Cutremur în Vrancea, resimțit la Chișinău. Ce intensitate a avut

Speakerul Igor Grosu îndeamnă populația să urmărească dacă primarii nu fură bani din proiectul „Satul European". Președintele Parlamentului afirmă că fiecare infracțiune de acest gen îi pune în pericol. Declarațiile au fost făcute pe fundalul reținerilor într-un dosar masiv de corupție. Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore, pe 23 februarie, urmare a […]