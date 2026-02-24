Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, precizări privind noile tarife comerciale aplicate de SUA

14:20

Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată, la data de 20 februarie, de către Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Hotărârea a fost luată […] Articolul Procurorul din Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, eliberat din funcție apare prima dată în Vocea Basarabiei.