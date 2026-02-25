Vizite la Washington pe fondul noilor tarife aplicate de SUA

14:50

Aproape 2 tone și jumătate de biscuiți cu ingrediente nesigure au fost retrași de pe piață. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, este vorba de mai multe loturi de biscuiți cu ulei de palmier, care nu corespundeau cerințelor de siguranță alimentară. Pentru siguranța consumatorilor, ANSA a interzis și retras aceste produse din comerț. Întreaga cantitate […] Articolul ANSA a retras 2,4 tone de biscuiți din comerț apare prima dată în AgroTV.