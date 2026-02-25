Numiri pe bandă rulantă la Guvern: Un nou secretar de stat și mai mulți directori de instituții vin în funcții

21:30

La patru ani de la începutul războiului în Ucraina, viața pentru locuitorii Kievului continuă să fie un coșmar zilnic. Lena David, moldoveancă în vârstă de 46 de ani, stabilită în capitala Ucrainei din 2014, mamă a doi copii și femeie de afaceri, povestește pentru RFI prin ce trec ucrainenii de patru ani încoace. „Credeam că […] Articolul „Nu mai avem frică de moarte”: Mărturia unei moldovence care trăiește la Kiev, la patru ani de război apare prima dată în Realitatea.md.