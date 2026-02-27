Se anunță discuții publice despre disciplina școlară "Limba și literatura rusă"
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) invită comunitatea educațională și factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă” din învățămîntul general, notează Noi.md.Consultările publice constituie o platformă reală de dialog și consultare profesională, desfășurată atît online, cît și offline, avînd drept scop analiza fun
Termenul de depunere a documentelor în cadrul vetting-ului judecătorilor s-a încheiat: cine va continua procedura de evaluare # Noi.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță încheierea termenului de depunere a documentelor inițiale în cadrul evaluării externe a judecătorilor care, începînd cu 1 ianuarie 2017, au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției.Din cei 16 judecători notificați la 5 februarie curent, 13 au transmis, în termenul prevăzut de lege, Declarația de av
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) invită comunitatea educațională și factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă” din învățămîntul general, notează Noi.md.Consultările publice constituie o platformă reală de dialog și consultare profesională, desfășurată atît online, cît și offline, avînd drept scop analiza fun
Începînd cu 2 martie 2026, S.A. „Energocom” deschide propriul Centru de relaţii cu clienții, destinat consumatorilor din municipiul Chișinău, notează Noi.md.Odată cu lansarea acestuia, oficiul de pe strada Alexandr Pușkin 64 își încetează activitatea, iar toți consumatorii sînt îndemnați să se adreseze exclusiv la noua locație, cu sediul pe strada Ion Creangă 6V.{{864178}}Astfel, la Centru
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 28 februarie – 1 martie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a susține producătorii locali. {{866438}}Totodată, amintim că, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” și în sectoarele orașului, sînt desfășurate tîrguri de primăvară c
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a vorbit despre starea actuală a drumurilor din Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”.Potrivit oficialului, jumătate din drumurile naționale din Republica Moldova se află într-o stare proastă.{{867058}}„Sînt șase mii de km de drumuri naționale, din care 3 mii sînt în stare foarte proastă”,
În Germania a început o grevă de două zile a angajaților din transportul public, în urma căreia în mai multe regiuni ale țării a fost întreruptă circulația autobuzelor, tramvaielor și trenurilor suburbane.Acțiunea din 27-28 februarie a fost inițiată de cel mai mare sindicat german, Verdi. {{866756}}Acesta reprezintă interesele a aproximativ 100.000 de angajați din aproximativ 150 de compan
La nivel mondial, ultima zi a lunii februarie este dedicată Zilei internaționale a bolilor rare. În 2026, accentul este pus pe echitate și pe regîndirea modului în care societatea privește persoanele care trăiesc cu astfel de afecțiuni, atît din perspectiva sănătății, cît și a dizabilității.Evenimentul servește și ca prilej de informare și conștientizare asupra nevoilor pacienților cu boli rar
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 27 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 28 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,75 lei/litru (+8 bani), iar al motorinei standard – 20,72 lei/litru (+13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembr
O nouă aliniere de planete readuce în atenție spectacolele rare de pe cer. Pe 28 februarie 2026, șase dintre vecinii cosmici ai Pămîntului vor putea fi observați simultan, într-un fenomen spectaculos vizibil pentru scurt timp după apus.6 planete se aliniază pe cer în 28 februarie{{864486}}Pe 28 februarie, o „paradă planetară” va aduce pe bolta cerească șase planete: Venus, Mercur și Saturn
Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati. Serviciul de presă al Instituției a precizat că despre infracțiune a fost informat Inspectoratul de Poliție Bender.„Pe acest caz a fost informat Inspectoratul de poliție Bender, care întreprinde măsurile legale necesare”, se arată în declarația transmisă redacție Realitatea.Ex-oficialul a fost omorît pe 24 f
Intervenții de întreținere la Complexul Memorial „Eternitate” și în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” # Noi.md
Lucrări de protecție și întreținere a monumentelor au fost inițiate în aceste zile la Complexul Memorial „Eternitate” din municipiul Chișinău.Intervențiile sunt realizate de angajații Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, care au început acțiunile de curățare și îngrijire a obiectivelor de artă și arhitectură din perimetrul complexului.Potrivit reprezentanților întreprinderii
Polonia promovează un nou proiect de lege care va interzice rețelele sociale pentru copiii cu vîrsta sub 15 ani.Acest lucru a fost anunțat într-un interviu acordat Bloomberg de către ministrul polonez al Eduației, Barbara Nowacka, scrie „Adevărul European”.Novacka a spus că proiectul de lege, care va fi prezentat vineri, 27 februarie, va prevedea amenzi pentru rețelele sociale dacă servici
Ex-vicepremierul Moldovei, deputatul în primul Parlament Nicolae Andronati ar fi fost omorît în stînga Nistrului.Conform PulsMedia, corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în gospodăria sa din localitatea Caragaș.{{867360}}Jurnaliștii notează că trei persoane ar fi dat buzna în gospodăria fostului oficial. Totul s-ar fi întîmplat pe 24 februarie, iar forțele de ordine din regiunea t
Șase instituții de învățămînt profesional tehnic au primit cîte 500.000 de lei pentru că s-au remarcat prin performanță și prin parteneriate solide cu mediul economic în domeniul învățămîntului dual, notează Noi.md.Alte cinci instituții au primit granturi de cîte 25.000 de euro pentru lansarea programelor noi prin învățămînt dual - calificări adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.{
Persoanele aflate în județul Tulcea, zona de graniță cu Ucraina, au primit, vineri dimineața, în jurul orei 8:48, un nou mesaj RO-ALERT, al doilea în mai puțin de două ore.În mesajul de alertă extremă, tulcenii sînt informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile le recomandă să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de
În cadrul vizitei la Geneva, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Secretarul General al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, Doreen Bogdan-Martin.Oficialul moldovean a relatat despre politicile de dezvoltare a sectorului IT, consolidarea capacităților digitale a instituțiilor naționale, precum și a informat despre provocările legate
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității.În cadrul dosarului sînt vizați primarul și viceprimarul localității, i
În data de 26 februarie 2026, în jurul orei 19.00, mecanicul unui tren marfar, care circula pe ruta Florești–Bălți–Slobozia, a observat o persoană, care se afla întinsă între șine, și a aplicat frînarea de urgență.La fața locului a fost chemat imediat Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112.{{865680}}Acest caz confirmă încă o dată necesitatea respectării stricte a regulilor d
Ofițerii anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești.Acțiunile au loc în cadrul unor dosare pornite pe fapte de delapidare a terenurilor publice, comunică moldpres.Informația a fost confirmată pentru agenție de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA), Ina Voloșciuc.„Sînt vizați primarul și viceprimarul localității,
Pe la spate, era numit „Principele”. A fost președinte permanent al Uniunii Compozitorilor din RSS Moldovenească timp de 26 de ani, și timp de 19 ani - membru al Comitetului Executiv al Consiliului Muzical Internațional UNESCO. Este considerat „ultimul romantic” al muzicii moldovenești și un clasic al școlii naționale de compoziție. Pe 27 februarie se împlinesc 100 de ani de la nașterea compozitor
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cere încetarea procesului său în SUA din cauza încălcărilor procedurale.Acest lucru este menționat într-o notificare publicată în baza de date a Curții Federale din Districtul Sud al statului New York.{{866730}}În cerere, avocatul lui Maduro a indicat încălcări legate de normele procedurale și de al șaselea amendament la Constituția SUA, care confer
Sectorul serviciilor de frumusețe intră în vizorul autorităților fiscale, după ce a fost identificat drept unul cu risc sporit de neconformare.Serviciul Fiscal de Stat a anunțat inițierea unor acțiuni de monitorizare și conformare în rîndul prestatorilor de servicii de frizerie și cosmetologie, inclusiv al celor care își promovează activitatea prin intermediul portalurilor online de anunțuri
După ce șoferii au reclamat calitatea proastă a motorinei, autoritățile vin cu primele constatări # Noi.md
La mai bine de o lună după ce zeci de șoferi au reclamat calitatea prostă a motorinei, iar mulți dintre ei au ajuns la atelierul de reparație, autoritățile vin cu primele concluzii.Șeful Inspectoratului pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a declarat că au fost identificate abateri de la parametrii tehnici la un singur operator economic. Sergiu Daranuță admi
Țara noastră a devenit refugiu și adăpost pentru zeci de mii de ucraineni care au fugit din calea războiului. 85 de refugiați locuiesc de patru ani în căminul Școlii Profesionale din orașul Criuleni.Ucrainenii spun că au îndrăgit Republica Moldova, dar tot ce-și doresc mai mult este să se întoarcă în țara lor și să trăiască în pace.{{866946}}Cu o zi înainte să înceapă războiul, Cristina a
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, informează despre expedierea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a administratorului unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi, notează Noi.md.În perioada anilor 2024–2025, administratorul ar fi admis, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzat
Astăzi, la ora 14:30, instanța de fond urmează să pronunțe sentința în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei. Procurorii au cerut 9 ani de închisoare.Totodată, se cere ca Ciochină să achite un prejudiciu de peste 31.000 de lei în contul statului. În dosar este învinuit şi un medic stomatolog
„Trebuie să așteptăm o decizie a partidului. La etapa actuală, nu sînt astfel de discuții”, astfel a răspuns Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la întrebarea dacă ar accepta o eventuală propunere la funcția de primar al municipiului Chișinău din partea PAS.Întrebarea i-a fost adresată în cadrul unei emisiuni la TV8.{{867136}}„Funcțiile în sine nu sînt despr
Ministerul Sănătății va organiza, în a doua jumătate a lunii martie, concursul pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut joi, 26 februarie, de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în mai multe instituții medicale din municipiul Bălți.Potrivit oficialului, în sistemul medical există în prezent mai multe funcții de
Ucraina și Statele Unite au înregistrat progrese în cadrul discuțiilor desfășurate la Geneva, potrivit secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Oficialul a anunțat că părțile au avansat în stabilirea următoarelor etape ale cooperării bilaterale.„Următoarea rundă este în pregătire. Lucrăm la finalizarea parametrilor de securitate, a deciziilor eco
Drogurile iau amploare: peste 3 500 de infracțiuni în trei ani. MAI pregătește o nouă strategie națională # Noi.md
Fenomenul consumului și traficului de droguri continuă să se extindă în Republica Moldova, iar autoritățile anunță măsuri suplimentare pentru limitarea acestuia. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat în plenul Parlamentului raportul privind acțiunile întreprinse de MAI și prioritățile pentru perioada următoare.Potrivit datelor oficiale, în perioada 2023 – ianuarie
De ce a fost schimbat Directorul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Ce spune Bolea # Noi.md
Directorul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, a fost schimbat din funcție la sfîrșitul anului 2025, decizia fiind confirmată de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Anunțul privind demisia a fost făcut în luna decembrie, iar cererea a fost semnată de ministru.Întrebat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, care au fost motivele
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Potrivit datelor meteorologilor, în cursul zilei nu se prevăd precipitații semnificative.În nordul țării, ca urmare a precipitațiilor nocturne, pe drumuri se poate forma ghețuș.Vîntul va fi slab.În timpul zilei, în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +4 și +6 °C, în regiunile centrale între +2 și +4 °C, iar
Programul legislativ al Parlamentului pentru 2026: 354 de proiecte de acte normative pe agenda deputaților # Noi.md
Parlamentul a aprobat Programul legislativ pentru anul 2026, document care stabilește prioritățile și calendarul activității legislative pentru anul în curs. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței plenare.Programul a fost elaborat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Cancelaria de Stat și vizează instituționalizarea unui mecanism riguros de planificare legislativă, corelarea a
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 2 bani, dar a cîștigat de la dolarul american aproape 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 27 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,2016 lei pentr
Olesea Stamate, despre amploarea drogurilor: "Trebuie să răspundem sincer la întrebările dureroase" # Noi.md
Olesea Stamate, ex-ministră a Justiției, fostă parlamentară are 13 întrebări pentru ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, care a fost chemată în Parlament să răspundă întrebărilor pe tema traficului de droguri, notează Noi.md."Dacă dorim ca stat să încetinim acest fenomen, trebuie să răspundem sincer la întrebările dureroase. Eu am identificat cîteva, ele pot fi mult mai multe. Dar ar
Corneliu Popovici, despre un pretendent la rectoratul USM: Candidatură formală sau Spoiler? # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a reacționat public în ajunul alegerilor pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, exprimînd nedumeriri legate de modul în care unul dintre candidați își desfășoară campania.„Alegerile pentru funcția de rector al USM bat la ușă, iar atmosfera din jurul scrutinului devine tot mai bizară”, a scris Popovici, referindu-se la lip
Vladimir Cioban: Noi nu avem o analiză cu privire la ”Cine sîntem?” și ”Încotro ne îndreptăm?”. # Noi.md
Organele de drept din Moldova nu au o analiză clară cu privire la întrebările ”Cine suntem?” și ”Încotro ne îndreptăm?” și la modul în care ar trebui să funcționeze și să fie finanțată poliția.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției Antidrog, colonelul Vladimir Cioban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4, relateaz
Producătorul muzical Serghei Orlov consideră că „Eurovision” este în primul rînd un concurs muzical, nu doar o platformă pentru spectacole excentrice. Potrivit lui, această scenă oferă artiștilor talentați cu piese de calitate posibilitatea de a ajunge la un public internațional.El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „Большая игра” cu Nina Dimoglo.„Acesta este în primul rînd un c
Alianța „Moldovenii”, după declarațiile lui Igor Grosu: „Reintegrarea nu poate fi tratată superficial” # Noi.md
Partidul Politic Alianța „Moldovenii” califică drept „superficială și inacceptabilă” abordarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, față de regiunea transnistreană și criza cu care se confruntă cetățenii de pe malul stîng al Nistrului.Potrivit formațiunii, regiunea transnistreană trebuie abordată „prin prisma faptului că acolo trăiesc cetățenii noștri”, iar obiectivul principal al politici
Avalanşele care s-au produs iarna aceasta în Austria au făcut în total 26 de victime, a anunţat joi Consiliul austriac pentru siguranţa alpină, cifra depăşind media.Perioada cuprinsă între 15 şi 24 februarie s-a dovedit deosebit de sumbră, cu 14 victime, transmite agerpres.roAgenţia a declarat că accidentele în număr mai mare, în condiţii montane deosebit de periculoase, se produc în mod r
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite pe 2 martie, unde va fi discutat rolul educaţiei în promovarea toleranţei şi a păcii mondiale, a anunţat Casa Albă.Prezenţa soţiei preşedintelui american Donald Trump la ONU va coincide cu preluarea de către SUA a preşedinţiei Consiliului de Securitate, transmite g4mediaEste pentru întî
O nouă cercetare atrage atenția asupra unei substanțe toxice utilizate în agricultură, care ar putea avea efecte grave asupra populațiilor de albine.Specialiștii avertizează că expunerea chiar și la doze reduse poate afecta orientarea, capacitatea de reproducere și imunitatea acestor polenizatori esențiali.Potrivit cercetătorilor, substanța face parte din categoria pesticidelor sistemice,
Danemarca anunţă alegeri parlamentare anticipate, premierul Mette Frederiksen mizînd pe avîntul politic dat de criza legată de Groenlanda.Danemarca va organiza alegeri parlamentare la 24 martie, a anunţat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, care încearcă astfel să profite de creşterea popularităţii datorită poziţiei sale de sfidare a presiunilor SUA de a prelua Groenlanda, relatează Reuters.
Vicepremierul Vladimir Bolea, alături de ministrul Culturii, Cristian Jardan, a vizitat astăzi instituția culturală unde au loc lucrările de reabilitare a clădirii.În contextul vizitei a fost semnat contractul de antrepriză între reprezentanții ADR SUD, Ministerul Culturii si compania care va realiza lucrările de construcție a noului sediu.Proiectul include amenajarea și dotarea unei săli
Autoritățile insulei thailandeze Phuket iau măsuri pentru a împiedica deversarea de produse petroliere pe plajele turistice după naufragiul unui cargobot.O cantitate mare de păcură a fost descoperită pe malul insulei He, situată la sud-est de Phuket.{{864623}}Pentru curățarea țărmului au fost trimise echipe speciale și au fost instalate bariere de protecție pentru a preveni răspîndirea pol
China: Includerea unor entități japoneze în lista de control al exporturilor este dreaptă și legală # Noi.md
Guvernul japonez a accelerat creșterea capacității militare, stimulînd anularea restricțiilor impuse exportului de arme, dezvoltînd forța militar ofensivă, intenționînd să modifice „cele trei principii non-nucleare”, a afirmat He Yongqian, purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Comerțului, scrie romanian.cgtn.comAcțiunile Japoniei reflectă tendința periculoasă de accelerare a remilitar
Autoritățile cipriote au anunțat măsuri urgente pe fondul răspîndirii febrei aftoase în zona Larnaca.În zona Larnaca s-a înregistrat o răspîndire rapidă a febrei aftoase. Marți seara, autoritățile au organizat o întrunire de urgență cu participarea experților Comisiei Europene, în cadrul căreia s-a discutat situația epidemiologică într-o zonă de supraveghere de 10 kilometri. {{867051}}Serv
În SUA, pe 28 decembrie 2025, a dispărut Rocky, un cîine în vîrstă de 10 ani. A fost găsit după 43 de zile.Cîinele s-a rătăcit în timpul mutării din New Jersey în California. Stăpînul său, Steven Maa, a povestit că a decis să meargă la schi în munți, iar pe Rocky l-a lăsat cu o „bonă pentru cîini”. Animalul de companie a scăpat de lesă și a fugit spre munți, la o altitudine de trei kilometri d
