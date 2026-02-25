Autoritățile promit sprijin pentru agricultorii care vor fi afectați de ieșirea Republicii Moldova din CSI

16:40

Cel puţin 30 de oameni au murit, iar peste 40 au fost dați dispăruți în statul Minas Gerais din Brazilia, în urma inundațiilor şi alunecărilor de teren provocate de ploile torențiale. Salvatorii și localnicii, continuă acțiunile de căutare a victimelor și lichidare a consecințelor. Orașele Minas Gerais și Juiz de Fora din Brazilia au avut […]