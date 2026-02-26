VIDEO „Chiar așa, măi băieți!”. Câțiva polițiști, surprinși acoperind o groapă din trafic în Capitală

10:40

Un bărbat de 67 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru violarea a două copile în vârstă de 12 ani. Totodată, instanța a admis parțial acțiunea civilă înaintată și a încasat de la inculpat suma de 600 mii lei cu titlu de