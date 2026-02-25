Gheorghe Hajder anunță măsuri după controale. Nereguli grave descoperite la Chișinău
SafeNews, 25 februarie 2026 12:10
Controale neanunțate efectuate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva" la ocoalele silvice din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău au scos la iveală un șir de abateri serioase în administrarea pădurilor, evidența masei lemnoase și gestionarea banilor publici. Verificările au arătat diferențe mari între cantitățile de lemn raportate și cele existente în teren. La Ocolul […]
Ministerul Finanțelor calmează temerile din HoReCa: Nicio decizie privind TVA, consultări în curs # SafeNews
Ministerul Finanțelor anunță că nu există, în acest moment, o decizie privind majorarea TVA pentru sectorul HoReCa, iar orice modificare de politică fiscală va fi analizată în cadrul unei reforme mai ample și implementată etapizat. Înainte de ședința Guvernului din 25 februarie, ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a declarat că autoritățile revizuiesc întregul sistem fiscal, iar […]
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș. Executivul a […]
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane, după un atac devastator cu drone asupra unui port-cheie rusesc de la Marea Neagră # SafeNews
Un atac ucrainean de anul trecut asupra portului rusesc Novorossiisk, care a lovit un terminal petrolier, o navă de asalt și sisteme anti-aeriene, „a afectat interesele economice americane (și) ale Kazahstanului", s-a plâns Washingtonul, potrivit Reuters și Kyiv Post. Departamentul de Stat al SUA a cerut guvernului de la Kiev să evite să lovească interesele […]
Cinci persoane condamnate pentru tâlhării la Chișinău, pedepse de până la 9 ani de închisoare # SafeNews
Procuratura municipiului Chișinău anunță două sentințe de condamnare în dosare de tâlhărie, care vizează cinci persoane implicate în atacuri violente comise în capitală. În primul caz, doi bărbați au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 9 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Aceștia au acționat împreună cu un al […]
Suspiciuni de fraudă la o întreprindere silvică din Iargara. CNA investighează un prejudiciu de circa 4 milioane de lei # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii și cu sprijinul Agenției Moldsilva, au efectuat percheziții într-un dosar ce vizează gestionarea frauduloasă a banilor publici alocați pentru Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. Acțiunile de urmărire penală îl vizează pe directorul și contabila-șefă ai Întreprinderii de Stat pentru silvicultură din Iargara. Potrivit anchetei, cei […]
Servicii de hamali în Chișinău și în Republica Moldova: soluții pentru lucrări logistice și comerciale Ⓟ # SafeNews
Cererea pentru servicii de hamali în Chișinău și în alte orașe din Republica Moldova a crescut în ultimii ani, atât în sectorul rezidențial, cât și în cel comercial. Intervențiile sunt solicitate pentru încărcare și descărcare camioane, manipulare marfă în depozite, ridicare obiecte grele la etaj sau lucrări auxiliare pe șantiere. Am analizat mai multe servicii […]
Judecătoare din Chișinău, vizată de ANI pentru avere nejustificată de peste 739 de mii de lei # SafeNews
O judecătoare din municipiul Chișinău este vizată de un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate, după ce inspectorii au depistat o diferență semnificativă între veniturile declarate și bunurile deținute. Controlul a vizat perioada 1 august 2016, 18 octombrie 2022. Potrivit ANI, diferența constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de […]
Număr record de jurnalişti ucişi în 2025. Israelul este responsabil pentru două treimi din decese # SafeNews
O sută douăzeci şi nouă de jurnalişti şi lucrători din mass-media au fost ucişi în întreaga lume în 2025, potrivit Comitetului pentru Protecţia Jurnaliştilor (CPJ), care dă vina pe statul Israel pentru două treimi din cazuri. „Armata israeliană a comis acum mai multe ucideri ţintite ale membrilor presei decât orice altă armată guvernamentală de până […]
Guvernul a operat mai multe schimbări de cadre în instituțiile publice, aprobând numiri și demisii în cadrul ședinței de astăzi. Nicolae Vutcariov a fost desemnat în funcția de director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Acesta are experiență în domeniul aplicării legii și al managementului instituțional. Anterior, a ocupat funcția de șef-adjunct al Serviciului Vamal […]
Un avion de vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbuşit miercuri dimineaţă în vestul Turciei, pilotul pierzându-şi viaţa, a informat agenţia oficială de presă Anadolu, citând Ministerul Apărării. Aeronava a decolat la ora locală 00:56 de la o bază din provincia Balikesir, după care s-a pierdut contactul cu ea, scrie AFP. Epava aeronavei a fost […]
LIVE | Vladimir Bolea prezintă bugetul Fondului rutier 2026 și planul pentru drumurile naționale # SafeNews
Conferință de presă susținută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Vladimir Bolea, privind bugetul Fondului rutier pentru anul 2026 și prioritățile privind întreținerea și reparația drumurilor naționale.
Republica Moldova susține încetarea imediată a focului și reafirmă necesitatea respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. O rezoluție în acest sens, numită "Sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina", a fost adoptată, ieri, de Adunarea Generală a ONU, inclusiv cu votul reprezentantului nostru la forul internațional. Astfel, în favoarea adoptării au votat 107 state, […]
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) va desfășura controale extinse în trafic pentru a verifica activitatea transportatorilor de pasageri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile vor avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026. Potrivit instituției, verificările au fost inițiate după numeroase petiții și sesizări primite de la cetățeni privind abateri de la legislație […]
Un nou membru internațional părăsește Comisia de evaluare a procurorilor. Demisia intră în vigoare din aprilie # SafeNews
Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor pierde încă un expert internațional. Johanna Saskia de Vries a anunțat că renunță la mandat din motive personale, iar ultima zi de activitate va fi 30 aprilie. Solicitarea a fost transmisă președintelui Parlamentului, Igor Grosu. În urma acesteia, Comisia juridică, numiri și imunități a […]
Bărbat extrădat din Germania, trimis în fața justiției pentru abuz asupra a doi minori din Moldova # SafeNews
Un bărbat de 41 de ani a fost extrădat din Germania în Republica Moldova, fiind acuzat că ar fi abuzat sexual doi copii cu vârste sub 14 ani. Acțiunea a fost realizată prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției. Faptele investigate ar fi avut loc în perioada 2013–2014. Potrivit oamenilor legii, […]
O femeie din Republica Moldova susține că, după ce a ajuns în sudul Italiei pentru un loc de muncă, a fost obligată să îngrijească o vârstnică fără pauze, iar salariul i-ar fi fost luat integral. În dosar, o mamă și fiica ei, originare din Republica Moldova și ele, au fost trimise în judecată pentru fapte […]
Preț unic pentru lemnul de foc. Guvernul pregătește reguli noi pentru vânzare și evidență # SafeNews
Autoritățile pregătesc un nou sistem de comercializare a lemnului de foc, care va introduce un preț stabilit la nivel național și reguli clare pentru punctele de vânzare. Măsura are scopul de a elimina diferențele mari de cost și de a face piața mai transparentă pentru cetățeni. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că toate tranzacțiile […]
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 25 februarie 2026.
Ședința Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde din 25 februarie 2026.
Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 25 februarie 2026.
Republica Moldova își extinde cooperarea internațională în domeniul tehnologiilor. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Afacerilor Interne și Comunicațiilor din Japonia, axată pe proiecte concrete de transformare digitală. Discuțiile au vizat dezvoltarea serviciilor publice electronice și creșterea eficienței instituțiilor prin soluții tehnologice moderne. Oficialii au analizat modele […]
Rusia poate susține războiul în Ucraina pe tot parcursul anului, spune un grup de experți militari: „Își intensifică atacurile” # SafeNews
Rusia va putea susține invazia Ucrainei pe tot parcursul anului 2026, chiar și în contextul presiunilor economice și de forță de muncă emergente, în timp ce amenințarea rachetelor și dronelor sale asupra Europei este în creștere, potrivit unui important grup de reflecție militar, relatează The Guardian, citat de Digi24.ro. Bastian Giegerich, directorul general al Institutului […]
VIDEO | Schema de migrație ilegală spre România, dejucată. Patru persoane din Hâncești, trimise în judecată # SafeNews
Patru persoane din raionul Hâncești au fost trimise în judecată, după ce ar fi organizat o schemă de migrație ilegală peste Prut pentru doi cetățeni din Nepal. Cazul a avut loc în decembrie 2025 și este investigat de procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră. Potrivit anchetei, suspecții au promis victimelor că le […]
Moldova și Liechtenstein își consolidează cooperarea: accent pe economie, investiții și proiecte sociale # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a discutat la Berna cu viceprim-ministra și ministra afacerilor externe a Principatului Liechtenstein, Sabine Monauni, despre extinderea cooperării bilaterale și noi oportunități economice pentru Republica Moldova. Oficialii au confirmat interesul pentru intensificarea relațiilor politice și dezvoltarea colaborării în domenii-cheie, inclusiv economie, educație și sprijin social. Un subiect central […]
Grecia a fost clasată pe primul loc în lume în studiul BoatBooker privind destinațiile culinare accesibile exclusiv pe mare pentru anul 2026. A ieșit în evidență ca un câștigător clar într-un studiu global care a analizat peste 1.000 de destinații culinare accesibile exclusiv pe mare în 45 de țări, scrie euronews.com. Cu 349 de restaurante unice […]
Japonia își face scut antirachetă la 110 km de Taiwan: Rachete sol-aer ca replică la presiunile Beijingului # SafeNews
Japonia va amplasa rachete sol-aer pe insula Yonaguni, aflată lângă Taiwan, până în martie 2031. Este primul calendar oficial stabilit de Ministerul Apărării de la Tokyo pentru această măsură anunțată inițial în 2022, pe fondul tensiunilor crescute cu China, potrivit BBC. Măsura Japoniei vine în contextul în care China revendică Taiwanul și nu exclude utilizarea forței pentru „reunificare". Insula […]
La patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, conflictul continuă să genereze pierderi masive. Potrivit estimărilor bazate pe date deschise, Kremlinul ar fi înregistrat aproape 1,2 milioane de victime, inclusiv peste 150.000 de morți confirmați. Numărul real ar putea fi semnificativ mai mare. Pierderile Ucrainei sunt estimate la aproape […]
Lituania își reafirmă sprijinul pentru aderarea Moldovei la UE, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău # SafeNews
Republica Moldova și Lituania își consolidează cooperarea politică și parlamentară. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor
Aproape 40 de mii de traversări în 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct de frontieră # SafeNews
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 39.360 de persoane și 9.875 de mijloace de transport, potrivit datelor Poliției de Frontieră pentru data de 24 februarie 2026. Cel mai intens trafic s-a înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost consemnate 12.271 de traversări de persoane. Pe locurile următoare se […] Articolul Aproape 40 de mii de traversări în 24 de ore. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct de frontieră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
În cei patru ani de război din Ucraina, au murit cel puțin 200.186 de militari ruși, potrivit calculelor efectuate de „Serviciul rus al BBC” și „Mediazona” pe baza datelor publice. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în rândul voluntarilor – 74.316 persoane (37%). Urmează contractanții (38.847 de morți), deținuții (21.405) și mobilizații (17.940). În […] Articolul Pierderi masive pentru armata rusă: Sute de mii de morți în patru ani de război apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Comisia Europeană va formula o propunere legislativă de interzicere totală a importurilor de petrol rusesc în UE, dar o va prezenta oficial abia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile legislative din Ungaria, pentru a nu-l ajuta pe premierul ungar Viktor Orban, care ar putea exploata electoral subiectul, relatează Reuters. Doi oficiali europeni au […] Articolul UE va propune interzicerea totală a petrolului rusesc după alegerile din Ungaria apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Circa 30% din totalul pasagerilor Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” sunt cetățeni ucraineni. O spune directorul AIC, Sergiu Spoială, care menționează că ponderea pasagerilor ucraineni rămâne constantă, indiferent de perioada anului. Potrivit lui, această realitate nu se va schimba brusc nici după încheierea războiului din Ucraina. „Indiferent de luna anului, numărul maxim de pasageri ucraineni […] Articolul Circa 30% din numărul total de pasageri ai Aeroportului Chișinău sunt ucraineni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ziua de 25 februarie aduce vreme închisă în Republica Moldova, cu cer noros pe întreg teritoriul și temperaturi scăzute, anunță meteorologii. Pe parcursul zilei nu sunt prognozate precipitații semnificative. Totuși, în unele zone pot apărea porțiuni de polei, în special dimineața și seara, ceea ce poate crea dificultăți în trafic. Conducătorii auto sunt sfătuiți să […] Articolul Vreme rece și cer acoperit în toată țara. Risc de polei pe unele drumuri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Proiecte mai bune, șanse mai mari la finanțare. Cancelaria de Stat semnează un acord strategic # SafeNews
Republica Moldova încearcă să accelereze atragerea și gestionarea investițiilor pentru reforme și dezvoltare, iar autoritățile mizează pe expertiză externă pentru a pregăti proiecte mai bine structurate și eligibile pentru finanțare europeană. În acest context, Cancelaria de Stat și Asociația Obștească „Parteneriate pentru Noua Economie” au semnat un Memorandum de colaborare pentru sprijinirea implementării Mecanismului de […] Articolul Proiecte mai bune, șanse mai mari la finanțare. Cancelaria de Stat semnează un acord strategic apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Platforma Reddit a fost sancționată dur în Marea Britanie, după ce autoritățile au constatat că minorii puteau accesa conținut periculos fără un control real al vârstei. Amenda depășește 14 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 16 milioane de euro. Decizia a fost luată de Biroul Comisarului pentru Informații (ICO), în urma unei investigații care […] Articolul 16 milioane de euro amendă pentru Reddit: Minorii puteau accesa conținut periculos apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Cel puțin cinci persoane vor fi demise în urma depistării unui amplu caz de tăieri ilegale la Ocolul Silvic Ghidighici. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Lista persoanelor sancționate urmează să fie făcută publică. Potrivit ministrului, deciziile au fost luate după controalele inițiate […] Articolul Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal la Ghidighici, Ministerul Mediului anunță demiteri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Trei cetățeni ai Republicii Moldova riscă până la trei ani de închisoare în Franța, după ce procurorii i-au acuzat că au realizat graffiti-uri cu mesaje legate de războiul din Ucraina pe clădiri publice din Paris. Cazul este analizat de un tribunal din capitala franceză și face parte dintr-o anchetă mai amplă privind posibile acțiuni de […] Articolul Moldoveni judecați la Paris după ce au desenat sicrie pe clădiri publice. Ce riscă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Consiliul Superior al Magistraturii a decis transferul judecătoarei Anna Bologan la Curtea de Apel Centru, pentru a suplini deficitul de personal și pentru a menține ritmul de examinare a dosarelor. Măsura este provizorie și va rămâne în vigoare până la ocuparea celor 30 de funcții vacante de judecător din cadrul instanței. Potrivit deciziei, magistrata își […] Articolul 30 de posturi vacante la Curtea de Apel Centru, CSM intervine cu un transfer temporar apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Pavel Durov anunță că Rusia a deschis un dosar penal pe numele său pentru „sprijinirea terorismului” # SafeNews
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, susține că autoritățile ruse au deschis un dosar penal pe numele său, într-un nou episod al tensiunilor dintre platformă și Moscova. Anunțul a fost făcut chiar de Durov pe canalul său de Telegram. Potrivit acestuia, ancheta ar fi fost inițiată sub acuzația de „sprijinirea terorismului”. Omul de afaceri afirmă că măsura […] Articolul Pavel Durov anunță că Rusia a deschis un dosar penal pe numele său pentru „sprijinirea terorismului” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
O moldoveancă din Italia şi-a recuperat apartamentul, după ce chiriașa a refuzat să plece și nu a plătit chiria # SafeNews
După cinci luni în care a trăit în frig, într-o pivniță, o moldoveancă stabilită în Italia și-a recuperat în sfârșit apartamentul ocupat de o chiriașă care a refuzat să plece la expirarea contractului. Cheile locuinței au fost predate la carabinieri, iar femeia a putut reveni acasă. Iulia Turcanu, în vârstă de 51 de ani, locuiește […] Articolul O moldoveancă din Italia şi-a recuperat apartamentul, după ce chiriașa a refuzat să plece și nu a plătit chiria apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un câine, singurul supraviețuitor al unui elicopter prăbușit în Peru, 15 persoane au murit # SafeNews
Câinele, singurul supraviețuitor al unui elicopter prăbușit în Peru, unde și-au pierdut viața 15 persoane aflate la bord, a fost găsit lângă epava aeronavei în timpul operațiunilor de salvare. Potrivit forțelor aeriene peruviene, animalul aparținea colonelului Javier Nole, în vârstă de 50 de ani, care se afla în elicopter împreună cu soția și cele două […] Articolul Un câine, singurul supraviețuitor al unui elicopter prăbușit în Peru, 15 persoane au murit apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Procurorii și judecătorii ar putea fi protejați prin lege, CSP propune sancțiuni pentru intimidare # SafeNews
Procurorii și judecătorii ar putea beneficia de protecție penală mai strictă împotriva presiunilor și intimidărilor. Acest lucru ar fi posibil după ce Consiliul Superior al Procurorilor și Procuratura Generală au transmis Parlamentului o inițiativă legislativă care prevede sancțiuni pentru acțiunile ce afectează securitatea și independența magistraților. Proiectul a fost înaintat Comisiei juridice, numiri și imunități […] Articolul Procurorii și judecătorii ar putea fi protejați prin lege, CSP propune sancțiuni pentru intimidare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Moscova își justifică războiul din Ucraina la ONU și invocă „rusofobia” din Europa și Republica Moldova # SafeNews
„Rusia a fost nevoită să inițieze o operațiune militară specială”, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Dmitri Liubinski, în fața Consiliului Drepturilor Omului al ONU, la patru ani de la declanșarea invaziei în Ucraina. În intervenția sa, oficialul rus a susținut că decizia Moscovei a fost determinată de faptul că autoritățile de la Kiev […] Articolul Moscova își justifică războiul din Ucraina la ONU și invocă „rusofobia” din Europa și Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Camion cu 27 de tone de grâu răsturnat la Ungheni. Șoferul a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului # SafeNews
La un pas de tragedie. Un bărbat a ajuns la spital după ce camionul pe care îl conducea s-a răsturnat pe un traseu din raionul Ungheni. Accidentul s-a produs pe 24 februarie, pe traseul R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, în apropierea satului Petrești. Potrivit poliției, la volan se afla un șofer de 55 de ani, care transporta aproximativ […] Articolul Camion cu 27 de tone de grâu răsturnat la Ungheni. Șoferul a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Exporturile de petrol ale Rusiei au revenit peste nivelul de dinaintea războiului din Ucraina, chiar dacă sancțiunile occidentale au limitat parțial veniturile obținute de Moscova. Concluzia apare într-un raport publicat de Centrul pentru Cercetare privind Energie și Aer Curat (CREA), citat de agențiile internaționale. Potrivit analizei, volumul exporturilor de țiței rusesc este cu aproximativ 6% […] Articolul RAPORT | Rusia exportă mai mult petrol decât înainte de război apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Partidul „Viitorul Moldovei” rămâne fără alocații de la buget după nereguli în campania prezidențială # SafeNews
Partidul Politic „Viitorul Moldovei” rămâne fără finanțare de la bugetul de stat, după ce Comisia Electorală Centrală a decis suspendarea alocațiilor începând cu luna februarie. Măsura a fost aprobată în ședința de marți a autorității electorale. Decizia vine după ce CEC a stabilit că formațiunea trebuie să restituie aproximativ 587.000 de lei, bani utilizați cu […] Articolul Partidul „Viitorul Moldovei” rămâne fără alocații de la buget după nereguli în campania prezidențială apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
ULTIMA ORĂ | Noi reguli comerciale în SUA, ce taxe vor plăti exportatorii moldoveni din 24 februarie # SafeNews
Exportatorii moldoveni vor plăti taxe mai mici pentru produsele livrate în Statele Unite, după ce o taxă majoră a fost anulată. Totuși, autoritățile americane au introdus o nouă măsură temporară care afectează toate importurile. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat că taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor din Republica Moldova a fost anulată în […] Articolul ULTIMA ORĂ | Noi reguli comerciale în SUA, ce taxe vor plăti exportatorii moldoveni din 24 februarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Șefa statului a participat la premiera unui film despre sprijinul pentru Ucraina: „Trebuie să cunoaștem adevărul” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, un film care reflectă impactul războiului din Ucraina și eforturile de sprijin pentru cei afectați de conflict. Într-o postare pe rețelele de socializare, șefa statului a subliniat că producția prezintă „solidaritatea și curajul” celor care rezistă în […] Articolul FOTO | Șefa statului a participat la premiera unui film despre sprijinul pentru Ucraina: „Trebuie să cunoaștem adevărul” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Tot mai multe afaceri din Moldova investesc în modernizare, rezultate concrete după programul SALTO # SafeNews
Tot mai multe afaceri mici din Republica Moldova investesc în inovație și management modern, iar rezultatele arată că sprijinul prin consultanță și mentorat începe să dea rezultate concrete. Aceste concluzii au fost prezentate la evenimentul de închidere a programului SALTO, o inițiativă dedicată dezvoltării pieței serviciilor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. La eveniment […] Articolul Tot mai multe afaceri din Moldova investesc în modernizare, rezultate concrete după programul SALTO apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
