Cutremur în Vrancea, resimțit la Chișinău. Ce intensitate a avut
Realitatea.md, 26 februarie 2026 19:40
Un cutremur s-a produs joi seara în județul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 19:21, conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România. Seismul a avut magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter. Acesta a fost înregistrat la adâncimea de 120 de kilometri, conform specialiștilor. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașelor Focșani, Sfântu-Gheorghe, […] Articolul Cutremur în Vrancea, resimțit la Chișinău. Ce intensitate a avut apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
19:50
Șase instituții de învățământ profesional tehnic au primit câte 500.000 de lei, deoarece s-au remarcat prin performanță și prin parteneriate solide cu mediul economic în domeniul învățământului dual. Conform Ministerului Educației, alte cinci instituții au primit granturi în valoare de 25.000 de euro fiecare, pentru lansarea programelor noi prin învățământ dual, calificările fiind adaptate cerințelor actuale […] Articolul Bani pentru învățământul dual: Mai mult instituții au primit câte 25.000 de euro apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
19:40
Un cutremur s-a produs joi seara în județul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 19:21, conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România. Seismul a avut magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter. Acesta a fost înregistrat la adâncimea de 120 de kilometri, conform specialiștilor. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașelor Focșani, Sfântu-Gheorghe, […] Articolul Cutremur în Vrancea, resimțit la Chișinău. Ce intensitate a avut apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Armonizarea legislației naționale la cea europeană – prioritară. Câte proiecte planifică să adopte Parlamentul în 2026 # Realitatea.md
Parlamentul urmează să adopte cel puțin 354 de proiecte de acte normative în 2026, dintre care 314 sunt prevăzute în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. Obiectivul a fost stabilit în Programul legislativ al instituție. Documentul a fost elaborat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Cancelaria de […] Articolul Armonizarea legislației naționale la cea europeană – prioritară. Câte proiecte planifică să adopte Parlamentul în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
19:10
Noi funcționalități în EVO: Numerele tuturor serviciilor de urgență sunt disponibile direct de pe platformă # Realitatea.md
Numerele tuturor serviciilor de urgență sunt disponibile direct de pe platforma EVO, anunță Agenția pentru Guvernare Electronică. Este vorba atât despre serviciile care acordă ajutor imediat, cât și cele de protecție. Noua secțiune „Numere de urgență” cuprinde datele de contract ale liniilor de urgență și criză, inclusiv pentru suport psihologic, ale serviciilor de protecție socială, […] Articolul Noi funcționalități în EVO: Numerele tuturor serviciilor de urgență sunt disponibile direct de pe platformă apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Date oficiale de la Migrație: Peste 3600 de ucraineni dețin permise de ședere permanentă în Moldova # Realitatea.md
În Republica Moldova sunt 3696 de cetățeni ucraineni care dețin permise de ședere permanentă. Alții 2558 au obținut permise de ședere provizorie, conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație. Începând cu 1 martie 2023, autoritatea a emis 89.259 de documente beneficiarilor de protecție temporară, dintre care 68.861 pentru adulți și 20.250 pentru minori, se arată în datele […] Articolul Date oficiale de la Migrație: Peste 3600 de ucraineni dețin permise de ședere permanentă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
18:40
Misail-Nichitin, întrebată dacă unii polițiști controlează din umbră traficul de droguri: Afirmațiile trebuie probate # Realitatea.md
Întrebată de Vasile Tarlev despre eventualitatea ca unii polițiști să controleze din umbră traficul de droguri, ministra Afacerilor Interne Daniella Misail Nichitin a declarat că asemenea afirmații trebuie probate. Oficiala a rugat să se discute pe cazuri concrete și să nu fie generalizată informația. Daniella Misail Nichitin a menționat că ar fi alertată dacă am […] Articolul Misail-Nichitin, întrebată dacă unii polițiști controlează din umbră traficul de droguri: Afirmațiile trebuie probate apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Se clatină fotoliul lui Igor Grosu? Costiuc și Dodon vor să îl demită din funcția de președinte al Parlamentului # Realitatea.md
Fracțiunile „Democrația Acasă” și PSRM vor demisia lui Igor Grosu din funcția de președinte al Parlamentului. Deputații din aceste formațiuni îl acuză pe speaker de cenzură. PSRM a anunțat în cadrul unui briefing desfășurat joi dimineața despre inițiativă. Igor Dodon afirma că Igor Grosu „a instituit cenzură politică”, după ce nu le-a permis deputaților din […] Articolul Se clatină fotoliul lui Igor Grosu? Costiuc și Dodon vor să îl demită din funcția de președinte al Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Ucraina introduce embargo asupra vinului, alcoolului etilic și strugurilor din Moldova # Realitatea.md
Guvernul Ucrainei a pregătit în această săptămână un proiect de hotărâre „Cu privire la modificarea Hotărârii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 31 decembrie 2025, nr. 1795”. Documentul prevede că importurile de produse vitivinicole din Republica Moldova vor fi supuse regimului de licențiere până la încetarea acțiunilor discriminatorii față de Ucraina. Măsura vizează strugurii proaspeți, […] Articolul Ucraina introduce embargo asupra vinului, alcoolului etilic și strugurilor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
17:50
VIDEO Energie economisită, facturi reduse: măsuri de eficiență energetică adoptate de locuitorii Chișinăului pe timp de iarnă # Realitatea.md
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu locuitorii municipiului Chișinău despre consumul de energie în perioada de iarnă și metodele de eficientizare aplicate în gospodărie. Întrebați despre costurile suportate, cetățenii au raportat cheltuieli care variază între 300 și 800 de lei, consumul ajungând, în unele cazuri, până la 1000–1200 kW pe […] Articolul VIDEO Energie economisită, facturi reduse: măsuri de eficiență energetică adoptate de locuitorii Chișinăului pe timp de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Moldova a importat grâu, porumb și floarea-soarelui din Germania, Ungaria și Ucraina, de la începutul anului 2026 # Realitatea.md
De la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost importate 0,06 tone de grâu din Germania, 22 de tone de porumb din Ungaria și 66,65 de tone de floarea-soarelui din Ucraina. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței Consiliului Economic, desfășurată la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), transmite BANI.MD. Membrii Consiliului au analizat […] Articolul Moldova a importat grâu, porumb și floarea-soarelui din Germania, Ungaria și Ucraina, de la începutul anului 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Doi medici ucraineni, mamă și fiu, arestați pentru vânzarea de certificate de invaliditate false # Realitatea.md
În regiunea Vinița din Ucraina, doi medici, mamă și fiu, au fost arestați pentru organizarea unei scheme de vânzare a certificatelor de invaliditate fictive. Conform anchetei, aceștia solicitau câte 3.000 de dolari pentru fiecare înregistrare. În timpul perchezițiilor, forțele de ordine au confiscat peste 200.000 de dolari și 350.000 de grivne în numerar, transmite presa […] Articolul Doi medici ucraineni, mamă și fiu, arestați pentru vânzarea de certificate de invaliditate false apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
VIDEO Cernăuțeanu anunță câte sesizări a transmis Poliția către Telegram, pentru a bloca canale care vând droguri # Realitatea.md
Poliția din Moldova a transmis doar în 215 scrisori către Telegram, pentru a bloca canale care vând droguri. Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, anul trecut au fost identificate 320 de canale de acest gen. Oficialul a precizat în plenul Parlamentului că platformei i s-au cerut informații despre administratori și locația de unde este gestionată pagina. Rețeaua […] Articolul VIDEO Cernăuțeanu anunță câte sesizări a transmis Poliția către Telegram, pentru a bloca canale care vând droguri apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
VIDEO Impactul facturilor la energie asupra chișinăuienilor: Metode de economisire și rolul educației tinerilor # Realitatea.md
Facturile la utilități și impactul lor asupra bugetului de familie reprezintă o preocupare majoră pentru locuitorii capitalei. În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu cetățenii din Chișinău despre costurile suportate în sezonul rece și modalitățile prin care adoptă un consum mai responsabil. Trecătorii au menționat că achită lunar între 300 și […] Articolul VIDEO Impactul facturilor la energie asupra chișinăuienilor: Metode de economisire și rolul educației tinerilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
2 martie, războiul de pe Nistru: Programul oficial al evenimentelor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței # Realitatea.md
Luni, 2 martie, la ora 10:00, vor începe activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. La eveniment vor participa președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor […] Articolul 2 martie, războiul de pe Nistru: Programul oficial al evenimentelor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
De la ceartă la crimă: o adolescentă a fost înjunghiată de o tânără de aceeași vârstă # Realitatea.md
O crimă gravă a avut loc în județul Prahova, Ploiești, unde o copilă în vârstă de 15 ani a fost înjunghiată de o adolescentă de aceeași vârstă, în urma unei certe izbucnite între cele două. Potrivit presei române, la conflict ar fi participat și un băiat de 16 ani, care i-ar fi înmânat agresoarei un […] Articolul De la ceartă la crimă: o adolescentă a fost înjunghiată de o tânără de aceeași vârstă apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO În zilele următoare, drumarii vor interveni pentru a acoperi gropile de pe șoseaua Muncești # Realitatea.md
Pe șoseaua Muncești din sectorul Botanica, vor interveni mai multe echipe de drumari concomitent în zilele următoare pentru a acoperi găurile, în funcție de condițiile meteorologice. Lucrările se vor desfășura continuu pe toată porțiunea drumului, începând cu duminică, 1 martie 2026. Strada va fi închisă parțial pentru a permite intervenții mai rapide. „În prezent, tot […] Articolul VIDEO În zilele următoare, drumarii vor interveni pentru a acoperi gropile de pe șoseaua Muncești apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
O alertă cu bombă a fost anunțată în seara zilei de joi, 26 februarie, la Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău. Potrivit Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, la ora actuală este în desfășurare o alertă de minare. Polițiștii de frontieră au intervenit pentru evacuarea pasagerilor și a personalului din incinta aeroportului. La fața locului […] Articolul ULTIMA ORĂ! Alertă cu bombă la aeroportul din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
O avalanșă de mari dimensiuni s-a declanșat în ziua de 26 februarie, în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, pe fondul unui risc ridicat de producere a avalanșelor, cotat la gradul 4 din 5. Fenomenul a fost surprins de un turist, iar din imaginile apărute se observă desprinderea unui perete masiv de zăpadă de pe […] Articolul VIDEO Imagini dramatice de la Bâlea Lac: avalanșă uriașă surprinsă de un turist apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
VIDEO „Chiar așa, măi băieți!”. Câțiva polițiști, surprinși acoperind o groapă din trafic în Capitală # Realitatea.md
Câțiva polițiști au fost surprinși în trafic, cu lopeți în mână, acoperind câteva gropi din orașul Chișinău. Imaginile video au fost filmate de un martor ocular și publicate pe rețelele de socializare. „Chiar așa. A ajuns poliția să astupe găurile deja”, a declarat bărbatul. Sursa: tg/Кишинёв в теме Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul VIDEO „Chiar așa, măi băieți!”. Câțiva polițiști, surprinși acoperind o groapă din trafic în Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Berlinschii: ”Reforma justiției trebuie să însemne corectitudine, profesionalism și încredere!” # Realitatea.md
Reforma justiției trebuie să însemne corectitudine, profesionalism și încredere! Declarația îi aparține deputatului Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, și a fost făcută în cadrul unui discurs susținut de la tribuna Parlamentul, în contextul proiectului de numire a olandezului Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor. Parlamentarul a menționat faptul că majoritatea parlamentară PAS […] Articolul Berlinschii: ”Reforma justiției trebuie să însemne corectitudine, profesionalism și încredere!” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
15:50
Raport în Parlament: În 2025, 36 de minori au fost exploatați pentru traficul de droguri # Realitatea.md
În 2025, 36 de minori au fost exploatați pentru traficul de droguri. Informațiile au fost prezentate în Parlament de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Oficiala a precizat că numărul dosarelor pentru asemenea infracțiuni a crescut de la 994 în 2023 la 1347 în 2025. În același timp, anul trecut au fost documentate 50 de […] Articolul Raport în Parlament: În 2025, 36 de minori au fost exploatați pentru traficul de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Umerov: discuții decisive la Geneva. Ce negociază Ucraina și SUA în spatele ușilor închise # Realitatea.md
O întâlnire bilaterală între Ucraina și Statele Unite are loc astăzi, 26 februarie, la Geneva. Informația a fost făcută publică de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, care a publicat pe Telegram detalii despre componența delegațiilor implicate în negocieri. Potrivit lui Umerov, delegația Statelor Unite este condusă de trimisul special […] Articolul Umerov: discuții decisive la Geneva. Ce negociază Ucraina și SUA în spatele ușilor închise apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Cele 7 lingouri de aur aduse ilegal în Moldova: Organizatorul și șoferul, plasați în arest preventiv # Realitatea.md
Șoferul autovehicului și organizatorul tentativei de contrabandă cu șapte lingori de aur, transportate din România spre Republica Moldova, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), măsura a fost solicitată judecătorului de instrucție de către procurori, pentru pentru asigurarea desfășurării obiective a cercetării penale. […] Articolul Cele 7 lingouri de aur aduse ilegal în Moldova: Organizatorul și șoferul, plasați în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
O alertă de cod portocaliu de inundații a fost emisă în România, joi, 26 februarie, și rămâne valabilă până vineri noapte, pe râurile din județele Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman. În același timp, pentru râurile din județele Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov este în vigoare un cod galben. Potrivit hidrologilor, avertizarea a […] Articolul România sub ape: Cod portocaliu și galben de inundații în mai multe județe apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Proiectul privind numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în Comisia de evaluare a procurorilor nu a trecut. Inițiativa a fost votată de 53 de deputați, pentru aprobare fiind necesare 61 de voturi. Decizia privind numirea lui von Hebel a stârnit reacții critice în spațiul publice. Se întâmplă după ce presa a scris anterior […] Articolul VIDEO Herman von Hebel NU a fost numit în Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Energocom își deschide propriul Centru de relații cu clienții. Ce facilități vor avea cetățenii # Realitatea.md
Compania Energocom anunță că, începând cu 2 martie 2026, va deschide propriul Centru de relaţii cu clienții, destinat consumatorilor din municipiul Chișinău. Odată cu lansarea acestuia, oficiul de pe strada Alexandr Pușkin 64 își va înceta activitatea. În acest context, consumatorii sunt îndemnați să se adreseze exclusiv la noua locație, situată pe strada Ion Creangă […] Articolul Energocom își deschide propriul Centru de relații cu clienții. Ce facilități vor avea cetățenii apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Valeriu Chiveri: Un fond pentru susținerea procesului de reintegrare va fi lansat la Tiraspol # Realitatea.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat la Tiraspol lansarea unui fond special pentru susținerea procesului de reintegrare. Declarațiile au fost făcute la întrevederea cu reprezentantul politic al Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană, Vitalie Ignatiev, transmite IPN. Potrivit oficialului, Fondul convergența se află în ultima fază de pregătire legislativă, iar pachetul de acte normative […] Articolul Valeriu Chiveri: Un fond pentru susținerea procesului de reintegrare va fi lansat la Tiraspol apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
PAS propune eliminarea scutirilor fiscale pentru Transnistria: Din acest an se va aplica TVA și accize la alcool # Realitatea.md
Fracțiunea parlamentară PAS a înregistrat un proiect de lege care prevede eliminarea treptată a scutirilor fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană din anii 2000. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru alcool. Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica TVA și accize. ”Lista produselor supuse impozitării va fi aprobată de […] Articolul PAS propune eliminarea scutirilor fiscale pentru Transnistria: Din acest an se va aplica TVA și accize la alcool apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Grosu îndeamnă cetățenii să urmărească dacă primarii nu fură din „Satul European”: Stați cu ochii pe ei # Realitatea.md
Speakerul Igor Grosu îndeamnă populația să urmărească dacă primarii nu fură bani din proiectul „Satul European”. Președintele Parlamentului afirmă că fiecare infracțiune de acest gen îi pune în pericol. Declarațiile au fost făcute pe fundalul reținerilor într-un dosar masiv de corupție. Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore, pe 23 februarie, urmare a […] Articolul VIDEO Grosu îndeamnă cetățenii să urmărească dacă primarii nu fură din „Satul European”: Stați cu ochii pe ei apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
România se pregătește pentru Summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai la București. Evenimentul va reuni lideri importanți din spațiul euroatlantic și va avea ca temă principală securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina, scrie Antena 3 CNN. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost invitat la reuniune, însă există posibilitatea ca acesta să […] Articolul Donald Trump va fi invitat la București, la Summit-ul B9+ din 13 mai apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Procurorii DIICOT România au anunțat joi, 26 februarie, că au efectuat descinderi la un club de noapte din București, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Unele surse judiciare susțin că rețeaua era condusă de patronul clubului, care ar fi obținut peste 19 milioane de lei […] Articolul VIDEO Descinderi DIICOT la un club din București: trafic de persoane și proxenetism apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
ANSA: Jumătate de tonă de biscuiți depistați cu nivel periculos de acizi grași trans # Realitatea.md
500 de kilograme de biscuiți au fost retrași de pe piață, după ce inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au depistat că produsul depășea limita maximă admisă de acizi grași trans. Este vorba despre un lot de biscuiți de import, în cantitate totală de 519,6 kilograme, a cărui comercializare a fost stopată în urma acțiunilor […] Articolul ANSA: Jumătate de tonă de biscuiți depistați cu nivel periculos de acizi grași trans apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
A urcat la volan chiar dacă era băut! Un șofer care a provocat un accident grav în Chișinău, condamnat # Realitatea.md
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a conduce autovehicule pe aceeași perioadă și executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației, soldată cu vătămarea gravă a integrității corporale și a sănătății. În dimineața zilei de 5 […] Articolul A urcat la volan chiar dacă era băut! Un șofer care a provocat un accident grav în Chișinău, condamnat apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Sălile de fitness din Chișinău au pregătit ofertele de primăvară. Cât costă abonamentele # Realitatea.md
Primăvara este momentul ideal pentru a începe un nou program de antrenamente și pentru a-ți pregăti corpul de perioada estivală. Locuitorii capitalei au la dispoziție mai multe săli de fitness care oferă abonamente și servicii adaptate la diferite preferințe și bugete. Realitatea.md a studiat ofertele din acest sezon și le pune la dispoziția cititorilor. La […] Articolul Sălile de fitness din Chișinău au pregătit ofertele de primăvară. Cât costă abonamentele apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Complicele omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, plasat din nou în penitenciar după arest la domiciliu # Realitatea.md
Hasan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la organizarea și coordonarea omorului comis pe 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al Capitalei, care fusese transferat recent în arest la domiciliu, a fost plasat din nou în penitenciar pentru 30 de zile. Astăzi, 26 februarie, Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor. Informația a fost confirmată […] Articolul Complicele omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, plasat din nou în penitenciar după arest la domiciliu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
13:50
Avocații lui Vladimir Plahotniuc au înaintat astăzi în instanță trei cereri: solicitarea audierii a cinci martori, ridicarea a două excepții de neconstituționalitate și dispunerea unei expertize. „Astăzi în instanța de judecată am înaintat mai mult cereri, cerere de expertiză, două cereri privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și o cerere privind audierea martorilor suplimentari, indicați de către martorul […] Articolul Apărarea lui Plahotniuc a cerut noi audieri și expertiză. Decizia instanței apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Costiuc spune că avea bilete la autobuz în Italia. Grosu vrea să-l lase fără pașaport diplomatic # Realitatea.md
Vasile Costiuc afirmă că ar fi avut bilete la autobuz în Italia, după ce presa a scris că a călătorit fără să achite în transportul public din Napoli. Deputatul susține că a călătorit cu familia. Parlamentarul spune într-o secvență video publicată pe rețelele de socializare că a pregătit o cerere prealabilă de chemare în instanță […] Articolul VIDEO Costiuc spune că avea bilete la autobuz în Italia. Grosu vrea să-l lase fără pașaport diplomatic apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Potrivit declarațiilor citite în ședința de judecată de joi, 26 februarie, de către procurorul Alexandru Cernei, martorul ascuns, sub numele de Maria Ursu, din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, a explicat cum erau construite și organizate activitățile financiare ale inculpatului. „Investigatorul sub acoperire vine să confirme structura sau construcția activității financiare a inculpatului, cum erau repartizate […] Articolul Ce a dezvăluit martorul sub acoperire despre Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Medicamentele care conțin levamisol, folosit la tratarea unor infecții parazitare, ar putea fi retrase din farmacii # Realitatea.md
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) informează despre recomandarea Comitetului de siguranță al Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) privind retragerea autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conțin levamisol, după o reevaluare a siguranței acestora la nivelul Uniunii Europene. Decizia a fost luată în urma concluziilor Comitetului pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență […] Articolul Medicamentele care conțin levamisol, folosit la tratarea unor infecții parazitare, ar putea fi retrase din farmacii apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Informații apărute în spațiul public al Rusiei au declarat despre o tentativă asupra unui ofițer militar de rang înalt din Sankt Petersburg, iar atacătorii acționau la instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene. Presa rusă spune că Centrul de Relații Publice al FSB a raportat că autorii plănuiau să comită un atac terorist folosind un dispozitiv explozibil improvizat […] Articolul VIDEO Atac terorist asupra unui militar din Rusia: autoritățile acuză Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Alexandru Munteanu se află la Iurceni, satul cunoscut pentru promovarea meșteșugurilor tradiționale # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu și-a început vizita în raionul Nisporeni. Oficialul a vizitat satul Iurceni, unde, potrivit acestuia, tradițiile moldovenești și frumusețea codrilor se îmbină armonios. „Meșteșugul olăritului este păstrat viu și duce faima satului în toată Moldova. Cu sprijinul Guvernului, satul a obținut mai multe investiții în cultură: se modernizează Casa de cultură și a […] Articolul VIDEO Alexandru Munteanu se află la Iurceni, satul cunoscut pentru promovarea meșteșugurilor tradiționale apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Promo-LEX: Crește numărul elevilor din Transnistria care învață în română dar școlile continuă să aibă probleme # Realitatea.md
Numărul elevilor din Transnistria care studiază în română crește, însă școlile cu predare în limba de stat se confruntă în continuare cu probleme stringente. Raportul anual Promo-LEX privind drepturile omului indică că pentru prima dată în ultimii 15 ani, în regiunea separatistă a Moldovei sunt peste 2000 de minori care învață în grafia latină. Instituțiile […] Articolul Promo-LEX: Crește numărul elevilor din Transnistria care învață în română dar școlile continuă să aibă probleme apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Reguli noi în comerțul agroalimentar: contracte obligatorii, termene de plată și reduceri limitate # Realitatea.md
Fermierii și procesatorii din Moldova vor beneficia de reguli mai clare și mai echitabile în relația cu marile rețele comerciale. Un nou proiect de lege privind practicile comerciale neloiale, propus pentru consultări publice, prevede termene stricte de plată, limite pentru reducerile impuse și reguli clare de negociere a contractelor, pentru a reduce presiunea asupra furnizorilor […] Articolul Reguli noi în comerțul agroalimentar: contracte obligatorii, termene de plată și reduceri limitate apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO La Tiraspol are loc prima întâlnire a lui Chiveri cu Ignatiev. Primele declarații # Realitatea.md
La Tiraspol are loc prima reuniune a vicepremierului Valeriu Chiveri cu așa-numitul ministru transnistrean de externe Vitali Ignatiev. Valeriu Chiveri a menționat în debutul reuniunii că există corespondență între Chișinău și Tiraspol, notează presa din stânga Nistrului. În același timp, în opinia sa, dialogul față în față ar putea aduce rezultate mai concrete. „A venit […] Articolul VIDEO La Tiraspol are loc prima întâlnire a lui Chiveri cu Ignatiev. Primele declarații apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Un nou sondaj realizat de IMAS arată care sunt politicienii din Republica Moldova care se bucură de cele mai multe aprecieri din partea cetățenilor. În topul clasamentului se află Maia Sandu, Ion Ceban și Igor Dodon, care au acumulat cele mai multe note pozitive din partea respondenților. Potrivit datelor sondajului, activitatea președintei Maia Sandu a […] Articolul SONDAJ! Cine sunt cei mai apreciați politicieni din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
ANRE anunță modificări ale prețului gazului pentru ultima opțiune: creșteri de pâna la 2,2% # Realitatea.md
Tarifele la gazele naturale furnizate în regim de ultimă opțiune vor crește ușor începând cu 1 martie. Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile prețuri pentru gazele livrate de Energocom, proiectul hotărârii fiind plasat pe site-ul regulatorului,transmite Bani.md. Pentru consumatorii racordați la rețelele de joasă presiune, tariful va […] Articolul ANRE anunță modificări ale prețului gazului pentru ultima opțiune: creșteri de pâna la 2,2% apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
CALM avertizează asupra riscurilor reformei administrației publice locale. Organizația respinge amalgamarea forțată # Realitatea.md
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) avertizează că reforma administrației publice locale este necesară, dar trebuie realizată responsabil, etapizat și în baza unui dialog real cu autoritățile locale. Într-o declarație oficială, organizația respinge categoric orice formă de amalgamare forțată a unităților administrativ-teritoriale, pe care o consideră neconstituțională și antidemocratică. Potrivit CALM, actualele discuții sunt marcate […] Articolul CALM avertizează asupra riscurilor reformei administrației publice locale. Organizația respinge amalgamarea forțată apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Premierul român, Ilie Bolojan, va efectua o vizită la Bruxelles pentru deblocarea a 231 milioane euro din PNRR # Realitatea.md
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, efectuează astăzi, 26 februarie, o vizită de lucru la Bruxelles, unde se va întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu alți lideri europeni. Scopul principal al vizitei este deblocarea sumei de 231 de milioane de euro din „Planul Național de Redresare și Reziliență” (PNRR). Pe agenda discuțiilor […] Articolul Premierul român, Ilie Bolojan, va efectua o vizită la Bruxelles pentru deblocarea a 231 milioane euro din PNRR apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate etapizat, în 2026. Unde vor fi amplasate # Realitatea.md
Parcările de captură la intrările în municipiul Chișinău vor fi realizate pe etape, începând cu anul 2026, a anunțat edilul Capitalei, Ion Ceban. Totodată, primarul a adăugat că primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate astfel: în sectorul Ciocana, strada Vadul lui Vodă – Nicolae Milescu Spătaru, 525 de locuri […] Articolul Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate etapizat, în 2026. Unde vor fi amplasate apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Tarifele la gazele naturale furnizate în regim de ultimă opțiune vor crește ușor începând cu 1 martie. Consiliul de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile prețuri pentru gazele livrate de Energocom, proiectul hotărârii fiind plasat pe site-ul regulatorului. Pentru consumatorii racordați la rețelele de joasă presiune, tariful va fi […] Articolul ANRE actualizează prețurile la gaz pentru ultimă opțiune: scumpiri de până la 2,2% apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.