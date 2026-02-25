Reparațiile la conducta Drujba vor dura mult mai mult decât solicită UE și Ungaria, avertizează Volodimir Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că reparațiile la conducta Drujba, care transportă petrol rusesc către Europa Centrală și de Est, nu pot fi finalizate rapid, în pofida presiunilor exercitate de Uniunea Europeană și a protestelor venite din partea Ungariei, relatează Reuters.
Violența domestică afectează în egală măsură femeile și copiii, în timp ce centrele de adăpost rămân insuficiente # Moldova1
Doi din cinci copii suferă de abuzuri fizice și doar una din trei femei raportează violența domestică. Iar cele care au curajul să ceară ajutor să ciocnesc de alte probleme. În țară sunt prea puține centre de adăpost, iar în mediul rural, aproape lipsesc. Sunt câteva dintre problemele scoase la iveală de un studiu la care au participat asistenți sociali, polițiști și prestatori de servicii esențiale în combaterea acestui fenomen. Specialiștii au abordat legătura profundă dintre abuzul asupra mamelor și cel asupra copiilor lor.
Peste 800 de biserici și monumente istorice ar putea ajunge în proprietatea statului. Ministrul Culturii: „Nu avem capacitatea să le administrăm” # Moldova1
Peste 800 de biserici și monumente istorice ar putea ajunge în proprietatea statului. Autoritățile sunt în așteptarea unei decizii finale a Curții Supreme de Justiție (CSJ), după ce Curtea de Apel a anulat în noiembrie anul trecut, dreptul Mitropoliei Moldovei de a folosi gratuit și pe un termen nelimitat clădirile acestor biserici. Chiar dacă recunoaște că nu are capacitatea de a gestiona un număr atât de mare de monumente religioase, Ministerul Culturii spune că va face o evaluare a acestor clădiri.
Lucrări de reparație la drumurile din capitală: „De 46 de ani sunt șofer de taxi, prima dată văd așa drumuri” # Moldova1
După săptămâni în care șoferii din capitală au făcut slalom printre gropi, Primăria Chișinău anunță mobilizarea tuturor drumarilor. În următoarele zile, vor avea loc intervenții în toate sectoarele, dar prioritate au străzile principale. Conducătorii auto s-au bucurat să-i vadă pe muncitori puși pe treabă și au așteptat cu răbdare în ambuteiajele care s-au format din cauza lucrărilor.
Drumuri cu strat gros de asfalt doar în acte: 30 de zile de arest pentru patru persoane din cele cinci reținute # Moldova1
Treizeci de zile de arest pentru patru persoane din cele cinci reținute în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Decizia a fost pronunțată de magistrații judecătoriei Bălți, pe 25 februarie. Învinuiții au refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.
Facturi și saci cu tizic în fața Guvernului. Membrii și simpatizanții MAN critică gestionarea sectorului energetic # Moldova1
Facturi și saci cu tizic în fața Guvernului. Așa au protestat pe 25 februarie, membrii și simpatizanții Mișcării Alternative Naționale (MAN). Oamenii au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa guvernării și au cerut asumarea responsabilității pentru situația creată în domeniul energetic. La finalul acțiunii, facturile și sacii cu tizic au fost transmiși simbolic Guvernului, iar MAN a reiterat solicitarea de demisie a ministrului Energiei, invocând gestionarea dezastruoasă a sectorului și consecințele sociale generate de nivelul actual al tarifelor.
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, în timpul unui nou atac rusesc în Ucraina. Locuitorii, sfătuiți să intre în beciuri sau adăposturi # Moldova1
Populația din nordul județului Tulcea, România, a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, transmite digi24.ro.
După o lună de pauză, importurile de carne de pasăre din Ucraina ar putea fi deblocate, sub control strict # Moldova1
La aproape o lună de la suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina, autoritățile anunță un posibil mecanism de reluare etapizată a livrărilor, în condiții stricte de siguranță alimentară. Precizările au fost făcute de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga miercuri, 25 februarie.
Președintele ucrainean a anunțat data următoarelor negocieri cu SUA: „Reconstrucția Ucrainei, în discuție” # Moldova1
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi, 26 februarie, cu oficialii americani pentru a discuta despre reconstrucția postbelică a Ucrainei, inclusiv despre un „pachet de prosperitate”, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
Capacitate-record de gaze naturale, rezervată pentru luna martie pe coridorul vertical din care face parte și R. Moldova # Moldova1
O capacitate record de 2.4 milioane de metri cubi de gaze pe zi a fost rezervată pentru luna martie pe coridorul vertical, care integrează gazoductul transbalcanic și permite transportarea gazelor naturale din Grecia spre Republica Moldova și depozitele subterane din Ucraina. Autoritățile susțin că atragerea unor volume mai mari prin acest coridor ar putea crea premise pentru reducerea tarifelor de transport, care contribuie la formarea prețului final al gazului pentru consumatori.
Piața hotelieră din R. Moldova, în creștere: Hotelurile de 3 și 4 stele, cele mai sustenabile # Moldova1
Sectorul hotelier din Republica Moldova câștigă avânt, iar Chișinăul devine tot mai atractiv pentru investitori. Mihai Burunciuc, director adjunct al Agenției de Investiții, susține că piața are nevoie de mai multe francize și branduri internaționale și evidențiază zone cu potențial ridicat pentru noi proiecte, precum Moldexpo și Stăuceni, care ar putea deveni centre importante pentru investiții hoteliere.
Un număr-record de 129 de jurnaliști și lucrători media au fost uciși în 2025, în timpul ce își exercitau profesia, două treimi dintre aceștia fiind omorâți de Israel, conform datelor Organizației americane Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), citate de Reuters.
Prima fabrică ucraineană de producție a dronelor și-a început activitatea pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a anunțat, pe 25 februarie, fostul comandant-șef al armatei ucrainene, în prezent ambasador al Ucrainei la Londra, Valeri Zalujnîi.
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană se vor reuni pe 26 februarie la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din stânga Nistrului.
Orlando Magic i-a învins pe Los Angeles Lakers chiar la ei acasă cu 110-109 într-o partidă decisă în ultimele secunde. Paolo Banchero a acumulat 36 de puncte pentru Magic.
Medicamente noi pe piața din R. Moldova: 17 preparate, autorizate de Comisia Medicamentului # Moldova1
Încă 17 medicamente noi pe piața din R. Moldova. Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 25 februarie, 31 de medicamente, inclusiv 17 în premieră.
Majorarea TVA pentru sectorul HoReCa pune în pericol competitivitatea turistică, averizează experții # Moldova1
Inițiativa de a majora cota Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru sectorul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor (HoReCa) de la 8% la 18% este orientată spre suplinirea bugetului de stat, însă ar putea afecta competitivitatea turistică a Republicii Moldova. Directorul executiv al Centrului Analitic „Economica”, Marin Gospodarenco, susține că o astfel de măsură nu este sustenabilă și ar putea împinge afacerile spre economia tenebră.
Reforma administrației publice locale: Cifra primăriilor și a raioanelor rămase, stabilită până în luna iulie # Moldova1
Tot mai multe primării din Republica Moldova decid să se antreneze în procesul de amalgamare voluntară, iar numărul acestora crește de la o zi la alta. Autoritățile susțin că procesul avansează prin decizii adoptate la nivel local, iar în această vară ar putea fi prezentată o imagine clară asupra numărului de primării și de raioane care vor rămâne în urma reformei administrației publice locale.
Nouă persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, după ce președinta Maia Sandu a semnat, pe 25 februarie, decretul de retragere a acesteia. Potrivit Președinției, măsura vizează persoane care au deținut sau dețin funcții în structuri neconstituționale din stânga Nistrului, iar în două cazuri este vorba despre persoane care au luptat de partea separatiștilor în conflictul armat din 1992.
ANI cere demiterea unei magistrate de la Judecătoria Chișinău: Nu poate justifica zeci de mii de euro # Moldova1
O judecătoare din Chișinău riscă să rămână fără funcție, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată în sumă de peste 739 de mii de lei, echivalentul a 36.6 mii de euro. Este vorba despre magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoria mun. Chișinău, sediul Buiucani.
Ministrul Finanțelor: Numerarul păstrat „la saltea” poate crea probleme la justificarea provenienței # Moldova1
Persoanele care își păstrează economiile în numerar pentru perioade îndelungate riscă să întâmpine dificultăți în justificarea provenienței banilor, mai ales atunci când sumele sunt considerabile, chiar dacă au fost obținute legal. Avertismentul vine din partea ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, care le recomandă cetățenilor să evite salariile „în plic” și orice alte plăți nedeclarate.
Un nou apel pentru programul „Casa Verde” va fi lansat la sfârșitul lunii martie: „Avem asigurat curent în casă” # Moldova1
Al doilea apel al programului „Casa Verde” urmează să fie lansat în martie, cel mai probabil la sfârșitul lunii, dacă toate procedurile administrative vor fi finalizate la timp, anunță reprezentanții Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Potrivit acestora, autoritățile intenționează să ofere, în 2026, mai multe oportunități de eficientizare energetică prin intermediul acestui program și să-l facă mai accesibil pentru cât mai mulți beneficiari.
Director nou la Inspectoratul de Stat al Muncii: Guvernul a aprobat numirea lui Nicolae Vutcariov # Moldova1
Fostul director adjunct al Serviciului Vamal, Nicolae Vutcariov, va conduce Inspectoratul de Stat al Muncii. Numirea a fost aprobată de Guvern în ședința din 25 februarie.
Orașe pustiite și destine frânte în Ucraina | La Krașnohorivka, din 15.000 de locuitori au rămas 80 # Moldova1
Războiul din Ucraina a lăsat în urmă orașe pustiite și destine frânte. În Krașnohorivka, la vest de Donețk, din cei aproximativ 15.000 de oameni care trăiau odinioară acolo au mai rămas doar 80. Cei mai mulți au fugit anul trecut, când localitatea a fost ocupată de armata rusă. În prezent, forțele ruse controlează un adevărat oraș-fantomă, în care au rămas doar câțiva vârstnici fără posibilitatea de a se refugia în altă parte. Oameni rămași printre ruinele unei vieți care, cândva, era plină de speranță.
Republica Moldova vrea să devină membră a Consiliului Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Drepturile Omului, în mandatul 2027 - 2029, în urma alegerilor care vor avea loc în 2026. Interesul a fost exprimat de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, la Segmentul de Nivel Înalt al celei de-a 61-a Sesiuni Plenare a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, desfășurat la Geneva, Elveția.
Măsuri de prevenire a tragediilor în Armata Națională, desfășurate „în continuu”, dă asigurări ministrul Apărării # Moldova1
Incidentele soldate cu decese ale soldaților ar putea fi legate de „încălcarea modului de mânuire a armelor din dotare”, afirmă ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.
Dosarul „kuliok” | „Declarațiile sunt pertinente”: Consilierul lui Plahotniuc, care a transmis înregistrarea video, audiat la CSJ # Moldova1
Adrian Radu, consilierul lui Vladimir Plahotniuc care a transmis organelor de drept înregistrarea video care stă la baza dosarului „kuliok”, a fost audiat pe 25 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în dosarul în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este învinuit de corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor (PSRM) din surse ilicite.
Tenismanul german Alexander Zverev a început cu dreptul turneul ATP de la Acapulco, din Mexic, pe care l-a câștigat în anul 2021. Zverev l-a învins pe francezul Corentin Moutet cu 6-2, 6-4 și s-a calificat în optimile de finală.
Drumuri în toate raioanele și poduri refăcute de la zero: Cum vor fi cheltuiți cei 1.8 miliarde de lei din Fondul Rutier # Moldova1
Drumuri regionale pe o distanță de 210 kilometri vor fi reparate, iar mai multe poduri și podețe de pe arterele naționale vor fi reconstruite în 2026. Guvernul a aprobat, pe 25 februarie, o hotărâre privind repartizarea celor 1.8 miliarde de lei din Fondul Rutier, prevăzuți pentru anul curent.
Cartelele de telefonie, vândute doar în baza buletinului de identitate: Precizările ministrei de Interne # Moldova1
Cartelele de telefonie mobilă ar putea fi vândute în R. Moldova doar în baza buletinului de identitate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) elaborează, în prezent, un proiect care să prevadă această obligație, ca răspuns la mai multe infracțiuni comise cu cartele preplătite.
Drumuri cu strat gros de asfalt doar în acte: Un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii, reținut # Moldova1
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță reținerea unui angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii în dosarul ce vizează delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Acesta este bănuit de pretinderea și acceptarea a 3.000 de euro pentru mușamalizarea unui incident de muncă, soldat cu prejudicierea unui salariat.
Sistemul e-Monitorizare devine obligatoriu la implementarea politicilor publice: „Informații clare despre ce face Guvernul” # Moldova1
Instituțiile publice vor planifica, raporta și urmări în timp real implementarea politicilor Guvernului prin intermediul unei noi platforme digitale unice, aprobată de Executiv: e-Monitorizare.
Zeci de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate în cadrul unui proiect de eficiență energetică # Moldova1
Cincizeci și două grădinițe din Chișinău, frecventate de peste 10.000 de micuți și cu aproape 1.500 de angajați vor fi modernizate în cadrul unui proiect de reabilitare energetică a instituțiilor preșcolare. Prima etapă a proiectului se va concentra pe modernizarea a 30 de grădinițe, cele mai mari din toate sectoarele capitalei.
„Revocarea decretului nu înseamnă anularea pedepsei”: Șepeli, implicat în dosarul atentatelor din Ucraina, va sta la pușcărie și pentru trafic de droguri # Moldova1
Nicolae Șepeli, tânărul grațiat în 2022 prin decret prezidențial și reținut recent în dosarul atentatelor pregătite în R. Moldova la adresa unor persoane publice din Ucraina, urmează să-și ispășească și pedeapsa pentru care a fost condamnat în Federația Rusă. Precizarea a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, înaintea ședinței Guvernului din 25 februarie.
Familiile diplomaților moldoveni vor putea lucra legal în Ucraina: „Contribuim la protecția familiei” # Moldova1
Membrii de familie ai personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatului General de la Odesa se vor putea angaja la muncă remunerată pe teritoriul acestei țări. Executivul de la Chișinău a aprobat, în ședința din 25 februarie, acordul întocmit la Kiev pe 10 februarie 2026.
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate împăduririi: Prejudiciu estimat la patru milioane de lei # Moldova1
În acte figurează ca suprafețe împădurite, dar în realitate nu ar fi fost plantat niciun copac. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii și cu sprijinul Agenției Moldsilva, desfășoară, în dimineața zilei de miercuri, 25 februarie, acțiuni de urmărire penală într-un dosar care vizează gestionarea banilor alocați pentru Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor.
Crimă pentru banii pe care nu i-a mai găsit: 20 de ani de închisoare pentru un bărbat din Anenii Noi # Moldova1
A pătruns forțat în casa unei consătence cu scopul de a o jefui, omorând femeia care a opus rezistență. Totuși, hoțul nu a găsit niciun ban în casa victimei.
Dezastru pentru Internazionale Milano în Liga Campionilor. Discipolii lui Cristian Chivu au fost eliminați în play-off de formația norvegiană Bogo/Glimt. După înfrângerea cu 1-3 în prima manșă, „nerazzurrii” au cedat cu 1-2 a doua manșă, disputată pe stadionul Giuseppe Meazza.
Moldovenii din Quebec vor beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza unui acord în domeniul securității sociale, aprobat de Guvernul Republicii Moldova pe 25 februarie.
Defrișări ilegale în păduri: Un director de întreprindere, trei șefi de ocoale silvice, un inginer și un șef de pepinieră, demiși # Moldova1
Șeful Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău, șefii de ocoale silvice de la Ghidighici, Vadul lui Vodă și Criuleni, inginerul pentru pază și protecție de la Fondul Forestier și șeful Pepinierii Silvice din Bălțata, raionul Criuleni, au fost demiși în urma „concluziilor revoltătoare” ale controalelor efectuate la solicitarea Ministerului Mediului.
Majorarea TVA pentru HoReCa, analizată la nivel guvernamental. Ministrul Finanțelor: „Este prematur să spunem cât trebuie să fie cota” # Moldova1
O eventuală majorare a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA), de la 8% la 18%, pentru sectorul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor (HoReCa) este încă la etapa de analiză, revizuirea sistemului fiscal urmărind să aducă „mai multă corectitudine”, astfel încât economia să funcționeze echitabil pentru cei care muncesc, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița. De cealaltă parte, asociațiile din domeniul ospitalității avertizează că o asemenea decizie ar duce la falimente și concedieri masive în sector.
Guvernul aliniază schimbarea orei la practicile UE: ora 3:00 va deveni 4:00 în ultima duminică de martie # Moldova1
Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima duminică din luna martie, când ora 3:00 va deveni ora 4:00. O decizie aprobată de Guvern pe 25 februarie stabilește că orarul de vară aplicat pe teritoriul țării este corelat cu cel practicat în statele membre ale Uniunii Europene.
Ambasador: SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei # Moldova1
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (SUA) i-a cerut Guvernului ucrainean să se abțină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanișina, citată de Reuters.
Permisul de intrare în Marea Britanie a devenit obligatoriu pentru vizitatorii din 85 de țări, inclusiv din R. Moldova # Moldova1
Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv R. Moldova, România, Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, sunt obligați să prezinte, începând cu data de 15 februarie, o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Peste 7.200 de hectare, împădurite în această primăvară. Autoritățile investesc în modernizarea pepinierelor # Moldova1
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, capacitatea actuală a pepinierelor silvice permite asigurarea necesarului de material săditor, însă autoritățile își propun modernizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită calitatea puieților și, implicit, rata de prindere a plantațiilor.
Într-o zi de Dragobete, când iubirea este sărbătorită în casele românilor, povestea familiei Spancioc capătă o lumină aparte. Nina și Dumitru sunt împreună de jumătate de secol. S-au cunoscut într-un moment în care viața îi încercase deja pe amândoi – el era divorțat și creștea un băiat, ea rămăsese văduvă, cu o fată.
Numărul ucrainenilor care au plecat din țară este comparabil cu populația a trei Republici Moldova # Moldova1
Războiul declanșat de Rusia a provocat un exod fără precedent: numărul ucrainenilor plecați din țară este echivalent cu populația a trei Republici Moldova, o pierdere demografică uriașă care afectează profund economia și viitorul Ucrainei, constată experții.
Constatarea amiabilă va putea fi depusă online: plafon dublu pentru daunele declarate digital # Moldova1
Șoferii implicați în accidente rutiere minore vor putea depune constatarea amiabilă și online. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Documentul prevede și majorarea limitelor pentru daunele materiale.
