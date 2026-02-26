Invazie de șerpi în Bali: Avertizare pentru turiști

14:00

Agenția Servicii Publice (ASP) menționează că are mii de angajați în Centrele Multifuncționale, care sînt gata oricînd să-i ghideze și să-i ajute pe cetățeni, notează Noi.md."Sîntem prezenți în 45 de localități ale țării. Avem peste 2661 de angajați dedicați în centrele multifuncționale. ASP înseamnă, înainte de toate, oameni care lucrează pentru oameni.{{861417}}Vă prezentăm Centrul multi