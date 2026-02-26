Construcția liniei electrice Strășeni–Gutinaș, subiect de discuții la Washington

14:20

Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stâng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. „Procesul de reintegrare este unul gradual, dar ca progresul să fie […] Articolul Vicepremierul Valeriu Chiveri, la Tiraspol: Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.