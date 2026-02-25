VIDEO | Percheziții la Drochia: droguri sintetice și sute de pachete de țigări, ridicate de polițiști

07:40

Trei cetățeni ai Republicii Moldova riscă până la trei ani de închisoare în Franța, după ce procurorii i-au acuzat că au realizat graffiti-uri cu mesaje legate de războiul din Ucraina pe clădiri publice din Paris. Cazul este analizat de un tribunal din capitala franceză și face parte dintr-o anchetă mai amplă privind posibile acțiuni de