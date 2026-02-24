Mișcarea Alternativă Națională critică reforma administrației publice locale și solicită referendum. Reacția Guvernului: „Dezinformare și populism”
Radio Chisinau, 24 februarie 2026 12:45
Mișcarea Alternativă Națională, formațiune politică condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, este împotriva reformei administrației publice locale, considerând că aceasta ar duce la slăbirea democrației locale. Ca urmare, Ion Ceban solicită organizarea unui referendum privind reforma. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a venit cu o reacție, în care susține că Ion Ceban dezinformează și că reforma administrației publice locale este necesară.
• • •
Acum 10 minute
12:55
Autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU estimează costurile reconstrucției de după război a Ucrainei la peste 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorul deceniu, conform unui raport comun al acestora.
Acum 30 minute
12:45
Acum o oră
12:25
Peste 70 de organizații din R. Moldova cer o pace justă și durabilă pentru Ucraina, la patru ani de război. Iulian Groza: „Este important ca cei care au pornit acest război ilegal să răspundă pentru crime” # Radio Chisinau
Peste 70 de organizații din Rep. Moldova au semnat o declarație comună prin care solicită o pace justă și durabilă în Ucraina, la patru ani de la declanșarea războiului. În această zi de comemorare și reflecție, societatea civilă din Rep. Moldova își reafirmă sprijinul pentru poporul Ucrainei și angajamentul pentru o pace care să protejeze viețile, să respecte regulile și să ofere un viitor sigur pentru întreaga regiune, transmite Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), promotorul acestei inițiative, transmite Radio Chișinău.
12:10
Ministerul Culturii impune notificare prealabilă pentru invitarea artiștilor din CSI la evenimentele din Republica Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, dar și companiile de impresariat, prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special, din statele CSI în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova.
Acum 2 ore
11:55
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 25 februarie.
11:35
Dragobete – ziua în care se iubește românește! Obiceiuri, tradiții și istoricul zilei dedicate iubirii la români # Radio Chisinau
Sărbătorit la 24 februarie, Dragobetele – Ziua Îndrăgostiților, sărbătoarea iubirii, este un obicei românesc, moștenit de la daci ce marchează începutul primăverii. Dragobete, zeu al tinereții în Panteonul popular autohton, protector al tinerilor, patron al dragostei și voii bune, considerat fiul Babei Dochia, simbolizează sărbătoarea dragostei în tradițiile românești.
11:20
Volodimir Zelenski, mesaj către compatrioți: „Putin nu și-a atins obiectivele și nu a înfrânt poporul ucrainean” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marți dimineață, când se împlinesc patru ani de la invadarea țării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reușit să-și atingă obiectivele de război și nu a învins poporul ucrainean și dă asigurări că, prin rezistența sa, Ucraina și-a dobândit dreptul la o pace „puternică, demnă și durabilă”.
Acum 4 ore
10:55
„Rămânem uniți în sprijinul Ucrainei și al Republicii Moldova”. Mesajul ambasadorului României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, transmis la 4 ani de la debutul agresiunii ruse asupra Ucrainei # Radio Chisinau
„La patru ani de la declanșarea la scară largă a agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, ne reafirmăm solidaritatea deplină cu poporul ucrainean, care continuă să apere cu curaj libertatea, suveranitatea și valorile democratice europene. Sacrificiul Ucrainei este și o luptă pentru securitatea și viitorul întregii Europe”, a transmis ambasadorul României la Chișinău, într-o postare pe Facebook.
10:50
Maia Sandu a semnat decretul privind încorporarea tinerilor în serviciul militar în Armata Națională # Radio Chisinau
Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul privind încorporarea tinerilor în serviciul militar, în termen și cu termen redus, în Armata Națională, în perioada aprilie – iulie 2026. Decretul prezidențial a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
10:35
Președinte Consiliului European, la Kiev: Patru ani de război nedrept și curaj ucrainean # Radio Chisinau
Președinte Consiliului European, António Costa, se află astăzi la Kiev. La patru ani de la războiul declanșat de Rusia în Ucraina, oficialul european a reafirmat angajamentul unei păci durabile în Ucraina.
10:25
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 milioane de lei # Radio Chisinau
Oamenii legii au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40 de milioane de lei.
10:10
DIALOG EUROPEAN | Iulian Chifu: Ucraina nu va putea încheia o pace durabilă atât timp cât Vladimir Putin rămâne la putere (AUDIO) # Radio Chisinau
Ucraina nu va putea încheia o pace durabilă atât timp cât Vladimir Putin rămâne la putere, avertizează președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning, Iulian Chifu. Vorbind în emisiunea „Dialog European” de la Radio Chișinău, Iulian Chifu a declarat că, deși negocierile de pace vizează alinierea pozițiilor Ucrainei, SUA și Uniunii Europene, acestea nu pot fi eficiente atât timp cât conducerea rusă vede războiul ca pe o necesitate strategică, subliniind că președintele rus prioritizează continuarea războiului și redirecționarea masivă a resurselor economice spre efortul militar.
09:50
Cetățenii Republicii Moldova care planifică călătorii în Mexic sunt avertizați în legătură cu izbucnirea mai multor focare de violență în diferite regiuni ale acestei țări. Alerta de călătorie a fost transmisă de Ambasada Republicii Moldova în Canada.
09:35
Deputați ai Parlamentului R. Moldova participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Radio Chisinau
Deputați din Parlamentul Republicii Moldova participă astăzi la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
09:20
„Doar o înfrângere politică și militară a regimului Putin poate asigura pacea stabilă pe continentul european” (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău consemnează patru ani de declanșarea războiului rus la scară largă asupra țării vecine Ucraina și analizează impactului războiului asupra securității R. Moldova.
09:05
Patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina: Ambasadorul Paun Rahovei: „Poporul ucrainean a demonstrat o consolidare și o reziliență extraordinară” # Radio Chisinau
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, patru ani de luptă crâncenă a poporului ucrainean pentru libertate. Efectele războiului se fac resimțite la nivel mondial, cu un impact major asupra statelor din regiune, toate privirile fiind îndreptate spre discuțiile de pace, rezultatele cărora se lasă încă așteptate.
Acum 6 ore
08:55
Maia Sandu, mesaj la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe” (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de solidaritate și susținere pentru Ucraina, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei asupra Ucrainei.
08:35
Un ofițer de poliție rutieră a fost ucis și alți doi răniți după o explozie în afara unei gări din Moscova, a anunțat Ministerul de Interne rus. Poliția patrula cu mașina în Piața Gării Savyolovsky, la nord de centrul orașului, când un dispozitiv neidentificat a fost detonat de o persoană necunoscută.
08:25
08:20
08:20
Circa 15 500 de persoane, printre care 2 200 de copii, au solicitat asistența echipelor medicale de urgență pe parcursul săptămânii trecute. După acordarea ajutorului medical, peste 6 400 de pacienți au fost transportați la spital.
08:15
Ceața și poleiul afectează, în dimineața zilei de 24 februarie, circulația pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, după ce în timpul nopții au fost înregistrate ploi și burniță în mai multe regiuni ale țării. Intervențiile au avut loc în raioane din nordul și centrul țării, unde echipele de drumari au acționat pentru prevenirea și combaterea formării poleiului.
Acum 24 ore
21:25
Un străin a fost prins cu peste 18.000 de euro nedeclarați în la Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
Un străin în vârstă de 49 de ani a încercat să plece în Dubai cu 18.600 de euro fără a-i declara vameșilor.
21:05
UE prelungește cu un an sancțiunile impuse Rusiei pentru anexarea teritoriilor ucrainene # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a prelungit cu un an sancțiunile împotriva Rusiei, introduse în contextul anexării teritoriilor ucrainene.
20:45
Furnizorii pot achiziționa garanții de origine pentru energia verde produsă în 2025 # Radio Chisinau
Energocom a anunțat disponibilitatea garanțiilor de origine rămase pentru energia electrică produsă din surse regenerabile. Acestea pot fi achiziționate direct de furnizori și de operatorii economici interesați.
20:30
Un cetățean din Belarus a fost reținut în Polonia, pentru suspiciune de spionaj asupra unor obiective de apărare ale NATO # Radio Chisinau
Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean belarus suspectat de spionaj pentru Minsk, care ar fi colectat informații despre obiective considerate importante pentru apărarea NATO, a anunțat Parchetul Național.
20:05
Apel la pace și solidaritate cu Ucraina: Clădirea Parlamentului, iluminată în culorile drapelului ucrainean (FOTO) # Radio Chisinau
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean.
19:50
19:45
19:25
De la începutul anului, pe teritoriul Republicii Moldova au fost raportate trei cazuri de rujeolă - unul a fost înregistrat în municipiul Chișinău, la o persoană de 21 de ani, iar în februarie au fost depistate alte două cazuri, dintre care unul de import din Sri Lanka.
19:05
Rata de vaccinare împotriva rujeolei în Moldova a scăzut sub 85%, mult sub pragul de siguranță de 95%, necesar pentru imunitatea colectivă. Avertizarea este făcută de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în condițiile în care, anul trecut, au fost confirmate 193 de cazuri.
18:45
Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu delegația Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatului Danemarcei. Au fost abordate subiecte ce țin de eforturile de reintegrare a R. Moldova # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu delegația Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatului Danemarcei (Folketing), condusă de președintele acesteia, Christian Friis Bach.
18:25
Drumarii vor desfășura lucrări de reparații ample pe traseele din R. Moldova, imediat ce condițiile meteo vor permite # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat astăzi că echipele de drumari vor desfășura lucrări de reparații mai ample pe traseele din R. Moldova, imediat ce condițiile meteo vor permite utilizarea mixturilor asfaltice la cald.
18:05
Instituțiile de învățământ profesional și superior vor aplica politici antiplagiat obligatori # Radio Chisinau
Integritatea academică devine un criteriu obligatoriu în evaluarea instituțiilor de învățământ din Moldova. Noile reglementări impun instituirea unor politici stricte împotriva plagiatului și fraudei academice. Măsurile se regăsesc într-un proiect de modificare a metodologiei de evaluare externă a calității în educație, propus de Ministerul Educației și Cercetării pentru consultări publice.
17:55
Ambasadorii Republicii Moldova acreditați în statele membre ale Uniunii Europene au fost încurajați să promoveze în capitalele europene progresele și eforturile de reformă. Potrivit viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, diplomații au un rol important în comunicarea rezultatelor și sprijinului necesar pentru continuarea parcursului european.
17:35
Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei. Vizita are drept scop aprofundarea cooperării bilaterale dintre R. Moldova și Danemarca # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată în vizită la Chișinău. Din delegație fac parte deputații Christian Friis Bach, Flemming Møller Mortensen, Astrid Krag, Ida Auken, Helle Bonnesen și Mette Kierkgaard, membri ai Comisiei pentru afaceri externe.
17:25
Sprijin pentru promovarea exporturilor: Programul „Bridge export”, cu un buget de 60 de milioane de lei, lansat la Chișinău # Radio Chisinau
O nouă ediție a Programului BRIDGE Export a fost lansată astăzi la Chișinău de către Agenția de Investiții, cu un buget majorat la 20 de milioane de lei și granturi de până la 60% din costurile proiectelor de promovare externă. Programul vine să sprijine asociațiile de business în accesarea piețelor internaționale prin cofinanțarea participării la târguri, misiuni de afaceri și campanii de promovare, transmite Radio Chișinău.
17:05
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat, săptămâna trecută, la bugetul de stat, circa 865,9 milioane de lei.
16:50
Schimbările climatice afectează stabilitatea financiară a sectorului de asigurări, BNM # Radio Chisinau
Riscurile climatice afectează tot mai mult disponibilitatea, accesibilitatea și costul produselor de asigurare, având un impact direct asupra stabilității financiare. Este una dintre concluziile unei sesiuni organizate de Banca Națională a Moldovei, dedicată efectelor schimbărilor climatice asupra sectorului de asigurări din țară.
16:25
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, funcție pe care o deține din 2022. Cererea de demisie urmează să fie examinată și aprobată de Legislativ.
16:20
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:05
Ucraina, patru ani de război. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean # Radio Chisinau
Parlamentul României va fi iluminat, marți, în culorile drapelului ucrainean, pentru a marca patru ani de la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.
15:50
Dosarul „furtul miliardului”: Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în fața instanței și a făcut declarații # Radio Chisinau
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc s-a prezentat astăzi în fața instanței de judecată și a făcu declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”.
15:25
Doina Gherman: „Noul program danez de sprijin pentru R. Moldova, în valoare de 20 milioane de euro, va spori eforturile noastre de consolidare a sectorului de apărare” # Radio Chisinau
Danemarca susține în mod constant parcursul Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, a declarat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. Oficiala a găzduit delegația Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Regatului Danemarcei, condusă de Christian Friis Bach, aflat într-o vizită la Chișină.
15:10
Președinția a revocat grațierea acordată lui Nicolai Șepeli, suspectat că ar fi implicat într-un grup criminal în Ucraina. Alexandru Bot a declarat: „Acest caz evidențiază necesitatea îmbunătățirii cadrului legal privind grațierea # Radio Chisinau
Președinția a anunțat că a revocat grațierea acordată în 2022 lui Nicolai Șepeli, după ce autoritățile au primit informații potrivit cărora acesta ar face parte dintr-un grup criminal organizat suspectat că pregătea asasinarea unor persoane din Ucraina, transmite Radio Chișinău.
14:55
Trei cetățeni străini au fost reținuți în flagrant pentru tentativă de escrocherie cu un automobil de lux # Radio Chisinau
Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost reținuți în flagrant la Chișinău, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux evaluat la aproximativ 100.000 de euro. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.
14:35
Femeile au reprezentat majoritatea alegătorilor în ultimele două scrutine parlamentare. CEC denotă o creștere a ratei de participare # Radio Chisinau
Femeile au reprezentat majoritatea alegătorilor în ultimele două scrutine parlamentare, iar ponderea acestora a crescut ușor de la 53,48% în 2021 la 54,33% în 2025. Datele sunt incluse în analiza comparativă și structurată a proceselor electorale din Republica Moldova, din perspectiva egalității de gen, pentru perioada 2021-2025.
14:20
Ion Tăbârță: SUA alături de România, au contribuit, în ultimii ani, la ruperea dependenței energetice a R. Moldova de Rusia # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, se va afla într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în perioada 23 – 25 februarie, pentru a participa la Transatlantic Gas Security Summit, transmite Radio Chișinău.
14:10
VIDEO | Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei # Radio Chisinau
Videoclipul, publicat pe pagina oficială de Facebook a Forțelor Aeriene, surprinde activitatea unităților de apărare aeriană care au contracarat rachetele și dronele în timpul atacului.
14:00
Mesajul ÎPS Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, la începutul Postului Mare: Să transformăm Postul într-o lucrare concretă a mântuirii # Radio Chisinau
La începutul Sfântului și Marelui Post, ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei adresează un cuvânt pastoral clerului și credincioșilor, îndemnând la cercetare lăuntrică, pocăință autentică și reașezarea vieții în lumina harului dumnezeiesc.
