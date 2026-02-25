Capacitate record rezervată pe Coridorul vertical: 2,4 milioane m³ de gaze pe zi vor fi transportate din Grecia spre Ucraina

14:40

Danemarca este un susținător consecvent al parcursului Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina Gherman, care s-a întâlnit cu o delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Danemarcei, aflată într-o vizită la Chișinău. Oficialul de la Chișinău le-a mulțumit parlamentarilor danezi pentru sprijinul