Descoperire uriașă la ieșire din Moldova. Ce au găsit oamenii legii

Țara noastră a devenit refugiu și adăpost pentru zeci de mii de ucraineni care au fugit din calea războiului. 85 de refugiați locuiesc de patru ani în căminul Școlii Profesionale din orașul Criuleni.Ucrainenii spun că au îndrăgit Republica Moldova, dar tot ce-și doresc mai mult este să se întoarcă în țara lor și să trăiască în pace.{{866946}}Cu o zi înainte să înceapă războiul, Cristina a