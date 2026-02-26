EVO centralizează toate numerele de urgență într-un singur loc
Noi.md, 26 februarie 2026 18:00
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a anunțat lansarea unei noi secțiuni pe portalul EVO, unde sînt reunite toate numerele și liniile speciale pentru situații de urgență și protecție.Directoarea AGE, Nicoleta Colomeeț, a declarat că această completare „face portalul EVO și mai util, oferind acces rapid, clar și structurat la toate numerele de urgență și linii specializate. Grija pentru cetă
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
18:00
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a anunțat lansarea unei noi secțiuni pe portalul EVO, unde sînt reunite toate numerele și liniile speciale pentru situații de urgență și protecție.Directoarea AGE, Nicoleta Colomeeț, a declarat că această completare „face portalul EVO și mai util, oferind acces rapid, clar și structurat la toate numerele de urgență și linii specializate. Grija pentru cetă
18:00
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene.Documentul a fost votat, astăzi, în prima lectură.Proiectul noii legi privind grădinile zoologice a fost elaborat de Ministerul Mediului și transpune în legislația națională directiva europeană privind animalele sălbatice din grădinile zoologice. Documentul reglementează autorizare
18:00
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministra federală pentru afaceri europene și internaționale a Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger. Discuțiile au reconfirmat dialogul politic constant și cooperarea bilaterală solidă dintre cele două state, bazate pe solidaritate și valori comune.Șeful diplomației moldovenești a mulțumit pentru spriji
Acum o oră
17:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că pe șoseaua Muncești, în sectorul Botanica, vor începe lucrări de reparație cu mai multe echipe de drumari care vor acționa concomitent, în funcție de condițiile meteorologice.Intervențiile vor avea loc continuu pe întreaga porțiune a drumului, începând cu ziua de duminică, 1 martie, iar strada va fi parțial închisă pentru a facilita lucrările.În pre
17:30
Acces blocat pentru autospeciale la 40% dintre blocurile înalte: IGSU începe verificările la Chișinău # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat, la 26 februarie 2026, campania de informare „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță”, destinată creșterii gradului de conștientizare privind importanța menținerii libere a căilor de acces pentru autospecialele de intervenție în sectorul locativ.Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 17 martie 2026, în pa
17:30
Poliția de Frontieră a anunțat o alertă de minare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Autoritățile au intervenit imediat, evacuînd pasagerii și personalul și mobilizînd subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.În acest context, procedura de înregistrare a zborurilor este suspendată, iar unele curse ar putea suferi modificări. Călătorii sînt sfătuiți să
17:30
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor începe luni, 2 martie, la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt.La eveniment vor participa Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului.{{779888}}La ora 10.20,
17:30
Președintele francez Emmanuel Macron va actualiza, luni, doctrina nucleară a Franței, indicînd că Parisul poate oferi aliaților săi, îngrijorați de fiabilitatea „umbrelei nucleare” americane.Despre aceasta a comunicat agenția Reuters, scrie „Adevărul European”.Susținînd un discurs la baza submarinelor nucleare franceze din Bretania, Macron va prezenta actualizarea doctrinei nucleare, care
Acum 2 ore
17:00
Duminica trecută (22 februarie) a fost marcată de unul dintre cele mai importante evenimente sportive din capitală, transmite boxing.md.În incinta Universității de Cultură Fizică și Sport din Republica Moldova a avut loc grandiosul turneu „Wise Boxing Night”, care a reunit boxul profesionist, MMA și meciuri în formatul „Cravate albe”. Seara a fost plină de knock-out-uri fără compromisuri, disp
17:00
Angajații unei întreprinderi municipale din Căușeni nu și-au primit salariile de peste un an # Noi.md
Restanțele salariale acumulate față de 16 angajați ai Întreprinderii Municipale „Salubrizare și Amenajare Căușeni” depășesc 2.155.000 de lei. Oamenii nu și-ar fi primit salariile de un an și două luni, iar o parte dintre ei ar continua să muncească fără a fi remunerați.Potrivit maistrei întreprinderii, Ecaterina Baltag, suma include salariile restante, tichetele de masă și penalitățile calcula
17:00
În 2025, Dacia marchează o premieră chiar și la nivelul industriei auto globale: lansează primul sistem din lume care combină propulsia hibridă, tracțiunea integrală, transmisia automată și alimentarea benzină–GPL. Această tehnologie debutează pe Dacia Duster și Dacia Bigster, marcând o premieră absolută la nivel mondial.Nu este vorba despre o soluție de compromis, ci despre o arhite
17:00
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 37 de ani pentru încălcarea regulilor de circulație care a provocat vătămarea gravă a unui pasager.Instanța a pronunțat o pedeapsă de 4 ani de închisoare și a dispus privarea dreptului de a conduce vehicule pentru aceeași perioadă, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis.{{867009}}Incidentul s-a produs
17:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat la Washington cu oficiali de rang înalt ai Departamentului de Stat al SUA despre accelerarea cooperării pentru construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și despre continuarea modernizării Sistemului Electroenergetic Național al Republicii Moldova.În cadrul vizitei, Dorin Junghietu a avut întrevederi cu Christopher Smith, sec
16:30
Omorul la comandă din sectorul Rîșcani al capitalei a unui cetățean turc: Complicele crimei revine în arest preventiv # Noi.md
La solicitarea procurorilor PCCOCS, Hassan Toper, cetățean turc cercetat ca și complice la omorul la comandă al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 în sectorul Râșcani al Chișinăului, a fost plasat din nou în arest preventiv în penitenciar.Hotărîrea a fost pronunțată de Curtea de Apel, după ce procurorii PCCOCS au contestat plasarea învinuitului în arest la domiciliu prin încheierea Judecăt
16:30
Interpreta Olga Verbițchi trăiește una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. Artista s-a căsătorit astăzi, 26 februarie, iar ceremonia civilă a avut loc în prezența familiei și a prietenilor apropiați.Cei doi îndrăgostiți și-au unit destinele în fața legii, într-un cadru restrîns, transmite Unimedia.{{861101}}„De astăzi – noi.Te-am iubit la primul cuvînt. La primul contact vizual
16:30
Indignări în Parlament pe subiectul indexării pensiei cu 68 de lei: „Cît pentru o „deseatkă” de ouă” # Noi.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că pensiile vor fi indexate în acest an cu 6,8%, ceea ce înseamnă 68 de lei la fiecare 1000 de lei de pensie.Într-o declarație publică, ministra a precizat că această ajustare va fi aplicată în funcție de valoarea individuală a fiecărei pensii.„În dependență de care este valoarea pensiei, se indexează cu 6,8%, în funcție de
Acum 4 ore
16:00
Întîlnirea reprezentanților politici din Chișinău și Tiraspol a început la sediul Misiunii OSCE în Moldova din Tiraspol și a fost prima după o lungă perioadă de timp. Ultima dată, negociatorii s-au întîlnit la începutul lunii aprilie 2025.Șeful interimar al Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Silvia Hartman, a mulțumit negociatorilor principali din Chișinău și Tiraspol, Valeriu Chiveri și Vitali
16:00
Duminica trecută (22 februarie) a fost marcată de unul dintre cele mai importante evenimente sportive din capitală, transmite boxing.md.În incinta Universității de Cultură Fizică și Sport din Republica Moldova a avut loc grandiosul turneu „Wise Boxing Night”, care a reunit boxul profesionist, MMA și meciuri în formatul „Cravate albe”. Seara a fost plină de knock-out-uri fără compromisuri, disp
16:00
Parlamentul a adoptat în lectura a doua modificări importante la Codul educației, menite să îmbunătățească calitatea învățămîntului și să consolideze suportul pentru elevi și cadre didactice.Inițiativa, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării, aduce schimbări semnificative în mai multe domenii ale sistemului educațional.{{864743}}Proiectul are ca obiectiv facilitarea accesului la p
16:00
Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii despre apariția unor notificări false privind pretinsa reținere temporară a mijloacelor financiare.Mesajele sînt transmise prin intermediul aplicației WhatsApp și sînt semnate în mod fraudulos în numele directoarei instituției, Olga Golban.{{867081}}Potrivit instituției, persoana care transmite aceste notificări se prezintă drept Andrey K
16:00
Numirea juristului olandez Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a eșuat în Parlament, după ce proiectul de hotărîre nu a acumulat numărul necesar de voturi. Inițiativa a fost susținută doar de o parte a deputaților fracțiunii PAS, notează Noi.md.Candidatura lui Herman von Hebel, alături de cea a lui Bernard Lavigne, a întrunit 53 de voturi. Pentru aproba
16:00
Valeriu Chiveri: „Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al Republicii Moldova” # Noi.md
Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stîng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, transmite moldpres.„Procesul de reintegrare este unul gradual, dar ca progresul să fie vizibil, d
15:30
Tarifele la gazele naturale furnizate în regim de ultimă opțiune vor crește ușor începînd cu 1 martie.Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile prețuri pentru gazele livrate de Energocom, proiectul hotărîrii fiind plasat pe site-ul regulatorului, transmite Bani.md.Pentru consumatorii racordați la rețelele de joasă presiune, ta
15:30
Alexandru Munteanu, la Iurceni: "Vom continua să investim în dezvoltarea culturii" # Noi.md
Vizita de lucru a premierului Alexandru Munteanu în raionul Nisporeni a început în localitatea Iurceni, cunoscută pentru promovarea tradițiilor meșteșugărești, în special, a artei olăritului, notează Noi.md.La Muzeul de Istorie și Etnografie din Iurceni, unde este expusă o colecție bogată de vase de ceramică confecționate de meșterii olari din localitate în diferite perioade istorice, șeful Ex
15:00
Autoritățile de la Chișinău au anunțat lansarea unui proces gradual de eliminare a facilităților fiscale și vamale de care beneficiază agenții economici din stînga Nistrului, concomitent cu crearea unui fond special destinat reintegrării economice a regiunii.Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, măsura are drept scop apropierea economică a celor două maluri ale Nistrului și crearea
15:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate, a fost prevenită comercializarea unui lot de biscuiți de import neconform, care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans.În cadrul verificărilor desfățurate de către inspectorii Agenției, s-a dispus retragerea de pe piață a întregului lot, în cantitate totală
15:00
Primăria Chișinău începe în acest an amenajarea parcărilor de captură la principalele intrări în municipiu, proiect menit să reducă presiunea traficului asupra centrului orașului și arterelor principale. Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul prezentării proiectelor.Primele parcări, deja pregătite ca locație și documentație, vor fi amplasate astfel: Sectorul Cioca
14:30
La data de 25 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința a doi foști polițiști din cadrul IP Ialoveni și a celor doi complici ai acestora, pentru săvîrșirea infracțiunii de corupere pasivă.Foștii polițiști au fost condamnați la cîte 6 ani de închisoare, iar complicii acestora - la cîte 5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenc
14:30
Pacienți, atenție! Retragerea recomandată a unor medicamente din cauza efectelor neurologice # Noi.md
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) informează despre recomandarea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) privind retragerea autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin levamisol, în urma unei reevaluări a profilului de siguranță la nivelul Uniunii Europene.{{867208}}Reevaluarea a confirmat faptul că levamisolul poate provoca leucoencefalopatie,
Acum 6 ore
14:00
Agenția Servicii Publice: "Avem peste două mii de angajați în centrele multifuncționale" # Noi.md
Agenția Servicii Publice (ASP) menționează că are mii de angajați în Centrele Multifuncționale, care sînt gata oricînd să-i ghideze și să-i ajute pe cetățeni, notează Noi.md."Sîntem prezenți în 45 de localități ale țării. Avem peste 2661 de angajați dedicați în centrele multifuncționale. ASP înseamnă, înainte de toate, oameni care lucrează pentru oameni.{{861417}}Vă prezentăm Centrul multi
14:00
Majoritatea cetățenilor consideră că Republica Moldova se îndreaptă într-o direcție greșită, însă, în plan personal, o parte semnificativă rămîne moderat optimistă. Datele reies din sondajul realizat de IMAS în februarie 2026.Potrivit cercetării, 53% dintre respondenți afirmă că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită, în timp ce 38% cred că direcția este bună. Diferența de 15 puncte pr
13:30
Odnostalco a venit cu o inițiativă care va contribui la alocarea compensațiilor pentru cetățeni # Noi.md
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a venit cu o inițiativă de redistribuire a cheltuielilor bugetare, afirmînd că proiectul nu necesită alocarea unor fonduri suplimentare, dar poate ajuta cetățenii.Potrivit acestuia, este vorba despre o distribuire mai rațională a fondurilor bugetare și o schimbare a priorităților cheltuielilor de stat.{{866770}}În special, deputatul a propus reducerea bug
13:30
S-a stins din viață actrița sovietică și rusă Natalia Ivanovna Klimova, cunoscută pentru rolul Снежная королева. Peste puțin timp urma să împlinească 88 de ani.Înmormîntarea Nataliei Klimova este planificată să aibă loc pe teritoriul mănăstirii Sveato-Voskresenski din Murom, pe 27 februarie, ziua ei de naștere, transmite fontanka.ru.{{862831}}Natalia Klimova s-a născut pe 27 februarie 1938
13:30
Guvernul Munteanu s-a ales cu note dure din partea cetățenilor, în ultimul sondaj, realizat de IMAS pe parcursul lunii februarie și prezentat astăzi. Aproape 40 la sută dintre respondenți i-au acordat note de la 1 la 4. Totodată, moldovenii consideră, în mare parte (61%) că, noul Cabinet de miniștri nu a adus nicio schimbare în țară.„Actualul Guvern nu ne oferă o agendă de activități prea boga
13:30
În Franța, ultimele zile ale iernii au fost marcate de o vreme anormal de caldă, în extremitatea sudică a țării, coloana termometrului apropiindu-se, în unele zone, de 30 °C.În Franța, în ultimele zile, o mare parte a teritoriului a înregistrat o vreme anormal de caldă, cu temperaturi aproape de cele de vară, atingînd nivelul maxim miercuri, 25 februarie. Pe teritoriul țării au fost înregistra
13:30
Mașina care s-a prăbușit luni, 16 februarie 2026, sub gheața Lacului Ghidighici nu a fost încă scoasă.Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu.„Automobilul nu a fost scos. Acum nu este posibil, atîta timp cît este pod de gheață pe iaz”, a declarat Pușcașu, informează Noi.md.
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 26 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 27 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,67 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 20,59 lei/litru (+5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembri
13:00
Polițiștii de patrulare și cei ai BPRO au stopat în trafic un automobil, care se deplasa neuniform pe strada Prieteniei din comuna Grătiești.Mașina era condusă de un bărbat de 33 de ani, vizibil în stare de ebrietate cu grad avansat.{{867205}}În urma testării alcoolscopice, rezultatul a indicat 1,74 mg/l vapori de alcool în aerul expirat – o concentrație extrem de periculoasă.Conducăto
13:00
Administraţia Națională a Drumurilor anunță că echipele de drumari sînt în teren, unde desfășoară lucrări de plombare cu mixtură asfaltică la rece pe drumurile afectate de gropi.Intervențiile sînt temporare și specifice acestei perioade, avînd drept scop asigurarea circulației în condiții de siguranță pînă la demararea lucrărilor ample de reabilitare.Potrivit instituției, se lucrează pe ur
12:30
În Polonia se închid tot mai multe școli pe fondul crizei demografice și al lipsei de finanțare, părinții și profesorii trag semnale de alarmă.Se preconizează că mai multe școli și grădinițe din toată Polonia vor fi închise în acest an din cauza numărului insuficient de elevi și copii mici. Pînă la sfîrșitul lunii februarie, autoritățile locale trebuie să ia deciziile corespunzătoare. {{85
12:30
Secretarul de stat al MAE Carolina Perebinos a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag.Discuțiile au vizat evoluțiile actuale ale relațiilor moldo-franceze, precum și principalele acțiuni de pe agenda bilaterală și multilaterală pentru perioada următoare.În cadrul discuțiilor, a fost remarcată dinamica pozitivă a dialogului politic bilateral
12:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează înscrierea la o serie de sesiuni de formare pentru autorii și potențialii autori de manuale școlare. Instruirile au loc în contextul reformei curriculare planificate pentru anul 2026. {{865987}}Programul de formare va include trei module, desfășurate pe parcursul anului:Bune practici în elaborarea și editarea manualelor școlare;Inte
12:30
Consumul de energie electrică în rețelele operate de Premier Energy Distribution a crescut semnificativ la începutul anului 2026, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării intense a sistemelor electrice de încălzire. Datele companiei indică valori record atît la consumul total, cît și la vîrfurile de sarcină.În luna ianuarie 2026, consumul total a atins 365.246 MWh, în creștere cu apro
Acum 8 ore
12:00
În topul politicienilor care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor pe primul loc rămîne președinta Maia Sandu, urmată de primarul capitalei, Ion Ceban și liderul PSRM, Igor Dodon. Așa arată datele Barometrului socio-politic, prezentat astăzi de IMAS.Iată cum arată clasamentul pe notele acordate privind activitatea politicienilor:„Au loc schimbări interesante: Maia
12:00
Adriana Ochișanu a făcut acuzații grave la adresa familiei Cuciuc, susținînd că aceștia au mușamalizat informații legate de starea fetiței lor și au încercat să arunce vina asupra altor persoane. „Spune la toată lumea că noi am plătit, am mituit și am băgat bani. Este o mincinoasă, toată viața a fost o mincinoasă şi minte în continuare”, a declarat Adriana Ochișanu.„Am să pun la dispoziția oam
12:00
Direcția Educație Chișinău a desfășurat ședința organizatorică cu directorii instituțiilor de învățămînt primar și secundar (ciclul I și II), în vederea consolidării cadrului managerial și asigurării implementării unitare a politicilor educaționale municipale.În cadrul agendei au fost abordate următoarele subiecte prioritare:-Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a clasel
12:00
Un nou sondaj realizat de IMAS în februarie 2026 arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce detașat în intențiile de vot, în cazul organizării unor alegeri parlamentare anticipate duminica viitoare.Potrivit datelor, în totalul eșantionului de 1113 respondenți, PAS ar acumula 29,8% din voturi, fiind urmat de PSRM cu 14,3%. Pe locurile următoare se clasează Democrația Acasă – 7,2%,
12:00
Fracțiunea PSRM, împreună cu deputați ai opoziției parlamentare, a înaintat în Parlament o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, condus de Natalia Plugaru. Anunțul a fost făcut în plen, în cadrul ședinței de astăzi.Socialiștii acuză ministerul de „trei eșecuri grave”: ignorarea crizei demografice, creșterea sărăciei și eliminarea compensațiilor energetice
12:00
Ședința de astăzi a Parlamentului a fost marcată de schimburi dure de replici și de respingerea mai multor inițiative ale opoziției privind crearea unor comisii de anchetă.Deputatul PCRM Andrei Godoroja a propus constituirea unei comisii de anchetă privind presupusa divulgare a datelor cu caracter personal ale deținătorilor de patentă. Inițiativa a fost respinsă de majoritatea parlamentară.
12:00
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, la împlinirea a patru ani de la declanșarea a războiului. Proiectul de hotărîre, inițiat de un grup de deputați din fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a fost votat de 65 de parlamentari.Prin documentul adoptat, Legislativul onorează curajul popor
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.