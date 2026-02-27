Încă o țară europeană intenționează să interzică rețelele sociale pentru copii
Noi.md, 27 februarie 2026 11:30
Polonia promovează un nou proiect de lege care va interzice rețelele sociale pentru copiii cu vîrsta sub 15 ani.Acest lucru a fost anunțat într-un interviu acordat Bloomberg de către ministrul polonez al Eduației, Barbara Nowacka, scrie „Adevărul European”.Novacka a spus că proiectul de lege, care va fi prezentat vineri, 27 februarie, va prevedea amenzi pentru rețelele sociale dacă servici
Acum 10 minute
11:30
Intervenții de întreținere la Complexul Memorial „Eternitate” și în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” # Noi.md
Lucrări de protecție și întreținere a monumentelor au fost inițiate în aceste zile la Complexul Memorial „Eternitate” din municipiul Chișinău.Intervențiile sunt realizate de angajații Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, care au început acțiunile de curățare și îngrijire a obiectivelor de artă și arhitectură din perimetrul complexului.Potrivit reprezentanților întreprinderii
11:30
Acum o oră
11:00
Ex-vicepremierul Moldovei, deputatul în primul Parlament Nicolae Andronati ar fi fost omorît în stînga Nistrului.Conform PulsMedia, corpul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în gospodăria sa din localitatea Caragaș.{{867360}}Jurnaliștii notează că trei persoane ar fi dat buzna în gospodăria fostului oficial. Totul s-ar fi întîmplat pe 24 februarie, iar forțele de ordine din regiunea t
11:00
Șase instituții de învățămînt profesional tehnic au primit cîte 500.000 de lei pentru că s-au remarcat prin performanță și prin parteneriate solide cu mediul economic în domeniul învățămîntului dual, notează Noi.md.Alte cinci instituții au primit granturi de cîte 25.000 de euro pentru lansarea programelor noi prin învățămînt dual - calificări adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.{
11:00
Persoanele aflate în județul Tulcea, zona de graniță cu Ucraina, au primit, vineri dimineața, în jurul orei 8:48, un nou mesaj RO-ALERT, al doilea în mai puțin de două ore.În mesajul de alertă extremă, tulcenii sînt informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile le recomandă să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de
11:00
În cadrul vizitei la Geneva, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Secretarul General al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, Doreen Bogdan-Martin.Oficialul moldovean a relatat despre politicile de dezvoltare a sectorului IT, consolidarea capacităților digitale a instituțiilor naționale, precum și a informat despre provocările legate
11:00
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității.În cadrul dosarului sînt vizați primarul și viceprimarul localității, i
Acum 2 ore
10:30
În data de 26 februarie 2026, în jurul orei 19.00, mecanicul unui tren marfar, care circula pe ruta Florești–Bălți–Slobozia, a observat o persoană, care se afla întinsă între șine, și a aplicat frînarea de urgență.La fața locului a fost chemat imediat Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112.{{865680}}Acest caz confirmă încă o dată necesitatea respectării stricte a regulilor d
10:30
Ofițerii anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești.Acțiunile au loc în cadrul unor dosare pornite pe fapte de delapidare a terenurilor publice, comunică moldpres.Informația a fost confirmată pentru agenție de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA), Ina Voloșciuc.„Sînt vizați primarul și viceprimarul localității,
10:30
Pe la spate, era numit „Principele”. A fost președinte permanent al Uniunii Compozitorilor din RSS Moldovenească timp de 26 de ani, și timp de 19 ani - membru al Comitetului Executiv al Consiliului Muzical Internațional UNESCO. Este considerat „ultimul romantic” al muzicii moldovenești și un clasic al școlii naționale de compoziție. Pe 27 februarie se împlinesc 100 de ani de la nașterea compozitor
10:00
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cere încetarea procesului său în SUA din cauza încălcărilor procedurale.Acest lucru este menționat într-o notificare publicată în baza de date a Curții Federale din Districtul Sud al statului New York.{{866730}}În cerere, avocatul lui Maduro a indicat încălcări legate de normele procedurale și de al șaselea amendament la Constituția SUA, care confer
10:00
Sectorul serviciilor de frumusețe intră în vizorul autorităților fiscale, după ce a fost identificat drept unul cu risc sporit de neconformare.Serviciul Fiscal de Stat a anunțat inițierea unor acțiuni de monitorizare și conformare în rîndul prestatorilor de servicii de frizerie și cosmetologie, inclusiv al celor care își promovează activitatea prin intermediul portalurilor online de anunțuri
Acum 4 ore
09:30
După ce șoferii au reclamat calitatea proastă a motorinei, autoritățile vin cu primele constatări # Noi.md
La mai bine de o lună după ce zeci de șoferi au reclamat calitatea prostă a motorinei, iar mulți dintre ei au ajuns la atelierul de reparație, autoritățile vin cu primele concluzii.Șeful Inspectoratului pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a declarat că au fost identificate abateri de la parametrii tehnici la un singur operator economic. Sergiu Daranuță admi
09:30
09:30
Țara noastră a devenit refugiu și adăpost pentru zeci de mii de ucraineni care au fugit din calea războiului. 85 de refugiați locuiesc de patru ani în căminul Școlii Profesionale din orașul Criuleni.Ucrainenii spun că au îndrăgit Republica Moldova, dar tot ce-și doresc mai mult este să se întoarcă în țara lor și să trăiască în pace.{{866946}}Cu o zi înainte să înceapă războiul, Cristina a
09:30
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, informează despre expedierea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a administratorului unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi, notează Noi.md.În perioada anilor 2024–2025, administratorul ar fi admis, în procesul de prestare a serviciilor către consumatori, deversarea apelor uzat
09:00
09:00
Astăzi, la ora 14:30, instanța de fond urmează să pronunțe sentința în cazul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei. Procurorii au cerut 9 ani de închisoare.Totodată, se cere ca Ciochină să achite un prejudiciu de peste 31.000 de lei în contul statului. În dosar este învinuit şi un medic stomatolog
09:00
„Trebuie să așteptăm o decizie a partidului. La etapa actuală, nu sînt astfel de discuții”, astfel a răspuns Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la întrebarea dacă ar accepta o eventuală propunere la funcția de primar al municipiului Chișinău din partea PAS.Întrebarea i-a fost adresată în cadrul unei emisiuni la TV8.{{867136}}„Funcțiile în sine nu sînt despr
08:30
Ministerul Sănătății va organiza, în a doua jumătate a lunii martie, concursul pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut joi, 26 februarie, de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în mai multe instituții medicale din municipiul Bălți.Potrivit oficialului, în sistemul medical există în prezent mai multe funcții de
08:30
Ucraina și Statele Unite au înregistrat progrese în cadrul discuțiilor desfășurate la Geneva, potrivit secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Oficialul a anunțat că părțile au avansat în stabilirea următoarelor etape ale cooperării bilaterale.„Următoarea rundă este în pregătire. Lucrăm la finalizarea parametrilor de securitate, a deciziilor eco
08:00
Drogurile iau amploare: peste 3 500 de infracțiuni în trei ani. MAI pregătește o nouă strategie națională # Noi.md
Fenomenul consumului și traficului de droguri continuă să se extindă în Republica Moldova, iar autoritățile anunță măsuri suplimentare pentru limitarea acestuia. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat în plenul Parlamentului raportul privind acțiunile întreprinse de MAI și prioritățile pentru perioada următoare.Potrivit datelor oficiale, în perioada 2023 – ianuarie
08:00
De ce a fost schimbat Directorul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Ce spune Bolea # Noi.md
Directorul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), Ion Moraru, a fost schimbat din funcție la sfîrșitul anului 2025, decizia fiind confirmată de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Anunțul privind demisia a fost făcut în luna decembrie, iar cererea a fost semnată de ministru.Întrebat, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, care au fost motivele
Acum 6 ore
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii se așteaptă cer variabil. Potrivit datelor meteorologilor, în cursul zilei nu se prevăd precipitații semnificative.În nordul țării, ca urmare a precipitațiilor nocturne, pe drumuri se poate forma ghețuș.Vîntul va fi slab.În timpul zilei, în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +4 și +6 °C, în regiunile centrale între +2 și +4 °C, iar
07:30
Programul legislativ al Parlamentului pentru 2026: 354 de proiecte de acte normative pe agenda deputaților # Noi.md
Parlamentul a aprobat Programul legislativ pentru anul 2026, document care stabilește prioritățile și calendarul activității legislative pentru anul în curs. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței plenare.Programul a fost elaborat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Cancelaria de Stat și vizează instituționalizarea unui mecanism riguros de planificare legislativă, corelarea a
07:30
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 2 bani, dar a cîștigat de la dolarul american aproape 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 27 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,2016 lei pentr
07:00
Olesea Stamate, despre amploarea drogurilor: "Trebuie să răspundem sincer la întrebările dureroase" # Noi.md
Olesea Stamate, ex-ministră a Justiției, fostă parlamentară are 13 întrebări pentru ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, care a fost chemată în Parlament să răspundă întrebărilor pe tema traficului de droguri, notează Noi.md."Dacă dorim ca stat să încetinim acest fenomen, trebuie să răspundem sincer la întrebările dureroase. Eu am identificat cîteva, ele pot fi mult mai multe. Dar ar
07:00
Corneliu Popovici, despre un pretendent la rectoratul USM: Candidatură formală sau Spoiler? # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a reacționat public în ajunul alegerilor pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, exprimînd nedumeriri legate de modul în care unul dintre candidați își desfășoară campania.„Alegerile pentru funcția de rector al USM bat la ușă, iar atmosfera din jurul scrutinului devine tot mai bizară”, a scris Popovici, referindu-se la lip
06:30
Vladimir Cioban: Noi nu avem o analiză cu privire la ”Cine sîntem?” și ”Încotro ne îndreptăm?”. # Noi.md
Organele de drept din Moldova nu au o analiză clară cu privire la întrebările ”Cine suntem?” și ”Încotro ne îndreptăm?” și la modul în care ar trebui să funcționeze și să fie finanțată poliția.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției Antidrog, colonelul Vladimir Cioban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4, relateaz
06:30
Producătorul muzical Serghei Orlov consideră că „Eurovision” este în primul rînd un concurs muzical, nu doar o platformă pentru spectacole excentrice. Potrivit lui, această scenă oferă artiștilor talentați cu piese de calitate posibilitatea de a ajunge la un public internațional.El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „Большая игра” cu Nina Dimoglo.„Acesta este în primul rînd un c
06:30
Alianța „Moldovenii”, după declarațiile lui Igor Grosu: „Reintegrarea nu poate fi tratată superficial” # Noi.md
Partidul Politic Alianța „Moldovenii” califică drept „superficială și inacceptabilă” abordarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, față de regiunea transnistreană și criza cu care se confruntă cetățenii de pe malul stîng al Nistrului.Potrivit formațiunii, regiunea transnistreană trebuie abordată „prin prisma faptului că acolo trăiesc cetățenii noștri”, iar obiectivul principal al politici
Acum 8 ore
05:30
Avalanşele care s-au produs iarna aceasta în Austria au făcut în total 26 de victime, a anunţat joi Consiliul austriac pentru siguranţa alpină, cifra depăşind media.Perioada cuprinsă între 15 şi 24 februarie s-a dovedit deosebit de sumbră, cu 14 victime, transmite agerpres.roAgenţia a declarat că accidentele în număr mai mare, în condiţii montane deosebit de periculoase, se produc în mod r
04:30
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite pe 2 martie, unde va fi discutat rolul educaţiei în promovarea toleranţei şi a păcii mondiale, a anunţat Casa Albă.Prezenţa soţiei preşedintelui american Donald Trump la ONU va coincide cu preluarea de către SUA a preşedinţiei Consiliului de Securitate, transmite g4mediaEste pentru întî
Acum 12 ore
03:30
O nouă cercetare atrage atenția asupra unei substanțe toxice utilizate în agricultură, care ar putea avea efecte grave asupra populațiilor de albine.Specialiștii avertizează că expunerea chiar și la doze reduse poate afecta orientarea, capacitatea de reproducere și imunitatea acestor polenizatori esențiali.Potrivit cercetătorilor, substanța face parte din categoria pesticidelor sistemice,
03:00
Danemarca anunţă alegeri parlamentare anticipate, premierul Mette Frederiksen mizînd pe avîntul politic dat de criza legată de Groenlanda.Danemarca va organiza alegeri parlamentare la 24 martie, a anunţat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, care încearcă astfel să profite de creşterea popularităţii datorită poziţiei sale de sfidare a presiunilor SUA de a prelua Groenlanda, relatează Reuters.
01:30
Vicepremierul Vladimir Bolea, alături de ministrul Culturii, Cristian Jardan, a vizitat astăzi instituția culturală unde au loc lucrările de reabilitare a clădirii.În contextul vizitei a fost semnat contractul de antrepriză între reprezentanții ADR SUD, Ministerul Culturii si compania care va realiza lucrările de construcție a noului sediu.Proiectul include amenajarea și dotarea unei săli
01:00
Autoritățile insulei thailandeze Phuket iau măsuri pentru a împiedica deversarea de produse petroliere pe plajele turistice după naufragiul unui cargobot.O cantitate mare de păcură a fost descoperită pe malul insulei He, situată la sud-est de Phuket.{{864623}}Pentru curățarea țărmului au fost trimise echipe speciale și au fost instalate bariere de protecție pentru a preveni răspîndirea pol
00:30
China: Includerea unor entități japoneze în lista de control al exporturilor este dreaptă și legală # Noi.md
Guvernul japonez a accelerat creșterea capacității militare, stimulînd anularea restricțiilor impuse exportului de arme, dezvoltînd forța militar ofensivă, intenționînd să modifice „cele trei principii non-nucleare”, a afirmat He Yongqian, purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Comerțului, scrie romanian.cgtn.comAcțiunile Japoniei reflectă tendința periculoasă de accelerare a remilitar
00:30
Autoritățile cipriote au anunțat măsuri urgente pe fondul răspîndirii febrei aftoase în zona Larnaca.În zona Larnaca s-a înregistrat o răspîndire rapidă a febrei aftoase. Marți seara, autoritățile au organizat o întrunire de urgență cu participarea experților Comisiei Europene, în cadrul căreia s-a discutat situația epidemiologică într-o zonă de supraveghere de 10 kilometri. {{867051}}Serv
00:00
În SUA, pe 28 decembrie 2025, a dispărut Rocky, un cîine în vîrstă de 10 ani. A fost găsit după 43 de zile.Cîinele s-a rătăcit în timpul mutării din New Jersey în California. Stăpînul său, Steven Maa, a povestit că a decis să meargă la schi în munți, iar pe Rocky l-a lăsat cu o „bonă pentru cîini”. Animalul de companie a scăpat de lesă și a fugit spre munți, la o altitudine de trei kilometri d
26 februarie 2026
23:30
Reprezentantul Chinei a respins ferm declarațiile prezentate de Japonia și alte cîteva țări cu privire la drepturile omului, în cadrul unei reuniuni la nivel înalt a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, organizate miercuri.Reprezentantul chinez a arătat că în Regiunea Autonomă Xinjiang-Uigură și Regiunea Autonomă Tibet/Xizang, economia se dezvoltă, societatea este stabilă, iar drepturile
23:30
O apreciată solistă din Liverpool, descrisă ca avînd „o inimă de aur”, a murit după o luptă curajoasă de patru ani cu cancerul. Beverley George, cunoscută publicului sub numele de scenă Scouse Pink, s-a stins marți dimineață, potrivit Mirror.Vestea tristă a fost anunțată de membrul familiei Wayne Fogg, printr-un mesaj de omagiu publicat pe Facebook. Acesta a dezvăluit că Beverley, cunoscută și
23:00
Istoricul de artă francez, Christophe Leribault, va prelua funcția de director al Muzeului Luvru, a anunțat miercuri guvernul francez.Președintele Emmanuel Macron l-a numit pe Leribault noul director al Muzeului Luvru după demisia lui Laurence des Cars, a anunțat purtătoarea de cuvînt a guvernului, Maud Bregeon. {{866939}}Macron este încredințat că Leribault, în prezent directorul Palatulu
Acum 24 ore
22:30
Premierul Li Qiang s-a întîlnit miercuri, la Beijing, cu cancelarul german Friedrich Merz, scrie romanian.cgtn.comLi a declarat că în urma eforturilor comune relaţiile şi cooperarea dintre China şi Germania au obţinut noi rezultate.Anul acesta începe cel de-al 15-lea Plan cincinal al Chinei, iar cooperarea economică şi comercială cu Germania se va confrunta cu mai multe oportunităţi. Guver
22:30
Taxa turistică pentru vizitatori în Barcelona poate ajunge la 15 euro pe zi. Orașul se numără printre destinațiile europene cu cele mai mari taxe pentru turiști.Scopul acestei măsuri este de a reduce fluxul turistic și de a atenua criza locuințelor. {{866912}}Conform deciziei parlamentului Cataloniei, începînd din aprilie, taxa maximă pentru cazarea la hotel pentru turiști va fi de 15 euro
22:00
Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională # Noi.md
Astronautul care s-a coxnfruntat în luna ianuarie cu o problemă de sănătate în timp ce se afla pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), un incident care a determinat NASA să realizeze prima evacuare medicală din istoria laboratorului orbital, şi-a dezvăluit identitatea miercuri. Mike Fincke a declarat că se simte „foarte bine” și că urmează procedurile de reabilitare după un zbor spațial.„Mă s
21:30
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping, a cerut oficialilor superiori ai partidului să asigure un bun început celui de-al 15-lea Plan cincinal (2026-2030), scrie romanian.cgtn.com.Xi a făcut aceste remarci după ce a citit rapoartele anuale de activitate ale oficialilor superiori ai partidului, înaintate CCPCC.Oficialii au inclus membri ai
21:30
Prestatorii de asistență medicală primară și de ambulatoriu din raionul Orhei au fost instruiți în ceea ce privește aplicarea reglementărilor în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) în procesul de executare a contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul curent.La instruire au participat circa 65 de reprezentanți ai centrelor de sănăt
21:00
În zonele cu ploi puternice din Bali este posibilă apariția pitonilor din cauza inundațiilor.Autoritățile locale au anunțat că, după trei zile de ploi torențiale, insula indoneziană Bali a fost afectată de cele mai grave inundații din ultima perioadă, care au inundat zeci de locații din zonele turistice Denpasar și Badung. {{866912}}„În timpul inundațiilor puternice, este într-adevăr posib
20:30
Raport MAI audiat în Parlament: măsuri pentru combaterea consumului și traficului de droguri # Noi.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat, în plenul Parlamentului, raportul privind măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri, precum și prioritățile pentru intensificarea acestor acțiuni.Ministra a subliniat că fenomenul consumului de droguri este transfrontalier și în creștere la n
