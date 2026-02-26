Ucraina introduce embargo asupra vinului, alcoolului etilic și strugurilor din Moldova

12:00

Doi ex-polițiști de la Ialoveni și doi complici ai acestora au fost condamnați la închisoare pentru corupere pasivă. Oamenii legii au primit câte șase ani de detenție, iar complicii câte cinci ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Totodată, inculpații au fost amendați cu câte 120.000 de lei și au fost privați de […] Articolul Doi ex-polițiști și doi complici, condamnați pentru corupere pasivă și amendați cu câte 120.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.