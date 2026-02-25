Campanie de control în transportul de pasageri: ce urmează în următoarele două săptămîni
Noi.md, 25 februarie 2026 11:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță desfășurarea unor acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vine ca reacție la numeroasele petiții și sesizări depuse de cetățeni. Potrivit instituției, o parte dintre operatorii de transp
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
11:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță desfășurarea unor acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vine ca reacție la numeroasele petiții și sesizări depuse de cetățeni. Potrivit instituției, o parte dintre operatorii de transp
11:00
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, anunță că un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor săvîrșit din interes material. Instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.Potrivit materialelor cauzei, fapta a avut loc în noaptea de 25 mai 2025. Conform probatoriului administrat de acuzatorii de stat, inculpatul ar fi pătruns ilegal
Acum o oră
10:30
Primăria Chișinău informează că, pe toate străzile Capitalei, au început lucrările de pregătire pentru asfaltare, cu aplicarea asfaltului specific perioadei actuale.În următoarele zile, temperaturile permit intervenții masive.Graficul pentru toate drumurile a fost stabilit, urmînd să se intervină mai întîi pe străzile principale și pe cele degradate, apoi pe cele secundare și pe căile de a
10:30
Alexandru Oleinic: Portul Giurgiulești nu este doar o afacere, este un test de maturitate statală # Noi.md
Discutăm despre anunțul recent al guvernării legat de vînzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Vrem să aflăm dacă această tranzacție reprezintă o oportunitate strategică sau o vulnerabilitate națională. Interlocutorul nostru este liderul Partidului Popular din Moldova Alexandru Oleinic.- Domnule Oleinic, autoritățile de la Chișinău au anunțat finalizarea vînzării Danube Logistics,
Acum 2 ore
10:00
Aeroportul Internațional„Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere, investițiile urmînd să ajungă la aproape 180 de milioane de lei doar în prima etapă.„Extinderea presupune construcția unor spații suplimentare de aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce constituie circa 20% din suprafața actuală a aeroportului”, a declarat directorul Aeroportului Internați
09:30
Numărul pasagerilor care au utilizat transportul public în 2025 a crescut cu 8,3% față de anul precedent, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).Pe parcursul anului trecut, 333 de milioane de pasageri au circulat cu transportul public în Republica Moldova. Creșterea a fost susținută în special de transportul aerian, care a înregistrat un salt de peste 37%.În schimb,
09:30
Primarul General, Ion Ceban, a adresat un mesaj locuitorilor municipiului Chișinău, notează Noi.md.Primarul a anunțat începutul unor intervenții ample pe drumurile din oraș.„Începînd de astăzi, sînt lansate intervenții masive pe arterele capitalei.Acestea sînt lucrări temporare, realizate în funcție de condițiile meteorologice actuale. Rog înțelegere și prudență”, a declarat edilul.
09:30
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunțat marți, 24 februarie curent, Palatul Élysée, scrie antena3.ro.Emmanuel Macron a salutat „un act de responsabilitate într-un moment cînd cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm şi de un nou impuls pentru a duce la bun sfîrşit mari lucrări de securi
09:30
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a patru persoane, care în decembrie 2025 au încercat să transporte ilegal peste Prut a doi bărbați din Nepal pentru €9000.Mai mult decît atît, învinuiții din Hîncești cu vîrste cuprinse între 32 și 58 de ani sînt acuzați de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și de faptul că, după ce le-au promis că-
09:30
Metronidazol în furaje din Ucraina: autoritățile investighează traseul loturilor ajunse în Republica Moldova # Noi.md
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina încearcă să stabilească modul în care antibioticul metronidazol, substanță interzisă în creșterea păsărilor, a ajuns în furajele destinate exportului pe piața moldovenească.După depistarea substanței în nutrețuri combinate pentru păsări, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis, în urmă cu o lună, interzicerea importului de car
Acum 4 ore
09:00
Circulația se desfășoară în condiții bune, specifice sezonului rece, pe întreaga rețea națională de drumuri. În unele regiuni se înregistrează ceață și precipitații slabe, notează Noi.md.Administraţia Națională a Drumurilor (AND) informează că, pentru prevenirea și combaterea lunecușului, în ultimele 12 ore au fost mobilizate 29 de utilaje speciale, fiind răspîndite 142 de tone de material ant
09:00
Compania Lukoil continuă să fie singurul furnizor de combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, iar decizia privind lipsa diversificării pieței nu aparține administrației aeroportuare, ci autorităților statului. Precizarea a fost făcută de directorul instituției, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.Potrivit lui Sergiu Spoială, diversificarea furnizorilor d
08:30
14 cupluri și-au unit destinele de Dragobete. Cîte căsătorii au fost înregistrate de la începutul anului # Noi.md
Un număr de 14 cupluri din Republica Moldova și-au înregistrat căsătoria pe 24 februarie, de Dragobete, sărbătoare tradițională dedicată iubirii și renașterii naturii. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.Reprezentanții instituției au menționat că Dragobetele, considerat protector al îndrăgostiților în cultura populară romînească, rămîne o dată simbolică pent
08:30
The Motans a dezvăluit detalii de la cererea în căsătorie făcută la Veneția: „Nu m-am pus în genunchi” # Noi.md
Solistul trupei The Motans, Denis Roabeș, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală — cererea în căsătorie adresată partenerei sale, Bianca. Artistul a povestit detaliile într-o apariție la emisiunea „Acasă la Măruță”, rememorînd atmosfera specială în care a făcut acest pas.Potrivit lui Denis Roabeș, logodna a avut loc în perioada pandemiei, la Vene
08:00
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova a informat operatorii economici despre noile decizii ale administrației Statelor Unite ale Americii în materie de politică tarifară, care vizează inclusiv importurile din Republica Moldova.Potrivit instituției, taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma unei decizii a Curț
08:00
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a scăzut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 0,5 bani, dar a cedat dolarului american 0,08 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 25 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1757 lei pentru un euro (-0,51 bani) și 17,1249 lei pentru u
07:30
Astăzi, în Moldova, pe întreg teritoriul țării se așteptă cer variabil. În timpul zilei, vremea va fi fără precipitații semnificative.Pe alocuri, pe drumuri este posibil ghețuș. Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +4 și +6 °C, în zonele centrale între +2 și +4 °C, iar în regiunile nordice între -2 și +1 °C
Acum 6 ore
07:00
Sociologul și politologul Ian Lisnevschi a declarat că există o discrepanță critică între agenda instituțiilor statului și problemele reale ale cetățenilor. „Fiecare minister și societatea trăiesc în lumi diferite. Absolut. Și decalajul dintre aceste lumi va fi din ce în ce mai mare.„Uitați-vă, societatea se confruntă zilnic cu o mulțime de stresuri. Facturile la căldură, problemele legate de
07:00
Ce trebuie să știe persoanele, care nu au înregistrare la domiciliu și/sau la reședința temporară # Noi.md
Evidența locuitorilor se ţine prin înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară în locuințele proprietate publică sau proprietate privată, reglementate de Legea nr.75/2015 cu privire la locuințe, sau în alte încăperi locuibile prevăzute expres în Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr.125/2
06:30
O poliție profesionistă începe cu o selecție competitivă, dar cînd în țară nu există candidați pentru aceste posturi, nu putem vorbi despre o selecție competitivă, iar o poliție profesionistă eficientă va apărea în Moldova numai atunci cînd polițiștii vor primi salarii decente și vor avea un pachet social bun, vor simți grija statului față de familiile lor.Această opinie a fost exprimată de fo
06:00
Din perioada 2022 - prezent, în anul 2024, pe teritoriul țării noastre, s-au înregistrat cele mai multe infracțiuni de huliganism, notează Noi.md.Într-un răspuns la solicitarea redacției Noi.md, Inspectoratul General de Poliție (IGP) ne-a oferit o statistică a infracțiunilor de huliganism, începînd cu anul 2022.{{866421}}"Potrivit informației din Sistemul informațional automatizat "Registr
05:30
Un elicopter militar iranian s-a prăbușit într-o piață de fructe și legume din Dorcheh, provincia Isfahan, ducînd la moartea a cel puțin patru persoane, printre care pilotul și copilotul, scrie Euronews.Incidentul, care a avut loc marți în timpul unui zbor de antrenament, a fost raportat de presa de stat iraniană. Aparatul de zbor a căzut într-o piață din Dorcheh, un oraș aflat la aproximativ
Acum 8 ore
04:30
Rezultatele preliminare ale unui studiu australian indică faptul că leziunile cerebrale traumatice, inclusiv comoțiile, pot declanșa modificări cerebrale de durată, detectabile după zeci de ani, chiar și în rîndul adulților sănătoși.Cercetătorii au observat scoruri mai mari în ceea ce privește tulburările de dispoziție, o integritate redusă a substanței albe cerebrale în mai multe zone ale cre
03:30
Cea de-a 51-a gală de decernare a premiilor César, programată să se desfășoare joi seară la Paris, se anunță foarte deschisă în ceea ce privește cîștigătorii ediției din 2026, după un an complicat pentru cinematografia franceză din perspectiva numărului de spectatori.Cu toate acestea, mai multe filme de artă și filme de autor s-au descurcat onorabil din acest punct de vedere, inclusiv lungmetr
Acum 12 ore
01:00
Google lansează în prezent o nouă funcție Android. Însă utilizatorii din unele țări ar trebui să fie atenți: utilizarea acesteia poate fi ilegală în anumite circumstanțe.Înregistrarea apelurilor direct pe smartphone, fără nicio aplicație externă va fi posibilă în curînd pe telefoanele Android. Google a anunțat funcția în septembrie 2025, iar în prezent este în faza de testare beta.{{866377
00:30
Beijing: Criza din Ucraina nu trebuie să devină un subiect de dispută între China și Europa # Noi.md
China nu este parte implicată în criza din Ucraina și, de la izbucnirea acesteia, a adoptat constant o poziție obiectivă și echilibrată, promovînd activ negocierile de pace, a declarat marți purtătoarea de cuvînt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, scrie romanian.cgtn.com.Declarația a fost făcută ca răspuns la o întrebare privind evoluțiile recente legate de conflict. Ea a subliniat că
00:30
Autoritățile din orașul Chiang Mai, din nordul Thailandei, au început o anchetă pentru a afla cauza morții a 72 de tigri într-un renumit parc turistic.În mai puțin de două săptămîni, animalele au murit în două zone ale parcului Tiger Kingdom Chiang Mai, unde vizitatorii pot atinge tigrii și interacționa cu ei.{{865158}}În probele prelevate de la animalele moarte a fost descoperit virusul p
00:00
La sfîrșitul lunii februarie, pe cer va putea fi observată o paradă a planetelor.Despre aceasta a comunicat Administrația Națională pentru Aeronautică și Cercetarea Spațiului (NASA) pe website-ul său. {{852483}}„Pe 28 februarie vom vedea pe cerul de seară nu una, nu două, ci șase planete. Mercur, Venus, Neptun, Saturn, Uranus și Jupiter vor apărea la scurt timp după apusul Soarelui”, se ar
24 februarie 2026
23:30
Comandamentul Comun al Apărării Aerospatiale a Americii de Nord (NORAD) și Comandamentul Nord al Forțelor Armate ale SUA au anunțat începerea exercițiilor comune cu Canada și Danemarca în Arctica.Declarația corespunzătoare a fost publicată pe site-ul Comandamentului Nord al Forțelor Armate ale SUA. Exercițiile de teren ARCTIC EDGE 2026 se desfășoară în perioada 23 februarie - 13 martie în zone
23:30
CSM va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la CSJ # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), informează moldpres.Potrivit CSM, este vorba de judecătorii Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan, din cadrul Judecătoriei Chișinău.Candidaturile au fost selectate în cadrul concursului pentru suplinirea posturilo
23:30
Sezonul cinematografic de Sărbătoarea Primăverii se încheie cu încasări de 5,752 miliarde de yuani # Noi.md
Potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Film din China, încasările totale ale cinematografelor din perioada Sărbătorii Primăverii au ajuns la 5,752 miliarde de yuani, scrie romanian.cgtn.com.Prețul mediu al biletelor a scăzut cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul spectatorilor a atins 120 de milioane.Conform aceleiași surse, încasările totale a
23:00
Sistemul public de pensii din Germania intră într-o nouă etapă de dezbateri, după ce o comisie de experți a pus oficial pe masă varianta majorării vîrstei de pensionare pînă la 70 de ani. Discuțiile au loc pe fondul presiunii demografice tot mai accentuate și al scăderii numărului de contribuabili.În prezent, aproximativ 2,1 angajați susțin financiar un pensionar, iar raportul este în continuă
23:00
Tiraspolul introduce un regim special de plată a salariilor pentru bugetari p înă la sf îrșitul anului # Noi.md
Așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar din regiune, măsura urmînd să fie aplicată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026.Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței executivului nerecunoscut din stînga Nistrului, scrie radiomoldova.md.Astfel, conform „hotărîrii”, salariile, indemnizațiile și alte p
22:30
O clădire care, pînă acum cîțiva ani, răsuna de vocile copiilor, va primi din nou viață în satul Sinești, raionul Ungheni.Fosta grădiniță din localitate a fost transformată într-un centru comunitar – „Casa Bună”, destinat familiilor și copiilor din medii social-vulnerabile, dar și persoanelor în etate.{{866458}}Proiectul este realizat în parteneriat cu Asociația Obștească „Ajută un Om”. In
22:30
Vladislav Kulminski: „Lucrăm intens pentru a transforma parteneriatul dintre Moldova și SUA în unul benefic pentru ambele părți” # Noi.md
Autoritățile lucrează intens pentru a transforma parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în unul benefic pentru ambele părți și orientat spre rezultate concrete pentru cetățenii noștri.Declarația a fost făcută de Ambasadorul țării noastre în SUA, Vladislav Kulminski, care a prezentat ultimele evoluții în relația dintre cele două țări, informează moldpres.Oficia
22:30
Numărul total al călătorilor în China în perioada vacanțelor de Anul Nou Chinezesc a depășit 2,8 miliarde, marcînd o creștere de 8,2% față de aceeași perioadă a anului trecut și stabilind un nou record istoric, potrivit datelor publicate recent de Ministerul chinez al Transportului, scrie romanian.cgtn.com.Transportul de pasageri pe toate mijloacele a înregistrat creșteri semnificative. Volumu
Acum 24 ore
22:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat 13,5 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat, folosite în luna ianuarie de 10 spitale contractate.Aceste consumabilele sînt folosite în cadrul unor intervenții chirurgicale complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitor organe și membre, notează Noi.md.{{866554}}Cel mai scump consumab
22:00
Energocom a utilizat stocurile comerciale de gaze naturale pentru acoperirea vîrfurilor de consum în sezonul rece # Noi.md
Compania Energocom a utilizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite în baza obligației legale de stocare, asigurînd astfel acoperirea vîrfurilor de consum și stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova, în sezonul rece 2025–2026, informează moldpres.Potrivit datelor prezentate de Energocom, entitatea a utilizat circa 134 milioane m³ de gaze nat
21:30
Oraşul Madrid a fost desemnat, de către European Best Destinations, drept "cea mai bună destinaţii pentru călătorii" în 2026. Topul a fost realizat pe baza voturilor călătorilor din 154 de țări, evidențiind cele mai „captivante locuri”, notează The Sun.Madrid, oraş care se bucură de 3.000 de ore de soare pe an, a ocupat primul loc, fiind desemnat „una dintre cele mai atrăgătoare capitale ale E
21:30
Președintele SUA, Donald Trump, a salutat performanța violonistei originare din Republica Moldova, Rusanda Panfili, în timpul dineului de la Casa Albă, de sîmbătă, 21 februarie 2026, organizat în onoarea guvernatorilor."Felicitări doamnei Panfili, a cărei interpretare a fost extraordinară! Apreciem parteneriatul nostru profund cu Republica Moldova și pasiunea noastră împărtășită pentru muzic
21:30
Ministerul Comerțului al Chinei a publicat marți Comunicatul nr. 11/2026, prin care anunță includerea a 20 de entități japoneze pe lista de control al exporturilor, scrie romanian.cgtn.com.Potrivit Legii privind controlul exporturilor a Republicii Populare Chineze și Regulamentului privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare, precum și altor acte normative relevante, măsura es
21:00
Ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a comentat subiectul OZN-urilor și posibila declasificare a materialelor corespunzătoare.Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon. Răspunzînd la întrebarea jurnaliștilor despre existența vieții extraterestre, șeful departamentului de apărare a declarat:{{866147}}Potrivit lui Hegseth, procesul de studiere și o eventuală
21:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat oficial lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026.În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, admisibilitatea participării la alegeri este precondiționată de obligativitatea partidelor politi
20:30
În cadrul ultimei licitații pentru rezervarea capacității lunare de transport a gazelor naturale pe gazoductul Trans-Balcanic în regim revers fizic, Ruta 1, a fost atins un record istoric: 25.500 MWh/zi/lună, echivalentul a aproximativ 2,4 milioane m³ pe zi.Potrivit directorului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan, această capacitate va fi disponibilă încep
20:30
Cooperarea moldo-elvețiană discutată la întrevederea miniștrilor de externe Mihai Popșoi și Ignazio Cassis # Noi.md
La Berna, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis.Cei doi miniștri au evidențiat parteneriatul solid dintre Republica Moldova și Elveția, construit pe încredere și rezultate concrete în domenii precum buna guvernare, coeziunea socială, sănătatea și servi
20:30
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova este o parte a identității noastre naționale, iar protejarea acestuia începe de la frontiera vamală, notează Noi.md.În acest context, conducerea Serviciului Vamal a desfășurat o ședință de lucru cu conducerea Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile, axată pe consolidarea cooperării interinstituționale și perfecționarea cadru
20:30
În perioada 25 februarie – 6 martie 2026, serviciile consulare oferite de Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu vor fi disponibile.Potrivit unui mesaj, publicat de misiunea diplomatică, măsura survine ca urmare a implicării plenarului Consilierului Ambasadei în pregătirea și desfășurarea vizitelor delegațiilor oficiale din Republica Moldova în Baku.Cetățenii moldoveni car
20:00
Primăria Chișinău informează că Pretura sectorului Botanica, în colaborare cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și IMSP AMT Botanica, va organiza miercuri, 25 februarie, o nouă acțiune de donare voluntară de sînge.Evenimentul va avea loc între orele 08:30 și 14:00, în incinta Centrul de Sănătate Muncești, situat pe șoseaua Muncești, nr. 400.{{862625}}Autoritățile încurajează cetățe
20:00
A fost lansat site-ul oficial al „Consiliului Păcii” (boardofpeace.org). Despre acest lucru a anunțat organizația.Fondatorii „Consiliului Păcii” sînt 26 de state. Crearea platformei are ca scop informarea despre activitatea structurii, inițiativele sale, precum și proiectele din domeniul cooperării internaționale, dialogului și consolidării păcii.{{865839}}Site-ul conține informații despre
19:30
Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu managementul Băncii Mondiale și Carlyle Group # Noi.md
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale cu care a discutat despre progresele și provocările privind proiectele finanțate in Republica Moldova, Linia Independenței Energetice Vulcănești - Chișinău, Proiectul construcției de capacități de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de motoare cu ardere intern
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.