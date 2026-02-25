Autoritățile promit sprijin pentru agricultorii care vor fi afectați de ieșirea Republicii Moldova din CSI
Agro TV, 25 februarie 2026 18:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va căuta alte piețe de desfacere după ce Republica Moldova va ieși din Comunitatea Statelor Independente. Declarația a fost făcută de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga după ședința Guvernului. Potrivit acesteia, autoritățile de la Chișinău, vor calcula ce pierderi au avut fermierii în urma denunțării acordului cu statele CSI după ce […] Articolul Autoritățile promit sprijin pentru agricultorii care vor fi afectați de ieșirea Republicii Moldova din CSI apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 10 minute
18:50
Peste 800 de biserici, ar putea reveni în posesia statului și ulterior repartizate între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan, după ședința Guvernului. Potrivit oficialului, autoritățile așteaptă decizia finală a instanței, iar între timp există deja o hotărâre a Curții de Apel care stabilește anularea contractului anterior, […] Articolul Peste 800 de biserici ar putea reveni în posesia statului apare prima dată în AgroTV.
18:50
29 de cazuri de braconaj piscicol au fost depistate în doar câteva zile, în urma acțiunilor desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în mai multe raioane ale țării, inclusiv pe lacul de acumulare Costești-Stânca. La finele săptămânii trecute, inspectorii Direcției control resurse cinegetice și piscicole au efectuat razii în raioanele Orhei, Dubăsari, Criuleni, Anenii Noi, […] Articolul 29 de cazuri de braconaj piscicol, depistate în urma raziilor inspectorilor de mediu apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
18:40
Postul Mare a schimbat prioritățile în listele de cumpărături ale locuitorilor capitalei. Oamenii au luat cu asalt tarabele cu verdețuri și legume de la Piața Centrală. Potrivit comercianților, vânzările au crescut semnificativ chiar din primele zile ale postului. Urzicile, leurda, ridichile și fructele proaspete se numără printre cele mai căutate produse în aceste zile. Dacă […] Articolul Produsele de post, cele mai căutate la Piața Centrală din Chișinău apare prima dată în AgroTV.
18:30
Autoritățile promit sprijin pentru agricultorii care vor fi afectați de ieșirea Republicii Moldova din CSI # Agro TV
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va căuta alte piețe de desfacere după ce Republica Moldova va ieși din Comunitatea Statelor Independente. Declarația a fost făcută de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga după ședința Guvernului. Potrivit acesteia, autoritățile de la Chișinău, vor calcula ce pierderi au avut fermierii în urma denunțării acordului cu statele CSI după ce […] Articolul Autoritățile promit sprijin pentru agricultorii care vor fi afectați de ieșirea Republicii Moldova din CSI apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
16:50
Ministrul Dezvoltării Economice, Eugen Osmochescu, va efectua, în luna martie, o vizită de lucru la Washington. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, care a precizat că agenda include întrevederi la nivel înalt și discuții privind politica tarifară. Vizita are loc într-un context economic sensibil, după ce […] Articolul Vizite la Washington pe fondul noilor tarife aplicate de SUA apare prima dată în AgroTV.
16:50
Călătoriile în Marea Britanie vor avea loc în baza autorizației electronice ETA pentru cetățenii din zeci de state. Noul sistem, introdus de guvernul britanic, este prezentat drept o măsură de simplificare și securizare a procedurilor de imigrație, însă creează dificultăți pentru unele categorii de călători. Începând cu 25 februarie, majoritatea persoanelor care puteau intra fără […] Articolul Noi condiții de călătorie în Marea Britanie apare prima dată în AgroTV.
16:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 26 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 63 bani, cu 04 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 54 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 26 februarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 20 lei și 18 de bani, cu un 01 ban mai mult. Dolarul american ajunge la valoarea de 17 lei și 13 de bani, cu un 01 ban mai mult. Hrivna ucraineană va […] Articolul Curs valutar: 26 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:50
Pentru ziua de joi, 26 februarie, se anunță cer noros și lapoviță slabă în unele regiuni ale țării În nordul țării se va înregistra lapoviță slabă, ziua vor fi maxime de 0°C, iar noaptea -5°C, vântul va sufla din partea de Nord-Vest, cu o viteză de până la 27 km/h. În zona centrală a țării […] Articolul Cer noros și lapoviță slabă apare prima dată în AgroTV.
16:40
Drumurile din țară intră în reparație: 1,82 miliarde de lei alocate pentru intervenții și modernizări în 2026 # Agro TV
După ce au fost evaluate și numărate gropile apărute în urma iernii, autoritățile au dat start lucrărilor de reparație a drumurilor. Atât Guvernul, cât și Primăria Chișinău anunță intervenții ample, adaptate condițiilor meteo, iar șoferii sunt avertizați că pot apărea dificultăți în trafic. Pregătirile pentru intervenții încep chiar de astăzi, iar lucrările propriu-zise vor fi […] Articolul Drumurile din țară intră în reparație: 1,82 miliarde de lei alocate pentru intervenții și modernizări în 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii și cu sprijinul Agenției ,,Moldsilva”, efectuează percheziții într-un dosar privind delapidarea fondurilor publice alocate „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei. Acțiunile vizează factorii de decizie ai Întreprinderii pentru silvicultură Iargara. În perioada noiembrie 2024 și până […] Articolul CNA investighează delapidarea fondurilor pentru păduri. 4 milioane de lei prejudiciu apare prima dată în AgroTV.
16:40
Cel puțin 30 de oameni au murit, iar peste 40 sunt dați dispăruți în Brazilia, în urma inundațiilor # Agro TV
Cel puţin 30 de oameni au murit, iar peste 40 au fost dați dispăruți în statul Minas Gerais din Brazilia, în urma inundațiilor şi alunecărilor de teren provocate de ploile torențiale. Salvatorii și localnicii, continuă acțiunile de căutare a victimelor și lichidare a consecințelor. Orașele Minas Gerais și Juiz de Fora din Brazilia au avut […] Articolul Cel puțin 30 de oameni au murit, iar peste 40 sunt dați dispăruți în Brazilia, în urma inundațiilor apare prima dată în AgroTV.
16:40
Supermarketurile vor fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare # Agro TV
Supermarketurile vor fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat la Parlament de către deputații Partidului Acțiune și Solidaritate. Inițiativa are menirea de a proteja producătorii locali de concurență neloială și de a crește vânzările pentru produsele autohtone. RADU MARIAN, deputat […] Articolul Supermarketurile vor fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare apare prima dată în AgroTV.
16:30
Tăieri ilegale și prejudicii de milioane la Agenția „Moldsilva”: șase demiteri după controale # Agro TV
Demisii în lanț la Agenția „Moldsilva”, după controale inopinate dispuse de Ministerul Mediului. Șeful Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău, conducătorii ocoalelor silvice din Ghidighici, Vadul lui Vodă și Criuleni, inginerul pentru pază și protecție a fondului forestier și șeful Pepinierei Silvice Bălțata au fost demiși, după ce inspectorii au descoperit tăieri ilegale, lipsuri semnificative de masă […] Articolul Tăieri ilegale și prejudicii de milioane la Agenția „Moldsilva”: șase demiteri după controale apare prima dată în AgroTV.
16:20
„Hora Tractoarelor” și AgroTechArena sunt două atracții noi care vor marca ediția din acest an a MOLDAGROTECH Spring. Parada spectaculoasă a tractoarelor va avea loc pe 9 martie, la ora 11:00, în Piața Marii Adunări Naționale, reunind fermieri, producători și pasionați ai agriculturii într-un adevărat show vizual ce simbolizează unitatea și forța comunității agricole. AgroTechArena […] Articolul „Hora Tractoarelor” și AgroTechArena: Inovație și tradiție la MOLDAGROTECH Spring 2026 apare prima dată în AgroTV.
Acum 12 ore
10:40
BIOPROTECT aduce inovația mai aproape de fermierisoluții moderne pentru sezonul 2026 BIOPROTECT a reunit fermierii din zona de nord a țării la un nou seminar dedicat sezonului agricol 2026, cu accent pe soluții moderne de protecție integrată a plantelor și tehnologii adaptate noilor provocări din câmp Portofoliul Rainbow, scheme eficiente de protecție pentru culturile de […] Articolul BIOPROTECT aduce inovația mai aproape de fermierisoluții moderne pentru sezonul 2026 apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
19:10
Artiștii din statele CSI sau din țări condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată vor putea fi invitați la evenimente culturale în Republica Moldova doar după informarea prealabilă a Ministerului Culturii. Instituția a trimis o solicitare în acest sens entităților culturale din subordine. LAURA RÎNJA, consiliera ministrului Culturii: „Așadar, managerii instituțiilor culturale trebuie să evalueze […] Articolul Artiștii străini, verificați înainte de a intra în Moldova apare prima dată în AgroTV.
Ieri
17:00
Prețul semințelor din Republica Moldova începe să se alinieze la nivelul pieței externe, după sosirea unui lot din import, mai ieftin decât cel local. Actualul preț de 10,60 lei/kg în Drochia reflectă paritatea externă, însă importul ar putea reduce costurile pentru procesatori și influența întreaga regiune. Potrivit expertului Iurie Rija, în prezent, reperul extern indică […] Articolul Prețurile semințelor, sub presiune apare prima dată în AgroTV.
16:50
Spălătoriile auto au intrat în vizorul autorităților. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder, anunță razii în perioada martie-mai. Inspectorii vor să se asigure că apa uzată, încărcată cu detergenți și hidrocarburi, nu ajunge în sol sau în râuri, protejând sănătatea oamenilor și mediul. GHEORGHE HAJDER, ministrul Mediului: ,,Am inițiat acestă acțiune amplă în urma multiplelor sesizări din […] Articolul Ministerul Mediului pornește controale la spălătoriile auto din țară apare prima dată în AgroTV.
16:40
Caldarâmul istoric de pe strada 31 August 1989 din Chișinău va fi transformat în zonă pietonală, cu pistă pentru bicicliști. Cel puțin asta prevede ultima versiune a proiectului de reabilitare prezentat de Primăria Chișinău. Costul lucrărilor a fost estimat la 33 de milioane de lei și ar putea fi efectuate până la sfârșitul acestui an. […] Articolul Un tronson al străzii 31 August va fi transformat în alee pietonală apare prima dată în AgroTV.
16:30
O tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România a fost deconspirată de ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal Leușeni, sub conducerea PCCOCS. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili întreaga schemă și modul în care a fost organizată contrabanda. SERVICIUL […] Articolul Contrabandă cu aur de 19 milioane de lei: Doi bărbați, reținuți apare prima dată în AgroTV.
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 25 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 59 bani, cu 04 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 45 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
13:20
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, autoritățile din Republica Moldova au transmis mesaje de solidaritate și susținere pentru poporul ucrainean. Președinta țării și prim-ministrul au reafirmat sprijinul pentru o pace justă și durabilă. Președinta a subliniat că rezistența Ucrainei a contribuit la menținerea păcii în regiune și a reiterat sprijinul ferm […] Articolul Patru ani de război: Mesaje de sprijin pentru Ucraina apare prima dată în AgroTV.
13:20
14 din Republica Moldova și-au unit destinele pe 24 februarie, chiar de Dragobete, sărbătoarea iubirii în tradiția românească. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 1.388 de căsătorii la nivel național, iar această zi a rămas un reper simbolic pentru cei care au ales să-și oficializeze relația sub semnul […] Articolul 14 cupluri s-au căsătorit de Dragobete apare prima dată în AgroTV.
12:50
La patru ani de la invazie, Zelenski declară că Ucraina și-a apărat independența și luptă pentru o pace durabilă # Agro TV
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina. În dimineața de 24 februarie 2022, la ora 4:50, primele rachete loveau Kievul și alte orașe ucrainene, marcând începutul unui conflict care continuă și astăzi. Atunci, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decis să rămână în capitală și să conducă țara în plin asediu. […] Articolul La patru ani de la invazie, Zelenski declară că Ucraina și-a apărat independența și luptă pentru o pace durabilă apare prima dată în AgroTV.
09:30
„Născut în Moldova” cu Laura Ignat. Invitați: Viorica Lupu și Ansamblul folcloric Opincuța # Agro TV
Articolul „Născut în Moldova” cu Laura Ignat. Invitați: Viorica Lupu și Ansamblul folcloric Opincuța apare prima dată în AgroTV.
09:30
Articolul Zona Verde apare prima dată în AgroTV.
09:20
Reforma administrației locale lansată de Guvern este una dintre cele mai dificile reforme din ultimii ani. E vorba despre reducerea numărului de primării, comasări voluntare sau obligatorii și un nou mod de administrare a localităților. La Actualitatea la Raport, Larisa Voloh, vicepreședinta comisiei parlamentare administrație publică și dezvoltare regională, Leonid Boaghi, primarul de la Sireți, […] Articolul Despre reforma administratiei publice locale, la Actualitatea la Raport apare prima dată în AgroTV.
09:20
La Actualitatea la Raport discutăm despre soluții pentru redresarea sectorului agriculturii: noul regulament de subvenționare, politici publice în domeniu, despre Camerele Agricole și contextul complicat regional, care duce la scumpirea inputurilor. Vasile Bumacov, fost ministru al Agriculturii și Stela Coșeliuc, fostă șefă a oficiului teritorial AIPA Orhei sunt invitații Actualității la Raport. Articolul Actualitatea la Raport apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Pentru ziua de marți, 24 februarie, se anunță precipitații slabe, predominante sub formă de ploaie. Noaptea și dimineața, izolat se va forma ceață slabă și polei slab, pe drumuri se va forma ghețuș. În nordul țării, ziua vor fi maxime 3°C, iar noaptea -2°C, vântul va sufla din partea de Sud-Vest, cu o viteză de […] Articolul Ploi slabe în toată țara apare prima dată în AgroTV.
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 24 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 18 de bani, cu un 01 ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei și 12 de bani, cu 03 bani mai puțin. Hrivna ucraineană va fi […] Articolul Curs valutar: 24 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
15:50
Articolul BULETIN 14:00, 20 Februarie apare prima dată în AgroTV.
15:50
Articolul BULETIN 17:00, 20 Februarie apare prima dată în AgroTV.
15:50
Articolul BULETIN 19:00, 20 Februarie apare prima dată în AgroTV.
15:50
Articolul BULETIN 21:00, 20 Februarie apare prima dată în AgroTV.
15:50
Articolul BULETIN 23:00, 20 Februarie apare prima dată în AgroTV.
14:00
Statul acoperă 70% din prima de asigurare agricolă, pentru a proteja fermierii de pierderile provocate de secetă, grindină sau alte fenomene extreme, anunță Ministerul Agriculturii. Potrivit instituției, în acest an au fost depuse peste 650 de cereri, în valoare de peste 117 milioane de lei. Mecanismul este reglementat prin Legea privind asigurarea subvenționată în agricultură, […] Articolul Statul acoperă 70% din prima de asigurare agricolă: peste 650 de cereri depuse în 2025 apare prima dată în AgroTV.
14:00
După lunile de zăpadă și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț care au deteriorat considerabil arterele capitalei, autoritățile municipale anunță începerea lucrărilor de reparație a drumurilor. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban în cadrul ședinței Primăriei Chișinău. În multe zone, carosabilul arată deplorabil, iar șoferii sunt nevoiți să ocolească pentru a-și proteja mașinile. Primarul Ion […] Articolul Ceban anunță startul lucrărilor de reparație a drumurilor din Chișinău apare prima dată în AgroTV.
12:30
Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar de proporții privind presupusa delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură finanțate din bani naționali și externi. Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți au desfășurat zeci de percheziții la primării și la sediul unui operator economic, într-o anchetă care vizează posibile fapte de […] Articolul Percheziții la primării și firme implicate în fraude cu lucrări publice apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 24 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 55 bani, cu 08 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 35 bani, cu […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
11:50
Statele Unite au anunțat majorarea temporară a tarifelor vamale de la 10% la 15% pentru toate țările, inclusiv Republica Moldova, începând cu data de 24 februarie. Canada și Mexic rămân scutite în baza pactului comercial nord-american. Decizia, aprobată vineri și modificată sâmbătă de Casa Albă, vine după ce Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale […] Articolul SUA majorează tarifele vamale la 15%, inclusiv pentru Moldova apare prima dată în AgroTV.
11:50
Agricultorii din Republica Moldova pot obține granturi de până la 50.000 de euro pentru proiecte comune în domeniul producerii și valorificării semințelor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026, iar sprijinul este destinat grupurilor de producători sau parteneriatelor care doresc să dezvolte inițiative pe întreg lanțul valoric al sectorului semincer, de la producere […] Articolul Granturi UE de până la 50.000 euro pentru producția de semințe în Moldova apare prima dată în AgroTV.
11:50
Începând cu 2027, Uniunea Europeană va interzice plățile în numerar de peste 10.000 de euro în toate statele membre. Tranzacțiile vor trebui să fie efectuate prin card, transfer bancar sau alte metode care lasă o evidență oficială, ca parte a unui regulament menit să combată spălarea banilor și evaziunea fiscală. Măsura vizează reducerea tranzacțiilor anonime, […] Articolul UE limitează plățile în numerar la 10.000 de euro începând cu 2027 apare prima dată în AgroTV.
11:10
Președinția Republicii Moldova a explicat motivele grațierii lui Nicolae Andrei Șepeli, suspectul principal într-un dosar privind planificarea unor asasinate în Ucraina. Șepeli fusese grațiat în 2022, însă recent decretul a fost revocat după ce anchetatorii din Moldova și Ucraina au descoperit că acesta făcea parte dintr-un grup criminal care pregătea omoruri la comandă. Președinția explică […] Articolul Președinția explică grațierea suspectului din dosarul asasinatelor apare prima dată în AgroTV.
10:20
Postul Paștelui începe astăzi. Creștinii ortodocși intră în cea mai lungă și mai aspră perioadă de post din an, care durează șapte săptămâni, până la sărbătoarea Învierii. În 2026, Paștele ortodox va fi marcat pe 12 aprilie. Postul Mare precede Învierea Domnului și amintește de cele 40 de zile petrecute de Iisus Hristos în post […] Articolul Postul Paștelui 2026 începe astăzi apare prima dată în AgroTV.
10:20
Cu clătite și rug, locuitorii din Taraclia au sărbătorit Maslenița în piața centrală a orașului, marcând simbolic despărțirea de iarnă și apropierea primăverii. Evenimentul a adunat zeci de oameni, în ciuda vremii capricioase din zilele precedente. Participanții au gustat clătite și vin fiert, oferite gratuit, iar momentul culminant a fost aprinderea rugului, un obicei tradițional […] Articolul Maslenița, sărbătorită la Taraclia apare prima dată în AgroTV.
20 februarie 2026
19:10
Mediul de afaceri se alătură campaniei „Căldură pentru Ucraina”. Asociația Moldova Fruct a donat șape generatoare de curent în cadrul unei acțiuni organizate de Congresul Ucrainenilor din Republica Moldova, pentru a sprijini comunitățile afectate de criza energetică. Donația vine în contextul eforturilor de solidaritate menite să asigure condiții minime de trai în sezonul rece pentru […] Articolul Moldova Fruct a donat 7 generatoare pentru Ucraina apare prima dată în AgroTV.
17:50
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, este așteptat la raport în Parlament. O moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării a fost înregistrată ieri. Inițiativa a fost prezentată în plenul Legislativului de deputatul fracțiunii „Alternativa” Ion Chicu, și este susținută de mai multe partide de opoziție. (SNC RO) ION CHICU, deputat: ,,Starea actuală de lucruri în Armata Națională […] Articolul Moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării apare prima dată în AgroTV.
17:00
Pentru zilele de sâmbătă și duminica, 21-22 februarie, se anunță cer noros și ninsori slabe. În nordul țării, ziua vor fi maxime +5°C, iar noaptea -7°C, Vântul va sufla din partea de Nord-Vest, cu o viteză de până la 9 km/h. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime +1°C, și minime -5°C. […] Articolul Temperaturi scăzute și ninsori slabe apare prima dată în AgroTV.
17:00
Un plan de asasinare a cel puțin cinci persoane, politicieni și jurnaliști, din Ucraina, pus la cale de serviciile secrete rusești în țara noastră, a fost deconspirat de oamenii legii de la Chișinău și Kiev. În total, 11 persoane au fost reținute, printre care și presupusul recrutor al grupării, anterior condamnat în Rusia și grațiat […] Articolul Asasinarea unor politicieni și jurnaliști ucraineni, pusă la cale în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.