Industria textilă se schimbă: România accelerează tranziția către producția sustenabilă

08:30

În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 39.360 de persoane și 9.875 de mijloace de transport, potrivit datelor Poliției de Frontieră pentru data de 24 februarie 2026. Cel mai intens trafic s-a înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost consemnate 12.271 de traversări de persoane. Pe locurile următoare se […]