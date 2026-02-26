Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine Partener Principal Echipa Țării și Partener Oficial FMF

17:00

Primul Mercur retrograd din 2026 are loc între 26 februarie și 20 martie, în Pești, iar influența lui se simte încă de la mijlocul lui februarie până la începutul lui aprilie. Perioada aduce confuzie emoțională, reveniri din trecut, dificultăți de concentrare și neînțelegeri în comunicare. Pe 7 martie, conjuncția cu Soarele poate oferi un scurt […] Articolul Primul Mercur retrograd din 2026 începe mâine. Ce efecte are asupra zodiilor apare prima dată în Realitatea.md.