Vladimir Cioban: Noi nu avem o analiză cu privire la ”Cine sîntem?” și ”Încotro ne îndreptăm?”.
Noi.md, 27 februarie 2026 06:30
Organele de drept din Moldova nu au o analiză clară cu privire la întrebările ”Cine suntem?” și ”Încotro ne îndreptăm?” și la modul în care ar trebui să funcționeze și să fie finanțată poliția.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției Antidrog, colonelul Vladimir Cioban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4, relateaz
• • •
Producătorul muzical Serghei Orlov consideră că „Eurovision” este în primul rînd un concurs muzical, nu doar o platformă pentru spectacole excentrice. Potrivit lui, această scenă oferă artiștilor talentați cu piese de calitate posibilitatea de a ajunge la un public internațional.El a vorbit despre acest lucru în cadrul emisiunii „Большая игра” cu Nina Dimoglo.„Acesta este în primul rînd un c
06:30
Alianța „Moldovenii”, după declarațiile lui Igor Grosu: „Reintegrarea nu poate fi tratată superficial” # Noi.md
Partidul Politic Alianța „Moldovenii” califică drept „superficială și inacceptabilă” abordarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, față de regiunea transnistreană și criza cu care se confruntă cetățenii de pe malul stîng al Nistrului.Potrivit formațiunii, regiunea transnistreană trebuie abordată „prin prisma faptului că acolo trăiesc cetățenii noștri”, iar obiectivul principal al politici
05:30
Avalanşele care s-au produs iarna aceasta în Austria au făcut în total 26 de victime, a anunţat joi Consiliul austriac pentru siguranţa alpină, cifra depăşind media.Perioada cuprinsă între 15 şi 24 februarie s-a dovedit deosebit de sumbră, cu 14 victime, transmite agerpres.roAgenţia a declarat că accidentele în număr mai mare, în condiţii montane deosebit de periculoase, se produc în mod r
04:30
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, va prezida o reuniune a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite pe 2 martie, unde va fi discutat rolul educaţiei în promovarea toleranţei şi a păcii mondiale, a anunţat Casa Albă.Prezenţa soţiei preşedintelui american Donald Trump la ONU va coincide cu preluarea de către SUA a preşedinţiei Consiliului de Securitate, transmite g4mediaEste pentru întî
03:30
O nouă cercetare atrage atenția asupra unei substanțe toxice utilizate în agricultură, care ar putea avea efecte grave asupra populațiilor de albine.Specialiștii avertizează că expunerea chiar și la doze reduse poate afecta orientarea, capacitatea de reproducere și imunitatea acestor polenizatori esențiali.Potrivit cercetătorilor, substanța face parte din categoria pesticidelor sistemice,
03:00
Danemarca anunţă alegeri parlamentare anticipate, premierul Mette Frederiksen mizînd pe avîntul politic dat de criza legată de Groenlanda.Danemarca va organiza alegeri parlamentare la 24 martie, a anunţat joi prim-ministrul Mette Frederiksen, care încearcă astfel să profite de creşterea popularităţii datorită poziţiei sale de sfidare a presiunilor SUA de a prelua Groenlanda, relatează Reuters.
01:30
Vicepremierul Vladimir Bolea, alături de ministrul Culturii, Cristian Jardan, a vizitat astăzi instituția culturală unde au loc lucrările de reabilitare a clădirii.În contextul vizitei a fost semnat contractul de antrepriză între reprezentanții ADR SUD, Ministerul Culturii si compania care va realiza lucrările de construcție a noului sediu.Proiectul include amenajarea și dotarea unei săli
01:00
Autoritățile insulei thailandeze Phuket iau măsuri pentru a împiedica deversarea de produse petroliere pe plajele turistice după naufragiul unui cargobot.O cantitate mare de păcură a fost descoperită pe malul insulei He, situată la sud-est de Phuket.{{864623}}Pentru curățarea țărmului au fost trimise echipe speciale și au fost instalate bariere de protecție pentru a preveni răspîndirea pol
00:30
China: Includerea unor entități japoneze în lista de control al exporturilor este dreaptă și legală # Noi.md
Guvernul japonez a accelerat creșterea capacității militare, stimulînd anularea restricțiilor impuse exportului de arme, dezvoltînd forța militar ofensivă, intenționînd să modifice „cele trei principii non-nucleare”, a afirmat He Yongqian, purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Comerțului, scrie romanian.cgtn.comAcțiunile Japoniei reflectă tendința periculoasă de accelerare a remilitar
00:30
Autoritățile cipriote au anunțat măsuri urgente pe fondul răspîndirii febrei aftoase în zona Larnaca.În zona Larnaca s-a înregistrat o răspîndire rapidă a febrei aftoase. Marți seara, autoritățile au organizat o întrunire de urgență cu participarea experților Comisiei Europene, în cadrul căreia s-a discutat situația epidemiologică într-o zonă de supraveghere de 10 kilometri. {{867051}}Serv
00:00
În SUA, pe 28 decembrie 2025, a dispărut Rocky, un cîine în vîrstă de 10 ani. A fost găsit după 43 de zile.Cîinele s-a rătăcit în timpul mutării din New Jersey în California. Stăpînul său, Steven Maa, a povestit că a decis să meargă la schi în munți, iar pe Rocky l-a lăsat cu o „bonă pentru cîini”. Animalul de companie a scăpat de lesă și a fugit spre munți, la o altitudine de trei kilometri d
26 februarie 2026
23:30
Reprezentantul Chinei a respins ferm declarațiile prezentate de Japonia și alte cîteva țări cu privire la drepturile omului, în cadrul unei reuniuni la nivel înalt a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, organizate miercuri.Reprezentantul chinez a arătat că în Regiunea Autonomă Xinjiang-Uigură și Regiunea Autonomă Tibet/Xizang, economia se dezvoltă, societatea este stabilă, iar drepturile
23:30
O apreciată solistă din Liverpool, descrisă ca avînd „o inimă de aur”, a murit după o luptă curajoasă de patru ani cu cancerul. Beverley George, cunoscută publicului sub numele de scenă Scouse Pink, s-a stins marți dimineață, potrivit Mirror.Vestea tristă a fost anunțată de membrul familiei Wayne Fogg, printr-un mesaj de omagiu publicat pe Facebook. Acesta a dezvăluit că Beverley, cunoscută și
23:00
Istoricul de artă francez, Christophe Leribault, va prelua funcția de director al Muzeului Luvru, a anunțat miercuri guvernul francez.Președintele Emmanuel Macron l-a numit pe Leribault noul director al Muzeului Luvru după demisia lui Laurence des Cars, a anunțat purtătoarea de cuvînt a guvernului, Maud Bregeon. {{866939}}Macron este încredințat că Leribault, în prezent directorul Palatulu
22:30
Premierul Li Qiang s-a întîlnit miercuri, la Beijing, cu cancelarul german Friedrich Merz, scrie romanian.cgtn.comLi a declarat că în urma eforturilor comune relaţiile şi cooperarea dintre China şi Germania au obţinut noi rezultate.Anul acesta începe cel de-al 15-lea Plan cincinal al Chinei, iar cooperarea economică şi comercială cu Germania se va confrunta cu mai multe oportunităţi. Guver
22:30
Taxa turistică pentru vizitatori în Barcelona poate ajunge la 15 euro pe zi. Orașul se numără printre destinațiile europene cu cele mai mari taxe pentru turiști.Scopul acestei măsuri este de a reduce fluxul turistic și de a atenua criza locuințelor. {{866912}}Conform deciziei parlamentului Cataloniei, începînd din aprilie, taxa maximă pentru cazarea la hotel pentru turiști va fi de 15 euro
22:00
Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională # Noi.md
Astronautul care s-a coxnfruntat în luna ianuarie cu o problemă de sănătate în timp ce se afla pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), un incident care a determinat NASA să realizeze prima evacuare medicală din istoria laboratorului orbital, şi-a dezvăluit identitatea miercuri. Mike Fincke a declarat că se simte „foarte bine” și că urmează procedurile de reabilitare după un zbor spațial.„Mă s
21:30
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping, a cerut oficialilor superiori ai partidului să asigure un bun început celui de-al 15-lea Plan cincinal (2026-2030), scrie romanian.cgtn.com.Xi a făcut aceste remarci după ce a citit rapoartele anuale de activitate ale oficialilor superiori ai partidului, înaintate CCPCC.Oficialii au inclus membri ai
21:30
Prestatorii de asistență medicală primară și de ambulatoriu din raionul Orhei au fost instruiți în ceea ce privește aplicarea reglementărilor în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) în procesul de executare a contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul curent.La instruire au participat circa 65 de reprezentanți ai centrelor de sănăt
21:00
În zonele cu ploi puternice din Bali este posibilă apariția pitonilor din cauza inundațiilor.Autoritățile locale au anunțat că, după trei zile de ploi torențiale, insula indoneziană Bali a fost afectată de cele mai grave inundații din ultima perioadă, care au inundat zeci de locații din zonele turistice Denpasar și Badung. {{866912}}„În timpul inundațiilor puternice, este într-adevăr posib
20:30
Raport MAI audiat în Parlament: măsuri pentru combaterea consumului și traficului de droguri # Noi.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat, în plenul Parlamentului, raportul privind măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri, precum și prioritățile pentru intensificarea acestor acțiuni.Ministra a subliniat că fenomenul consumului de droguri este transfrontalier și în creștere la n
20:30
Situația actuală de pe piața cerealelor a fost analizată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Economic, desfășurată la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Membrii Consiliului au examinat dinamica volumelor importate, efectele asupra producătorilor autohtoni și necesitatea consolidării mecanismelor de monitorizare și raportare, în vederea menținerii unui echilibru funcțional al pi
20:30
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs joi seara în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului.Seismul a avut loc la ora 19:21:51, la o adîncime de 120 de kilometri, fiind catalogat drept un cutremur de intensitate medie. Mișcarea tectonică s-a produs în județul Vrancea, una dintre cele mai active zone seismice din România, transm
20:30
Satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, a înregistrat în ultimii ani schimbări vizibile datorită implementării a patru proiecte de modernizare.Două proiecte importante au modernizat instituția educațională preșcolară din sat, contribuind semnificativ la îmbunătățirea calității procesului educațional și a condițiilor în grădiniță.{{865354}}Primul proiect s-a referit la reabilitarea și moderni
20:00
Comunitatea sportivă din Republica Moldova a fost marcată de o pierdere dureroasă. Vladimir Veber, veteran al fotbalului moldovenesc, Antrenor Emerit al Republicii Moldova și consultant al clubului FC Milsami Orhei, s-a stins din viață.Despre deces a informat clubul, care a transmis mesaje de condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați.{{862833}}„O personalitate marcantă a sportului
20:00
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat # Noi.md
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat. Cabinetul de Miniștri de la Kiev a pregătit modificări la lista bunurilor a căror import va fi supus unui control special în anul 2026, anunță presa ucraineană. Restricțiile vizează vinurile, strugurii proaspeți, alcoolul etilic și distilatele.RBC-Ucraina scrie că Kievul a pregătit un proiect d
20:00
Ieri, 25 februarie 2026, reprezentanții Poliției de Frontieră și ai Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei (SGSU) au desfășurat o ședință bilaterală în format online, dedicată consolidării cooperării și îmbunătățirii schimbului de informații dintre cele două instituții.Întrevederea a avut drept obiectiv coordonarea mai bună pentru o frontieră mai sigură și mai eficientă. Reprezentanții am
20:00
Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, a declarat că a demisionat pentru a-și începe campania pentru funcția de primar al Parisului.În vîrstă de 60 de ani, Dati a numit alegerile municipale, care vor începe peste două săptămîni și jumătate, „lupta vieții mele”. {{864320}}„Voi schimba Parisul și viața parizienilor”, a spus ea, adăugînd că și-a depus demisia miercuri dimineață, pe nume
19:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat incubatorul de afaceri din Nisporeni care găzduiește 47 de rezidenți. 33 de companii sînt nou-create și au un număr total de 151 angajați. Pe parcursul anului 2025, rezidenții incubatorului au obținut o cifră de afaceri în mărime de peste 110 milioane de lei.„Vrem ca oamenii de afaceri din Moldova să aibă succes, să aibă venituri mari și, astfel, să
19:30
Vineri, mai mulți consumatori din municicpiul Chișinău vor rămîne fără apă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, pe 27 februarie 2026, vor rămîne fără apă consumatorii din Ghidighici de pe adresele:{{844951}}- str. Drumul Bîcului; Sf.Ţării; M. Drăgan 44-46; A. Mateevici 2-14.Totodată, în intervalul 09:00 – 20:00, vineri, nu va fi apă pe adresele:- str. Acad.A.Saharov 11; 11/
19:30
Igor Dodon, liderul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, afirmă că Maia Sandu și PAS folosesc războiul din Ucraina ca instrument politic. {{867258}}Politicianul a subliniat că, pe parcursul ultimilor patru ani, ei „justifică prin război toate eșecurile din politica internă, economie și domeniul social, precum și presiunile asupra opoziției, cenzura în mass-media și
19:30
Primăria municipiului Bălți invită locuitorii și oaspeții orașului să participe la activitățile culturale organizate în perioada 1–10 martie 2026, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția a 60-a.Ediția jubiliară din acest an va reuni artiști consacrați, colective muzicale, orchestre, ansambluri folclorice și tineri interpreți, oferind publicului un program artistic var
19:00
Inspectorii pentru Protecția Mediului din Ocnița au desfășurat, între 23 și 26 februarie 2026, verificări privind transportul masei lemnoase și gestionarea deșeurilor vegetale, depistînd mai multe încălcări ale legislației.În cadrul controalelor au fost semnalate două transporturi de lemn fără acte de proveniență, un caz de ardere a resturilor vegetale în cîmp deschis și un caz de tăiere ilega
19:00
Verificările desfășurate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat anunță Poliția de Frontieră.Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările.{{867399}}Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, conti
18:30
Circulația troleibuzelor în zona Aeroportului Internațional „Eugen Doga” este perturbată în urma alertei cu bombă, anunță Regia Transport Electric Chișinău (RTEC). {{867399}}„Este afectată circulația troleibuzelor din zonă, iar din motive de securitate troleibuzele rutei nr. 30 circulă până la str. Aeroport (”LukOil”)”, precizează RTEC.Poliția de Frontieră a anunțat o alertă de minare
18:30
Parlamentul a luat act de demisia unui membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor # Noi.md
Parlamentul a adoptat un proiect de hotărîre prin care se constată încetarea calității de membră a Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a Johannei Saskia de Vries.Johanna Saskia de Vries și-a depus demisia din funcția de membră a Comisiei începînd cu 1 mai 2026.Comisia a fost înființată pentru a efectua evaluarea integrității etice și financiare a
18:30
Incident pe șoseaua Muncești, cu implicarea unui autobuz de pe ruta suburbană nr. 18.Potrivit martorilor oculari, mijlocul de transport a rămas blocat într-o denivelare pe acostament, după ce ar fi încercat să ocolosească o groapă formată pe carosabil.{{863007}}Contactată de TV8, purtătoarea de cuvânt a instituției, Felicia Rusia, ne-a declarat că autobuzul a revenit pe traseu după câteva
18:00
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a anunțat lansarea unei noi secțiuni pe portalul EVO, unde sînt reunite toate numerele și liniile speciale pentru situații de urgență și protecție.Directoarea AGE, Nicoleta Colomeeț, a declarat că această completare „face portalul EVO și mai util, oferind acces rapid, clar și structurat la toate numerele de urgență și linii specializate. Grija pentru cetă
18:00
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene.Documentul a fost votat, astăzi, în prima lectură.Proiectul noii legi privind grădinile zoologice a fost elaborat de Ministerul Mediului și transpune în legislația națională directiva europeană privind animalele sălbatice din grădinile zoologice. Documentul reglementează autorizare
18:00
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministra federală pentru afaceri europene și internaționale a Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger. Discuțiile au reconfirmat dialogul politic constant și cooperarea bilaterală solidă dintre cele două state, bazate pe solidaritate și valori comune.Șeful diplomației moldovenești a mulțumit pentru spriji
17:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că pe șoseaua Muncești, în sectorul Botanica, vor începe lucrări de reparație cu mai multe echipe de drumari care vor acționa concomitent, în funcție de condițiile meteorologice.Intervențiile vor avea loc continuu pe întreaga porțiune a drumului, începând cu ziua de duminică, 1 martie, iar strada va fi parțial închisă pentru a facilita lucrările.În pre
17:30
Acces blocat pentru autospeciale la 40% dintre blocurile înalte: IGSU începe verificările la Chișinău # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat, la 26 februarie 2026, campania de informare „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță”, destinată creșterii gradului de conștientizare privind importanța menținerii libere a căilor de acces pentru autospecialele de intervenție în sectorul locativ.Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 17 martie 2026, în pa
17:30
Poliția de Frontieră a anunțat o alertă de minare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Autoritățile au intervenit imediat, evacuînd pasagerii și personalul și mobilizînd subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.În acest context, procedura de înregistrare a zborurilor este suspendată, iar unele curse ar putea suferi modificări. Călătorii sînt sfătuiți să
17:30
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor începe luni, 2 martie, la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt.La eveniment vor participa Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului.{{779888}}La ora 10.20,
17:30
Președintele francez Emmanuel Macron va actualiza, luni, doctrina nucleară a Franței, indicînd că Parisul poate oferi aliaților săi, îngrijorați de fiabilitatea „umbrelei nucleare” americane.Despre aceasta a comunicat agenția Reuters, scrie „Adevărul European”.Susținînd un discurs la baza submarinelor nucleare franceze din Bretania, Macron va prezenta actualizarea doctrinei nucleare, care
17:00
Duminica trecută (22 februarie) a fost marcată de unul dintre cele mai importante evenimente sportive din capitală, transmite boxing.md.În incinta Universității de Cultură Fizică și Sport din Republica Moldova a avut loc grandiosul turneu „Wise Boxing Night”, care a reunit boxul profesionist, MMA și meciuri în formatul „Cravate albe”. Seara a fost plină de knock-out-uri fără compromisuri, disp
17:00
Angajații unei întreprinderi municipale din Căușeni nu și-au primit salariile de peste un an # Noi.md
Restanțele salariale acumulate față de 16 angajați ai Întreprinderii Municipale „Salubrizare și Amenajare Căușeni” depășesc 2.155.000 de lei. Oamenii nu și-ar fi primit salariile de un an și două luni, iar o parte dintre ei ar continua să muncească fără a fi remunerați.Potrivit maistrei întreprinderii, Ecaterina Baltag, suma include salariile restante, tichetele de masă și penalitățile calcula
17:00
În 2025, Dacia marchează o premieră chiar și la nivelul industriei auto globale: lansează primul sistem din lume care combină propulsia hibridă, tracțiunea integrală, transmisia automată și alimentarea benzină–GPL. Această tehnologie debutează pe Dacia Duster și Dacia Bigster, marcând o premieră absolută la nivel mondial.Nu este vorba despre o soluție de compromis, ci despre o arhite
17:00
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 37 de ani pentru încălcarea regulilor de circulație care a provocat vătămarea gravă a unui pasager.Instanța a pronunțat o pedeapsă de 4 ani de închisoare și a dispus privarea dreptului de a conduce vehicule pentru aceeași perioadă, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis.{{867009}}Incidentul s-a produs
