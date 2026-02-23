SUA majorează tarifele vamale la 15%, inclusiv pentru Moldova
Agro TV, 23 februarie 2026 11:50
Statele Unite au anunțat majorarea temporară a tarifelor vamale de la 10% la 15% pentru toate țările, inclusiv Republica Moldova, începând cu data de 24 februarie. Canada și Mexic rămân scutite în baza pactului comercial nord-american. Decizia, aprobată vineri și modificată sâmbătă de Casa Albă, vine după ce Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale
• • •
Acum 5 minute
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 24 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 55 bani, cu 08 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 35 bani, cu
Acum 30 minute
11:50
11:50
Agricultorii din Republica Moldova pot obține granturi de până la 50.000 de euro pentru proiecte comune în domeniul producerii și valorificării semințelor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026, iar sprijinul este destinat grupurilor de producători sau parteneriatelor care doresc să dezvolte inițiative pe întreg lanțul valoric al sectorului semincer, de la producere
11:50
Începând cu 2027, Uniunea Europeană va interzice plățile în numerar de peste 10.000 de euro în toate statele membre. Tranzacțiile vor trebui să fie efectuate prin card, transfer bancar sau alte metode care lasă o evidență oficială, ca parte a unui regulament menit să combată spălarea banilor și evaziunea fiscală. Măsura vizează reducerea tranzacțiilor anonime,
Acum 2 ore
11:10
Președinția Republicii Moldova a explicat motivele grațierii lui Nicolae Andrei Șepeli, suspectul principal într-un dosar privind planificarea unor asasinate în Ucraina. Șepeli fusese grațiat în 2022, însă recent decretul a fost revocat după ce anchetatorii din Moldova și Ucraina au descoperit că acesta făcea parte dintr-un grup criminal care pregătea omoruri la comandă. Președinția explică
10:20
Postul Paștelui începe astăzi. Creștinii ortodocși intră în cea mai lungă și mai aspră perioadă de post din an, care durează șapte săptămâni, până la sărbătoarea Învierii. În 2026, Paștele ortodox va fi marcat pe 12 aprilie. Postul Mare precede Învierea Domnului și amintește de cele 40 de zile petrecute de Iisus Hristos în post
10:20
Cu clătite și rug, locuitorii din Taraclia au sărbătorit Maslenița în piața centrală a orașului, marcând simbolic despărțirea de iarnă și apropierea primăverii. Evenimentul a adunat zeci de oameni, în ciuda vremii capricioase din zilele precedente. Participanții au gustat clătite și vin fiert, oferite gratuit, iar momentul culminant a fost aprinderea rugului, un obicei tradițional
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Mediul de afaceri se alătură campaniei „Căldură pentru Ucraina". Asociația Moldova Fruct a donat șape generatoare de curent în cadrul unei acțiuni organizate de Congresul Ucrainenilor din Republica Moldova, pentru a sprijini comunitățile afectate de criza energetică. Donația vine în contextul eforturilor de solidaritate menite să asigure condiții minime de trai în sezonul rece pentru
17:50
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, este așteptat la raport în Parlament. O moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării a fost înregistrată ieri. Inițiativa a fost prezentată în plenul Legislativului de deputatul fracțiunii „Alternativa" Ion Chicu, și este susținută de mai multe partide de opoziție. (SNC RO) ION CHICU, deputat: ,,Starea actuală de lucruri în Armata Națională
17:00
Pentru zilele de sâmbătă și duminica, 21-22 februarie, se anunță cer noros și ninsori slabe. În nordul țării, ziua vor fi maxime +5°C, iar noaptea -7°C, Vântul va sufla din partea de Nord-Vest, cu o viteză de până la 9 km/h. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime +1°C, și minime -5°C.
17:00
Un plan de asasinare a cel puțin cinci persoane, politicieni și jurnaliști, din Ucraina, pus la cale de serviciile secrete rusești în țara noastră, a fost deconspirat de oamenii legii de la Chișinău și Kiev. În total, 11 persoane au fost reținute, printre care și presupusul recrutor al grupării, anterior condamnat în Rusia și grațiat
14:50
Fenomenul escrocheriilor din mediul online a ajuns în atenția Președinției. Șefa statului, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind escrocheriile telefonice și online, precizând că infractorii devin tot mai sofisticați și pot păcăli orice persoană, cerând bani, parole sau promițând câștiguri rapide. MAIA SANDU, președinta Republicii Moldova: ,,Hoții sunt bine antrenați, pot părea convingători,
14:50
Aproape 2 tone și jumătate de biscuiți cu ingrediente nesigure au fost retrași de pe piață. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, este vorba de mai multe loturi de biscuiți cu ulei de palmier, care nu corespundeau cerințelor de siguranță alimentară. Pentru siguranța consumatorilor, ANSA a interzis și retras aceste produse din comerț. Întreaga cantitate
14:50
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea, a fost arestat joi sub suspiciunea de abuz în serviciu și eliberat ulterior sub control judiciar. Poliția a confirmat că ancheta vizează presupusa împărtășire de informații confidențiale cu Jeffrey Epstein în perioada în care Andrew ocupa funcția de Reprezentant Special al Regatului Unit pentru Comerț
12:20
Compania BIOPROTECT a organizat un seminar dedicat fermierilor, unde au fost analizate provocările noului sezon agricol și prezentate soluțiile disponibile pentru creșterea eficienței producției. Evenimentul a reunit peste o sută de agricultori, specialiști ai companiei și parteneri internaționali, care au discutat despre inputuri de calitate, testarea solului, tehnologii moderne și gestionarea riscurilor climatice. VALERIU STRELEȚ,
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 21-22 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 47 bani, cu 07 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 27 bani, cu
11:10
Moțiunea împotriva ministrului Energiei a picat: Dorin Junghietu, audiat șase ore în Parlament # Agro TV
Moțiunea simplă împotriva politicilor promovate de Ministerul Energiei, înaintată de fracțiunile Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul Democrația Acasă, a fost respinsă de Parlament. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a fost audiat timp de peste șase ore, la un an de la preluarea mandatului. Acesta și-a prezentat raportul de activitate și a răspuns criticilor opoziției. În
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
19 februarie 2026
19:40
Uniunea Europeană intenționează să includă retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană într-un posibil acord de pace în Ucraina, conform unui document consultativ distribuit statelor membre și consultat de Radio Europa Liberă. Documentul, întitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile pe continent", detaliază condițiile pe care UE le
17:30
Guvernul României a aprobat construcția unui nou pod strategic peste Prut, între Albița și Leușeni, cu patru benzi de circulație, pentru a înlocui vechea structură construită în 1954. Lucrările vor dura 24 de luni, iar investiția se ridică la 256,9 milioane de lei. Noul pod va avea 420 de metri lungime și va fi realizat
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 20-22 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 17 bani, cu un ban mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 12 bani, cu 8 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de 39 de
17:10
Pentru ziua de vineri, se anunță cer noros și temperaturi scăzute. Vântul va sufla din partea de Nord-Vest, cu o viteză de până la 9 km/h. În nordul țării, ziua vor fi maxime 0°C, iar noaptea -5°C. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime +2°C și minime -3°C. În sudul Moldovei, se
13:30
12:20
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viață pentru decretarea legii marțiale în decembrie 2024. Instanța l-a găsit vinovat de conducerea unei insurecții, o infracțiune gravă prevăzută de lege, iar judecătorul a declarat că singura alternativă legală era închisoarea pe viață. Parchetul ceruse pedeapsa cu moartea, dar Coreea de
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 20 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 40 bani, cu 04 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 19 bani, cu
12:10
Situația revine la normal în întreaga țară, după ninsorile abundente și viscolul puternic. Toate traseele naționale au fost deblocate, punctele de trecere a frontierei funcționează fără restricții, iar elevii din municipiul Chișinău au revenit la ore cu prezență fizică. Autoritățile au intervenit în zeci de situații de la deblocarea și tractarea autovehiculelor, deszăpezirea drumurilor și
11:10
11:10
11:10
11:10
11:10
11:00
” La Taclale Amicale”Invitata ediției este, interpreta de muzică populară, Cristina Pînzaru – Bațura # Agro TV
Discutăm despre: Conexiunea profundă cu locul de baștină; Cine a contribuit la lansarea interpretei în muzica populară Colaborarea cu orchestra națională " Lăutarii" și „Moldovlaska" ; Repertoriu și ținutele scenice deosebite Cum reușește artista să îmbine armonios cariera artistică și familia sa frumoasă ♥️ Relația de dragoste cu soțul său muzician, Stas Bațura și cum
18 februarie 2026
18:40
Reprezentanții ONG-urilor din Republica Moldova ar trebui să depună declarațiile de avere, a spus în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova avocatul Alexandru Grosu. Potrivit acestuia, cetățenii sunt în drept să cunoască cine le oferă acești bani organizațiilor neguvernamentale și pentru ce sunt cheltuiți aceștia. Din anul 1993 până în prezent în
16:40
Meteorologii au emis pentru 19 februarie cod portocaliu și cod galben de ninsoare și intensificări ale vântului. În zonele vizate, vor cădea ninsori puternice, iar vântul nord-vestic va sufla cu rafale de 15–18 m/s, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat sunt posibile depuneri de lapoviță și troiene. În
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 19 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 16 de bani, cu un 2 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 17 lei și 04 de bani, cu 2 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi
16:30
Ucraina și Republica Moldova vor efectua verificări mai stricte a loturilor de carne de pasăre destinate exportului în
16:30
Cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul permanent acasă vor continua să beneficieze de scutiri la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista detaliată a acestor bunuri a fost aprobată în ședința Guvernului, măsura având scopul de a simplifica formalitățile vamale și de a reduce costurile procesului de revenire din diasporă. […] Articolul Guvernul facilitează revenirea cetățenilor moldoveni din diasporă apare prima dată în AgroTV.
14:50
Tot mai mulți moldoveni își vor putea petrece concediile în țară, sprijinind pensiunile rurale. Guvernul introduce tichetele de vacanță pentru angajații sectorului privat, valabile pentru pachete turistice care includ cazarea și cel puțin un alt serviciu turistic. Tichetele vor fi emise în format electronic sau pe suport de hârtie de către operatori turistici autorizați și […] Articolul Tichetele de vacanță sprijină turismul rural în Moldova apare prima dată în AgroTV.
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 19 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 36 bani, cu 02 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 16 bani. Citiți […] Articolul Benzina se scumpește apare prima dată în AgroTV.
14:10
14:10
14:10
14:10
14:10
14:10
12:00
Peste două mii de avocați sunt nevoiți să achite cu 7500 de lei mai mult pentru asigurările medicale în anul 2026 comparativ cu anul 2025, a precizat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova membrul Consiliului Uniunii Avocaților, Alexandru Grosu. Potrivit acestuia, de la 1 ianuarie 2026 polița de asigurare pentru avocați […] Articolul Avocații sunt nevoiți să achite mai mult pentru asigurările medicale apare prima dată în AgroTV.
