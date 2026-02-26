Membrii familiilor diplomaților moldoveni din Ucraina vor putea munci legal în statul gazdă

09:30

Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează astăzi, 24 februarie, o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Deputații din Parlamentul Republicii Moldova vor participa, alături de parlamentari din mai multe țări, la evenimentele comemorative, organizate la Kiev în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. De asemenea, luni, 23 februarie, […] Articolul Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Parlamentari din R. Moldova participă la evenimentele comemorative de la Kiev apare prima dată în Vocea Basarabiei.