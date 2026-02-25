Fonduri pentru reabilitarea pădurilor, dispărute. Dosar penal la o întreprindere de stat
Noi.md, 25 februarie 2026 12:30
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenția Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind gestionarea frauduloasă a banilor publici alocați pentru implementarea Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor.Descinderile au avut loc la conducerea Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”, instituție implic
Acum 15 minute
12:30
Ministrul Finanțelor, despre o posibilă majorare a TVA pentru HoReCa: "Reevaluăm sistemul" # Noi.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, spune că o eventuală majorare a TVA pentru HoReCa este analizată în cadrul unei revizuiri mai ample a sistemului fiscal, însă nu există, deocamdată, o hotărîre privind nivelul cotei.„Reevaluăm întregul sistem fiscal. Obiectivele sînt foarte simple și clare: simplitate, comoditate, competitivitate și conformare”, a spus Andrian Gavriliță.{{861672}}Po
12:30
Administratorul unui schimb valutar, urmărit și atacat în stradă. Ce pedepse au primit autorii # Noi.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare în cauze distincte de tîlhărie cu cinci inculpați. Instanța a dispus pedepse cu închisoarea de 7, 8 și 9 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.Primul caz îi privește pe trei bărbați cu vîrstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul fiind originar din Georgia. Potrivit materialelor dosarului, în seara de 1
12:30
Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv R. Moldova, România, Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, sînt obligați să prezinte, începînd cu data de 25 februarie, o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.Potrivit Ambasadei R. Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sistemul ETA va
12:30
12:30
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a expediat autorităților un proiect de lege privind fortificarea securității judecătorilor și procurorilor.Inițiativa urmărește completarea cadrului legislativ existent prin includerea expresă a procurorilor în mecanismele de protecție.{{863742}}Proiectul a fost elaborat în comun cu Procuratura Generală, în contextul extinderii inițiativei legislati
12:30
În sezonul rece, animalele din Rezervația Naturală Codrii sînt ajutate să treacă mai ușor peste lipsa hranei din pădure.În cele 20 de locuri special amenajate pentru hrănire, pădurarii depozitează porumb, fîn, mere și alte suplimente alimentare. Aprovizionarea cu hrană pentru animalele din rezervație se face încă din sezonul cald.{{866165}}"Pădurarii depozitează încă din primăvară-vara fîn
Acum o oră
12:00
Statele Unite au înaintat Ucrainei un demers din cauza atacurilor asupra portului rus din Marea Neagră, Novorossiisk, menționînd că acestea încalcă interesele economice americane.Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișina, relatează RBC-Ucraina,cu referire la CNN.Potrivit acesteia, SUA au declarat Ucrainei că atacurile sale asupra Novorossiisk ar fi afecta
12:00
Așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar din regiune, măsura urmînd să fie aplicată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026.Hotărîrea a fost aprobată în cadrul ședinței executivului nerecunoscut din stînga Nistrului.{{864908}}Astfel, salariile, indemnizațiile și alte plăți vor putea fi achitate de do
12:00
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vîrstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș.Executivul a aprobat semnarea Acordului dintre Guv
12:00
Diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli: cazul unei magistrate ajunge în instanță # Noi.md
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare în privința unei judecătoare din municipiul Chișinău, în urma unui control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.Potrivit documentului, inspectorul de integritate a identificat o diferență substanțială între averea dobîndită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de magistrată
Acum 2 ore
11:30
Ministerul Justiției are un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Dumitru Vleju. Hotărîrea a fost aprobată astăzi de Executiv.„Sîntem ferm convinși că experiența și energia lui Dumitru Vleju va aduce o valoare adăugată Ministerului Justiției”, a declarat la ședința Guvernului, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.{{866778}}Tot astăzi, Executivul a decis numirea lui Nicolae Vutc
11:30
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.Potrivit oficialului, pepinierele silvice dispun de capacitatea necesară pentru a asigura materialul săditor, însă autor
11:30
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Ce urmări va avea comasarea primăriilor pentru satele moldovenești?• Dezvoltare și noi investiții• Colaps birocratic• Lichidarea multor sate• O structură verticală a puterii mai dură• Riscul degradăriiVotează aici.
11:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță desfășurarea unor acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova.Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vine ca reacție la numeroasele petiții și sesizări depuse de cetățeni. Potrivit instituției, o parte dintre operatorii de transp
11:00
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, anunță că un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor săvîrșit din interes material. Instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.Potrivit materialelor cauzei, fapta a avut loc în noaptea de 25 mai 2025. Conform probatoriului administrat de acuzatorii de stat, inculpatul ar fi pătruns ilegal
Acum 4 ore
10:30
Primăria Chișinău informează că, pe toate străzile Capitalei, au început lucrările de pregătire pentru asfaltare, cu aplicarea asfaltului specific perioadei actuale.În următoarele zile, temperaturile permit intervenții masive.Graficul pentru toate drumurile a fost stabilit, urmînd să se intervină mai întîi pe străzile principale și pe cele degradate, apoi pe cele secundare și pe căile de a
10:30
Alexandru Oleinic: Portul Giurgiulești nu este doar o afacere, este un test de maturitate statală # Noi.md
Discutăm despre anunțul recent al guvernării legat de vînzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Vrem să aflăm dacă această tranzacție reprezintă o oportunitate strategică sau o vulnerabilitate națională. Interlocutorul nostru este liderul Partidului Popular din Moldova Alexandru Oleinic.- Domnule Oleinic, autoritățile de la Chișinău au anunțat finalizarea vînzării Danube Logistics,
10:00
Aeroportul Internațional„Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere, investițiile urmînd să ajungă la aproape 180 de milioane de lei doar în prima etapă.„Extinderea presupune construcția unor spații suplimentare de aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce constituie circa 20% din suprafața actuală a aeroportului”, a declarat directorul Aeroportului Internați
09:30
Numărul pasagerilor care au utilizat transportul public în 2025 a crescut cu 8,3% față de anul precedent, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).Pe parcursul anului trecut, 333 de milioane de pasageri au circulat cu transportul public în Republica Moldova. Creșterea a fost susținută în special de transportul aerian, care a înregistrat un salt de peste 37%.În schimb,
09:30
Primarul General, Ion Ceban, a adresat un mesaj locuitorilor municipiului Chișinău, notează Noi.md.Primarul a anunțat începutul unor intervenții ample pe drumurile din oraș.„Începînd de astăzi, sînt lansate intervenții masive pe arterele capitalei.Acestea sînt lucrări temporare, realizate în funcție de condițiile meteorologice actuale. Rog înțelegere și prudență”, a declarat edilul.
09:30
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunțat marți, 24 februarie curent, Palatul Élysée, scrie antena3.ro.Emmanuel Macron a salutat „un act de responsabilitate într-un moment cînd cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm şi de un nou impuls pentru a duce la bun sfîrşit mari lucrări de securi
09:30
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a patru persoane, care în decembrie 2025 au încercat să transporte ilegal peste Prut a doi bărbați din Nepal pentru €9000.Mai mult decît atît, învinuiții din Hîncești cu vîrste cuprinse între 32 și 58 de ani sînt acuzați de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și de faptul că, după ce le-au promis că-
09:30
Metronidazol în furaje din Ucraina: autoritățile investighează traseul loturilor ajunse în Republica Moldova # Noi.md
Autoritățile din Republica Moldova și Ucraina încearcă să stabilească modul în care antibioticul metronidazol, substanță interzisă în creșterea păsărilor, a ajuns în furajele destinate exportului pe piața moldovenească.După depistarea substanței în nutrețuri combinate pentru păsări, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis, în urmă cu o lună, interzicerea importului de car
09:00
Circulația se desfășoară în condiții bune, specifice sezonului rece, pe întreaga rețea națională de drumuri. În unele regiuni se înregistrează ceață și precipitații slabe, notează Noi.md.Administraţia Națională a Drumurilor (AND) informează că, pentru prevenirea și combaterea lunecușului, în ultimele 12 ore au fost mobilizate 29 de utilaje speciale, fiind răspîndite 142 de tone de material ant
09:00
Compania Lukoil continuă să fie singurul furnizor de combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, iar decizia privind lipsa diversificării pieței nu aparține administrației aeroportuare, ci autorităților statului. Precizarea a fost făcută de directorul instituției, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.Potrivit lui Sergiu Spoială, diversificarea furnizorilor d
Acum 6 ore
08:30
14 cupluri și-au unit destinele de Dragobete. Cîte căsătorii au fost înregistrate de la începutul anului # Noi.md
Un număr de 14 cupluri din Republica Moldova și-au înregistrat căsătoria pe 24 februarie, de Dragobete, sărbătoare tradițională dedicată iubirii și renașterii naturii. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.Reprezentanții instituției au menționat că Dragobetele, considerat protector al îndrăgostiților în cultura populară romînească, rămîne o dată simbolică pent
08:30
The Motans a dezvăluit detalii de la cererea în căsătorie făcută la Veneția: „Nu m-am pus în genunchi” # Noi.md
Solistul trupei The Motans, Denis Roabeș, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală — cererea în căsătorie adresată partenerei sale, Bianca. Artistul a povestit detaliile într-o apariție la emisiunea „Acasă la Măruță”, rememorînd atmosfera specială în care a făcut acest pas.Potrivit lui Denis Roabeș, logodna a avut loc în perioada pandemiei, la Vene
08:00
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova a informat operatorii economici despre noile decizii ale administrației Statelor Unite ale Americii în materie de politică tarifară, care vizează inclusiv importurile din Republica Moldova.Potrivit instituției, taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma unei decizii a Curț
08:00
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a scăzut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 0,5 bani, dar a cedat dolarului american 0,08 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 25 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1757 lei pentru un euro (-0,51 bani) și 17,1249 lei pentru u
07:30
Astăzi, în Moldova, pe întreg teritoriul țării se așteptă cer variabil. În timpul zilei, vremea va fi fără precipitații semnificative.Pe alocuri, pe drumuri este posibil ghețuș. Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între +4 și +6 °C, în zonele centrale între +2 și +4 °C, iar în regiunile nordice între -2 și +1 °C
07:00
Sociologul și politologul Ian Lisnevschi a declarat că există o discrepanță critică între agenda instituțiilor statului și problemele reale ale cetățenilor. „Fiecare minister și societatea trăiesc în lumi diferite. Absolut. Și decalajul dintre aceste lumi va fi din ce în ce mai mare.„Uitați-vă, societatea se confruntă zilnic cu o mulțime de stresuri. Facturile la căldură, problemele legate de
07:00
Ce trebuie să știe persoanele, care nu au înregistrare la domiciliu și/sau la reședința temporară # Noi.md
Evidența locuitorilor se ţine prin înregistrarea la domiciliu şi/sau la reședința temporară în locuințele proprietate publică sau proprietate privată, reglementate de Legea nr.75/2015 cu privire la locuințe, sau în alte încăperi locuibile prevăzute expres în Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr.125/2
Acum 8 ore
06:30
O poliție profesionistă începe cu o selecție competitivă, dar cînd în țară nu există candidați pentru aceste posturi, nu putem vorbi despre o selecție competitivă, iar o poliție profesionistă eficientă va apărea în Moldova numai atunci cînd polițiștii vor primi salarii decente și vor avea un pachet social bun, vor simți grija statului față de familiile lor.Această opinie a fost exprimată de fo
06:00
Din perioada 2022 - prezent, în anul 2024, pe teritoriul țării noastre, s-au înregistrat cele mai multe infracțiuni de huliganism, notează Noi.md.Într-un răspuns la solicitarea redacției Noi.md, Inspectoratul General de Poliție (IGP) ne-a oferit o statistică a infracțiunilor de huliganism, începînd cu anul 2022.{{866421}}"Potrivit informației din Sistemul informațional automatizat "Registr
05:30
Un elicopter militar iranian s-a prăbușit într-o piață de fructe și legume din Dorcheh, provincia Isfahan, ducînd la moartea a cel puțin patru persoane, printre care pilotul și copilotul, scrie Euronews.Incidentul, care a avut loc marți în timpul unui zbor de antrenament, a fost raportat de presa de stat iraniană. Aparatul de zbor a căzut într-o piață din Dorcheh, un oraș aflat la aproximativ
Acum 12 ore
04:30
Rezultatele preliminare ale unui studiu australian indică faptul că leziunile cerebrale traumatice, inclusiv comoțiile, pot declanșa modificări cerebrale de durată, detectabile după zeci de ani, chiar și în rîndul adulților sănătoși.Cercetătorii au observat scoruri mai mari în ceea ce privește tulburările de dispoziție, o integritate redusă a substanței albe cerebrale în mai multe zone ale cre
03:30
Cea de-a 51-a gală de decernare a premiilor César, programată să se desfășoare joi seară la Paris, se anunță foarte deschisă în ceea ce privește cîștigătorii ediției din 2026, după un an complicat pentru cinematografia franceză din perspectiva numărului de spectatori.Cu toate acestea, mai multe filme de artă și filme de autor s-au descurcat onorabil din acest punct de vedere, inclusiv lungmetr
01:00
Google lansează în prezent o nouă funcție Android. Însă utilizatorii din unele țări ar trebui să fie atenți: utilizarea acesteia poate fi ilegală în anumite circumstanțe.Înregistrarea apelurilor direct pe smartphone, fără nicio aplicație externă va fi posibilă în curînd pe telefoanele Android. Google a anunțat funcția în septembrie 2025, iar în prezent este în faza de testare beta.{{866377
00:30
Beijing: Criza din Ucraina nu trebuie să devină un subiect de dispută între China și Europa # Noi.md
China nu este parte implicată în criza din Ucraina și, de la izbucnirea acesteia, a adoptat constant o poziție obiectivă și echilibrată, promovînd activ negocierile de pace, a declarat marți purtătoarea de cuvînt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, scrie romanian.cgtn.com.Declarația a fost făcută ca răspuns la o întrebare privind evoluțiile recente legate de conflict. Ea a subliniat că
00:30
Autoritățile din orașul Chiang Mai, din nordul Thailandei, au început o anchetă pentru a afla cauza morții a 72 de tigri într-un renumit parc turistic.În mai puțin de două săptămîni, animalele au murit în două zone ale parcului Tiger Kingdom Chiang Mai, unde vizitatorii pot atinge tigrii și interacționa cu ei.{{865158}}În probele prelevate de la animalele moarte a fost descoperit virusul p
00:00
La sfîrșitul lunii februarie, pe cer va putea fi observată o paradă a planetelor.Despre aceasta a comunicat Administrația Națională pentru Aeronautică și Cercetarea Spațiului (NASA) pe website-ul său. {{852483}}„Pe 28 februarie vom vedea pe cerul de seară nu una, nu două, ci șase planete. Mercur, Venus, Neptun, Saturn, Uranus și Jupiter vor apărea la scurt timp după apusul Soarelui”, se ar
Acum 24 ore
23:30
Comandamentul Comun al Apărării Aerospatiale a Americii de Nord (NORAD) și Comandamentul Nord al Forțelor Armate ale SUA au anunțat începerea exercițiilor comune cu Canada și Danemarca în Arctica.Declarația corespunzătoare a fost publicată pe site-ul Comandamentului Nord al Forțelor Armate ale SUA. Exercițiile de teren ARCTIC EDGE 2026 se desfășoară în perioada 23 februarie - 13 martie în zone
23:30
CSM va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la CSJ # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), informează moldpres.Potrivit CSM, este vorba de judecătorii Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan, din cadrul Judecătoriei Chișinău.Candidaturile au fost selectate în cadrul concursului pentru suplinirea posturilo
23:30
Sezonul cinematografic de Sărbătoarea Primăverii se încheie cu încasări de 5,752 miliarde de yuani # Noi.md
Potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Film din China, încasările totale ale cinematografelor din perioada Sărbătorii Primăverii au ajuns la 5,752 miliarde de yuani, scrie romanian.cgtn.com.Prețul mediu al biletelor a scăzut cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul spectatorilor a atins 120 de milioane.Conform aceleiași surse, încasările totale a
23:00
Sistemul public de pensii din Germania intră într-o nouă etapă de dezbateri, după ce o comisie de experți a pus oficial pe masă varianta majorării vîrstei de pensionare pînă la 70 de ani. Discuțiile au loc pe fondul presiunii demografice tot mai accentuate și al scăderii numărului de contribuabili.În prezent, aproximativ 2,1 angajați susțin financiar un pensionar, iar raportul este în continuă
23:00
Tiraspolul introduce un regim special de plată a salariilor pentru bugetari p înă la sf îrșitul anului # Noi.md
Așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar din regiune, măsura urmînd să fie aplicată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026.Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței executivului nerecunoscut din stînga Nistrului, scrie radiomoldova.md.Astfel, conform „hotărîrii”, salariile, indemnizațiile și alte p
22:30
O clădire care, pînă acum cîțiva ani, răsuna de vocile copiilor, va primi din nou viață în satul Sinești, raionul Ungheni.Fosta grădiniță din localitate a fost transformată într-un centru comunitar – „Casa Bună”, destinat familiilor și copiilor din medii social-vulnerabile, dar și persoanelor în etate.{{866458}}Proiectul este realizat în parteneriat cu Asociația Obștească „Ajută un Om”. In
22:30
Vladislav Kulminski: „Lucrăm intens pentru a transforma parteneriatul dintre Moldova și SUA în unul benefic pentru ambele părți” # Noi.md
Autoritățile lucrează intens pentru a transforma parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în unul benefic pentru ambele părți și orientat spre rezultate concrete pentru cetățenii noștri.Declarația a fost făcută de Ambasadorul țării noastre în SUA, Vladislav Kulminski, care a prezentat ultimele evoluții în relația dintre cele două țări, informează moldpres.Oficia
22:30
Numărul total al călătorilor în China în perioada vacanțelor de Anul Nou Chinezesc a depășit 2,8 miliarde, marcînd o creștere de 8,2% față de aceeași perioadă a anului trecut și stabilind un nou record istoric, potrivit datelor publicate recent de Ministerul chinez al Transportului, scrie romanian.cgtn.com.Transportul de pasageri pe toate mijloacele a înregistrat creșteri semnificative. Volumu
22:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat 13,5 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat, folosite în luna ianuarie de 10 spitale contractate.Aceste consumabilele sînt folosite în cadrul unor intervenții chirurgicale complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitor organe și membre, notează Noi.md.{{866554}}Cel mai scump consumab
