Turcia, în alertă la granița cu Iranul: „Sunt evaluate toate scenariile negative” în cazul unui conflict cu SUA
SafeNews, 25 februarie 2026 16:50
Ankara analizează opțiunile de securitate la frontiera estică, în contextul în care Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters. Turcia evaluează toate aspectele măsurilor care ar putea fi luate în cazul unui conflict între Iran și Statele Unite, a declarat miercuri o sursă diplomatică turcă, citată de Reuters. „Sunt evaluate toate […]
Acum 10 minute
17:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat pe 25 februarie un decret prin care cetățenia moldovenească este retrasă în cazul a nouă persoane implicate în activități considerate contrare intereselor statului. Potrivit Președinției, persoanele vizate au ocupat sau ocupă funcții în cadrul structurilor neconstituționale din regiunea transnistreană. Doi dintre aceștia au participat de partea separatiștilor în […]
17:00
„Federația Rusă, o amenințare existențială”. Șeful armatei poloneze trage un semnal de alarmă în privința ritmului de modernizare din sector # SafeNews
Generalul Wieslaw Kukula a reclamat ritmul de „modernizare tehnică" a forțelor armate ale Poloniei, avertizând că Rusia „rămâne o amenințare existențială" pentru cea mai mare țară din flancul estic al NATO, potrivit AFP. Polonia, cea mai mare țară din flancul estic al NATO, cheltuie cel mai mult din alianță pentru apărare, în termeni relativi. Pentru […]
Acum 30 minute
16:50
VIDEO | Daniel Vodă: Sprijinul SUA întărește securitatea energetică și economică a Republicii Moldova # SafeNews
Republica Moldova trebuie să mențină un dialog activ și pragmatic cu Statele Unite, pentru a-și consolida securitatea și pentru a atrage investiții strategice. Declarația a fost făcută de expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Daniel Vodă, într-o intervenție pentru Radio Chișinău. Potrivit expertului, parteneriatul cu Washingtonul aduce beneficii concrete, în special în contextul […]
16:50
Acum o oră
16:20
Drumurile afectate de iarnă intră în reparații urgente, autoritățile mobilizează toate echipele # SafeNews
Rețeaua rutieră națională, afectată de temperaturile scăzute și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, va fi reparată în regim de urgență. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe operative la care au participat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, precum și conducerea Administrației Naționale a […]
Acum 2 ore
15:40
PLDM respinge acuzațiile privind frauda bancară și cere reluarea anchetei asupra uzurpării puterii în stat # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova declară că nu poartă responsabilitate pentru frauda bancară și acuză existența unor noi tentative de manipulare a opiniei publice în jurul dosarului „furtului miliardului". Într-o declarație publică, formațiunea susține că, la zece ani de la producerea fraudei, continuă să fie vizată de acuzații „nefondate", deși investigațiile jurnalistice, rapoartele internaționale și […]
15:40
O posibilă urmă de glonţ a fost descoperită pe fuzelajul unui avion al American Airlines care a venit din Columbia # SafeNews
Un posibil impact de glonţ a fost descoperit pe fuzelajul unui avion al companiei American Airlines care făcea legătura între Medellín, în Columbia, şi Miami, relatează miercuri presa americană. Compania aeriană a declarat că echipele sale au identificat „o perforaţie" în exteriorul aeronavei în timpul unei inspecţii de rutină la întoarcerea sa la Miami, a […]
15:40
CNN: Zeci de documente FBI par să lipsească din dosarele Epstein, inclusiv interviuri cu o femeie care îl acuză pe Trump că a agresat-o sexual în urmă cu zeci de ani # SafeNews
Zeci de înregistrări cu audierea martorilor FBI din ancheta referitoare la Jeffrey Epstein par să lipsească din volumul masiv de fişiere publicate de Departamentul de Justiţie (DOJ) luna trecută, potrivit unei analize CNN – inclusiv trei interviuri cu o femeie care l-a acuzat pe preşedintele Donald Trump că a agresat-o sexual în urmă cu zeci […]
15:30
Industria textilă și a confecțiilor din România intră într-o nouă etapă de transformare, axată pe sustenabilitate și eficiență. Autoritățile anunță măsuri pentru adaptarea sectorului la cerințele europene privind produsele durabile și reducerea impactului asupra mediului. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează aplicarea principiilor economiei circulare pe întregul lanț de producție. Accentul cade pe utilizarea […]
15:30
Moldova își intensifică eforturile pe agenda drepturilor omului: Popșoi, discuții la Geneva cu șeful ONU pentru Drepturile Omului # SafeNews
Republica Moldova își consolidează poziția pe plan internațional în domeniul protecției drepturilor omului. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut la Geneva o întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării dintre Republica Moldova și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, dar și pe provocările […]
15:20
Cercetarea judecătorească în dosarul penal, în care fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, este acuzat de îmbogățire ilicită, se află la etapa finală. Informația a fost confirmată pentru IPN de către Procuratura Anticorupție, care a precizat că inculpatul este cercetat în stare de libertate. La ultima ședință de judecată au fost examinate probele […]
Acum 4 ore
14:40
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă", a fost documentat de polițiștii italieni după ce a refuzat să achite călătoria cu autobuzul în orașul Napoli. Mai mult, pentru a scăpa de pedeapsă, acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară. Incidentul ar fi avut loc pe 15 februarie. Pe adresa redacției Deschide.MD a fost expediată o […]
14:40
VIDEO | FOTO | Două încercări de scoatere ilegală a banilor și aurului, dejucate pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Două tentative de scoatere ilicită din țară a unor bunuri de valoare au fost depistate de funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră, în urma controalelor efectuate asupra pasagerilor curselor externe. Primul caz a fost înregistrat pe cursa Chișinău–Baku. O femeie de 42 de ani, cetățeană a Armeniei, transporta […]
13:40
VIDEO | Percheziții la Drochia: droguri sintetice și sute de pachete de țigări, ridicate de polițiști # SafeNews
Polițiștii din Drochia au descins la domiciliile a șase persoane, suspectate de implicare în activități legate de droguri și comerț ilegal cu produse din tutun. Acțiunile au fost desfășurate în baza informațiilor operative privind consumul, păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice, dar și comercializarea ilegală a țigărilor. Persoanele vizate au vârste cuprinse între 28 și 50 […]
13:10
VIDEO | Escrocherie cu investiții fictive la Chișinău: trei persoane reținute după ce au înșelat o pensionară cu peste un milion de lei # SafeNews
Un grup specializat în fraude cu investiții online a fost destructurat de ofițerii Secției investigații infracțiuni economice a Direcției de Poliție Chișinău. Prejudiciul estimat depășește un milion de lei. Potrivit poliției, suspecții contactau victimele și se prezentau drept consultanți ai unei platforme de investiții. Aceștia promiteau câștiguri rapide și sigure din tranzacții cu valută, metale […]
13:10
Moldova își promovează produsele în lume: 14 proiecte selectate în programul BUY Diaspora # SafeNews
Paisprezece companii fondate de antreprenori moldoveni stabiliți peste hotare vor promova produsele autohtone pe piețele internaționale, după ce au fost selectate în programul BUY Diaspora, lansat de Agenția de Investiții în parteneriat cu PNUD Moldova și susținut financiar prin Programul Multilateral pentru Migrație al ONU. Programul acoperă până la 80% din costurile de promovare și […]
Acum 6 ore
13:00
Comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice a analizat rapoartele de audit ale Curții de Conturi pentru Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, aferente execuției bugetare pentru anul 2024. Potrivit auditorilor, situațiile financiare ale Ministerului Mediului reflectă, în general, o imagine corectă a gestionării resurselor. Totuși, au fost identificate mai multe probleme de evidență […]
13:00
Grădinile zoologice vor funcționa după reguli noi. Autoritățile introduc standarde europene pentru protecția animalelor # SafeNews
Activitatea grădinilor zoologice din Republica Moldova va fi supusă unor reguli mai stricte. Comisia parlamentară pentru mediu, climă și tranziție verde a propus examinarea în prima lectură a unui proiect de lege care aliniază domeniul la cerințele Uniunii Europene. Documentul, elaborat de Ministerul Mediului, prevede introducerea unui sistem clar de autorizare și control. Fiecare grădină […]
12:50
Putin susţine că Ucraina ar pregăti aruncarea în aer a gazoductelor de pe fundul Mării Negre # SafeNews
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat marţi serviciului de securitate FSB să intensifice protecţia infrastructurii energetice şi de transport a Rusiei, ca răspuns la atacurile ucrainene care, potrivit lui, sunt efectuate cu ajutorul serviciilor secrete occidentale. Vorbind în faţa unui public format în special din oficiali FSB, el a sugerat că cele două […]
12:50
Republica Moldova va beneficia de un grant nerambursabil de 300.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 6,6 milioane de lei, oferit de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Fondurile sunt destinate susținerii centrelor de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina. Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană a aprobat avizul […]
12:40
Drumurile naționale intră în reparații, sute de milioane de lei pentru modernizare și lucrări capitale # SafeNews
Guvernul a aprobat Programul Fondului rutier pentru anul 2026, care prevede investiții de 1,82 miliarde de lei pentru gestionarea și modernizarea celor 5.993 km de drumuri publice naționale. Potrivit autorităților, cea mai mare parte a resurselor va fi orientată spre lucrări de întreținere, pentru a preveni degradarea carosabilului și pentru a reduce costurile de reparații […]
12:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut două persoane recrutate de serviciile secrete ruse pentru a înregistra ilegal terminale Starlink # SafeNews
Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut în regiunea Odesa doi cetățeni ucraineni care au fost recrutați de inamic pentru a înregistra ilegal sisteme Starlink, subliniind că astfel de acțiuni constituie infracțiuni penale, informează Interfax-Ucraina. Potrivit unui comunicat publicat marți pe canalul de Telegram al Serviciului de Securitate al Ucrainei, două persoane din Izmail – […]
12:40
Rădăcinile preşedintelui Donald Trump ca vedetă de emisiuni de televiziune de tip reality-show au strălucit în timpul discursului său privind starea naţiunii, pe măsură ce a punctat anunţurile politice cu invitaţi surpriză, premii şi alte momente care subliniau ce înţelege el prin a face un spectacol bun, comentează CNN. Ironie, glume, teatralitate, dramatism, mimici – […]
12:30
Carburanții se scumpesc din nou. Noile prețuri la benzină și motorină pentru 26 februarie # SafeNews
Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile plafoane pentru joi, 26 februarie. Benzina standard cu cifra octanică 95 va costa 23,63 lei pentru un litru, cu patru bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina se scumpește mai accentuat, cu nouă bani, și va ajunge la 20,54 […]
12:30
Procurorii cer mandate de arestare pe numele a 4 învinuiți, reținuți de CNA, în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură # SafeNews
Patru persoane riscă arest preventiv într-un dosar de corupție legat de gestionarea banilor pentru proiecte locale. Demersurile procurorilor urmează să fie examinate astăzi, 25 februarie, de Judecătoria Bălți. Dosarul vizează suspiciuni de delapidare a fondurilor publice și externe alocate pentru proiecte de infrastructură finanțate prin Programul național „Satul European" 2024–2028, ediția a II-a, gestionat prin […]
12:10
Controale neanunțate efectuate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva" la ocoalele silvice din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău au scos la iveală un șir de abateri serioase în administrarea pădurilor, evidența masei lemnoase și gestionarea banilor publici. Verificările au arătat diferențe mari între cantitățile de lemn raportate și cele existente în teren. La Ocolul […]
12:00
Ministerul Finanțelor calmează temerile din HoReCa: Nicio decizie privind TVA, consultări în curs # SafeNews
Ministerul Finanțelor anunță că nu există, în acest moment, o decizie privind majorarea TVA pentru sectorul HoReCa, iar orice modificare de politică fiscală va fi analizată în cadrul
12:00
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș. Executivul a […] Articolul Moldovenii care muncesc în Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane, după un atac devastator cu drone asupra unui port-cheie rusesc de la Marea Neagră # SafeNews
Un atac ucrainean de anul trecut asupra portului rusesc Novorossiisk, care a lovit un terminal petrolier, o navă de asalt și sisteme anti-aeriene, „a afectat interesele economice americane (și) ale Kazahstanului”, s-a plâns Washingtonul, potrivit Reuters și Kyiv Post. Departamentul de Stat al SUA a cerut guvernului de la Kiev să evite să lovească interesele […] Articolul SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane, după un atac devastator cu drone asupra unui port-cheie rusesc de la Marea Neagră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Cinci persoane condamnate pentru tâlhării la Chișinău, pedepse de până la 9 ani de închisoare # SafeNews
Procuratura municipiului Chișinău anunță două sentințe de condamnare în dosare de tâlhărie, care vizează cinci persoane implicate în atacuri violente comise în capitală. În primul caz, doi bărbați au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 9 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Aceștia au acționat împreună cu un al […] Articolul Cinci persoane condamnate pentru tâlhării la Chișinău, pedepse de până la 9 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Suspiciuni de fraudă la o întreprindere silvică din Iargara. CNA investighează un prejudiciu de circa 4 milioane de lei # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii și cu sprijinul Agenției Moldsilva, au efectuat percheziții într-un dosar ce vizează gestionarea frauduloasă a banilor publici alocați pentru Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. Acțiunile de urmărire penală îl vizează pe directorul și contabila-șefă ai Întreprinderii de Stat pentru silvicultură din Iargara. Potrivit anchetei, cei […] Articolul Suspiciuni de fraudă la o întreprindere silvică din Iargara. CNA investighează un prejudiciu de circa 4 milioane de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Servicii de hamali în Chișinău și în Republica Moldova: soluții pentru lucrări logistice și comerciale Ⓟ # SafeNews
Cererea pentru servicii de hamali în Chișinău și în alte orașe din Republica Moldova a crescut în ultimii ani, atât în sectorul rezidențial, cât și în cel comercial. Intervențiile sunt solicitate pentru încărcare și descărcare camioane, manipulare marfă în depozite, ridicare obiecte grele la etaj sau lucrări auxiliare pe șantiere. Am analizat mai multe servicii […] Articolul Servicii de hamali în Chișinău și în Republica Moldova: soluții pentru lucrări logistice și comerciale Ⓟ apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Judecătoare din Chișinău, vizată de ANI pentru avere nejustificată de peste 739 de mii de lei # SafeNews
O judecătoare din municipiul Chișinău este vizată de un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate, după ce inspectorii au depistat o diferență semnificativă între veniturile declarate și bunurile deținute. Controlul a vizat perioada 1 august 2016, 18 octombrie 2022. Potrivit ANI, diferența constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de […] Articolul Judecătoare din Chișinău, vizată de ANI pentru avere nejustificată de peste 739 de mii de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
Număr record de jurnalişti ucişi în 2025. Israelul este responsabil pentru două treimi din decese # SafeNews
O sută douăzeci şi nouă de jurnalişti şi lucrători din mass-media au fost ucişi în întreaga lume în 2025, potrivit Comitetului pentru Protecţia Jurnaliştilor (CPJ), care dă vina pe statul Israel pentru două treimi din cazuri. „Armata israeliană a comis acum mai multe ucideri ţintite ale membrilor presei decât orice altă armată guvernamentală de până […] Articolul Număr record de jurnalişti ucişi în 2025. Israelul este responsabil pentru două treimi din decese apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
11:00
Guvernul a operat mai multe schimbări de cadre în instituțiile publice, aprobând numiri și demisii în cadrul ședinței de astăzi. Nicolae Vutcariov a fost desemnat în funcția de director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Acesta are experiență în domeniul aplicării legii și al managementului instituțional. Anterior, a ocupat funcția de șef-adjunct al Serviciului Vamal […] Articolul Schimbări de cadre la Guvern. Noi numiri la Inspectoratul Muncii și Ministerul Justiției apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Un avion de vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbuşit miercuri dimineaţă în vestul Turciei, pilotul pierzându-şi viaţa, a informat agenţia oficială de presă Anadolu, citând Ministerul Apărării. Aeronava a decolat la ora locală 00:56 de la o bază din provincia Balikesir, după care s-a pierdut contactul cu ea, scrie AFP. Epava aeronavei a fost […] Articolul Un avion de vânătoare F-16 al armatei Turciei s-a prăbuşit în vestul ţării apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
LIVE | Vladimir Bolea prezintă bugetul Fondului rutier 2026 și planul pentru drumurile naționale # SafeNews
Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, privind bugetul Fondului rutier pentru anul 2026 și prioritățile privind întreținerea și reparația drumurilor naționale. Articolul LIVE | Vladimir Bolea prezintă bugetul Fondului rutier 2026 și planul pentru drumurile naționale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Republica Moldova susține încetarea imediată a focului și reafirmă necesitatea respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. O rezoluție în acest sens, numită ”Sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina”, a fost adoptată, ieri, de Adunarea Generală a ONU, inclusiv cu votul reprezentantului nostru la forul internațional. Astfel, în favoarea adoptării au votat 107 state, […] Articolul Moldova reafirmă la ONU sprijinul pentru pacea justă și durabilă în Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) va desfășura controale extinse în trafic pentru a verifica activitatea transportatorilor de pasageri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile vor avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026. Potrivit instituției, verificările au fost inițiate după numeroase petiții și sesizări primite de la cetățeni privind abateri de la legislație […] Articolul ANTA începe controale naționale la transportul de pasageri, verificări până pe 12 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Un nou membru internațional părăsește Comisia de evaluare a procurorilor. Demisia intră în vigoare din aprilie # SafeNews
Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor pierde încă un expert internațional. Johanna Saskia de Vries a anunțat că renunță la mandat din motive personale, iar ultima zi de activitate va fi 30 aprilie. Solicitarea a fost transmisă președintelui Parlamentului, Igor Grosu. În urma acesteia, Comisia juridică, numiri și imunități a […] Articolul Un nou membru internațional părăsește Comisia de evaluare a procurorilor. Demisia intră în vigoare din aprilie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
Bărbat extrădat din Germania, trimis în fața justiției pentru abuz asupra a doi minori din Moldova # SafeNews
Un bărbat de 41 de ani a fost extrădat din Germania în Republica Moldova, fiind acuzat că ar fi abuzat sexual doi copii cu vârste sub 14 ani. Acțiunea a fost realizată prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției. Faptele investigate ar fi avut loc în perioada 2013–2014. Potrivit oamenilor legii, […] Articolul Bărbat extrădat din Germania, trimis în fața justiției pentru abuz asupra a doi minori din Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
O femeie din Republica Moldova susține că, după ce a ajuns în sudul Italiei pentru un loc de muncă, a fost obligată să îngrijească o vârstnică fără pauze, iar salariul i-ar fi fost luat integral. În dosar, o mamă și fiica ei, originare din Republica Moldova și ele, au fost trimise în judecată pentru fapte […] Articolul O moldoveancă, obligată de două conaționale să muncească nonstop în Italia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Preț unic pentru lemnul de foc. Guvernul pregătește reguli noi pentru vânzare și evidență # SafeNews
Autoritățile pregătesc un nou sistem de comercializare a lemnului de foc, care va introduce un preț stabilit la nivel național și reguli clare pentru punctele de vânzare. Măsura are scopul de a elimina diferențele mari de cost și de a face piața mai transparentă pentru cetățeni. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că toate tranzacțiile […] Articolul Preț unic pentru lemnul de foc. Guvernul pregătește reguli noi pentru vânzare și evidență apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 25 februarie 2026. Articolul VIDEO | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 25 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde din 25 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde din 25 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 25 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 25 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:30
Republica Moldova își extinde cooperarea internațională în domeniul tehnologiilor. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Afacerilor Interne și Comunicațiilor din Japonia, axată pe proiecte concrete de transformare digitală. Discuțiile au vizat dezvoltarea serviciilor publice electronice și creșterea eficienței instituțiilor prin soluții tehnologice moderne. Oficialii au analizat modele […] Articolul Moldova și Japonia discută proiecte comune în digitalizare și securitate cibernetică apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:20
Rusia poate susține războiul în Ucraina pe tot parcursul anului, spune un grup de experți militari: „Își intensifică atacurile” # SafeNews
Rusia va putea susține invazia Ucrainei pe tot parcursul anului 2026, chiar și în contextul presiunilor economice și de forță de muncă emergente, în timp ce amenințarea rachetelor și dronelor sale asupra Europei este în creștere, potrivit unui important grup de reflecție militar, relatează The Guardian, citat de Digi24.ro. Bastian Giegerich, directorul general al Institutului […] Articolul Rusia poate susține războiul în Ucraina pe tot parcursul anului, spune un grup de experți militari: „Își intensifică atacurile” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:20
VIDEO | Schema de migrație ilegală spre România, dejucată. Patru persoane din Hâncești, trimise în judecată # SafeNews
Patru persoane din raionul Hâncești au fost trimise în judecată, după ce ar fi organizat o schemă de migrație ilegală peste Prut pentru doi cetățeni din Nepal. Cazul a avut loc în decembrie 2025 și este investigat de procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră. Potrivit anchetei, suspecții au promis victimelor că le […] Articolul VIDEO | Schema de migrație ilegală spre România, dejucată. Patru persoane din Hâncești, trimise în judecată apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Moldova și Liechtenstein își consolidează cooperarea: accent pe economie, investiții și proiecte sociale # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a discutat la Berna cu viceprim-ministra și ministra afacerilor externe a Principatului Liechtenstein, Sabine Monauni, despre extinderea cooperării bilaterale și noi oportunități economice pentru Republica Moldova. Oficialii au confirmat interesul pentru intensificarea relațiilor politice și dezvoltarea colaborării în domenii-cheie, inclusiv economie, educație și sprijin social. Un subiect central […] Articolul Moldova și Liechtenstein își consolidează cooperarea: accent pe economie, investiții și proiecte sociale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
