Zona Verde

11:50

Agricultorii din Republica Moldova pot obține granturi de până la 50.000 de euro pentru proiecte comune în domeniul producerii și valorificării semințelor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026, iar sprijinul este destinat grupurilor de producători sau parteneriatelor care doresc să dezvolte inițiative pe întreg lanțul valoric al sectorului semincer, de la producere […]