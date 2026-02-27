iPhone și iPad au obținut certificarea NATO
Noi.md, 27 februarie 2026 17:30
Smartphone-ul iPhone și tableta iPad au devenit primele dispozitive de consum certificate de NATO pentru lucrul cu informații secrete.Anunțul a fost făcut de compania americană Apple, relatează Noi.md, cu referire la vesti.az.{{866693}}„Apple anunță că iPhone și iPad au devenit primele și singurele dispozitive de consum care îndeplinesc cerințele țărilor NATO în domeniul securității inform
Acum 30 minute
17:30
Procurorii Procuraturei pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu inspectorii vamali și de frontieră, documentează o tentativă de scoatere ilicită din Moldova a unei cantități considerabile de produse din tutun.Potrivit materialelor cauzei, pe direcția ieșire din țară, la pista de control s-a prezentat un autocamion condus de un conațional în vîrstă de
17:30
Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, va efectua o vizită oficială în Azerbaidjan la începutul lunii martie.Despre acest lucru a anunțat Ambasada Republicii Moldova în Azerbaidjan, menționînd că, pe lîngă întîlnirile oficiale de la Baku, șeful diplomației moldovenești va participa la un eveniment dedicat sărbătorii "Mărțișor", care va avea loc
17:30
Acum o oră
17:00
Oamenii legii informează cetățenii că pe rețelele sociale sînt distribuite materiale care promovează scenarii de destabilizare.Potrivit poliției, informațiile apărute sînt verificate, iar situația este monitorizată permanent de către organele de drept.Poliția precizează că pînă la acest moment, autoritățile nu au fost notificate de către organizator despre desfășurarea unor asemenea acțiun
17:00
Programul de remediere la matematică și campania „Matematica de la egal la egal” din Republica Moldova au fost prezentate în România, în cadrul unui workshop strategic dedicat transformării politicilor educaționale și intervențiilor concrete la clasa de elevi. {{867490}}Valentina Olaru și directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, au participat, în perioada
17:00
S.A. Apă-Canal Chișinău continuă campania de identificare și deconectare a consumatorilor care înregistrează restanțe la plata serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, în municipiu și suburbii.Zilnic, echipele întreprinderii verifică și inventariază sute de adrese pentru a recupera datoriile și a asigura continuitatea serviciilor publice.{{865685}}În ultimele zile, 11 apartamente și
Acum 2 ore
16:30
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat un nou proiect de infrastructură, care va fi realizat de autoritățile municipale. Este vorba despre construirea unui sens giratoriu și a unei platforme speciale pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor care merg spre sau de la Aeroportul Internațional Chișinău.Conform precizărilor primăriei, astăzi, angajații de la Direcția Mobilitate Urbană a Primăr
16:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță modificări temporare ale rutei suburbane de autobuz nr. 18 „str. Ismail – sat. Revaca”, inclusiv liniile 18A și 18B, începînd cu ziua de sîmbătă, 28 februarie 2026.Decizia vine ca urmare a lucrărilor de reabilitare a părții carosabile pe șoseaua Muncești, unde circulația va fi întreruptă total sau parțial pe durata intervențiilor.Traseul modificat este
16:00
Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989, tronsonul de pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, ar putea fi finalizate pînă la sfîrșitul anului 2026.Anunțul a fost făcut de viceprimarul Capitalei, Irina Gutnic, în cadrul podcastului „Chișinău Live”, după ce proiectul a fost blocat timp de doi ani și jumătate din cauza procedurilor de coordonare a actelor.
16:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a recepționat un lot de echipamente moderne, în cadrul proiectului „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025–2028”.Donația include 150 de aparate autonome de respirat pentru pompieri, cu piese de schimb și standuri de testare, precum și 220 de seturi de echipamente individuale de protecție, menite să asigure intervenții m
16:00
Slovacia și Ungaria vor constitui o comisie de anchetă privind „Druzhba” și îi cer lui Zelenski să-i permită accesul # Noi.md
Vineri, premierul Ungariei, Viktor Orbán, a purtat o convorbire la telefon cu omologul său slovac, Robert Fico, și a anunțat că cele două țări vor crea o comisie de anchetă pentru a studia starea conductei „Druzhba”.Orbán a vorbit despre aceasta într-un mesaj vido postat pe pagina sa de Facebook, scrie „Adevărul European”.Premierul maghiar a spus că Vladimir Zelenski și echipa sa susțin că
Acum 4 ore
15:30
Potrivit informațiilor oferite de Primăria Municipiului Chișinău, în sectoarele capitalei vor avea loc tîrguri și iarmaroace cu produse și mărfuri autohtone.În oraș continuă și tîrgurile de primăvară, dedicate sărbătorilor de 1 martie și 8 martie, unde cetățenii vor putea cumpăra mărțișoare, produse de artizanat, suveniruri, precum și flori de grădină și decorative.{{866438}}În sectorul Ce
15:30
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, au descins cu percheziții la domiciliul unui bărbat de 50 de ani din Chișinău, suspectat de comiterea unui huliganism cu aplicarea armei de foc.Măsurile operative au fost inițiate după ce Poliția a fost informată că, în urma unui conflict spontan în trafic, produs pe o stradă din capitală, suspectul ar fi
15:30
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, pentru că a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul faptei.Ulterior el ar fi încercat să însceneze un alt accident, pentru a evita răspunderea penală. Sentința de condamnare a fost pronunțată în lipsa inculpatului, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.{{855490
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Neon Time Party - 28 Februarie 2026, 11:00 «Красная Шапочка» Интерактивное кукольное представление для детей - 28 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka Coffee Academy - prepararea cafelei la f
15:30
Primăria Chișinău invită persoanele în vîrstă la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, organizate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”.Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 28 februarie – 1 martie, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor 13:00–16:00.{{838937}}Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea delect
15:30
Primăria Chișinău informează că de la primele ore ale dimineții serviciile municipale sînt în teren pentru intervenția la remedierea situațiilor de avariere de pe carosabil.Drumarii intervin concomitent pe mai multe adrese din sectoare capitalei cu lucrări de plombare și frezare a asfaltului degradat de pe străzile centrale și secundare, notează Noi.md.{{867237}}Pe parcursul zilei de viner
15:00
În dimineața zilei de 26 februarie, polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere Albița, împreună cu lucrători vamali, au depistat 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri într-un autocar care efectua curse regulate între Republica Moldova și Italia.Potrivit Poliției de Frontieră Române, șoferul autocarului, un bărbat de 31 de ani din Republica Moldova, a
14:30
Un liceu din Comrat va avea un sistem de încălzire geotermal: cîți bani a investit Guvernul # Noi.md
Guvernul investește peste 3,4 milioane de lei în modernizarea sistemului de încălzire al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Comrat.{{867139}}În jur de 600 de elevi și 67 de cadre didactice vor beneficia de confort și căldură constantă în sălile de clasă, pe timp de iarnă, după ce noul bloc de studii al liceului va fi conectat la rețeaua de distribuție existentă.Ieri a fost s
14:30
Bijuterii de lux și bunuri cu valoare istorică tăinuite au fost găsite la frontiera moldo-ucraineană, notează Noi.md.Primul caz a fost documentat după ce polițiștii de frontieră din cadrul PTF „Palanca-Maiaki-Udobnoe”, în conlucrare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina au supus formalităților de control un autoturism condus de un cetățean ucrainean în vîrstă de 40 de ani. Atît cond
14:00
În cadrul celei de-a treia ediții a Conferinței internaționale de arbitraj, secretarul de stat al Ministerului Justiției, Eduard Serbenco, s-a referit la proiectul noii legi cu privire la arbitraj, elaborat de minister, notează Noi.md.„Ne propunem un cadru normativ coerent, modern și aliniat standardelor internaționale. Succesul noii legi nu depinde doar de calitatea textului, ci și de modul î
14:00
Primăria municipiului Chișinău dispune de buget pentru anul 2026, iar pentru infrastructura drumurilor a fost alocată în acest an suma de 1,2 miliarde de lei.Precizările au fost făcute de viceprimarul Ilie Ceban, în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind lipsa unui buget municipal pentru anul curent, informează Noi.md cu referire la Telegraph.{{867000}}„Este una dintre c
Acum 6 ore
13:30
Zelenski vede o fereastră de oportunități pentru a ajunge la pace înainte de alegerile din SUA # Noi.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că vede o fereastră de oportunități pentru a obține pacea în războiul ruso-ucrainean înainte de alegerile intermediare din SUA.El a declarat acest lucru într-un interviu acordat Sky News, scrie „Adevărul European”.Zelenski a declarat că SUA au puterea de a pune capăt războiului, dar trebuie să exercite o presiune mai mare asupra Moscovei
13:30
Care este situația vinurilor moldovenești pe piața ucraineană. Precizările Ministerului Agriculturii # Noi.md
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare informează că, la această dată, nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană.Reprezentanții Ministerului au subliniat că discuțiile recente apărute în spațiul public privind posibile reglementări sînt doar consultări tehnice între instituții și nu echivalează cu sancțiuni sau blocaje comerciale.{{86742
13:30
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) anunță că beneficiarii protecției temporare care trebuie să-și reînnoiască statutul și să se prezinte cu minorii pentru preluarea datelor biometrice pot evita cozile prin programarea la oficiile teritoriale ale IGM, pe linie administrativă.Autoritatea recomandă ca, la completarea cererii de prelungire, să fie selectată opțiunea de prezentare la unul
13:00
Termenul de depunere a documentelor în cadrul vetting-ului judecătorilor s-a încheiat: cine va continua procedura de evaluare # Noi.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță încheierea termenului de depunere a documentelor inițiale în cadrul evaluării externe a judecătorilor care, începînd cu 1 ianuarie 2017, au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției.Din cei 16 judecători notificați la 5 februarie curent, 13 au transmis, în termenul prevăzut de lege, Declarația de av
13:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) invită comunitatea educațională și factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă” din învățămîntul general, notează Noi.md.Consultările publice constituie o platformă reală de dialog și consultare profesională, desfășurată atît online, cît și offline, avînd drept scop analiza fun
13:00
Începînd cu 2 martie 2026, S.A. „Energocom” deschide propriul Centru de relaţii cu clienții, destinat consumatorilor din municipiul Chișinău, notează Noi.md.Odată cu lansarea acestuia, oficiul de pe strada Alexandr Pușkin 64 își încetează activitatea, iar toți consumatorii sînt îndemnați să se adreseze exclusiv la noua locație, cu sediul pe strada Ion Creangă 6V.{{864178}}Astfel, la Centru
13:00
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 28 februarie – 1 martie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a susține producătorii locali. {{866438}}Totodată, amintim că, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” și în sectoarele orașului, sînt desfășurate tîrguri de primăvară c
12:30
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a vorbit despre starea actuală a drumurilor din Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”.Potrivit oficialului, jumătate din drumurile naționale din Republica Moldova se află într-o stare proastă.{{867058}}„Sînt șase mii de km de drumuri naționale, din care 3 mii sînt în stare foarte proastă”,
12:30
În Germania a început o grevă de două zile a angajaților din transportul public, în urma căreia în mai multe regiuni ale țării a fost întreruptă circulația autobuzelor, tramvaielor și trenurilor suburbane.Acțiunea din 27-28 februarie a fost inițiată de cel mai mare sindicat german, Verdi. {{866756}}Acesta reprezintă interesele a aproximativ 100.000 de angajați din aproximativ 150 de compan
12:30
La nivel mondial, ultima zi a lunii februarie este dedicată Zilei internaționale a bolilor rare. În 2026, accentul este pus pe echitate și pe regîndirea modului în care societatea privește persoanele care trăiesc cu astfel de afecțiuni, atît din perspectiva sănătății, cît și a dizabilității.Evenimentul servește și ca prilej de informare și conștientizare asupra nevoilor pacienților cu boli rar
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 27 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 28 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,75 lei/litru (+8 bani), iar al motorinei standard – 20,72 lei/litru (+13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembr
12:00
O nouă aliniere de planete readuce în atenție spectacolele rare de pe cer. Pe 28 februarie 2026, șase dintre vecinii cosmici ai Pămîntului vor putea fi observați simultan, într-un fenomen spectaculos vizibil pentru scurt timp după apus.6 planete se aliniază pe cer în 28 februarie{{864486}}Pe 28 februarie, o „paradă planetară” va aduce pe bolta cerească șase planete: Venus, Mercur și Saturn
12:00
Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati. Serviciul de presă al Instituției a precizat că despre infracțiune a fost informat Inspectoratul de Poliție Bender.„Pe acest caz a fost informat Inspectoratul de poliție Bender, care întreprinde măsurile legale necesare”, se arată în declarația transmisă redacție Realitatea.Ex-oficialul a fost omorît pe 24 f
Acum 8 ore
11:30
Intervenții de întreținere la Complexul Memorial „Eternitate” și în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” # Noi.md
Lucrări de protecție și întreținere a monumentelor au fost inițiate în aceste zile la Complexul Memorial „Eternitate” din municipiul Chișinău.Intervențiile sunt realizate de angajații Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, care au început acțiunile de curățare și îngrijire a obiectivelor de artă și arhitectură din perimetrul complexului.Potrivit reprezentanților întreprinderii
11:30
Polonia promovează un nou proiect de lege care va interzice rețelele sociale pentru copiii cu vîrsta sub 15 ani.Acest lucru a fost anunțat într-un interviu acordat Bloomberg de către ministrul polonez al Eduației, Barbara Nowacka, scrie „Adevărul European”.Novacka a spus că proiectul de lege, care va fi prezentat vineri, 27 februarie, va prevedea amenzi pentru rețelele sociale dacă servici
11:00
Ex-vicepremierul Moldovei, deputatul în primul Parlament Nicolae Andronati ar fi fost omorît în stînga Nistrului.Conform PulsMedia, corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în gospodăria sa din localitatea Caragaș.{{867360}}Jurnaliștii notează că trei persoane ar fi dat buzna în gospodăria fostului oficial. Totul s-ar fi întîmplat pe 24 februarie, iar forțele de ordine din regiunea t
11:00
Șase instituții de învățămînt profesional tehnic au primit cîte 500.000 de lei pentru că s-au remarcat prin performanță și prin parteneriate solide cu mediul economic în domeniul învățămîntului dual, notează Noi.md.Alte cinci instituții au primit granturi de cîte 25.000 de euro pentru lansarea programelor noi prin învățămînt dual - calificări adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.{
11:00
Persoanele aflate în județul Tulcea, zona de graniță cu Ucraina, au primit, vineri dimineața, în jurul orei 8:48, un nou mesaj RO-ALERT, al doilea în mai puțin de două ore.În mesajul de alertă extremă, tulcenii sînt informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile le recomandă să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de
11:00
În cadrul vizitei la Geneva, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Secretarul General al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, Doreen Bogdan-Martin.Oficialul moldovean a relatat despre politicile de dezvoltare a sectorului IT, consolidarea capacităților digitale a instituțiilor naționale, precum și a informat despre provocările legate
11:00
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității.În cadrul dosarului sînt vizați primarul și viceprimarul localității, i
10:30
În data de 26 februarie 2026, în jurul orei 19.00, mecanicul unui tren marfar, care circula pe ruta Florești–Bălți–Slobozia, a observat o persoană, care se afla întinsă între șine, și a aplicat frînarea de urgență.La fața locului a fost chemat imediat Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112.{{865680}}Acest caz confirmă încă o dată necesitatea respectării stricte a regulilor d
10:30
Ofițerii anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești.Acțiunile au loc în cadrul unor dosare pornite pe fapte de delapidare a terenurilor publice, comunică moldpres.Informația a fost confirmată pentru agenție de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA), Ina Voloșciuc.„Sînt vizați primarul și viceprimarul localității,
10:30
Pe la spate, era numit „Principele”. A fost președinte permanent al Uniunii Compozitorilor din RSS Moldovenească timp de 26 de ani, și timp de 19 ani - membru al Comitetului Executiv al Consiliului Muzical Internațional UNESCO. Este considerat „ultimul romantic” al muzicii moldovenești și un clasic al școlii naționale de compoziție. Pe 27 februarie se împlinesc 100 de ani de la nașterea compozitor
10:00
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cere încetarea procesului său în SUA din cauza încălcărilor procedurale.Acest lucru este menționat într-o notificare publicată în baza de date a Curții Federale din Districtul Sud al statului New York.{{866730}}În cerere, avocatul lui Maduro a indicat încălcări legate de normele procedurale și de al șaselea amendament la Constituția SUA, care confer
10:00
Sectorul serviciilor de frumusețe intră în vizorul autorităților fiscale, după ce a fost identificat drept unul cu risc sporit de neconformare.Serviciul Fiscal de Stat a anunțat inițierea unor acțiuni de monitorizare și conformare în rîndul prestatorilor de servicii de frizerie și cosmetologie, inclusiv al celor care își promovează activitatea prin intermediul portalurilor online de anunțuri
Acum 12 ore
09:30
După ce șoferii au reclamat calitatea proastă a motorinei, autoritățile vin cu primele constatări # Noi.md
La mai bine de o lună după ce zeci de șoferi au reclamat calitatea prostă a motorinei, iar mulți dintre ei au ajuns la atelierul de reparație, autoritățile vin cu primele concluzii.Șeful Inspectoratului pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a declarat că au fost identificate abateri de la parametrii tehnici la un singur operator economic. Sergiu Daranuță admi
09:30
Clivia – încălzirea, răcirea aerului și reglarea umidității în casă cu un singur climatizor # Noi.md
09:30
Țara noastră a devenit refugiu și adăpost pentru zeci de mii de ucraineni care au fugit din calea războiului. 85 de refugiați locuiesc de patru ani în căminul Școlii Profesionale din orașul Criuleni.Ucrainenii spun că au îndrăgit Republica Moldova, dar tot ce-și doresc mai mult este să se întoarcă în țara lor și să trăiască în pace.{{866946}}Cu o zi înainte să înceapă războiul, Cristina a
