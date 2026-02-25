Capacitate record rezervată pe Coridorul vertical: 2,4 milioane m³ de gaze pe zi vor fi transportate din Grecia spre Ucraina
Vocea Basarabiei, 25 februarie 2026 07:10
O capacitate record de transport a gazelor naturale, în volum de 25 500 MWh/zi/lună, echivalentul a 2,4 milioane m³/zi, a fost rezervată pe Coridorul vertical, Ruta 1, începând cu luna martie 2026. Ruta face parte din gazoductul transbalcanic în regim revers fizic și este destinată transportării gazelor naturale de la terminalele LNG din Grecia, inclusiv […] Articolul Capacitate record rezervată pe Coridorul vertical: 2,4 milioane m³ de gaze pe zi vor fi transportate din Grecia spre Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum o oră
07:10
CEC suspendă alocațiile pentru Partidul „Viitorul Moldovei”: circa 587 de mii de lei vor fi recuperați pentru finanțare ilegală # Vocea Basarabiei
Partidul Politic „Viitorul Moldovei” nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis suspendarea finanțării până la recuperarea integrală a sumei de aproximativ 587 de mii de lei, utilizată ilegal în campania prezidențială din 2024. Potrivit CEC, suma supusă recuperării include 347 […] Articolul CEC suspendă alocațiile pentru Partidul „Viitorul Moldovei”: circa 587 de mii de lei vor fi recuperați pentru finanțare ilegală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Capacitate record rezervată pe Coridorul vertical: 2,4 milioane m³ de gaze pe zi vor fi transportate din Grecia spre Ucraina # Vocea Basarabiei
O capacitate record de transport a gazelor naturale, în volum de 25 500 MWh/zi/lună, echivalentul a 2,4 milioane m³/zi, a fost rezervată pe Coridorul vertical, Ruta 1, începând cu luna martie 2026. Ruta face parte din gazoductul transbalcanic în regim revers fizic și este destinată transportării gazelor naturale de la terminalele LNG din Grecia, inclusiv […] Articolul Capacitate record rezervată pe Coridorul vertical: 2,4 milioane m³ de gaze pe zi vor fi transportate din Grecia spre Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
21:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 24.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, precizări privind noile tarife comerciale aplicate de SUA # Vocea Basarabiei
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat că începând de astăzi, 24 februarie, la importul produselor originare din Republica Moldova pe teritoriul Statelor Unite ale Americii nu se mai aplică taxa vamală de 25%, dar va fi percepută o suprataxă vamală de 10%. Astfel, taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor din Republica Moldova la import în […] Articolul Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, precizări privind noile tarife comerciale aplicate de SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
18:40
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 24.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 24.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Parlamentul European, rezoluție la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Rusia trebuie trasă la răspundere” # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a adoptat astăzi, 24 februarie, cu o largă majoritate, o rezoluție care transmite o poziție clară privind războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Siegfried Mureșan, europarlamentar al României. În acest context, oficialul a prezentat elemente principale ale documentului. De asemenea, el a mai adăugat că europarlamentarii salută în […] Articolul Parlamentul European, rezoluție la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Rusia trebuie trasă la răspundere” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: Mii de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina # Vocea Basarabiei
Elevii din circa 800 de școli din Republica Moldova au scris peste 20.000 de scrisori, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina, în cadrul unei campanii inițiate de Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău. Primele scrisori, scrise în cadrul campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, au fost au fost transmise marți, […] Articolul Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: Mii de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Parlamentului European, rezoluție la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Rusia trebuie trasă la răspundere” # Vocea Basarabiei
Parlamentului European a adoptat astăzi, 24 februarie, cu o largă majoritate, o rezoluție care transmite o poziție clară privind războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Siegfried Mureșan, europarlamentar al României. În acest context, oficialul a prezentat elemente principale ale documentului. De asemenea, el a mai adăugat că europarlamentarii salută în […] Articolul Parlamentului European, rezoluție la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Rusia trebuie trasă la răspundere” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) va deveni operațional, începând cu data de 2 martie, și la punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați (portuar și feroviar), Ungheni-Iași (feroviar). Potrivit Poliției de Frontieră, sistemul EES se aplică se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de […] Articolul Sistemul EES, implementat în alte cinci puncte de trecere a frontierei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Ministrul Energiei, discuții la Washington cu reprezentanții companiei care urmează să preia activele Lukoil # Vocea Basarabiei
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, s-a întâlnit, în cadrul vizitei la Washington, cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care gestionează, la nivel global, active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari, având în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Părțile au discutat despre tranzacția de preluare de […] Articolul Ministrul Energiei, discuții la Washington cu reprezentanții companiei care urmează să preia activele Lukoil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Secretarul general al NATO: „Nu poate exista o pace reală în Europa fără o pace reală în Ucraina” # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a promis marți continuarea sprijinului pentru Ucraina, în ziua în care împlinesc patru ani de la începutul invaziei ruse din 24 februarie 2022. „NATO a fost alături de Ucraina de la început. Suntem alături de voi astăzi și vom fi alături de voi de-a lungul provocărilor care vor urma”, […] Articolul Secretarul general al NATO: „Nu poate exista o pace reală în Europa fără o pace reală în Ucraina” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Dosarul „Sacoșa neagră”: Avocații lui Dodon cer recuzarea completului de judecată # Vocea Basarabiei
Avocații fostului președinte Igor Dodon au depus marți o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție, care examinează dosarul „Sacoșa neagră”. Apărarea a invocat îndoieli privind imparțialitatea magistraților. Potrivit avocaților, în ultimele trei ședințe de judecată, completul ar fi acționat în favoarea acuzării și în detrimentul apărării. Unul dintre apărători […] Articolul Dosarul „Sacoșa neagră”: Avocații lui Dodon cer recuzarea completului de judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
(VIDEO) Manifestație în fața Ambasadei Rusiei în R. Moldova, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Cerem adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime” # Vocea Basarabiei
Un grup de activiști a organizat astăzi, 24 februarie, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina, o manifestație în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Participanții la acțiunea publică au transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și au cerut adevăr, justiție și despăgubiri pentru victimele războiului. „Ne-am adunat astăzi pentru a […] Articolul (VIDEO) Manifestație în fața Ambasadei Rusiei în R. Moldova, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Cerem adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
(VIDEO) Manifestație în fața Ambasadei Rusiei în R. Moldova, la patru ani de la invazia Ucrainei: „Cerem adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime” # Vocea Basarabiei
Un grup de activiști a organizat astăzi, 24 februarie, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina, o manifestație în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Participanții la acțiunea publică au transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și au cerut adevăr, justiție și despăgubiri pentru victimele războiului. „Ne-am adunat astăzi pentru a […] Articolul (VIDEO) Manifestație în fața Ambasadei Rusiei în R. Moldova, la patru ani de la invazia Ucrainei: „Cerem adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 25 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,59 lei, cu 4 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 10 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,45 lei/litru. Articolul Prețurile la carburanți continuă să crească: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Parcursul european al R. Moldova, discutat de președinta Maia Sandu și parlamentari din Lituania # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Lituaniei, aflată în vizită oficială la Chișinău. Părțile au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, dar și despre sprijinul oferit Republicii Moldova de către Lituania. Totodată, parlamentarii lituanieni au reiterat susținerea Legislativului de la Vilnius pentru avansarea procesului de […] Articolul Parcursul european al R. Moldova, discutat de președinta Maia Sandu și parlamentari din Lituania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
(VIDEO) Tentativă de contrabandă de 19 milioane de lei: Șapte lingouri de aur, descoperite de vameși # Vocea Basarabiei
Un șofer a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova șapte lingouri de aur, ascunse într-o ladă cu piese auto și scule. Tentativa de contrabandă a fost dejucată de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS. Potrivit Serviciului Vamal, la intrarea în Republica Moldova, prin postul vamal Leușeni, șoferul autovehiculului de marca Mercedes ar fi spus […] Articolul (VIDEO) Tentativă de contrabandă de 19 milioane de lei: Șapte lingouri de aur, descoperite de vameși apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU estimează costurile reconstrucției de după război a Ucrainei la peste 588 de miliarde de dolari, echivalentul a peste 500 miliarde de euro, în următorul deceniu, conform unui raport comun al acestora. „Costurile de reconstrucție continuă să crească și sunt estimate acum la 587,7 miliarde de […] Articolul Reconstrucția Ucrainei, estimată la peste 500 miliarde de euro apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Cinci persoane, printre care patru copii, au fost evacuate dintr-o locuință din orașul Cantemir după ce în interiorul garajului din curtea casei a izbucnit un incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit luni seara. La față locului au fost îndreptate trei echipaje de salvatori și pompieri. „Ajunși, aceștia au stabilit că […] Articolul Incendiu la Cantemir: Cinci persoane, evacuate dintr-o locuință apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Instituțiile culturale trebuie să informeze autoritățile înainte de a invita artiști străini # Vocea Basarabiei
Ministerul Culturii solicită ca instituțiile de cultură aflate în subordine și companiile de impresariat să informeze în prealabil despre intenția de a invita artiști din străinătate, în special, din statele CSI în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova. „Managerii instituțiilor culturale trebuie să evalueze din timp eventualele riscuri și să […] Articolul Instituțiile culturale trebuie să informeze autoritățile înainte de a invita artiști străini apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu: R. Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Rusia în Ucraina # Vocea Basarabiei
Rusia a dus războiul în casa fiecărui ucrainean și ucide oameni nevinovați pentru a frânge spiritul Ucrainei. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a reiterat faptul că Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Rusia în Ucraina. Șeful Guvernului de la Chișinău a remarcat, prin intermediul unui mesaj […] Articolul (VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu: R. Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Rusia în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
(VIDEO) Volodimir Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Ne-am apărat independența” # Vocea Basarabiei
Ucraina și-a apărat independența, iar Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele strategice. Declarații în acest sens au fost făcute astăzi, 24 februrie, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la împlinirea a patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia. „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva de trei zile pentru […] Articolul (VIDEO) Volodimir Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Ne-am apărat independența” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Un străin în vârstă de 49 de ani a fost depistat pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să plece spre Dubai având asupra sa 18.600 de euro fără a-i declara autorităților vamale. Potrivit Poliția de Frontieră, cazul a fost înregistrat pe ruta Chișinău–Dubai, în timpul controlului de frontieră. Suma de bani a fost […] Articolul Un bărbat a încercat să plece la Dubai cu 18.600 de euro nedeclarați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
În noua ediție a emisiunii „Clar Amar” de la Vocea Basarabiei, Octavian Bernaz vorbește despre cele mai importante evenimente din ultima săptămână și despre justiția care scârțâie. El se referă „la schema ca-n filmele de acțiune”, descoperită săptămâna trecută de oamenii legii din Republica Moldova și Ucraina. O operațiune de asasinat dejucată care viza persoane […] Articolul (VIDEO) CLAR AMAR cu Octavian Bernaz, 23.02.2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Parlamentari din R. Moldova participă la evenimentele comemorative de la Kiev # Vocea Basarabiei
Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează astăzi, 24 februarie, o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Deputații din Parlamentul Republicii Moldova vor participa, alături de parlamentari din mai multe țări, la evenimentele comemorative, organizate la Kiev în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. De asemenea, luni, 23 februarie, […] Articolul Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Parlamentari din R. Moldova participă la evenimentele comemorative de la Kiev apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean belarus suspectat că ar fi desfășurat activități de spionaj în favoarea Minskului, colectând informații despre obiective considerate esențiale pentru apărarea NATO, a anunțat Parchetul Național. Potrivit procurorilor, agenții Agenția de Securitate Internă (ABW) au arestat pe 9 februarie un cetățean belarus suspectat că a acționat în numele serviciilor […] Articolul Cetățean belarus, arestat în Polonia pentru spionaj în favoarea Minskului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Parlamentari din R. Moldova participă la evenimente comemorative de la Kiev # Vocea Basarabiei
Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează astăzi, 24 februarie, o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Deputații din Parlamentul Republicii Moldova vor participa, alături de parlamentari din mai multe țări, la evenimentele comemorative, organizate la Kiev în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. De asemenea, luni, 23 februarie, […] Articolul Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Parlamentari din R. Moldova participă la evenimente comemorative de la Kiev apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Maia Sandu, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate și recunoștință pentru poporul ucrainean în contextul în care astăzi se împlinesc patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Șefa statului a subliniat în zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste și a rămas în […] Articolul Maia Sandu, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Războiul din Ucraina transformă Uniunea Europeană: mai mult sprijin financiar, reînarmare și relansarea extinderii # Vocea Basarabiei
În ciuda percepției larg răspândite, Uniunea Europeană a contribuit financiar mai mult decât Statele Unite la sprijinirea Ucrainei de la începutul invaziei ruse. Potrivit datelor de la finalul anului 2025, sprijinul total al UE – incluzând ajutor militar, economic și umanitar – s-a ridicat la 193,3 miliarde de euro, comparativ cu 150 de miliarde de […] Articolul Războiul din Ucraina transformă Uniunea Europeană: mai mult sprijin financiar, reînarmare și relansarea extinderii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
07:10
Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON din 21.02.2026, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
Cristina Gherasimov a discutat cu ambasadorii moldoveni din UE despre prioritățile integrării europene pentru 2026 # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere în format online cu ambasadorii Republica Moldova acreditați în statele membre ale Uniunea Europeană, pentru a analiza stadiul actual al negocierilor de aderare și prioritățile stabilite pentru anul 2026. Potrivit oficialei, discuțiile s-au axat pe evaluarea progreselor înregistrate în procesul de integrare europeană, precum și […] Articolul Cristina Gherasimov a discutat cu ambasadorii moldoveni din UE despre prioritățile integrării europene pentru 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
06:50
Energocom pune în vânzare garanțiile de origine rămase pentru energia regenerabilă # Vocea Basarabiei
Energocom a anunțat disponibilitatea garanțiilor de origine rămase pentru energia electrică produsă din surse regenerabile. Acestea pot fi achiziționate direct de furnizori și de operatorii economici interesați. Compania precizează că garanțiile sunt disponibile după licitația recentă, în cadrul căreia a fost vândută doar o parte din volumul total oferit, transmite IPN. Comercializarea se face în […] Articolul Energocom pune în vânzare garanțiile de origine rămase pentru energia regenerabilă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
00:10
Apel către Parlamentul de la București privind adoptarea unei legi care ar permite crearea Filialei Academiei Române la Chișinău # Vocea Basarabiei
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au lansat un apel comun către Parlamentul României de a susține și adopta modificările legislative privind crearea Filialei Academiei Române la Chișinău. Demersul a fost semnat de către președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe, Ion Tighineanu. „Academia Română și Academia de Științe a […] Articolul Apel către Parlamentul de la București privind adoptarea unei legi care ar permite crearea Filialei Academiei Române la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23 februarie 2026
21:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 23.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
(VIDEO) Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Clădirea Parlamentului R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean # Vocea Basarabiei
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean în semn de solidaritate cu Ucraina. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva țării vecine. În acest context, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. „În noaptea de 23 spre 24 februarie 2022, […] Articolul (VIDEO) Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Clădirea Parlamentului R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 23.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Absența acordului privind un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, din cauza opoziției Ungariei, este un „obstacol” și un mesaj pe care nu am vrut să îl trimitem astăzi, în ajunul împlinirii a patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina. Declarații în acest sens au fost făcute de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, […] Articolul Șefa diplomației UE: „Rusia, nu Ucraina, este obstacolul în calea păcii” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Clădirea Parlamentului R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean # Vocea Basarabiei
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean în semn de solidaritate cu Ucraina. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva țării vecine. În acest context, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. „În noaptea de 23 spre 24 februarie 2022, […] Articolul Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Clădirea Parlamentului R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Vladimir Bolea, reacție la perchezițiile CNA în dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură: „Am zero toleranță la corupție” # Vocea Basarabiei
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, salută perchezițiile, efectuate astăzi de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) în mai multe primarii din Republica Moldova, în cadrul unui dosar ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură. Potrivit oficialului, programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt contracte morale cu oamenii. „Este […] Articolul Vladimir Bolea, reacție la perchezițiile CNA în dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură: „Am zero toleranță la corupție” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Academicienii Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu, apel către Parlamentul de la București privind adoptarea unei legi care ar permite crearea Filialei Academiei Române la Chișinău # Vocea Basarabiei
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au lansat un apel comun către Parlamentul României de a susține și adopta modificările legislative privind crearea Filialei Academiei Române la Chișinău. Demersul a fost semnat de către președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe, Ion Tighineanu. „Academia Română și Academia de Științe a […] Articolul Academicienii Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu, apel către Parlamentul de la București privind adoptarea unei legi care ar permite crearea Filialei Academiei Române la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Reziliența R. Moldova, subiect de discuții între președinta Maia Sandu și parlamentari din Danemarca # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a discutat astăzi cu un grup de deputați din Parlamentul Danemarcei despre securitatea regională, dar și despre măsurile întreprinse de Republica Moldova pentru consolidarea rezilienței. În acest context, șefa statului și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul consecvent oferit de Danemarca Republicii Moldova, dar și Ucrainei, care, prin rezistența sa, protejează pacea în țara […] Articolul Reziliența R. Moldova, subiect de discuții între președinta Maia Sandu și parlamentari din Danemarca apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 23.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui: Recomandările specialiștilor pentru un regim alimentar sigur # Vocea Basarabiei
Creștinii ortodocși intră de astăzi în Postul Paștelui, cea mai lungă și mai aspră perioadă de post din an. Postul Mare durează șapte săptămâni și reprezintă o etapă de curățire spirituală și de întărire a credinței înaintea Învierii Domnului. Totodată, în această perioadă, credincioșii respectă un regim alimentar specific, renunțând la produsele de origine animală, […] Articolul Creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui: Recomandările specialiștilor pentru un regim alimentar sigur apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat astăzi în fața instanței de judecată și a făcu declarații în dosarul intitulat generic „Frauda Bancară”. El a spus că acuzațiile aduse de procurori nu ar fi temeinice, iar dosarul pe numele său ar fi fost inițiat din motive politice. „Consider că acest proces […] Articolul Dosarul „Frauda bancară”: Plahotniuc a făcut declarații pe marginea cazului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Alexei Gherțescu și-a prezentat vineri, 20 februarie, demisia din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. El a declarat pentru presă că decizia a fost luată din motive personale fără a oferi mai multe detalii în acest sens. Cererea de demisie urmează să fie examinată și aprobată de Parlamentul Republicii Moldova. Menționăm că Alexei Gherțescu a […] Articolul Consiliul Concurenței rămâne fără președinte apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău: Danemarca, un susținător consecvent al parcursului european al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Danemarca este un susținător consecvent al parcursului Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina Gherman, care s-a întâlnit cu o delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Danemarcei, aflată într-o vizită la Chișinău. Oficialul de la Chișinău le-a mulțumit parlamentarilor danezi pentru sprijinul […] Articolul Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău: Danemarca, un susținător consecvent al parcursului european al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Procurorul din Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, eliberat din funcție # Vocea Basarabiei
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată, la data de 20 februarie, de către Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Hotărârea a fost luată […] Articolul Procurorul din Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, eliberat din funcție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Invitat – Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din Moldova „Alexandru Moșanu” 1. Conferința de securitatea de la Munchen 2026 – Principalele subiecte abordate la Conferința de la Munchen – Problema Ucrainei la conferință – Războiul cognitiv și acțiunile hibride rusești contra Republicii Moldova enunțate de către președintele Maia Sandu 2. Ordinea internațională în proces de […] Articolul EUROSECURITATE cu Anatol Petrencu din 21.02.2026, ora 10:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
– Maia Sandu avertizează cetățenii să nu ofere date personale la telefon și online, pentru a nu cădea în plasa escrocilor. – 42 de deputați din fracțiunile parlamentare de opoziție solicită audierea ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în plenul Parlamentului. O moțiune simplă împotriva politicilor ministerului Apărării a fost depusă în cadrul ședinței de joi a […] Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 22.02.2026, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.