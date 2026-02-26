În Barcelona, taxa turistică pentru vizitatori a fost majorată

16:00

Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stîng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, transmite moldpres.„Procesul de reintegrare este unul gradual, dar ca progresul să fie vizibil, d