Numiri pe bandă rulantă la Guvern: Un nou secretar de stat și mai mulți directori de instituții vin în funcții
Realitatea.md, 25 februarie 2026 10:50
Mai mulți funcționari vor activa în noi posturi, în cadrul Executivului. Numirea lor a fost aprobată de către cabinetul de miniștri, la ședința de pe 25 februarie. Dumitru Vreju este noul secretar de stat la Ministerul Justiției. Nicolae Vutcariov a devenit director al Inspectoratului de Stat al Muncii.
• • •
Acum 10 minute
11:00
Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit în dimineața zilei de 25 februarie, în vestul Turcia, în apropierea unei autostrăzi, iar pilotul aeronavei a murit, potrivit informațiilor transmise de Associated Press. Aeronava decolase de la a 9-a bază aeriană principală din provincia Balikesir. La scurt timp după miezul nopții, contactul radio
Acum 30 minute
10:50
Începe marea verificare la spălătoriile auto! Ministrul Mediului: Trebuie să verificăm de unde provine apa folosită # Realitatea.md
Toate spălătoriile auto din Republica Moldova vor fi supuse controalelor pentru a verifica dacă respectă normele de protecție a mediului. Anunțul a fost făcut de Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, care a explicat că astfel de activități pot deveni o sursă importantă de poluare, mai ales atunci când sunt amplasate în apropierea pădurilor, lacurilor sau râurilor.
10:50
Numiri pe bandă rulantă la Guvern: Un nou secretar de stat și mai mulți directori de instituții vin în funcții # Realitatea.md
Mai mulți funcționari vor activa în noi posturi, în cadrul Executivului. Numirea lor a fost aprobată de către cabinetul de miniștri, la ședința de pe 25 februarie. Dumitru Vreju este noul secretar de stat la Ministerul Justiției. Nicolae Vutcariov a devenit director al Inspectoratului de Stat al Muncii.
10:40
Cojuhari explică dacă Șepeli va reveni la executarea pedepsei penale: Crimele după grațiere trebuie investigate # Realitatea.md
Nicolai Șepeli, bănuit în schema omorurilor la comandă a persoanelor publice din Ucraina, ar urma să revină la executarea pedepsei după revocarea decretului prezidențial privind grațierea, susține ministrul Justiției. Vladislav Cojuhari a spus jurnaliștilor că infracțiunile comise după eliberare trebuie investigate separat și nu țin de decizia privind grațierea. Conform lui Cojuhari, grățierea individuală „este un
10:40
Gavriliță confirmă: Se pregătește „marea curățenie” fiscală. Cum va afecta restaurantele și hotelurile # Realitatea.md
Ministerul Finanțelor analizează în prezent o posibilă revizuire a cotei TVA pentru sectorul HoReCa, însă orice decizie este încă în fază de lucru, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit acestuia, reforma fiscală vizată este una amplă, iar TVA reprezintă doar o componentă a procesului de reevaluare. „Reevaluăm întregul sistem fiscal. TVA este o mică
Acum o oră
10:30
Chișinău, 28 februarie 2026 – Romanian Real Estate FORUM, cel mai mare eveniment dedicat pieței imobiliare din România, ajunge pentru prima dată la Chișinău, aducând pe aceeași scenă dezvoltatori, arhitecți, experți imobiliari și brokeri de top, într-un format axat pe analiză de piață, dialog strategic și oportunități de investiții, completat de sesiuni interactive. Temele abordate
10:20
Strategie de „război hibrid”. Rusia ar cumpăra locuințe „cal troian” în apropierea bazelor militare din Europa # Realitatea.md
Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar fi transformat mai multe proprietăți din Europa de Vest într-o rețea de „cai troieni", care ar putea fi folosită într-o eventuală campanie coordonată de sabotaj, relatează The Telegraph, potrivit Disinfo.md. Potrivit unor oficiali din domeniul securității citați de publicație, unități clandestine ruse ar fi profitat de lacune
10:10
Perioada de tranziție pentru introducerea Autorizației Electronice de Călătorie (ETA) în Regatul Unit se încheie. Începând de miercuri, 25 februarie, vizitatorii din peste 80 de țări vor fi obligați să prezinte acest document digital pentru a putea intra pe teritoriul britanic. Măsura se aplică cetățenilor din România și din alte state membre ale Uniunea Europeană,
Acum 2 ore
10:00
Rochii de mireasă și haine nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău. Mai multe pasagere, documentate de vameși # Realitatea.md
Mai multe pasagere au fost documentate pe Aeroportul Internațional Chișinău după ce au încercat să introducă în țară articole vestimentare fără a le declara autorității vamale. Potrivit Serviciului Vamal, cazurile au fost depistate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în urma controlului bagajelor pasagerilor de pe ruta Istanbul–Chișinău. Într-un prim caz, în bagajele unei
09:50
VIDEO Oameni și companii care inspiră: Cum a ajuns Maria-Mihaela Miron să-și construiască o carieră de succes la Philip Morris Moldova # Realitatea.md
În spatele performanței unei companii recunoscute drept Angajator de Top se află oameni care își construiesc cariere, influențează decizii strategice și contribuie direct la evoluția organizației. Philip Morris Moldova, prezentă de 30 de ani pe piața locală și desemnată pentru a cincea oară Angajator de Top, a investit constant în dezvoltarea angajaților săi, iar poveștile
09:40
Au promis trecerea peste Prut pentru 9000 de euro. Doi bărbați din Nepal, atrași în schemă de persoane din Hâncești # Realitatea.md
Patru persoane din raionul Hâncești au ajuns pe banca acuzaților după ce ar fi pus la cale o schemă de migrație ilegală, care s-a transformat într-o tentativă de tâlhărie. Procurorii PCCOCS anunță că dosarul a fost trimis în judecată. Potrivit anchetei, în decembrie 2025, învinuiții cu vârste între 32 și 58 de ani ar fi
09:10
Ceață și precipitații slabe pe alocuri. Drumarii au intervenit cu material antiderapant # Realitatea.md
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții bune, specifice sezonului rece, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit instituției, izolat se înregistrează ceață și precipitații slabe, însă traficul nu este afectat semnificativ. În ultimele 12 ore, drumarii au mobilizat 29 de utilaje speciale și au împrăștiat 142 de tone de material
Acum 4 ore
08:50
VIDEO Ion Ceban anunță intervenții masive la gropile din capitală. Lucrările încep de astăzi # Realitatea.md
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, anunță că, începând de astăzi, la Chișinău au început pregătirile pentru intervenții masive pe drumuri, menite să remedieze deficiențele apărute pe carosabil. Edilul a precizat că lucrările vor avea loc în perioada imediat următoare și vor fi realizate de mai multe echipe, în funcție de condițiile meteorologice. „Dragi chișinăuieni,
08:20
Aproape 2.000 de cereri de decădere din drepturile părintești în ultimii trei ani. Majoritatea sunt depuse de autoritățile tutelare # Realitatea.md
Peste 1 900 de cereri de decădere din drepturile părintești au fost depuse în ultimii trei ani în Republica Moldova, iar majoritatea solicitărilor sunt înaintate de autoritățile tutelare teritoriale. Decizia finală aparține însă exclusiv instanței de judecată, transmite IPN. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, părinții pot fi lipsiți de drepturi dacă nu își îndeplinesc
08:00
Trump nu renunță la tarifele vamale: „Decizia judecătorilor Curţii Supreme este foarte regretabilă” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a calificat marți seară drept „foarte regretabilă" decizia recentă a Curții Supreme a SUA de a anula o mare parte din taxele vamale pe care le-a introdus, relatează AFP. „În urmă cu doar patru zile, o decizie regretabilă a fost pronunțată de Curtea Supremă a Statelor Unite (…) O decizie foarte
07:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 25 februarie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 17 bani. Dolarul american costă 17 lei și 12 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 96 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană
07:30
Pe 25 februarie avem parte de vreme predominant închisă pe teritoriul Republicii Moldova. Cerul este noros, iar izolat se semnalează precipitații slabe sub formă de ploaie sau lapoviță. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime vor urca astăzi până la +6 grade, iar minimele coboară până
Acum 12 ore
23:00
Maia Sandu, la premiera documentarului Drumul Războiului 2: „Pacea trebuie apărată zilnic” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat în seara zilei de marți, 24 februarie curent, la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă", un film dedicat solidarității și curajului în contextul războiului din Ucraina. Maia Sandu a afirmat că documentarul ilustrează povestea celor care fac față agresiunii și a celor care își
22:40
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunțat marți, 24 februarie curent, Palatul Élysée, scrie antena3.ro. Emmanuel Macron a salutat „un act de responsabilitate într-un moment când cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm şi de
22:20
Peter Thiel și alți miliardari din tehnologie au ajuns să își protejeze copiii tocmai de produsele care i-au îmbogățit # Realitatea.md
În 2010, Steve Jobs spunea că acasă „a pus limite pentru câtă tehnologie folosesc copiii" lui. De atunci, tot mai mulți investitori și directori generali de companii au ajuns să impună reguli drastice în acest sens, iar miliardari din industrie își cresc copiii ținându-i cât mai departe exact de afacerile pe care ei le dezvoltă,
Acum 24 ore
21:50
Tentativă de asasinat în Serbia: Declarațiile șocante ale președintelui, doi suspecți reținuți # Realitatea.md
Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a declarat că a fost victima unei tentative de asasinat, acuzând că și copilul său a fost vizat de actele de violență. Doi suspecți din Kraljevo au fost arestați pentru 30 de zile de autoritățile sârbe, fiind acuzați de complot pentru răsturnarea ordinii constituționale și de procurarea de arme pentru a-l
21:30
„Nu mai avem frică de moarte”: Mărturia unei moldovence care trăiește la Kiev, la patru ani de război # Realitatea.md
La patru ani de la începutul războiului în Ucraina, viața pentru locuitorii Kievului continuă să fie un coșmar zilnic. Lena David, moldoveancă în vârstă de 46 de ani, stabilită în capitala Ucrainei din 2014, mamă a doi copii și femeie de afaceri, povestește pentru RFI prin ce trec ucrainenii de patru ani încoace. „Credeam că
21:00
De ce Lukoil rămâne singurul furnizor la Aeroportul Chișinău? Explicația directorului instituției, Sergiu Spoială # Realitatea.md
Directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, a declarat că decizia privind menținerea companiei Lukoil în calitate de furnizor unic de combustibil pe aeroport, precum și lipsa diversificării pieței, aparține autorităților statului, nu administrației aeroportuare. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Realitatea TV. Potrivit acestuia, diversificarea furnizorilor de combustibil în domeniul aviației
20:30
Fostul prim-ministru al Norvegiei ar fi încercat să se sinucidă, după dezvăluirile din dosarele Epstein # Realitatea.md
Fostul prim-ministru al Norvegiei Thorbjørn Jagland a fost spitalizat în urma unei presupuse tentative de sinucidere, la scurt timp după ce autoritățile au deschis o anchetă pentru corupție legată de dosarele Jeffrey Epstein, potrivit informațiilor obținute de Faytuks Network, scrie antena3.ro. Fostul premier norvegian a fost pus sub acuzare pentru „corupție gravă" din cauza legăturilor
19:40
Taxa vamală de 25% pentru produsele moldovenești în SUA, anulată. Este înlocuită cu o taxă temporară # Realitatea.md
Taxa vamală de 25% aplicată anterior produselor moldovenești exportate în SUA nu se mai aplică, însă, începând cu 24 februarie 2026, aceasta este înlocuită cu o suprataxă temporară de 10%, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Potrivit instituției, decizia vine în contextul recentelor decizii ale administrației americane privind politica tarifară. „Măsura actuală are caracter general
19:20
Numărul pasagerilor care au utilizat transportul public în 2025 a crescut cu 8,3% față de anul precedent, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Pe parcursul anului trecut, 333 de milioane de pasageri au circulat cu transportul public în Republica Moldova. Creșterea a fost susținută în special de transportul aerian, care a înregistrat
18:40
Pista moldovenească: cum a ajuns metronidazolul în furajele pentru păsări aduse din Ucraina în Moldova # Realitatea.md
Republica Moldova susține că vrea să afle cum a ajuns antibioticul metronidazol în furajele pentru păsări, care ajung din Ucraina pe piața moldovenească. După ce substanța a fost depistată în aceste furaje, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a interzis, în urmă cu o lună, importul total al cărnii de pasăre și al produselor derivate
18:20
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, războiul continuă să influențeze profund viața de zi cu zi în Republica Moldova. De la criza refugiaților și presiunea economică, până la temerile legate de securitate și viitorul regiunii, conflictul de la hotar rămâne o preocupare majoră pentru cetățeni. Vedeți ce spun moldovenii în VOX-ul
18:10
Energocom a epuizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, utilizând circa 134 de milioane de metri cubi pentru a acoperi vârfurile de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al compan
17:50
VIDEO Gropile din Galați ating un alt nivel: o mașină de gunoi a rămas blocată exact în craterul urban # Realitatea.md
O mașină de gunnoi a fost „înghițită” de o groapă în centrul orașului Galați, România. Incidentul a fost surprins de trecători, iar autoritățile au intervenit în regim de urgență pentru a extrage vehiculul. Pentru aceasta, a fost folosit un tractor cu cuvă, iar zona a fost semnalizată pentru siguranța participanților la trafic. Totodată, șoferul camionului […] Articolul VIDEO Gropile din Galați ating un alt nivel: o mașină de gunoi a rămas blocată exact în craterul urban apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
VIDEO Un camion încărcat cu 27 de tone de grâu s-a răsturnat la Ungheni. Șoferul, transportat la spital # Realitatea.md
Un șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce autovehiculul pe care îl conducea a fost implicat într-un accident rutier. Camionul era încărcat cu aproximativ 27 de tone de grâu. Impactul s-a produs astăzi, 24 februarie, în satul Petrești, raionul Ungheni. Potrivit poliției, preliminar s-a stabilit că un bărbat de 55 de […] Articolul VIDEO Un camion încărcat cu 27 de tone de grâu s-a răsturnat la Ungheni. Șoferul, transportat la spital apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Ungaria a înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria turismului său, cu aproape 20 de milioane de vizitatori și 47 de milioane de înnoptări, potrivit Visit Hungary – Hungarian Tourism Agency. Numărul total al turiștilor cazați în unități turistice a ajuns la 19,5 milioane, cu 7,3% mai mult decât în 2024. Alte aproximativ […] Articolul Record istoric! Ungaria a atras aproape 20 de milioane de turiști în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Rusia acuză Marea Britanie și Franța că ar plănui să furnizeze arme nucleare Ucrainei # Realitatea.md
Serviciile secrete rusești au declarat astăzi, 24 februarie, că Marea Britanie și Franța ar lucra la furnizarea de arme nucleare Ucrainei și că transferul acestora ar fi mascat ca arme dezvoltate de Ucraina. „Este vorba despre transferul secret de componente, echipamente și tehnologii europene din acest domeniu către Ucraina. Fogosița franceză de dimensiuni mici TN75 […] Articolul Rusia acuză Marea Britanie și Franța că ar plănui să furnizeze arme nucleare Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Partidul lui Tarlev trebuie să restituie statului aproape 600.000 de lei. A primit donații de la minori în electorală # Realitatea.md
Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Din alocația suspendată urmează să fie reținută suma de circa 587.000 de lei, pentru restituirea fondurilor utilizate ilegal în campania electorală prezidențială din 2024. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorale Centrale. Reprezentanții autorității […] Articolul Partidul lui Tarlev trebuie să restituie statului aproape 600.000 de lei. A primit donații de la minori în electorală apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Impact puternic în Chișinău! Un autobuz și un autovehicul, implicate într-un accident # Realitatea.md
Două autovehicule s-au tamponat în această seară, 24 februarie, pe strada Kiev din Chișinău. În urma impactului, unul dintre automobile a fost grav avariat. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate un autobuz și un Mercedes. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Toate circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii. Pentru […] Articolul VIDEO Impact puternic în Chișinău! Un autobuz și un autovehicul, implicate într-un accident apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Alegeri locale noi și referendum pe 17 mai: Lista celor 36 de partide politice care pot participa la scrutin # Realitatea.md
La alegerile locale noi și referendumul local de pe 17 mai 2026 pot participa 36 de partide politice. Lista loc a fost făcută publică de Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform legislației în vigoare, partidele politice pot participa la alegeri dacă prezintă Agenției Servicii Publice, până la data începerii perioadei electorale, lista numerică și nominală a […] Articolul Alegeri locale noi și referendum pe 17 mai: Lista celor 36 de partide politice care pot participa la scrutin apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO Omagii la Kiev alături de liderii europeni: rugăciune pentru soldați și victime ale războiului # Realitatea.md
O rugăciune unitară pentru Ucraina a avut loc astăzi, 24 februarie, la Catedrala Sfânta Sofia din Kiev, la care au participat lideri europeni, alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și prima doamnă, Elena Zelenski. Zelenski a publicat imagini de la eveniment și a transmis un mesaj pentru soldații ucraineni, pentru eliberarea prizonierilor și pentru cei […] Articolul VIDEO Omagii la Kiev alături de liderii europeni: rugăciune pentru soldați și victime ale războiului apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Manifestație la ambasada rusă din Chișinău, la patru ani de război: Crimele să fie documentate și recunoscute # Realitatea.md
O manifestație dedicată comemorării celor patru ani de război a fost organizată de Amnesty International în fața ambasadei Rusiei din Republica Moldova. Organizația internațională transmite că documentează, încă de la declanșarea agresiunii rusești, atacurile asupra civililor și infrastructurii civile, detențiile ilegale, tortura, deportările forțate și alte crime care necesită investigare și sancționare, conform dreptului internațional. […] Articolul VIDEO Manifestație la ambasada rusă din Chișinău, la patru ani de război: Crimele să fie documentate și recunoscute apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Autoritățile vor menține strategia de reducere a plăților în numerar și de stimulare a tranzacțiilor electronice, a declarat deputatul Radu Marian, care a subliniat că actualele plafoane nu vor fi majorate, scrie bani.md. Începând cu 1 aprilie 2025, în Republica Moldova, achiziția imobilelor în numerar (cash) între persoane fizice este limitată la un plafon […] Articolul Moldovenii nu pot cumpăra imobile mai scumpe de 80 de mii de euro cu bani cash apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Cereri de despăgubire pentru refugiații ucraineni: ce tipuri de daune pot fi înregistrate # Realitatea.md
Refugiații ucraineni care au fost forțați să plece în străinătate în urma invaziei rusești din 2022 pot depune cereri la Registrul Internațional al Daunelor Cauzate de Agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei pentru daune morale suferite de persoană sau familie ca urmare a strămutării forțate. Potrivit oficialilor, cuantumul despăgubirilor pentru cererile din această categorie va fi […] Articolul Cereri de despăgubire pentru refugiații ucraineni: ce tipuri de daune pot fi înregistrate apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Se agravează problemele în Transnistria! Bugetarii vor primi din nou salariii în tranșe până la sfârșitul anului # Realitatea.md
Bugetarii din stânga Nistrului vor primi salariul în tranșe până la sfârșitul anului 2026. Presa transnistreană anunță că există probleme economice în regiune. Conform jurnaliștilor de la Tiraspol, veniturile la bugetul separatist au scăzut. Drept urmare, angajații din domeniul public vor primi o parte din leafă în primele 20 de zile ale lunii. Cea de-a […] Articolul Se agravează problemele în Transnistria! Bugetarii vor primi din nou salariii în tranșe până la sfârșitul anului apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Virozele respiratorii continuă să afecteze mii de cetățeni! Câte cazuri de gripă sezonieră au fost raportate # Realitatea.md
În perioada 16-22 februarie 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 4.117 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, numărul acestora fiind în descreștere cu 6% față de săptămâna precedentă. Totodată, în aceeași perioadă au fost raportate 180 de cazuri de gripă sezonieră. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), […] Articolul Virozele respiratorii continuă să afecteze mii de cetățeni! Câte cazuri de gripă sezonieră au fost raportate apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Serviciile online Wizz Air nu vor fi disponibile în noaptea de 25 spre 26 februarie. Date importante despre check in # Realitatea.md
Serviciile online ale Wizz Air nu vor fi disponibile în noaptea de 25 spre 26 februarie 2026. Compania anunță că va efectua actualizări programate ale sistemelor. Site-ul companiei nu va fi disponibil de la ora 23:00, pe 25 februarie, până la ora 8:00 pe 26 februarie. De asemenea, nu va funcționa nici aplicația mobilă a […] Articolul Serviciile online Wizz Air nu vor fi disponibile în noaptea de 25 spre 26 februarie. Date importante despre check in apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Junghietu, la Washington: Discuții cu Banca Mondială și Carlyle despre proiectele energetice și Lukoil # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care se află în vizită la Washington, a avut întâlniri importante cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și ai Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., discutând progresele și provocările proiectelor energetice din Republica Moldova. Junghietu a abordat cu oficialii Băncii Mondiale proiectele finanțate în țară, inclusiv Linia Independenței Energetice Vulcănești – Chișinău, […] Articolul Junghietu, la Washington: Discuții cu Banca Mondială și Carlyle despre proiectele energetice și Lukoil apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Obiectivul lui Trump: stabilirea păcii în Ucraina până la aniversarea independenței SUA # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar dori să pună capăt războiului din Ucraina până pe 4 iulie 2026, data la care vor fi marcați 250 de ani de la independența SUA, transmite Bloomberg, citat de presa ucraineană. În același timp, înalți oficiali europeni și ai NATO nu văd niciun semn că Rusia și Ucraina sunt […] Articolul Obiectivul lui Trump: stabilirea păcii în Ucraina până la aniversarea independenței SUA apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO PREMIERUL: L-am sunat pe Ceban și nu a răspuns. Primarul Capitalei: Nu am apel. Pot demonstra # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat recent la emisiunea „Cutia Neagră” că a încercat să îl sune pe Ion Ceban în perioada ninsorilor abundente, însă primarul de Chișinău nu i-a răspuns. Drept replică, edilul a spus că nu a avut vreun apel și că poate demonstra acest lucru. După ce a nins puternic în toată țara, […] Articolul VIDEO PREMIERUL: L-am sunat pe Ceban și nu a răspuns. Primarul Capitalei: Nu am apel. Pot demonstra apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Ministerul Muncii respinge acuzațiile PSRM și invocă creșteri record ale salariilor și pensiilor # Realitatea.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a respins acuzațiile lansate de PSRM, după ce deputații socialiști au anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva conducerii instituției. Reprezentanții ministerului susțin că afirmațiile PSRM sunt false și contrazise de datele din ultimii patru ani. Potrivit ministerului, în pofida provocărilor globale, instituția și Guvernul au oferit anual compensații pentru plata […] Articolul Ministerul Muncii respinge acuzațiile PSRM și invocă creșteri record ale salariilor și pensiilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Deputați din Lituania, în vizită la Chișinău. Maia Sandu i-a primit la Președinție. Subiectele abordate # Realitatea.md
Deputați din Lituania se află în vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Remigijus Motuzas și Audronius Ažubali, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe. Maia Sandu a primit reprezentații statului baltic la Președinție. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării bilaterale, precum și pe sprijinul oferit Republicii Moldova de către Lituania. Cei doi parlamentari au reiterat […] Articolul Deputați din Lituania, în vizită la Chișinău. Maia Sandu i-a primit la Președinție. Subiectele abordate apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecători în dosarul „kuliok”. Motivul # Realitatea.md
O nouă ședință de judecată în dosarul „kuliok”, în care este vizat fostul președinte Igor Dodon, a avut loc marți, 24 februarie. Avocații acestuia au depus astăzi o cerere de recuzare a întregului complet de judecători, motivând că la ședințele precedente aceștia ar fi acționat în favoarea procurorului și în detrimentul apărării, iar unul dintre […] Articolul Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecători în dosarul „kuliok”. Motivul apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Doi pietoni au fost loviți aseară de o mașină. Poliția: Traversau pe trecerea de pietoni nedirijată de semafor # Realitatea.md
Două persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, după ce au fost lovite de o mașină. Accidentul rutier s-a produs luni seara, 23 februarie, la intersecția străzilor Alexandru Hajdeu și Vasile Alecsandri. Potrivit poliției municipiului Chișinău, un bărbat de 39 de ani, aflat la volanul unei Toyota, a tamponat două femei care traversau strada […] Articolul Doi pietoni au fost loviți aseară de o mașină. Poliția: Traversau pe trecerea de pietoni nedirijată de semafor apare prima dată în Realitatea.md.
