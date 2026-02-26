Discuții la Geneva: Ucraina și SUA pregătesc pașii pentru viitoarea întâlnire trilaterală cu Rusia

13:40

Vasile Costiuc afirmă că ar fi avut bilete la autobuz în Italia, după ce presa a scris că a călătorit fără să achite în transportul public din Napoli. Deputatul susține că a călătorit cu familia. Parlamentarul spune într-o secvență video publicată pe rețelele de socializare că a pregătit o cerere prealabilă de chemare în instanță