Reparațiile la conducta Drujba vor dura mult mai mult decât solicită UE și Ungaria, avertizează Volodimir Zelenski

Doi din cinci copii suferă de abuzuri fizice și doar una din trei femei raportează violența domestică. Iar cele care au curajul să ceară ajutor să ciocnesc de alte probleme. În țară sunt prea puține centre de adăpost, iar în mediul rural, aproape lipsesc. Sunt câteva dintre problemele scoase la iveală de un studiu la care au participat asistenți sociali, polițiști și prestatori de servicii esențiale în combaterea acestui fenomen. Specialiștii au abordat legătura profundă dintre abuzul asupra mamelor și cel asupra copiilor lor.