Membrii familiilor diplomaților moldoveni din Ucraina vor putea munci legal în statul gazdă
Vocea Basarabiei, 26 februarie 2026 07:00
Membrii familiilor personalului Ambasada Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatul General al Republicii Moldova la Odesa vor putea să se angajeze în câmpul muncii în statul de reședință. Prevederea se regăsește într-un acord aprobat astăzi de Guvern. Secretarul de stat al Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Sergiu Mihov, a declarat că actualitatea tratatului
• • •
Acum 30 minute
07:00
Acum 12 ore
20:20
ȘTIRI cu Natalia Catan din 25.02.2026, ora 17:00
20:20
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 25.02.2026, ora 19:00
20:20
FICR, grant de peste 6 milioane de lei pentru susținerea refugiaților din Ucraina în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi Republicii Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea acordului de grant dintre FICR și Ministerul Muncii și
19:50
Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană (CE) a respins miercuri afirmațiile privind existența unei crize energetice iminente, într-un conflict legat de suspendarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina care a dus la un veto împotriva unor noi măsuri majore de sprijin pentru Kiev. „Nu există un risc imediat pentru securitatea aprovizionării UE, atât Ungaria, cât și Slovacia deținând rezerve
19:20
Vicepremierul pentru Reintegrare se va întâlni cu așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, se va întâlni mâine, 26 februarie, cu așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Reuniunea de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană va avea loc la sediul din orașul Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova, precizează Biroul politici de reintegrare. Potrivit sursei
19:00
Dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură: Patru persoane, în arest preventiv # Vocea Basarabiei
Patru persoane reținute în dosarul de delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre directorul unei companii și trei subalterni. Informația a fost confirmată pentru IPN de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi. Potrivit CNA, dosarul vizează fapte de corupție
18:50
Parlamentul se întrunește joi în ședință: Combaterea consumului și traficului de droguri, pe agendă # Vocea Basarabiei
Parlamentului Republicii Moldova se întrunește joi, 26 februarie, într-o nouă ședință plenară. Pe ordinea de zi, sunt incluse audierile parlamentare privind politicile și măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. De asemenea, deputații vor examina în prima lectură proiectul de lege privind grădinile zoologice. În lectura
Acum 24 ore
17:30
Nouă persoane implicate în structurile separatiste de la Tiraspol au rămas fără cetățenia R. Moldova: Decret, semnat de președinta Maia Sandu # Vocea Basarabiei
Nouă persoane care au deținut sau continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale din regiunea transnistreană au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Doi dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru din anul 1992. Un decret privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul acestora a fost semnat
17:10
Ministra Agriculturii: R. Moldova nu denunță acordurile comerciale cu CSI, dar exporturile se reorientează spre UE # Vocea Basarabiei
Republica Moldova nu denunță în acest moment niciun acord sau tratat comercial cu statele CSI, iar exporturile către această regiune nu sunt restricționate. Declarații în acest sens au fost făcute de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Totuși, oficialul a precizat că producătorii agricoli și a mediului de afaceri din Republica Moldova se reorientează
16:40
Ministrul Apărării, noi detalii în cazul celor doi militari care s-au rănit mortal # Vocea Basarabiei
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat astăzi că anchetele de serviciu desfășurate în cazul celor doi militari, care s-au rănit mortal cu arma din dotare, nu a depistat încălcarea tehnicii securității sau a mânuirii armei din dotare. Potrivit oficialului, cele două cazuri sunt investigate acum de procurori, iar dacă va fi stabilită existența unor aspecte care
15:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru joi, 26 februarie. Litrul de benzină va costa 23,63 lei, cu 4 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 9 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,54 lei/litru. Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Programul privind repartizarea mijloacelor Fondului Rutier pentru anul 2026. Astfel, în anul 2026, pentru întreținerea și reparația drumurilor publice din Republica Moldova a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei. Potrivit autorităților, prioritățile programului sunt orientate spre menținerea drumurilor naționale într-o stare bună
14:20
Două focare de pestă porcină africană au fost depistate în perioadă 11 – 23 februarie pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Agenție Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), un focar de pesta porcină africană la mistreț a fost înregistrat în localitatea Sărata-Rezeși din în raionul Leova, iar celălalt – la porci domestici în orașul Sângera. De asemnea,
13:30
Ministrul Justiției, despre cazul lui Nicolae Șepeli: Va reveni la executarea pedepsei cu închisoarea # Vocea Basarabiei
Nicolae Șepeli, bărbatul grațiat în 2022 prin decret prezidențial și reținut recent în dosarul ce vizează o presupusă schemă de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, va reveni la executarea pedepsei cu închisoarea pentru care a fost condamnat anterior în Rusia. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari. Oficialul
12:40
Șeful diplomației de la Chișinău, la Geneva: Respectarea drepturilor omului trebuie să rămână la baza oricăror aranjamente internaționale # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și-a reafirmat angajamentul ferm pentru promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Mesajul a fost transmis de Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, prin intermediul unui discurs susținut în cadrul Segmentului de Nivel Înalt al celei de-a 61-a Sesiuni Plenare a Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite. Potrivit șefului diplomației de la
12:00
Percheziții CNA într-un dosar de delapidare a banilor destinați programului de extindere a pădurilor: Prejudiciu de circa 4 milioane de lei # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară, miercuri, 25 februarie, acțiuni de urmărire penală într-un dosar care vizează gestionarea banilor alocați pentru Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. Perchezițiile vizează factorii de decizie ai Întreprinderii pentru Silvicultură Iargara. Potrivit CNA, începând cu luna noiembrie 2024, directorul și contabila-șefă, acționând în comun și folosindu-se de funcțiile
11:40
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 25 februarie, semnarea acordului în
11:40
Curtea de Apel Centru a trimis la rejudecare dosarul cu privire la expulzarea profesorilor turci în septembrie 2018, în care este învinuit fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari. Instanța a admis recursul declarat de partea vătămată, Galina Tufekci, și a casat parțial, pe latura penală, sentința din 15 iulie 2020 a
11:20
Numiri la Guvern: Un nou secretar de stat la Ministerul Justiției și un nou director la Inspectoratul de Stat al Muncii # Vocea Basarabiei
Dumitru Vleju a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției. O decizie în a acest sens a fost aprobată astăzi, 25 februarie, de Guvernul de la Chișinău. Candidatura a fost propusă de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a precizat că mandatul noului secretar de stat va începe începe din 26 februarie.
11:00
Procurorii ar putea beneficia de protecție penală sporită împotriva presiunilor și intimidărilor # Vocea Basarabiei
Procurorii și judecătorii ar putea beneficia de protecție penală mai strictă împotriva presiunilor și intimidărilor, după ce Consiliul Superior al Procurorilor și Procuratura Generală au transmis Parlamentului o inițiativă legislativă în acest sens. Proiectul a fost înaintat Comisia juridică, numiri și imunități și Ministerul Justiției și prevede modificarea Codului penal și a Codului contravențional. Noile
10:30
Elicopter militar iranian prăbușit într-o piață din Isfahan: cel puțin patru morți # Vocea Basarabiei
Un elicopter militar din Iran s-a prăbușit într-o piață de fructe și legume din orașul Dorcheh, provincia Isfahan, provocând moartea a cel puțin patru persoane, potrivit relatărilor presei internaționale. Incidentul s-a produs marți, în timpul unui zbor de antrenament, conform informațiilor difuzate de Euronews și preluate de Mediafax. Aparatul de zbor s-a prăbușit într-o piață
09:30
Canada oferă Ucrainei un nou ajutor militar de 300 milioane de dolari canadieni și sancționează 100 de nave rusești # Vocea Basarabiei
Canada va acorda Ucraina un nou ajutor militar în valoare de 300 de milioane de dolari canadieni (circa 220 de milioane de dolari SUA) și va impune sancțiuni asupra a 100 de nave din așa-numita „flotă fantomă" a Rusiei, a anunțat ministrul apărării, David McGuinty, citat de Reuters. Noul sprijin face parte dintr-un pachet mai
Ieri
07:10
CEC suspendă alocațiile pentru Partidul „Viitorul Moldovei”: circa 587 de mii de lei vor fi recuperați pentru finanțare ilegală # Vocea Basarabiei
Partidul Politic „Viitorul Moldovei" nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis suspendarea finanțării până la recuperarea integrală a sumei de aproximativ 587 de mii de lei, utilizată ilegal în campania prezidențială din 2024. Potrivit CEC, suma supusă recuperării include 347
07:10
Capacitate record rezervată pe Coridorul vertical: 2,4 milioane m³ de gaze pe zi vor fi transportate din Grecia spre Ucraina # Vocea Basarabiei
O capacitate record de transport a gazelor naturale, în volum de 25 500 MWh/zi/lună, echivalentul a 2,4 milioane m³/zi, a fost rezervată pe Coridorul vertical, Ruta 1, începând cu luna martie 2026. Ruta face parte din gazoductul transbalcanic în regim revers fizic și este destinată transportării gazelor naturale de la terminalele LNG din Grecia, inclusiv
24 februarie 2026
21:10
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 24.02.2026, ora 19:00
19:00
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, precizări privind noile tarife comerciale aplicate de SUA # Vocea Basarabiei
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat că începând de astăzi, 24 februarie, la importul produselor originare din Republica Moldova pe teritoriul Statelor Unite ale Americii nu se mai aplică taxa vamală de 25%, dar va fi percepută o suprataxă vamală de 10%. Astfel, taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor din Republica Moldova la import în
18:40
ȘTIRI cu Maria Filimon din 24.02.2026, ora 14:00
18:40
ȘTIRI cu Natalia Catan din 24.02.2026, ora 17:00
17:20
Parlamentul European, rezoluție la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Rusia trebuie trasă la răspundere” # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a adoptat astăzi, 24 februarie, cu o largă majoritate, o rezoluție care transmite o poziție clară privind războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Siegfried Mureșan, europarlamentar al României. În acest context, oficialul a prezentat elemente principale ale documentului. De asemenea, el a mai adăugat că europarlamentarii salută în
17:20
Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: Mii de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina # Vocea Basarabiei
Elevii din circa 800 de școli din Republica Moldova au scris peste 20.000 de scrisori, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina, în cadrul unei campanii inițiate de Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău. Primele scrisori, scrise în cadrul campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare", au fost au fost transmise marți,
17:00
16:30
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) va deveni operațional, începând cu data de 2 martie, și la punctele de trecere a frontierei Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați (portuar și feroviar), Ungheni-Iași (feroviar). Potrivit Poliției de Frontieră,
16:10
Ministrul Energiei, discuții la Washington cu reprezentanții companiei care urmează să preia activele Lukoil # Vocea Basarabiei
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, s-a întâlnit, în cadrul vizitei la Washington, cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care gestionează, la nivel global, active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari, având în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Părțile au discutat despre tranzacția de preluare de […] Articolul Ministrul Energiei, discuții la Washington cu reprezentanții companiei care urmează să preia activele Lukoil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Secretarul general al NATO: „Nu poate exista o pace reală în Europa fără o pace reală în Ucraina” # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a promis marți continuarea sprijinului pentru Ucraina, în ziua în care împlinesc patru ani de la începutul invaziei ruse din 24 februarie 2022. „NATO a fost alături de Ucraina de la început. Suntem alături de voi astăzi și vom fi alături de voi de-a lungul provocărilor care vor urma”, […] Articolul Secretarul general al NATO: „Nu poate exista o pace reală în Europa fără o pace reală în Ucraina” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Dosarul „Sacoșa neagră”: Avocații lui Dodon cer recuzarea completului de judecată # Vocea Basarabiei
Avocații fostului președinte Igor Dodon au depus marți o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție, care examinează dosarul „Sacoșa neagră”. Apărarea a invocat îndoieli privind imparțialitatea magistraților. Potrivit avocaților, în ultimele trei ședințe de judecată, completul ar fi acționat în favoarea acuzării și în detrimentul apărării. Unul dintre apărători […] Articolul Dosarul „Sacoșa neagră”: Avocații lui Dodon cer recuzarea completului de judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
(VIDEO) Manifestație în fața Ambasadei Rusiei în R. Moldova, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Cerem adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime” # Vocea Basarabiei
Un grup de activiști a organizat astăzi, 24 februarie, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina, o manifestație în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Participanții la acțiunea publică au transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și au cerut adevăr, justiție și despăgubiri pentru victimele războiului. „Ne-am adunat astăzi pentru a […] Articolul (VIDEO) Manifestație în fața Ambasadei Rusiei în R. Moldova, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Cerem adevăr, justiție și despăgubiri pentru victime” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 25 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,59 lei, cu 4 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 10 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,45 lei/litru. Articolul Prețurile la carburanți continuă să crească: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Parcursul european al R. Moldova, discutat de președinta Maia Sandu și parlamentari din Lituania # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Lituaniei, aflată în vizită oficială la Chișinău. Părțile au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, dar și despre sprijinul oferit Republicii Moldova de către Lituania. Totodată, parlamentarii lituanieni au reiterat susținerea Legislativului de la Vilnius pentru avansarea procesului de […] Articolul Parcursul european al R. Moldova, discutat de președinta Maia Sandu și parlamentari din Lituania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
(VIDEO) Tentativă de contrabandă de 19 milioane de lei: Șapte lingouri de aur, descoperite de vameși # Vocea Basarabiei
Un șofer a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova șapte lingouri de aur, ascunse într-o ladă cu piese auto și scule. Tentativa de contrabandă a fost dejucată de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS. Potrivit Serviciului Vamal, la intrarea în Republica Moldova, prin postul vamal Leușeni, șoferul autovehiculului de marca Mercedes ar fi spus […] Articolul (VIDEO) Tentativă de contrabandă de 19 milioane de lei: Șapte lingouri de aur, descoperite de vameși apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU estimează costurile reconstrucției de după război a Ucrainei la peste 588 de miliarde de dolari, echivalentul a peste 500 miliarde de euro, în următorul deceniu, conform unui raport comun al acestora. „Costurile de reconstrucție continuă să crească și sunt estimate acum la 587,7 miliarde de […] Articolul Reconstrucția Ucrainei, estimată la peste 500 miliarde de euro apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Cinci persoane, printre care patru copii, au fost evacuate dintr-o locuință din orașul Cantemir după ce în interiorul garajului din curtea casei a izbucnit un incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit luni seara. La față locului au fost îndreptate trei echipaje de salvatori și pompieri. „Ajunși, aceștia au stabilit că […] Articolul Incendiu la Cantemir: Cinci persoane, evacuate dintr-o locuință apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Instituțiile culturale trebuie să informeze autoritățile înainte de a invita artiști străini # Vocea Basarabiei
Ministerul Culturii solicită ca instituțiile de cultură aflate în subordine și companiile de impresariat să informeze în prealabil despre intenția de a invita artiști din străinătate, în special, din statele CSI în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova. „Managerii instituțiilor culturale trebuie să evalueze din timp eventualele riscuri și să […] Articolul Instituțiile culturale trebuie să informeze autoritățile înainte de a invita artiști străini apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
(VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu: R. Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Rusia în Ucraina # Vocea Basarabiei
Rusia a dus războiul în casa fiecărui ucrainean și ucide oameni nevinovați pentru a frânge spiritul Ucrainei. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a reiterat faptul că Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Rusia în Ucraina. Șeful Guvernului de la Chișinău a remarcat, prin intermediul unui mesaj […] Articolul (VIDEO) Premierul Alexandru Munteanu: R. Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Rusia în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
(VIDEO) Volodimir Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Ne-am apărat independența” # Vocea Basarabiei
Ucraina și-a apărat independența, iar Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele strategice. Declarații în acest sens au fost făcute astăzi, 24 februrie, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la împlinirea a patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia. „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva de trei zile pentru […] Articolul (VIDEO) Volodimir Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Ne-am apărat independența” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Un străin în vârstă de 49 de ani a fost depistat pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să plece spre Dubai având asupra sa 18.600 de euro fără a-i declara autorităților vamale. Potrivit Poliția de Frontieră, cazul a fost înregistrat pe ruta Chișinău–Dubai, în timpul controlului de frontieră. Suma de bani a fost […] Articolul Un bărbat a încercat să plece la Dubai cu 18.600 de euro nedeclarați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
În noua ediție a emisiunii „Clar Amar” de la Vocea Basarabiei, Octavian Bernaz vorbește despre cele mai importante evenimente din ultima săptămână și despre justiția care scârțâie. El se referă „la schema ca-n filmele de acțiune”, descoperită săptămâna trecută de oamenii legii din Republica Moldova și Ucraina. O operațiune de asasinat dejucată care viza persoane […] Articolul (VIDEO) CLAR AMAR cu Octavian Bernaz, 23.02.2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Parlamentari din R. Moldova participă la evenimentele comemorative de la Kiev # Vocea Basarabiei
Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează astăzi, 24 februarie, o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Deputații din Parlamentul Republicii Moldova vor participa, alături de parlamentari din mai multe țări, la evenimentele comemorative, organizate la Kiev în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. De asemenea, luni, 23 februarie, […] Articolul Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Parlamentari din R. Moldova participă la evenimentele comemorative de la Kiev apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean belarus suspectat că ar fi desfășurat activități de spionaj în favoarea Minskului, colectând informații despre obiective considerate esențiale pentru apărarea NATO, a anunțat Parchetul Național. Potrivit procurorilor, agenții Agenția de Securitate Internă (ABW) au arestat pe 9 februarie un cetățean belarus suspectat că a acționat în numele serviciilor […] Articolul Cetățean belarus, arestat în Polonia pentru spionaj în favoarea Minskului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
