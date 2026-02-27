A fost anunțat cînd vor fi finalizate lucrările de pe strada 31 August 1989

09:00

Astăzi, la ora 14:30, instanța de fond urmează să pronunțe sentința în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei. Procurorii au cerut 9 ani de închisoare.Totodată, se cere ca Ciochină să achite un prejudiciu de peste 31.000 de lei în contul statului. În dosar este învinuit şi un medic stomatolog