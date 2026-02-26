Gardul casei președintelui lituanian Gitanas Nausėda, verificat pentru posibila ocupare a terenului public

11:40

Ucraina și-a apărat independența, iar Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele strategice. Declarații în acest sens au fost făcute astăzi, 24 februrie, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la împlinirea a patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia. „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva de trei zile pentru […] Articolul (VIDEO) Volodimir Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Ne-am apărat independența” apare prima dată în Vocea Basarabiei.