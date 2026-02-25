Fără recunoașterea vinei, dar cu 20 de ani de detenție: ce hotărîre a luat instanța

09:30

Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunțat marți, 24 februarie curent, Palatul Élysée, scrie antena3.ro.Emmanuel Macron a salutat „un act de responsabilitate într-un moment cînd cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm şi de un nou impuls pentru a duce la bun sfîrşit mari lucrări de securi