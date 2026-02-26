PAS propune eliminarea scutirilor fiscale pentru Transnistria: Din acest an se va aplica TVA și accize la alcool
Realitatea.md, 26 februarie 2026 15:00
Fracțiunea parlamentară PAS a înregistrat un proiect de lege care prevede eliminarea treptată a scutirilor fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană din anii 2000. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru alcool. Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica TVA și accize. ”Lista produselor supuse impozitării va fi aprobată de […] Articolul PAS propune eliminarea scutirilor fiscale pentru Transnistria: Din acest an se va aplica TVA și accize la alcool apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 10 minute
15:10
Valeriu Chiveri: Un fond pentru susținerea procesului de reintegrare va fi lansat la Tiraspol # Realitatea.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat la Tiraspol lansarea unui fond special pentru susținerea procesului de reintegrare. Declarațiile au fost făcute la întrevederea cu reprezentantul politic al Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană, Vitalie Ignatiev, transmite IPN. Potrivit oficialului, Fondul convergența se află în ultima fază de pregătire legislativă, iar pachetul de acte normative […] Articolul Valeriu Chiveri: Un fond pentru susținerea procesului de reintegrare va fi lansat la Tiraspol apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
15:00
PAS propune eliminarea scutirilor fiscale pentru Transnistria: Din acest an se va aplica TVA și accize la alcool # Realitatea.md
Acum o oră
14:30
VIDEO Grosu îndeamnă cetățenii să urmărească dacă primarii nu fură din „Satul European”: Stați cu ochii pe ei # Realitatea.md
Speakerul Igor Grosu îndeamnă populația să urmărească dacă primarii nu fură bani din proiectul „Satul European”. Președintele Parlamentului afirmă că fiecare infracțiune de acest gen îi pune în pericol. Declarațiile au fost făcute pe fundalul reținerilor într-un dosar masiv de corupție. Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore, pe 23 februarie, urmare a […] Articolul VIDEO Grosu îndeamnă cetățenii să urmărească dacă primarii nu fură din „Satul European”: Stați cu ochii pe ei apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
România se pregătește pentru Summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai la București. Evenimentul va reuni lideri importanți din spațiul euroatlantic și va avea ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, scrie Antena 3 CNN. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost invitat la reuniune, însă există posibilitatea ca acesta să […] Articolul Donald Trump va fi invitat la București, la Summit-ul B9+ din 13 mai apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:10
Procurorii DIICOT România au anunțat joi, 26 februarie, că au efectuat descinderi la un club de noapte din București, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Unele surse judiciare susțin că rețeaua era condusă de patronul clubului, care ar fi obținut peste 19 milioane de lei […] Articolul VIDEO Descinderi DIICOT la un club din București: trafic de persoane și proxenetism apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
ANSA: Jumătate de tonă de biscuiți depistați cu nivel periculos de acizi grași trans # Realitatea.md
500 de kilograme de biscuiți au fost retrași de pe piață, după ce inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au depistat că produsul depășea limita maximă admisă de acizi grași trans. Este vorba despre un lot de biscuiți de import, în cantitate totală de 519,6 kilograme, a cărui comercializare a fost stopată în urma acțiunilor […] Articolul ANSA: Jumătate de tonă de biscuiți depistați cu nivel periculos de acizi grași trans apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
A urcat la volan chiar dacă era băut! Un șofer care a provocat un accident grav în Chișinău, condamnat # Realitatea.md
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a conduce autovehicule pe aceeași perioadă și executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației, soldată cu vătămarea gravă a integrității corporale și a sănătății. În dimineața zilei de 5 […] Articolul A urcat la volan chiar dacă era băut! Un șofer care a provocat un accident grav în Chișinău, condamnat apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Sălile de fitness din Chișinău au pregătit ofertele de primăvară. Cât costă abonamentele # Realitatea.md
Primăvara este momentul ideal pentru a începe un nou program de antrenamente și pentru a-ți pregăti corpul de perioada estivală. Locuitorii capitalei au la dispoziție mai multe săli de fitness care oferă abonamente și servicii adaptate la diferite preferințe și bugete. Realitatea.md a studiat ofertele din acest sezon și le pune la dispoziția cititorilor. La […] Articolul Sălile de fitness din Chișinău au pregătit ofertele de primăvară. Cât costă abonamentele apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Complicele omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, plasat din nou în penitenciar după arest la domiciliu # Realitatea.md
Hasan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la organizarea și coordonarea omorului comis pe 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al Capitalei, care fusese transferat recent în arest la domiciliu, a fost plasat din nou în penitenciar pentru 30 de zile. Astăzi, 26 februarie, Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor. Informația a fost confirmată […] Articolul Complicele omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, plasat din nou în penitenciar după arest la domiciliu apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Avocații lui Vladimir Plahotniuc au înaintat astăzi în instanță trei cereri: solicitarea audierii a cinci martori, ridicarea a două excepții de neconstituționalitate și dispunerea unei expertize. „Astăzi în instanța de judecată am înaintat mai mult cereri, cerere de expertiză, două cereri privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și o cerere privind audierea martorilor suplimentari, indicați de către martorul […] Articolul Apărarea lui Plahotniuc a cerut noi audieri și expertiză. Decizia instanței apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Costiuc spune că avea bilete la autobuz în Italia. Grosu vrea să-l lase fără pașaport diplomatic # Realitatea.md
Vasile Costiuc afirmă că ar fi avut bilete la autobuz în Italia, după ce presa a scris că a călătorit fără să achite în transportul public din Napoli. Deputatul susține că a călătorit cu familia. Parlamentarul spune într-o secvență video publicată pe rețelele de socializare că a pregătit o cerere prealabilă de chemare în instanță […] Articolul VIDEO Costiuc spune că avea bilete la autobuz în Italia. Grosu vrea să-l lase fără pașaport diplomatic apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Potrivit declarațiilor citite în ședința de judecată de joi, 26 februarie, de către procurorul Alexandru Cernei, martorul ascuns, sub numele de Maria Ursu, din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, a explicat cum erau construite și organizate activitățile financiare ale inculpatului. „Investigatorul sub acoperire vine să confirme structura sau construcția activității financiare a inculpatului, cum erau repartizate […] Articolul Ce a dezvăluit martorul sub acoperire despre Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
13:10
Medicamentele care conțin levamisol, folosit la tratarea unor infecții parazitare, ar putea fi retrase din farmacii # Realitatea.md
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) informează despre recomandarea Comitetului de siguranță al Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) privind retragerea autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin levamisol, după o reevaluare a siguranței acestora la nivelul Uniunii Europene. Decizia a fost luată în urma concluziilor Comitetului pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență […] Articolul Medicamentele care conțin levamisol, folosit la tratarea unor infecții parazitare, ar putea fi retrase din farmacii apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Informații apărute în spațiul public al Rusiei au declarat despre o tentativă asupra unui ofițer militar de rang înalt din Sankt Petersburg, iar atacătorii acționau la instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene. Presa rusă spune că Centrul de Relații Publice al FSB a raportat că autorii plănuiau să comită un atac terorist folosind un dispozitiv explozibil improvizat […] Articolul VIDEO Atac terorist asupra unui militar din Rusia: autoritățile acuză Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Alexandru Munteanu se află la Iurceni, satul cunoscut pentru promovarea meșteșugurilor tradiționale # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu și-a început vizita în raionul Nisporeni. Oficialul a vizitat satul Iurceni, unde, potrivit acestuia, tradițiile moldovenești și frumusețea codrilor se îmbină armonios. „Meșteșugul olăritului este păstrat viu și duce faima satului în toată Moldova. Cu sprijinul Guvernului, satul a obținut mai multe investiții în cultură: se modernizează Casa de cultură și a […] Articolul VIDEO Alexandru Munteanu se află la Iurceni, satul cunoscut pentru promovarea meșteșugurilor tradiționale apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Promo-LEX: Crește numărul elevilor din Transnistria care învață în română dar școlile continuă să aibă probleme # Realitatea.md
Numărul elevilor din Transnistria care studiază în română crește, însă școlile cu predare în limba de stat se confruntă în continuare cu probleme stringente. Raportul anual Promo-LEX privind drepturile omului indică că pentru prima dată în ultimii 15 ani, în regiunea separatistă a Moldovei sunt peste 2000 de minori care învață în grafia latină. Instituțiile […] Articolul Promo-LEX: Crește numărul elevilor din Transnistria care învață în română dar școlile continuă să aibă probleme apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Reguli noi în comerțul agroalimentar: contracte obligatorii, termene de plată și reduceri limitate # Realitatea.md
Fermierii și procesatorii din Moldova vor beneficia de reguli mai clare și mai echitabile în relația cu marile rețele comerciale. Un nou proiect de lege privind practicile comerciale neloiale, propus pentru consultări publice, prevede termene stricte de plată, limite pentru reducerile impuse și reguli clare de negociere a contractelor, pentru a reduce presiunea asupra furnizorilor […] Articolul Reguli noi în comerțul agroalimentar: contracte obligatorii, termene de plată și reduceri limitate apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO La Tiraspol are loc prima întâlnire a lui Chiveri cu Ignatiev. Primele declarații # Realitatea.md
La Tiraspol are loc prima reuniune a vicepremierului Valeriu Chiveri cu așa-numitul ministru transnistrean de externe Vitali Ignatiev. Valeriu Chiveri a menționat în debutul reuniunii că există corespondență între Chișinău și Tiraspol, notează presa din stânga Nistrului. În același timp, în opinia sa, dialogul față în față ar putea aduce rezultate mai concrete. „A venit […] Articolul VIDEO La Tiraspol are loc prima întâlnire a lui Chiveri cu Ignatiev. Primele declarații apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Un nou sondaj realizat de IMAS arată care sunt politicienii din Republica Moldova care se bucură de cele mai multe aprecieri din partea cetățenilor. În topul clasamentului se află Maia Sandu, Ion Ceban și Igor Dodon, care au acumulat cele mai multe note pozitive din partea respondenților. Potrivit datelor sondajului, activitatea președintei Maia Sandu a […] Articolul SONDAJ! Cine sunt cei mai apreciați politicieni din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
ANRE anunță modificări ale prețului gazului pentru ultima opțiune: creșteri de pâna la 2,2% # Realitatea.md
Tarifele la gazele naturale furnizate în regim de ultimă opțiune vor crește ușor începând cu 1 martie. Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile prețuri pentru gazele livrate de Energocom, proiectul hotărârii fiind plasat pe site-ul regulatorului,transmite Bani.md. Pentru consumatorii racordați la rețelele de joasă presiune, tariful va […] Articolul ANRE anunță modificări ale prețului gazului pentru ultima opțiune: creșteri de pâna la 2,2% apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
CALM avertizează asupra riscurilor reformei administrației publice locale. Organizația respinge amalgamarea forțată # Realitatea.md
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) avertizează că reforma administrației publice locale este necesară, dar trebuie realizată responsabil, etapizat și în baza unui dialog real cu autoritățile locale. Într-o declarație oficială, organizația respinge categoric orice formă de amalgamare forțată a unităților administrativ-teritoriale, pe care o consideră neconstituțională și antidemocratică. Potrivit CALM, actualele discuții sunt marcate […] Articolul CALM avertizează asupra riscurilor reformei administrației publice locale. Organizația respinge amalgamarea forțată apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Premierul român, Ilie Bolojan, va efectua o vizită la Bruxelles pentru deblocarea a 231 milioane euro din PNRR # Realitatea.md
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, efectuează astăzi, 26 februarie, o vizită de lucru la Bruxelles, unde se va întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu alți lideri europeni. Scopul principal al vizitei este deblocarea sumei de 231 de milioane de euro din „Planul Național de Redresare și Reziliență” (PNRR). Pe agenda discuțiilor […] Articolul Premierul român, Ilie Bolojan, va efectua o vizită la Bruxelles pentru deblocarea a 231 milioane euro din PNRR apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate etapizat, în 2026. Unde vor fi amplasate # Realitatea.md
Parcările de captură la intrările în municipiul Chișinău vor fi realizate pe etape, începând cu anul 2026, a anunțat edilul Capitalei, Ion Ceban. Totodată, primarul a adăugat că primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate astfel: în sectorul Ciocana, strada Vadul lui Vodă – Nicolae Milescu Spătaru, 525 de locuri […] Articolul Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate etapizat, în 2026. Unde vor fi amplasate apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
12:00
Opoziția a înregistrat în Parlament moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Muncii # Realitatea.md
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale a fost înregistrată în Parlament. Documentul, inițiat de Partidul Socialiștilor și semnat de mai mulți deputați din opoziție, a fost prezentat în plen, transmite IPN „Nu o facem din confort politic, ci pentru că datele oficiale, rapoartele instituțiilor internaționale și realitatea de zi cu zi a […] Articolul Opoziția a înregistrat în Parlament moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Muncii apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Doi ex-polițiști și doi complici, condamnați pentru corupere pasivă și amendați cu câte 120.000 de lei # Realitatea.md
Doi ex-polițiști de la Ialoveni și doi complici ai acestora au fost condamnați la închisoare pentru corupere pasivă. Oamenii legii au primit câte șase ani de detenție, iar complicii câte cinci ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Totodată, inculpații au fost amendați cu câte 120.000 de lei și au fost privați de […] Articolul Doi ex-polițiști și doi complici, condamnați pentru corupere pasivă și amendați cu câte 120.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Amendament la Codul educației: condiții sanitare obligatorii în toate școlile publice # Realitatea.md
Deputata fracțiunii Alternativa din Parlament, Angela Cutasevici, a înaintat un amendament esențial la Codul educației, prin care solicită introducerea obligației legale de asigurare a condițiilor minime de igienă și sanitație în toate instituțiile de învățământ public din țară. Potrivit deputatei, statistica la acest capitol este una alarmantă: • 88 de școli au exclusiv toalete exterioare […] Articolul Amendament la Codul educației: condiții sanitare obligatorii în toate școlile publice apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Igor Grosu îi ia apărarea lui Herman von Hebel: A rezistat atacurilor concertate din partea celor deranjați de evaluare # Realitatea.md
Igor Grosu îi ia apărarea lui Herman von Hebel, după ce s-a aflat despre nominalizarea juristului olandez în calitate de membru a Comisiei de evaluare a integrității procurorilor. Speakerul afirmă că funcționarul a fost supus unui „val de atacuri concertate”. Președintele Parlamentului a recunoscut că „pe moment” ar putea exista un bloc la votarea deciziei. […] Articolul Igor Grosu îi ia apărarea lui Herman von Hebel: A rezistat atacurilor concertate din partea celor deranjați de evaluare apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
11:40
Scântei în Parlament pe tema amnistiilor. Doina Gherman: „Nu mai aveți nimic sfânt. Grațierea este despre umanitate” # Realitatea.md
Schimb dur de replici în plenul Legislativului, după ce socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă privind eliberarea unor infractori. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman (PAS), a venit cu o reacție, acuzând PSRM că „nu mai au absolut nimic sfânt și lăsă în urma lor doar pământ pârjolit”. „Stimați colegi, un an în urmă v-am […] Articolul Scântei în Parlament pe tema amnistiilor. Doina Gherman: „Nu mai aveți nimic sfânt. Grațierea este despre umanitate” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a fost votat de 65 […] Articolul Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat reluarea discuțiilor în format 1+1 dintre Chișinău și Tiraspol, care au loc astăzi în stânga Nistrului, menționând că este important faptul că dialogul continuă. „E bine să aibă loc. Pe ordinea de zi sunt mai multe probleme, dintre care cele cumva tradiționale – școlile, asigurarea sau situația energetică din […] Articolul Grosu, despre reluarea discuțiilor Chișinău–Tiraspol: „E bine că au loc” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Parlamentul a aprobat demisia lui Alexei Gherțescu de la șefia Plenului Consiliului Concurenței # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat demisia lui Alexei Gherțescu din funcția de președinte al Plenului Consiliului Concurenței. Proiectul de hotărâre a fost votat de 55 de deputați. „Comisia juridică, pentru numiri și imunități a recomandat Comisiei parlamentare de profil efectuarea controlului parlamentar asupra activității lui Alexei Gherțescu în exercitarea funcției de președinte al Plenului Consiliului […] Articolul Parlamentul a aprobat demisia lui Alexei Gherțescu de la șefia Plenului Consiliului Concurenței apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Moment solemn în Parlament: A fost ținut un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru # Realitatea.md
Deputații au ținut un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în Războiul de pe Nistru. În debutul ședinței de joi, 26 februarie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că, deși au trecut peste trei decenii, rănile acestui conflict rămân deschise pentru multe familii, transmite IPN. „În toți acești ani, Federația Rusă […] Articolul Moment solemn în Parlament: A fost ținut un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:00
SONDAJ Ce partide ar intra în Parlament, dacă duminica, în Moldova, s-ar organiza alegeri anticipate # Realitatea.md
În eventualitatea organizării unor alegeri anticipate, actualul partid de guvernare, PAS, ar obține cele mai multe voturi, aproape 30%, arată datele unui nou sondaj IMAS Moldova. Pe locul al doilea, cu o pondere de 14,3 la sută, se află Partidul Socialiștilor. Pe locul al treilea s-a clasat Partidul „Democrația Acasă”, cu 7,2% din voturi. La […] Articolul SONDAJ Ce partide ar intra în Parlament, dacă duminica, în Moldova, s-ar organiza alegeri anticipate apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
FOTO Drumarii sunt în teren: Desfășoară lucrări de plombare pe drumurile afectate de gropi # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că drumarii sunt în teren și desfășoară lucrări de plombare cu mixtură asfaltică la rece pe drumurile afectate de gropi. Potrivit AND, această intervenție temporară este necesară în această perioadă. Iată pe ce tronsoane de drum se lucrează: R32, km 4–5, sectorul Cahul; R32, sectorul Vulcănești; G30, km 0–7, […] Articolul FOTO Drumarii sunt în teren: Desfășoară lucrări de plombare pe drumurile afectate de gropi apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
O nouă ședință de judecată în dosarul furtul miliardului are loc joi, 26 februarie. Vladimir Plahotniuc nu este prezent din motiv că trebuie să se pregătească pentru dezbaterile judiciare. Tot astăzi, judecătorii au permis procurorului să dea citirii declarațiilor martorului secret. ,,Se constată că martorul respectiv de la data audierii până în prezent nu a […] Articolul Judecătorii au permis procurorului să dea citirii declarațiilor martorului secret apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Conflictul Orban–Zelenski escaladează la un nou nivel: premierul ungar lansează o scrisoare deschisă cu acuzații # Realitatea.md
Premierul ungar Viktor Orban i-a adresat o scrisoare publică președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în care îl acuză că promovează o politică anti-ungară. Mesajul a fost publicat în dimineața zilei de 26 februarie pe platforma X. În scrisoare, Orban afirmă că, timp de patru ani, Zelenski nu ar fi fost capabil să accepte poziția guvernului suveran […] Articolul Conflictul Orban–Zelenski escaladează la un nou nivel: premierul ungar lansează o scrisoare deschisă cu acuzații apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
A violat două copile, începând de la vârsta de opt ani: Un bărbat de 67 de ani, trimis după gratii # Realitatea.md
Un bărbat de 67 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru violarea a două copile în vârstă de 12 ani. Totodată, instanța a admis parțial acțiunea civilă înaintată și a încasat de la inculpat suma de 600 mii lei cu titlu de […] Articolul A violat două copile, începând de la vârsta de opt ani: Un bărbat de 67 de ani, trimis după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Natalia Plugaru, pregătită să meargă în Parlament și a răspunde la întrebările deputaților # Realitatea.md
Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, se declară pregătită să se prezinte în Parlament, după ce deputații Partidului Socialiștilor au anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva activității sale și i-au cerut demisia, transmite IPN. „Reprezint un domeniul foarte complex care vizează viața, veniturile oamenilor, pensiile, salariile lor. Avem ce spune despre rezultatele guvernării din […] Articolul Natalia Plugaru, pregătită să meargă în Parlament și a răspunde la întrebările deputaților apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Două cutremure s-au produs în România, în ultimele ore, ambele fiind înregistrate în zona seismică Vrancea. Primul seism a avut loc în dimineața zilei de 26 februarie, la ora 05:37, în județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 119,9 kilometri, scrie presa română. Potrivit […] Articolul Două cutremure în România, aproape de Moldova: ce magnitudine au avut seismele apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Sondaj IMAS: Pesimism în rândul moldovenilor. Mai mult de jumătate văd direcția țării ca fiind greșită # Realitatea.md
Peste jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită. Datele reies din sondajul IMAS realizat în februarie 2026. Potrivit cercetării, 53% dintre respondenți cred că direcția este greșită, în timp ce 38% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție bună. Tendința se menține relativ stabilă în ultimele luni, […] Articolul Sondaj IMAS: Pesimism în rândul moldovenilor. Mai mult de jumătate văd direcția țării ca fiind greșită apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Pericol pe o stradă din comuna Grătiești. Un șofer, băut criță, a fost prins de polițiști # Realitatea.md
Un șofer este documentat de polițiști după ce a fost prins beat criță la volan. Incidentul a avut loc pe strada Prieteniei din comuna Grătiești, municipiul Chișinău. În urma testării alcoolscopice, rezultatul a indicat o concentrație de 1,74 mg/l vapori de alcool în aerul expirat, un nivel extrem de periculos. La volanul unui automobil de […] Articolul Pericol pe o stradă din comuna Grătiești. Un șofer, băut criță, a fost prins de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Atenție, călători! Mai multe troleibuze din Chișinău întârzie din cauza unui deranjament # Realitatea.md
Din cauza unui deranjament la rețeaua de contact, produs la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Mihail Kogălniceanu din Capitală, este afectată circulația troleibuzelor din zonă. Rutele nr. 7, 10, 12 și 25 circulă pe traseu, dar atestă întârzieri de până la 30 minute. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Regia […] Articolul Atenție, călători! Mai multe troleibuze din Chișinău întârzie din cauza unui deranjament apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
O adolescentă de 15 ani din județul Dolj, aflată în sistemul de protecție și fără familie, a devenit victima unei rețele care i-ar fi exploatat vulnerabilitatea în scopuri financiare. Potrivit anchetatorilor, prin violență fizică și psihică, fata ar fi fost obligată să practice prostituția, iar sumele obținute ar fi fost încasate de persoanele care o […] Articolul Adolescentă de 15 ani, obligată să se prostitueze la Dolj: patru bărbați arestați apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine Partener Principal Echipa Țării și Partener Oficial FMF # Realitatea.md
Kaufland Moldova devine Partener Principal al Echipei Țării și Partener Oficial al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Anunțul a fost făcut pe 25 februarie, în cadrul unui eveniment de semnare a contractului de parteneriat, organizat într-un magazin Kaufland din Capitală. Acest pas marchează începutul unei colaborări dedicate susținerii fotbalului și promovării unui stil de viață […] Articolul Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine Partener Principal Echipa Țării și Partener Oficial FMF apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Cele patru persoane aduse astăzi în fața magistraților din Bălți, plasate în arest preventiv # Realitatea.md
Cele patru persoane aduse astăzi, 25 februarie, în fața magistraților din orașul Bălți au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Acestea sunt bănuite în dosarul de corupție privind proiectul „Satul European”. Potrivit presei din nordul țării, unul dintre reținuți ar fi directorul firmei SRL „Foremcons”. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Cele patru persoane aduse astăzi în fața magistraților din Bălți, plasate în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Parlamentul se întrunește astăzi în plen, începând cu ora 10:00. Urmărește ședința pe Realitatea TV și Rlive.md # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește joi, 26 februarie, în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Deputații urmează să examineze mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi. Printre subiecte se numără proiectul de lege pentru modificarea Codului educației, inițiative în domeniul circulației substanțelor stupefiante, precum și proiectul privind aprobarea Programului legislativ al Parlamentului pentru anul […] Articolul Parlamentul se întrunește astăzi în plen, începând cu ora 10:00. Urmărește ședința pe Realitatea TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Mașina care s-a prăbușit luni, 16 februarie 2026, sub gheața Lacului Ghidighici nu a fost încă scoasă. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu. „Automobilul nu a fost scos. Acum nu este posibil, atâta timp cât este pod de gheață pe […] Articolul Mașina prăbușită sub gheața Lacului Ghidighici nu a fost încă scoasă. Ce spune IGSU apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Ceban mulțumește chișinăuienilor pentru răbdare: Muncitorii continuă intervențiile în trafic # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, le-a mulțumit locuitorilor Capitalei pentru înțelegerea și răbdarea manifestate în trafic, subliniind că și pe parcursul zilei de astăzi, 26 februarie, vor interveni sute de muncitori, la fel cum se va întâmpla și în următoarele zile. „Se va lucra continuu, de dimineața devreme până noaptea târziu. Unele lucrări vor fi […] Articolul VIDEO Ceban mulțumește chișinăuienilor pentru răbdare: Muncitorii continuă intervențiile în trafic apare prima dată în Realitatea.md.
