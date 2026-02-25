VIDEO | Daniel Vodă: Sprijinul SUA întărește securitatea energetică și economică a Republicii Moldova

09:20

Patru persoane din raionul Hâncești au fost trimise în judecată, după ce ar fi organizat o schemă de migrație ilegală peste Prut pentru doi cetățeni din Nepal. Cazul a avut loc în decembrie 2025 și este investigat de procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră. Potrivit anchetei, suspecții au promis victimelor că le […]