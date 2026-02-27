Drogurile iau amploare: peste 3 500 de infracțiuni în trei ani. MAI pregătește o nouă strategie națională

19:30

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat incubatorul de afaceri din Nisporeni care găzduiește 47 de rezidenți. 33 de companii sînt nou-create și au un număr total de 151 angajați. Pe parcursul anului 2025, rezidenții incubatorului au obținut o cifră de afaceri în mărime de peste 110 milioane de lei.„Vrem ca oamenii de afaceri din Moldova să aibă succes, să aibă venituri mari și, astfel, să