # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evocat joi o viitoare reuniune tripartită între Ucraina, Rusia și Statele Unite „la începutul lui martie”, în Emiratele Arabe Unite (EAU), și a apreciat că negocierile de joi, la Geneva, cu americanii au permis progrese, relatează AFP, citată de news.ro.
Procesul electoral din Republica Moldova s-a modernizat semnificativ în ultimii ani, însă rămâne vulnerabil la interferențe externe, dezinformare, atacuri cibernetice și tentative de corupere a alegătorilor. Concluziile au fost formulate în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, la care au participat reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), ai societății civile și ai clasei politice.
Șase morți și aproximativ 20 de răniți într-o explozie de gaz într-o cafenea din Kazahstan # Moldova1
Preliminar, șase persoane au murit, iar alte aproximativ 20 au fost rănite în urma unei explozii de gaz într-o cafenea din Kazahstan. Informația a fost transmisă pe 26 februarie de către departamentul regional pentru situații de urgență, citat de presa rusă.
ÎN CONTEXT | Alexandru Flenchea: „Singura utilitate a formatului «1+1» este de a ține Rusia în afara negocierilor” # Moldova1
Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol „este util pentru a limita rolul Federației Ruse în procesul de negocieri”, însă soluțiile fiscale, energetice și educaționale trebuie să pornească consecvent din partea autorităților constituționale. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, consideră că puterea de decizie aparține Republicii Moldova, iar unificarea economică deschide calea pentru reintegrarea țării.
Două persoane și-au pierdut viața în urma a două accidente grave, unul rutier și altul feroviar, produse în municipiul Chișinău și în apropierea satului Elizaveta, municipiul Bălți. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), tragediile s-au produs în seara zilei de joi, 26 februarie.
Franța blochează 35 de site-uri rusești și restricționează accesul la posturi de televiziune și radio din Rusia # Moldova1
Autoritatea franceză de reglementare a audiovizualului (ARCOM) a dispus blocarea a 35 de site-uri ale unor publicații rusești și accesul la posturi de televiziune și de radio rusești pe platforme de streaming, punând astfel în aplicare sancțiuni europene, a anunțat instituția joi, 26 februarie.
„Cunoașterea riscurilor - primul pas spre siguranță”, campanie pentru a proteja locuitorii din clădirile cu risc major # Moldova1
Un număr de 238 din peste o mie de clădiri înalte și blocuri cu mansardă din Republica Moldova prezintă risc major în caz de incendiu sau alte situații excepționale. Majoritatea acestora se află în municipiul Chișinău, unde aproximativ 8.700 de persoane locuiesc în condiții ce le-ar putea pune viața în pericol. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat campania națională „Cunoașterea riscurilor - primul pas spre siguranță”, menită să informeze populația și să reducă riscurile prin implicarea autorităților responsabile.
Bani pentru declarații: Consilierii municipali ridică mii de lei pe lună fără a lua vreo decizie pentru municipalitate # Moldova1
Vin la ședințe care nu mai au loc din cauza lipsei de cvorum, fac declarații politice fără să aprobe vreo decizie utilă pentru chișinăuieni, după care se duc acasă cu buzunarele pline. Consilierii municipali din Chișinău, care nu au aprobat bugetul capitalei de aproape doi ani și nu reușesc să ajungă la consens pentru a rezolva problemele capitalei, primesc câte circa 3.000 de lei inclusiv pentru fiecare tentativă eșuată de a organiza ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
Valeriu Chiveri propune trecerea tuturor școlilor din raioanele de est la predarea în limba română, din 1 septembrie 2026 # Moldova1
După o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa negocierilor în formatul 1+1. Vicepremierul pe Reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol.
Afganistanul a lansat „atacuri masive” împotriva Pakistanului și anunță că a cucerit 15 avanposturi militare pakistaneze # Moldova1
Autoritățile talibane afgane au lansat „atacuri masive” împotriva forțelor pakistaneze, de-a lungul frontierei și anunță că au au ucis sau luat prizonieri mai mulți militari inamici ca represalii în urma unor bombardamente recente, anunță joi un purtător de cuvânt al armatei afgane în estul Afganistanului, relatează AFP, citată de news.ro.
Deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative în acest an, dintre care 314 proiecte prevăzute în Programul Național de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. De asemenea, va fi examinată ratificarea a 18 tratate internaționale, o serie de acte care rezultă din executarea hotărârilor Curții Constituționale, precum și audierea a 48 de rapoarte anuale ale autorităților și instituțiilor publice. Programul legislativ pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței plenare din 26 februarie.
Tensiunile dintre Ucraina, Ungaria și Slovacia persistă după întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin conductele Drujba # Moldova1
Tensiunile dintre Ucraina și țările europene, Ungaria și Slovacia persistă după întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin conductele Drujba, ca urmare a unui atac rus. Premierul ungar, Viktor Orban, îl acuză pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, de blocarea conductelelor în încercarea de a forța Ungaria să intre în război. Iar premierul slovac, Robert Fico, amenință cu noi măsuri împotriva Ucrainei dacă tranzitul petrolului către rafinăria Slovnaft nu va fi reluat.
Petrocub Hâncești face ultimele retușuri înaintea startului celei de-a doua părți a sezonului competițional. Discipolii lui Șota Maharadze au jucat un meci amical cu Real Sireți, pregătindu-se astfel de partidele de săptămâna viitoare, din Cupa Moldovei și liga națională.
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs joi seara în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Ucraina ar putea limita importul vinurilor moldovenești, după disputa privind carnea de pasăre # Moldova1
La aproape o lună de la suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina, autoritățile de la Kiev pregătesc măsuri de răspuns care ar putea afecta direct exporturile vinicole ale Republicii Moldova. Potrivit presei ucrainene, Guvernul a elaborat deja un proiect de hotărâre ce prevede introducerea licențierii pentru importul unor produse moldovenești, măsură care ar putea limita semnificativ accesul vinurilor moldovenești pe piața ucraineană.
Socialiștii cer crearea unei comisii de anchetă privind grațierea lui Șepeli. Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară # Moldova1
Socialiștii au cerut crearea unei comisii de anchetă în scandalul grațierii lui Nicolai Șepeli, care a fost reținut și arestat săptămâna trecută, fiind bănuit că ar fi organizatorul unui grup criminal care urma să asasineze mai multe persoane publice din Ucraina. Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară, catalogând situația drept o „fumigenă”. În același timp, fostul procuror general, deputatul Alexandr Stoianoglo a ținut să precizeze că solicitarea de grațiere a lui Șepeli a ajuns la Președinție după plecarea lui din funcție.
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE # Moldova1
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene (UE). Un document în acest sens a fost votat pe 26 februarie, de Parlament, în prima lectură. O prevedere se referă la cerințele de conservare a biodiversității. Grădinile zoologice vor avea obligația de a elabora, implementa și publica propria strategie de conservare a biodiversității, care va include programe de reproducere în captivitate, activități educaționale și proiecte de cercetare științifică.
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat # Moldova1
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat. Cabinetul de Miniștri de la Kiev a pregătit modificări la lista bunurilor a căror import va fi supus unui control special în anul 2026, anunță presa ucraineană. Restricțiile vizează vinurile, strugurii proaspeți, alcoolul etilic și distilatele.
Alerta cu bombă de la aeroportul din Chișinău, falsă. Pasagerii își pot continua deplasările # Moldova1
Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău s-a dovedit a fi falsă, iar activitatea aerogării a fost reluată.
