11:00

Persoanele aflate în județul Tulcea, zona de graniță cu Ucraina, au primit, vineri dimineața, în jurul orei 8:48, un nou mesaj RO-ALERT, al doilea în mai puțin de două ore.În mesajul de alertă extremă, tulcenii sînt informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile le recomandă să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de