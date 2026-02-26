Convorbire Li Qiang-Friedrich Merz
26 februarie 2026
Premierul Li Qiang s-a întîlnit miercuri, la Beijing, cu cancelarul german Friedrich Merz, scrie romanian.cgtn.comLi a declarat că în urma eforturilor comune relaţiile şi cooperarea dintre China şi Germania au obţinut noi rezultate.Anul acesta începe cel de-al 15-lea Plan cincinal al Chinei, iar cooperarea economică şi comercială cu Germania se va confrunta cu mai multe oportunităţi. Guver
Istoricul de artă francez, Christophe Leribault, va prelua funcția de director al Muzeului Luvru, a anunțat miercuri guvernul francez.Președintele Emmanuel Macron l-a numit pe Leribault noul director al Muzeului Luvru după demisia lui Laurence des Cars, a anunțat purtătoarea de cuvînt a guvernului, Maud Bregeon. {{866939}}Macron este încredințat că Leribault, în prezent directorul Palatulu
Taxa turistică pentru vizitatori în Barcelona poate ajunge la 15 euro pe zi. Orașul se numără printre destinațiile europene cu cele mai mari taxe pentru turiști.Scopul acestei măsuri este de a reduce fluxul turistic și de a atenua criza locuințelor. {{866912}}Conform deciziei parlamentului Cataloniei, începînd din aprilie, taxa maximă pentru cazarea la hotel pentru turiști va fi de 15 euro
Cine este astronautul din cauza căruia a fost evacuat întreg echipajul de pe Staţia Spaţială Internaţională # Noi.md
Astronautul care s-a coxnfruntat în luna ianuarie cu o problemă de sănătate în timp ce se afla pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), un incident care a determinat NASA să realizeze prima evacuare medicală din istoria laboratorului orbital, şi-a dezvăluit identitatea miercuri. Mike Fincke a declarat că se simte „foarte bine” și că urmează procedurile de reabilitare după un zbor spațial.„Mă s
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping, a cerut oficialilor superiori ai partidului să asigure un bun început celui de-al 15-lea Plan cincinal (2026-2030), scrie romanian.cgtn.com.Xi a făcut aceste remarci după ce a citit rapoartele anuale de activitate ale oficialilor superiori ai partidului, înaintate CCPCC.Oficialii au inclus membri ai
Prestatorii de asistență medicală primară și de ambulatoriu din raionul Orhei au fost instruiți în ceea ce privește aplicarea reglementărilor în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) în procesul de executare a contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul curent.La instruire au participat circa 65 de reprezentanți ai centrelor de sănăt
În zonele cu ploi puternice din Bali este posibilă apariția pitonilor din cauza inundațiilor.Autoritățile locale au anunțat că, după trei zile de ploi torențiale, insula indoneziană Bali a fost afectată de cele mai grave inundații din ultima perioadă, care au inundat zeci de locații din zonele turistice Denpasar și Badung. {{866912}}„În timpul inundațiilor puternice, este într-adevăr posib
Raport MAI audiat în Parlament: măsuri pentru combaterea consumului și traficului de droguri # Noi.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat, în plenul Parlamentului, raportul privind măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri, precum și prioritățile pentru intensificarea acestor acțiuni.Ministra a subliniat că fenomenul consumului de droguri este transfrontalier și în creștere la n
Situația actuală de pe piața cerealelor a fost analizată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Economic, desfășurată la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Membrii Consiliului au examinat dinamica volumelor importate, efectele asupra producătorilor autohtoni și necesitatea consolidării mecanismelor de monitorizare și raportare, în vederea menținerii unui echilibru funcțional al pi
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs joi seara în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămîntului.Seismul a avut loc la ora 19:21:51, la o adîncime de 120 de kilometri, fiind catalogat drept un cutremur de intensitate medie. Mișcarea tectonică s-a produs în județul Vrancea, una dintre cele mai active zone seismice din România, transm
Satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, a înregistrat în ultimii ani schimbări vizibile datorită implementării a patru proiecte de modernizare.Două proiecte importante au modernizat instituția educațională preșcolară din sat, contribuind semnificativ la îmbunătățirea calității procesului educațional și a condițiilor în grădiniță.{{865354}}Primul proiect s-a referit la reabilitarea și moderni
Comunitatea sportivă din Republica Moldova a fost marcată de o pierdere dureroasă. Vladimir Veber, veteran al fotbalului moldovenesc, Antrenor Emerit al Republicii Moldova și consultant al clubului FC Milsami Orhei, s-a stins din viață.Despre deces a informat clubul, care a transmis mesaje de condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați.{{862833}}„O personalitate marcantă a sportului
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat # Noi.md
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat. Cabinetul de Miniștri de la Kiev a pregătit modificări la lista bunurilor a căror import va fi supus unui control special în anul 2026, anunță presa ucraineană. Restricțiile vizează vinurile, strugurii proaspeți, alcoolul etilic și distilatele.RBC-Ucraina scrie că Kievul a pregătit un proiect d
Ieri, 25 februarie 2026, reprezentanții Poliției de Frontieră și ai Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei (SGSU) au desfășurat o ședință bilaterală în format online, dedicată consolidării cooperării și îmbunătățirii schimbului de informații dintre cele două instituții.Întrevederea a avut drept obiectiv coordonarea mai bună pentru o frontieră mai sigură și mai eficientă. Reprezentanții am
Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, a declarat că a demisionat pentru a-și începe campania pentru funcția de primar al Parisului.În vîrstă de 60 de ani, Dati a numit alegerile municipale, care vor începe peste două săptămîni și jumătate, „lupta vieții mele”. {{864320}}„Voi schimba Parisul și viața parizienilor”, a spus ea, adăugînd că și-a depus demisia miercuri dimineață, pe nume
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat incubatorul de afaceri din Nisporeni care găzduiește 47 de rezidenți. 33 de companii sînt nou-create și au un număr total de 151 angajați. Pe parcursul anului 2025, rezidenții incubatorului au obținut o cifră de afaceri în mărime de peste 110 milioane de lei.„Vrem ca oamenii de afaceri din Moldova să aibă succes, să aibă venituri mari și, astfel, să
Vineri, mai mulți consumatori din municicpiul Chișinău vor rămîne fără apă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, pe 27 februarie 2026, vor rămîne fără apă consumatorii din Ghidighici de pe adresele:{{844951}}- str. Drumul Bîcului; Sf.Ţării; M. Drăgan 44-46; A. Mateevici 2-14.Totodată, în intervalul 09:00 – 20:00, vineri, nu va fi apă pe adresele:- str. Acad.A.Saharov 11; 11/
Igor Dodon, liderul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, afirmă că Maia Sandu și PAS folosesc războiul din Ucraina ca instrument politic. {{867258}}Politicianul a subliniat că, pe parcursul ultimilor patru ani, ei „justifică prin război toate eșecurile din politica internă, economie și domeniul social, precum și presiunile asupra opoziției, cenzura în mass-media și
Primăria municipiului Bălți invită locuitorii și oaspeții orașului să participe la activitățile culturale organizate în perioada 1–10 martie 2026, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția a 60-a.Ediția jubiliară din acest an va reuni artiști consacrați, colective muzicale, orchestre, ansambluri folclorice și tineri interpreți, oferind publicului un program artistic var
Inspectorii pentru Protecția Mediului din Ocnița au desfășurat, între 23 și 26 februarie 2026, verificări privind transportul masei lemnoase și gestionarea deșeurilor vegetale, depistînd mai multe încălcări ale legislației.În cadrul controalelor au fost semnalate două transporturi de lemn fără acte de proveniență, un caz de ardere a resturilor vegetale în cîmp deschis și un caz de tăiere ilega
Verificările desfășurate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat anunță Poliția de Frontieră.Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările.{{867399}}Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, conti
Circulația troleibuzelor în zona Aeroportului Internațional „Eugen Doga” este perturbată în urma alertei cu bombă, anunță Regia Transport Electric Chișinău (RTEC). {{867399}}„Este afectată circulația troleibuzelor din zonă, iar din motive de securitate troleibuzele rutei nr. 30 circulă până la str. Aeroport (”LukOil”)”, precizează RTEC.Poliția de Frontieră a anunțat o alertă de minare
Parlamentul a luat act de demisia unui membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor # Noi.md
Parlamentul a adoptat un proiect de hotărîre prin care se constată încetarea calității de membră a Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a Johannei Saskia de Vries.Johanna Saskia de Vries și-a depus demisia din funcția de membră a Comisiei începînd cu 1 mai 2026.Comisia a fost înființată pentru a efectua evaluarea integrității etice și financiare a
Incident pe șoseaua Muncești, cu implicarea unui autobuz de pe ruta suburbană nr. 18.Potrivit martorilor oculari, mijlocul de transport a rămas blocat într-o denivelare pe acostament, după ce ar fi încercat să ocolosească o groapă formată pe carosabil.{{863007}}Contactată de TV8, purtătoarea de cuvânt a instituției, Felicia Rusia, ne-a declarat că autobuzul a revenit pe traseu după câteva
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a anunțat lansarea unei noi secțiuni pe portalul EVO, unde sînt reunite toate numerele și liniile speciale pentru situații de urgență și protecție.Directoarea AGE, Nicoleta Colomeeț, a declarat că această completare „face portalul EVO și mai util, oferind acces rapid, clar și structurat la toate numerele de urgență și linii specializate. Grija pentru cetă
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene.Documentul a fost votat, astăzi, în prima lectură.Proiectul noii legi privind grădinile zoologice a fost elaborat de Ministerul Mediului și transpune în legislația națională directiva europeană privind animalele sălbatice din grădinile zoologice. Documentul reglementează autorizare
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministra federală pentru afaceri europene și internaționale a Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger. Discuțiile au reconfirmat dialogul politic constant și cooperarea bilaterală solidă dintre cele două state, bazate pe solidaritate și valori comune.Șeful diplomației moldovenești a mulțumit pentru spriji
Primăria Municipiului Chișinău anunță că pe șoseaua Muncești, în sectorul Botanica, vor începe lucrări de reparație cu mai multe echipe de drumari care vor acționa concomitent, în funcție de condițiile meteorologice.Intervențiile vor avea loc continuu pe întreaga porțiune a drumului, începând cu ziua de duminică, 1 martie, iar strada va fi parțial închisă pentru a facilita lucrările.În pre
Acces blocat pentru autospeciale la 40% dintre blocurile înalte: IGSU începe verificările la Chișinău # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat, la 26 februarie 2026, campania de informare „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță”, destinată creșterii gradului de conștientizare privind importanța menținerii libere a căilor de acces pentru autospecialele de intervenție în sectorul locativ.Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 17 martie 2026, în pa
Poliția de Frontieră a anunțat o alertă de minare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Autoritățile au intervenit imediat, evacuînd pasagerii și personalul și mobilizînd subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.În acest context, procedura de înregistrare a zborurilor este suspendată, iar unele curse ar putea suferi modificări. Călătorii sînt sfătuiți să
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor începe luni, 2 martie, la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt.La eveniment vor participa Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului.{{779888}}La ora 10.20,
Președintele francez Emmanuel Macron va actualiza, luni, doctrina nucleară a Franței, indicînd că Parisul poate oferi aliaților săi, îngrijorați de fiabilitatea „umbrelei nucleare” americane.Despre aceasta a comunicat agenția Reuters, scrie „Adevărul European”.Susținînd un discurs la baza submarinelor nucleare franceze din Bretania, Macron va prezenta actualizarea doctrinei nucleare, care
Duminica trecută (22 februarie) a fost marcată de unul dintre cele mai importante evenimente sportive din capitală, transmite boxing.md.În incinta Universității de Cultură Fizică și Sport din Republica Moldova a avut loc grandiosul turneu „Wise Boxing Night”, care a reunit boxul profesionist, MMA și meciuri în formatul „Cravate albe”. Seara a fost plină de knock-out-uri fără compromisuri, disp
Angajații unei întreprinderi municipale din Căușeni nu și-au primit salariile de peste un an # Noi.md
Restanțele salariale acumulate față de 16 angajați ai Întreprinderii Municipale „Salubrizare și Amenajare Căușeni” depășesc 2.155.000 de lei. Oamenii nu și-ar fi primit salariile de un an și două luni, iar o parte dintre ei ar continua să muncească fără a fi remunerați.Potrivit maistrei întreprinderii, Ecaterina Baltag, suma include salariile restante, tichetele de masă și penalitățile calcula
În 2025, Dacia marchează o premieră chiar și la nivelul industriei auto globale: lansează primul sistem din lume care combină propulsia hibridă, tracțiunea integrală, transmisia automată și alimentarea benzină–GPL. Această tehnologie debutează pe Dacia Duster și Dacia Bigster, marcând o premieră absolută la nivel mondial.Nu este vorba despre o soluție de compromis, ci despre o arhite
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 37 de ani pentru încălcarea regulilor de circulație care a provocat vătămarea gravă a unui pasager.Instanța a pronunțat o pedeapsă de 4 ani de închisoare și a dispus privarea dreptului de a conduce vehicule pentru aceeași perioadă, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis.{{867009}}Incidentul s-a produs
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat la Washington cu oficiali de rang înalt ai Departamentului de Stat al SUA despre accelerarea cooperării pentru construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și despre continuarea modernizării Sistemului Electroenergetic Național al Republicii Moldova.În cadrul vizitei, Dorin Junghietu a avut întrevederi cu Christopher Smith, sec
Omorul la comandă din sectorul Rîșcani al capitalei a unui cetățean turc: Complicele crimei revine în arest preventiv # Noi.md
La solicitarea procurorilor PCCOCS, Hassan Toper, cetățean turc cercetat ca și complice la omorul la comandă al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 în sectorul Râșcani al Chișinăului, a fost plasat din nou în arest preventiv în penitenciar.Hotărîrea a fost pronunțată de Curtea de Apel, după ce procurorii PCCOCS au contestat plasarea învinuitului în arest la domiciliu prin încheierea Judecăt
Interpreta Olga Verbițchi trăiește una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. Artista s-a căsătorit astăzi, 26 februarie, iar ceremonia civilă a avut loc în prezența familiei și a prietenilor apropiați.Cei doi îndrăgostiți și-au unit destinele în fața legii, într-un cadru restrîns, transmite Unimedia.{{861101}}„De astăzi – noi.Te-am iubit la primul cuvînt. La primul contact vizual
Indignări în Parlament pe subiectul indexării pensiei cu 68 de lei: „Cît pentru o „deseatkă” de ouă” # Noi.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că pensiile vor fi indexate în acest an cu 6,8%, ceea ce înseamnă 68 de lei la fiecare 1000 de lei de pensie.Într-o declarație publică, ministra a precizat că această ajustare va fi aplicată în funcție de valoarea individuală a fiecărei pensii.„În dependență de care este valoarea pensiei, se indexează cu 6,8%, în funcție de
Întîlnirea reprezentanților politici din Chișinău și Tiraspol a început la sediul Misiunii OSCE în Moldova din Tiraspol și a fost prima după o lungă perioadă de timp. Ultima dată, negociatorii s-au întîlnit la începutul lunii aprilie 2025.Șeful interimar al Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Silvia Hartman, a mulțumit negociatorilor principali din Chișinău și Tiraspol, Valeriu Chiveri și Vitali
Parlamentul a adoptat în lectura a doua modificări importante la Codul educației, menite să îmbunătățească calitatea învățămîntului și să consolideze suportul pentru elevi și cadre didactice.Inițiativa, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării, aduce schimbări semnificative în mai multe domenii ale sistemului educațional.{{864743}}Proiectul are ca obiectiv facilitarea accesului la p
Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii despre apariția unor notificări false privind pretinsa reținere temporară a mijloacelor financiare.Mesajele sînt transmise prin intermediul aplicației WhatsApp și sînt semnate în mod fraudulos în numele directoarei instituției, Olga Golban.{{867081}}Potrivit instituției, persoana care transmite aceste notificări se prezintă drept Andrey K
Numirea juristului olandez Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a eșuat în Parlament, după ce proiectul de hotărîre nu a acumulat numărul necesar de voturi. Inițiativa a fost susținută doar de o parte a deputaților fracțiunii PAS, notează Noi.md.Candidatura lui Herman von Hebel, alături de cea a lui Bernard Lavigne, a întrunit 53 de voturi. Pentru aproba
Valeriu Chiveri: „Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al Republicii Moldova” # Noi.md
Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stîng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, transmite moldpres.„Procesul de reintegrare este unul gradual, dar ca progresul să fie vizibil, d
Tarifele la gazele naturale furnizate în regim de ultimă opțiune vor crește ușor începînd cu 1 martie.Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile prețuri pentru gazele livrate de Energocom, proiectul hotărîrii fiind plasat pe site-ul regulatorului, transmite Bani.md.Pentru consumatorii racordați la rețelele de joasă presiune, ta
Alexandru Munteanu, la Iurceni: "Vom continua să investim în dezvoltarea culturii" # Noi.md
Vizita de lucru a premierului Alexandru Munteanu în raionul Nisporeni a început în localitatea Iurceni, cunoscută pentru promovarea tradițiilor meșteșugărești, în special, a artei olăritului, notează Noi.md.La Muzeul de Istorie și Etnografie din Iurceni, unde este expusă o colecție bogată de vase de ceramică confecționate de meșterii olari din localitate în diferite perioade istorice, șeful Ex
Autoritățile de la Chișinău au anunțat lansarea unui proces gradual de eliminare a facilităților fiscale și vamale de care beneficiază agenții economici din stînga Nistrului, concomitent cu crearea unui fond special destinat reintegrării economice a regiunii.Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, măsura are drept scop apropierea economică a celor două maluri ale Nistrului și crearea
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate, a fost prevenită comercializarea unui lot de biscuiți de import neconform, care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans.În cadrul verificărilor desfățurate de către inspectorii Agenției, s-a dispus retragerea de pe piață a întregului lot, în cantitate totală
