Peste 2.000 de persoane din R. Moldova, înregistrate cu boli rare. Peste jumătate sunt copii
Radio Chisinau, 27 februarie 2026 17:25
Aproximativ 2.500 de persoane sunt înregistrate în Republica Moldova cu boli rare, iar mai mult de jumătate dintre acestea sunt copii. Accesul la terapii moderne rămâne esențial pentru reducerea complicațiilor și îmbunătățirea calității vieții pacienților.
• • •
Acum 30 minute
17:35
Profesorii vor lucra la distanță în vacanțele elevilor. Prezența fizică, limitată la maximum două zile pe săptămână # Radio Chisinau
Cadrele didactice din învățământul general își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță pe durata vacanțelor elevilor, iar prezența fizică în instituție va putea fi solicitată doar în situații justificate și în limite clar stabilite. Noile reguli sunt prevăzute în modificările aprobate la Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
17:25
Acum o oră
17:10
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Acum 2 ore
16:45
Judecătoarea Lilia Lupașco va contesta la Curtea de Apel actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate, după ce inspectorii au stabilit o avere nejustificată de peste 700 de mii de lei. Magistrata afirmă că documentul este unilateral și că își va apăra drepturile în instanță.
16:25
ANTA: Peste 20 de încălcări în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane # Radio Chisinau
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au identificat multiple încălcări ale legislației de către operatorii de transport rutier de pasageri în prima zi a acțiunilor de monitorizare și control în trafic, desfășurate pe 26 februarie 2026. Campania are drept scop răspunsul la sesizările și petițiile cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de către unii operatori și conducători auto și este organizată cu sprijinul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP).
16:15
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna martie, finanțată în valoare de 73 milioane de lei # Radio Chisinau
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna martie, în valoare totală de 73 de milioane de lei, a fost finanțată de Casa Națională de Asigurări Sociale /CNAS/.
16:00
Un nou sens giratoriu și o platformă de îmbarcare vor fi construite în sectorul Botanica din Chișinău # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND), Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova (CFM) și Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) a Consiliului Municipal Chișinău au semnat astăzi un acord de colaborare, prin care se consolidează cooperarea interinstituțională pentru proiectarea, construcția și exploatarea unui sens giratoriu și a unei platforme pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău.
Acum 4 ore
15:50
Un bărbat de 50 de ani din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de huliganism cu aplicarea armei de foc, după un conflict spontan produs în trafic pe o stradă din capitală. Descinderile au fost efectuate de polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”.
15:30
Tragedia de la Boldurești: Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de închisoare # Radio Chisinau
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru accidentarea mortală a unui adolescent de 14 ani, Mihăiță, și părăsirea locului faptei. Sentința a fost pronunțată vineri, 27 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
15:15
Fostul director adjunct al SIS Alexandru Bălan, acuzat în România că spiona pentru KGB din Belarus, a fost trimis în judecată # Radio Chisinau
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost trimis în judecată de DIICOT, fiind acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.
15:00
Numărul infracțiunilor a scăzut cu 6% anul trecut, fiind înregistrate peste 23 de mii de cazuri. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, prezentate de Biroul Național de Statistică, rata infracționalității a coborât la 97 de infracțiuni la 10 mii de locuitori.
14:45
Galerie FOTO | Omagiu la Chișinău pentru Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la naștere. Cătălin Davidescu: „La Craiova a înțeles că materialul - piatra, lemnul, metalul - nu este un obstacol, ci un partener” # Radio Chisinau
La 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Chișinăul s-a alăturat omagiului adus marelui sculptor prin evenimentul „Brâncuși — sculptorul infinitului”, organizat ieri de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, transmite Radio Chișinău.
14:30
Ambasadorul României în Rusia a participat la ceremonia prin care a fost comemorat Boris Nemțov # Radio Chisinau
Reprezentantul României în Rusia a particiapt la ceremonia prin care a fost comemorat unul dintre cei mai mari opozanți ai lui Vladimir Putin, au transmis reprezentanții MAE pentru digi24.ro. Boris Nemțov a fost împușcat mortal pe un pod de lângă Kremlin în 2015.
14:15
Satele cu până la 20 de mii de locuitori pot obține granturi europene pentru modernizare # Radio Chisinau
Satele cu mai puțin de 20 de mii de locuitori vor putea aplica pentru granturi de până la 30 de mii de euro, destinate proiectelor de modernizare. Fondurile pot fi utilizate pentru renovarea și adaptarea clădirilor, precum și pentru reamenajarea spațiilor publice. Granturile sunt oferite în cadrul ediției 2026 a Premiilor New European Bauhaus (NEB), la care Republica Moldova este eligibilă în premieră.
14:00
Bijuterii de lux și bunuri cu valoare istorică, depistate la punctele de trecere Palanca și Briceni (FOTO) # Radio Chisinau
Bijuterii de lux și bunuri cu valoare numismatică și istorică au fost depistate la frontiera moldo-ucraineană, în două cazuri documentate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali, în punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Briceni-Rossoșanî.
Acum 6 ore
13:45
Treisprezece judecători din completele anticorupție continuă procedura de evaluare externă # Radio Chisinau
Treisprezece din cei 16 judecători care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției continuă procedura de evaluare externă, după ce au depus în termen documentele obligatorii prevăzute de lege, transmite MOLDPRES.
13:20
Ministerul Agriculturii: Nu există niciun embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața ucraineană # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova anunță că, în acest moment, nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană.
13:05
Kirilo Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu” # Radio Chisinau
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei își are rădăcinile în ambițiile imperiale vechi de secole, care nu s-au schimbat în ciuda schimbărilor de regim, a declarat Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, el a susținut că securitatea durabilă pentru Ucraina și Europa va fi posibilă numai atunci când Rusia va înceta să mai existe ca imperiu, respingând ferm orice concesii teritoriale către Moscova, relatează Kyiv Post.
12:50
Peste 220 de milioane de lei, transferați pentru serviciile medicale prestate în luna ianuarie # Radio Chisinau
Serviciile medicale acordate în luna ianuarie de instituțiile medico-sanitare contractate au fost achitate integral, după ce peste 220 de milioane de lei au fost transferate prestatorilor care au prezentat facturi conforme, transmite MOLDPRES.
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 28 februarie - 2 martie.
12:15
Semnatarul Declarației de Independență, Nicolae Andronati, găsit ucis în locuința sa # Radio Chisinau
Fostul prim-vicepremier al Republicii Moldova, deputat în Primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență, Nicolae Andronati, a fost găsit ucis în locuința sa din regiunea transnistreană.
12:00
CSP a instituit un mecanism de avertizare și o linie telefonică anticorupție pentru semnalarea abaterilor grave # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a instituit un mecanism intern de avertizare și o linie telefonică anticorupție pentru semnalarea practicilor ilegale sau a abaterilor grave, inclusiv a faptelor de corupție. Informațiile privind încălcările pot fi comunicate la numerele: 022 82 85 09 sau 061 11 72 69, comunică MOLDPRES.
Acum 8 ore
11:40
Opt persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din dosarul privind deposedarea administrației publice locale Durlești # Radio Chisinau
Opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul perchezițiilor desfășurate de ofițerii anticorupție în dosarul privind deposedarea administrației publice locale Durlești. Prejudiciul estimat ar fi de peste 15 milioane de lei.
11:25
Valeriu Chiveri, în vizită la liceele cu predare în limba română din Tiraspol și Tighina. Problemele de infrastructură și înrolarea tinerilor în structurile militare din regiune, în discuții (FOTO) # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat la 26 februarie o vizită de lucru în regiunea transnistreană și mers la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol și la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Bender. Oficialul a avut întrevederi cu administrațiile instituțiilor și cu colectivele de profesori.
11:05
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciul se ridică la peste 1,3 milioane de lei # Radio Chisinau
Un administrator al unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată, fiind acuzat de poluarea apelor și a solului, după ce ar fi permis deversarea apelor uzate neepurate direct în Râul Bâc.
10:50
„Maria, Mirabela – Povestea continuă”. Filmul copilăriei noastre este readus la Palatul Național, într-un spectacol omagiu pentru Eugen Doga, în primele zile din martie # Radio Chisinau
Cea de-a 60 a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, se va deschide duminică, 1 martie, cu spectacolul „Maria, Mirabela – Povestea continuă”, la Palatul Național. Spectacolul este un omagiu adus celebrului compozitor Eugen Doga, născut pe 1 martie, cu muzica din celebrul film „Maria, Mirabela”, pe versurile lui Grigore Vieru.
10:25
Ofițerii CNA au descins la Primăria orașului Durlești. Acțiunile vizează delapidarea terenurilor publice # Radio Chisinau
Ofițerii anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești. Acțiunile au loc în cadrul unor dosare pornite pe fapte de delapidare a terenurilor publice, comunică MOLDPRES.
10:10
Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani # Radio Chisinau
Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat joi că va aloca Ucrainei un nou program de ajutor de 8,1 miliarde de dolari pe parcursul a patru ani pentru a stabiliza economia țării în război. Organizația internațională cu sediul la Washington a anunțat la sfârșitul lunii noiembrie că s-a întâlnit cu guvernul ucrainean pe această temă, dar consiliul executiv al Fondului urma să își dea aprobarea formală.
Acum 12 ore
09:45
Anul trecut, taxele vamale plătite de agenții economici din regiunea transnistreană au scăzut cu circa 15% # Radio Chisinau
Agenții economici din regiunea transnistreană au achitat anul trecut în bugetul de stat taxe vamale în valoare totală de 166,386 milioane de lei. Într-un răspuns pentru IPN, Serviciul Vamal precizează că cifra este în scădere cu 29,259 milioane de lei, adică cu aproape 15%, față de 2024.
09:30
Martorul secret în dosarul Plahotniuc: achiziții de lux din umbră și afacerile pe care le-ar fi avut învinuitul (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează ce a declarat martorul sub acoperire în dosarul lui Plahotniuc. Un alt subiect în atenția jurnaliștilor este reluarea dialogului cu Tiraspolul.
09:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 27 februarie, un curs valutar de 20 lei și 20 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 12 bani.
09:00
VIDEO | Pakistanul a bombardat Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis între noi și voi” # Radio Chisinau
Pakistanul a bombardat peste noapte obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict a devenit un „război deschis”, transmite Reuters.
08:40
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Dosarul ajunge la final la doi ani de la tragedie, perioadă marcată de audieri, dezbateri, amânări ale ședințelor și tentative de tergiversare a examinării cauzei. Procurorii cer pentru fostul edil, care ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, o pedeapsă de nouă ani de închisoare.
08:25
Parlamentul a aprobat Programul legislativ pentru 2026: 354 de proiecte normative pe agendă, majoritatea pentru integrarea europeană # Radio Chisinau
Parlamentul a aprobat, în ședința plenară, Programul legislativ pentru anul 2026, document strategic care stabilește prioritățile legislative și de control parlamentar pentru anul viitor.
08:05
Mihai Popșoi s-a întâlnit la Viena cu secretarul general al OSCE, Feridun Hadi Sinirlioğlu. Securitatea regională și dialogul Chișinău–Tiraspol, pe agendă # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere la Viena cu secretarul general al Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Feridun Hadi Sinirlioğlu, în marja vizitei sale de lucru în capitala Austriei. Discuțiile au vizat cooperarea Republicii Moldova cu OSCE, inclusiv cu instituțiile și structurile autonome ale organizației, precum și contribuția acesteia la consolidarea rezilienței și stabilității țării.
Acum 24 ore
00:15
Circa 1 350 de dosare privind circulația drogurilor, inițiate anul trecut. Ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță noi mecanisme de combatere a traficului substanțelor interzise # Radio Chisinau
Circa 1 350 de dosare penale privind traficul de droguri au fost inițiate anul trecut, față de 994 de cauze inițiate în anul 2023. O tendință crescătoare se menține și în anul curent. Pe segmentul contrabandei, anul trecut, organele de control au documentat 50 de cazuri de transportare ilicită a drogurilor, ceea ce reprezintă o creștere cu 22%, față de anul 2024. Datele au fost prezentate astăzi în Parlament de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a prezentat date privind politicile și măsurile întreprinse de minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, informează MOLDPRES.
26 februarie 2026
21:05
TVA mai mare la rambursare pentru agricultori. Serviciul Fiscal de Stat anunță noi reguli aplicabile din 2026 # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări importante la Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, operate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 34 din 26 februarie 2026. Potrivit noilor prevederi, a fost majorată baza de calcul utilizată la determinarea sumei TVA pasibile rambursării pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026. În algoritmul de calcul a fost inclusă și suma aferentă impozitului funciar pentru anul 2025.
20:45
Al doilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în ultimele 24 de ore, pe fondul atacurilor asupra Ucrainei # Radio Chisinau
Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert joi după-amiază, pentru nordul județului Tulcea, populația fiind informată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, acesta fiind al doilea mesaj din ultimele 24 de ore.
20:30
De astăzi, toate numerele de urgență sunt în portalul EVO. Portalul guvernamental integrat evo.gov.md este completat cu o nouă secțiune dedicată „Numere de urgență”. Pentru prima dată, toate telefoanele și liniile speciale pentru situații critice sunt reunite într-un singur punct de acces.
20:15
Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va avea un nou sediu: Investiție de 13,8 milioane lei prin FNDRL și Ministerul Culturii (FOTO) # Radio Chisinau
Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va avea în curând un nou sediu modern. Vicepremierul Vladimir Bolea și ministrul Culturii, Cristian Jardan, au vizitat astăzi instituția culturală, unde se desfășoară lucrările de reabilitare, și au semnat contractul de antrepriză pentru finalizarea construcției împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud.
19:55
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un seism mediu, cu magnitudinea ml de 4.4, a avut loc, în această seară, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.
19:35
Ucraina ar putea introduce licențiere pentru vinurile și strugurii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Importul de vinuri, struguri și alcool etilic din Republica Moldova ar putea fi restricționat semnificativ, conform unui proiect de hotărâre pregătit de Guvernul Ucrainei. Potrivit propunerii, aceste produse vor fi supuse unui regim de licențiere, până la încetarea măsurilor considerate discriminatorii față de Ucraina.
19:10
Rock pe înserate | Rock alternativ - genul care a revoluționat muzica anilor ’90 (partea a doua, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
18:50
ANSA retrage de pe piață un lot de biscuiți cu niveluri ridicate de acizi grași trans. Peste 500 de kilograme, distruse # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a retras de pe piață unui lot de biscuiți importate care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans.
18:30
UPDATE. Alerta cu bombă la Aeroportul Internațional din Chișinău a fost falsă. Activitatea, reluată în regim normal # Radio Chisinau
Autoritățile informează că alerta cu bombă semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările.
18:15
18:00
„România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași”. La Bruxelles a fost lansat mecanismul de finanțare EastInvest # Radio Chisinau
România va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași, a subliniat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, în cadrul discursului susținut la lansarea Comunicării privind regiunile de graniță estice și a mecanismului de finanțare EastInvest.
Ieri
17:45
Guvernul anunță programul oficial al manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței # Radio Chisinau
Pe 2 martie 2026, Republica Moldova marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru vor începe la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La ceremonie vor participa Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului.
17:20
PAS propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate propun eliminarea treptată a scutirilor fiscale aplicate regiunii transnistrene din anii 2000. Conform proiectului propus de fracțiune, primele scutiri vor fi eliminate în acest an pentru produsele neesențiale, cum ar fi alcoolul, iar la importul și comercializarea acestora se vor aplica TVA și accize, în conformitate cu legislația națională, transmite IPN.
17:05
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați, iar procedura de înregistrare, suspendată # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost anunțată o alertă cu bombă. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar la fața locului intervin echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.
