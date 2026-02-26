Haos în comunicațiile armatei ruse după oprirea Starlink. Interceptări de pe front: „Nu are nimeni internet. Totul a căzut”

13:00

Ministrul Mediului a declarat întâi că are un automobil vechi, pe care nu-l utilizează, apoi că l-a vândut și că își dorește o mașină cu mai puține emisii. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, oficialul menționând că utilizează un vehicul oferit de Cancelaria de Stat în interese de […] Articolul VIDEO Mașina din 1998 a ministrului Mediului: În declarația de avere există, dar la TV spune că „a fost vândută” apare prima dată în Realitatea.md.