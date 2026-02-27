00:00

În SUA, pe 28 decembrie 2025, a dispărut Rocky, un cîine în vîrstă de 10 ani. A fost găsit după 43 de zile.Cîinele s-a rătăcit în timpul mutării din New Jersey în California. Stăpînul său, Steven Maa, a povestit că a decis să meargă la schi în munți, iar pe Rocky l-a lăsat cu o „bonă pentru cîini”. Animalul de companie a scăpat de lesă și a fugit spre munți, la o altitudine de trei kilometri d