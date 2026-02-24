Volodimir Zelenski, mesaj către compatrioți: „Putin nu și-a atins obiectivele și nu a înfrânt poporul ucrainean”

17:25

O nouă ediție a Programului BRIDGE Export a fost lansată astăzi la Chișinău de către Agenția de Investiții, cu un buget majorat la 20 de milioane de lei și granturi de până la 60% din costurile proiectelor de promovare externă. Programul vine să sprijine asociațiile de business în accesarea piețelor internaționale prin cofinanțarea participării la târguri, misiuni de afaceri și campanii de promovare, transmite Radio Chișinău.