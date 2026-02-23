Maslenița, sărbătorită la Taraclia

17:20

Atacurile asupra Ucrainei nu contenesc. Pe parcursul nopții, țara vecină a fost vizată de peste o duzină de rachete și aproape 400 de drone. O bună parte din acestea au fost distruse, unele însă au lovit obiecte de infrastructură și case de locuit la Odesa, Sumî și Dnipro. Exploziile au fost atât de puternice încât