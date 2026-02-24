Raport: Reconstrucția Ucrainei, estimată la peste 500 miliarde de euro

14:55

Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost reținuți în flagrant la Chișinău, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux evaluat la aproximativ 100.000 de euro. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.