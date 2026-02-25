30 de posturi vacante la Curtea de Apel Centru, CSM intervine cu un transfer temporar
SafeNews, 25 februarie 2026 07:30
Consiliul Superior al Magistraturii a decis transferul judecătoarei Anna Bologan la Curtea de Apel Centru, pentru a suplini deficitul de personal și pentru a menține ritmul de examinare a dosarelor. Măsura este provizorie și va rămâne în vigoare până la ocuparea celor 30 de funcții vacante de judecător din cadrul instanței. Potrivit deciziei, magistrata își […]
Acum 10 minute
07:40
Cel puțin cinci persoane vor fi demise în urma depistării unui amplu caz de tăieri ilegale la Ocolul Silvic Ghidighici. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față" de la Moldova 1. Lista persoanelor sancționate urmează să fie făcută publică. Potrivit ministrului, deciziile au fost luate după controalele inițiate […]
07:40
Trei cetățeni ai Republicii Moldova riscă până la trei ani de închisoare în Franța, după ce procurorii i-au acuzat că au realizat graffiti-uri cu mesaje legate de războiul din Ucraina pe clădiri publice din Paris. Cazul este analizat de un tribunal din capitala franceză și face parte dintr-o anchetă mai amplă privind posibile acțiuni de […]
Acum 30 minute
07:30
07:20
Pavel Durov anunță că Rusia a deschis un dosar penal pe numele său pentru „sprijinirea terorismului” # SafeNews
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, susține că autoritățile ruse au deschis un dosar penal pe numele său, într-un nou episod al tensiunilor dintre platformă și Moscova. Anunțul a fost făcut chiar de Durov pe canalul său de Telegram. Potrivit acestuia, ancheta ar fi fost inițiată sub acuzația de „sprijinirea terorismului". Omul de afaceri afirmă că măsura […]
Acum o oră
07:10
O moldoveancă din Italia şi-a recuperat apartamentul, după ce chiriașa a refuzat să plece și nu a plătit chiria # SafeNews
După cinci luni în care a trăit în frig, într-o pivniță, o moldoveancă stabilită în Italia și-a recuperat în sfârșit apartamentul ocupat de o chiriașă care a refuzat să plece la expirarea contractului. Cheile locuinței au fost predate la carabinieri, iar femeia a putut reveni acasă. Iulia Turcanu, în vârstă de 51 de ani, locuiește […]
07:00
Un câine, singurul supraviețuitor al unui elicopter prăbușit în Peru, 15 persoane au murit # SafeNews
Câinele, singurul supraviețuitor al unui elicopter prăbușit în Peru, unde și-au pierdut viața 15 persoane aflate la bord, a fost găsit lângă epava aeronavei în timpul operațiunilor de salvare. Potrivit forțelor aeriene peruviene, animalul aparținea colonelului Javier Nole, în vârstă de 50 de ani, care se afla în elicopter împreună cu soția și cele două […]
06:50
Procurorii și judecătorii ar putea fi protejați prin lege, CSP propune sancțiuni pentru intimidare # SafeNews
Procurorii și judecătorii ar putea beneficia de protecție penală mai strictă împotriva presiunilor și intimidărilor. Acest lucru ar fi posibil după ce Consiliul Superior al Procurorilor și Procuratura Generală au transmis Parlamentului o inițiativă legislativă care prevede sancțiuni pentru acțiunile ce afectează securitatea și independența magistraților. Proiectul a fost înaintat Comisiei juridice, numiri și imunități […]
Acum 2 ore
06:40
Moscova își justifică războiul din Ucraina la ONU și invocă „rusofobia” din Europa și Republica Moldova # SafeNews
„Rusia a fost nevoită să inițieze o operațiune militară specială", a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Dmitri Liubinski, în fața Consiliului Drepturilor Omului al ONU, la patru ani de la declanșarea invaziei în Ucraina. În intervenția sa, oficialul rus a susținut că decizia Moscovei a fost determinată de faptul că autoritățile de la Kiev […]
06:30
Camion cu 27 de tone de grâu răsturnat la Ungheni. Șoferul a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului # SafeNews
La un pas de tragedie. Un bărbat a ajuns la spital după ce camionul pe care îl conducea s-a răsturnat pe un traseu din raionul Ungheni. Accidentul s-a produs pe 24 februarie, pe traseul R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, în apropierea satului Petrești. Potrivit poliției, la volan se afla un șofer de 55 de ani, care transporta aproximativ […]
06:20
Exporturile de petrol ale Rusiei au revenit peste nivelul de dinaintea războiului din Ucraina, chiar dacă sancțiunile occidentale au limitat parțial veniturile obținute de Moscova. Concluzia apare într-un raport publicat de Centrul pentru Cercetare privind Energie și Aer Curat (CREA), citat de agențiile internaționale. Potrivit analizei, volumul exporturilor de țiței rusesc este cu aproximativ 6% […]
06:10
Partidul „Viitorul Moldovei” rămâne fără alocații de la buget după nereguli în campania prezidențială # SafeNews
Partidul Politic „Viitorul Moldovei" rămâne fără finanțare de la bugetul de stat, după ce Comisia Electorală Centrală a decis suspendarea alocațiilor începând cu luna februarie. Măsura a fost aprobată în ședința de marți a autorității electorale. Decizia vine după ce CEC a stabilit că formațiunea trebuie să restituie aproximativ 587.000 de lei, bani utilizați cu […]
Acum 12 ore
22:00
ULTIMA ORĂ | Noi reguli comerciale în SUA, ce taxe vor plăti exportatorii moldoveni din 24 februarie # SafeNews
Exportatorii moldoveni vor plăti taxe mai mici pentru produsele livrate în Statele Unite, după ce o taxă majoră a fost anulată. Totuși, autoritățile americane au introdus o nouă măsură temporară care afectează toate importurile. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat că taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor din Republica Moldova a fost anulată în […]
21:50
FOTO | Șefa statului a participat la premiera unui film despre sprijinul pentru Ucraina: „Trebuie să cunoaștem adevărul” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă", un film care reflectă impactul războiului din Ucraina și eforturile de sprijin pentru cei afectați de conflict. Într-o postare pe rețelele de socializare, șefa statului a subliniat că producția prezintă „solidaritatea și curajul" celor care rezistă în […]
21:00
Tot mai multe afaceri din Moldova investesc în modernizare, rezultate concrete după programul SALTO # SafeNews
Tot mai multe afaceri mici din Republica Moldova investesc în inovație și management modern, iar rezultatele arată că sprijinul prin consultanță și mentorat începe să dea rezultate concrete. Aceste concluzii au fost prezentate la evenimentul de închidere a programului SALTO, o inițiativă dedicată dezvoltării pieței serviciilor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. La eveniment […]
19:30
VIDEO | Donații din România și Germania pentru copiii vulnerabili, anunțul ministrei Natalia Plugaru # SafeNews
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a recepționat un nou lot de ajutoare pentru copiii și familiile aflate în situații dificile, care vor fi distribuite prin rețeaua serviciilor sociale din toată țara. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-o postare pe rețelele de socializare. „Ieri, am avut bucuria de a […]
19:20
VIDEO | Tragedie în Iran, doi piloți și doi civili au murit după prăbușirea unui elicopter militar # SafeNews
Patru persoane au murit după ce un elicopter militar s-a prăbușit marți dimineață într-o piață aglomerată din orașul Dorcheh, provincia Isfahan, în centrul Iranului. Aparatul s-a prăbușit peste standurile comercianților și a luat foc imediat după impact. Potrivit presei de stat, printre victime se numără doi membri ai echipajului, pilotul, colonelul Hamed Sarvazad, și copilotul, […]
18:50
Bitcoin în scădere puternică. Pierde peste 19% în februarie și ajunge la cel mai mic nivel din ultimele luni # SafeNews
Piața criptomonedelor traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar Bitcoin, cel mai important activ digital din lume, continuă să piardă teren pe fondul tensiunilor din economia globală. Pe 24 februarie, Bitcoin a coborât până la aproximativ 62.700 de dolari, iar în primele ore ale dimineții se tranzacționa în jurul valorii de […]
Acum 24 ore
16:00
Deputatul Lilian Carp îl acuză pe primarul capitalei, Ion Ceban, că încearcă să deturneze atenția publică în ziua în care se marchează patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina și îi cere să condamne clar agresiunea Federației Ruse. Într-o declarație publică, Carp a subliniat că data de 24 februarie este o zi în care […]
15:30
Dorin Junghietu, discuții la Washington cu Banca Mondială și Carlyle despre proiecte energetice strategice # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat la Washington cu parteneri financiari internaționali despre proiecte energetice majore și despre schimbările care vizează piața regională a petrolului și gazelor, în contextul eforturilor de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova. În cadrul întrevederilor cu reprezentanții Grupul Băncii Mondiale, oficialul a analizat stadiul proiectelor finanțate în țară și […]
15:30
O tentativă de asasinat a fost dejucată în Serbia. Autoritățile sârbe susțin că au fost vizați președintele țării și rudele sale. Două persoane au fost arestate. Două persoane au fost arestate în Serbia fiind suspectate că au complotat pentru uciderea președintelui sârb Aleksandar Vučić, potrivit ANSA. De asemenea, ar fi fost vizate rudele președintelui, a […]
15:20
Ministerul Economiei pentru SafeNews.md: Cum a trecut economia Moldovei prin războiul din Ucraina # SafeNews
Economia Republicii Moldova a pierdut teren timp de trei ani consecutivi, cu o scădere cumulată de 3,4% în perioada 2022–2024, o contracție de 4,6% în primul an de război și o inflație care a urcat până la 30,2%. Abia în 2025 apar primele semne de revenire, cu o creștere de 2% în primele nouă luni. […]
15:00
Cel mai mare portavion din lume, trimis de Trump să pună presiune pe Iran, a ajuns în Creta # SafeNews
USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns la baza navală americană din insula greacă Creta, în vederea consolidării prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, arată imaginile realizate de un fotograf AFP. În contextul amenințării americane cu o ofensivă împotriva Iranului, uriașa navă de război a ajuns la baza navală din […]
15:00
Patru ani de război. Mesajul Kremlinului: Luptele continuă, conflictul din Ucraina s-a transformat într-o confruntare mult mai amplă, cu Occidentul # SafeNews
Kremlinul a transmis marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia sa pe scară largă în Ucraina, că decizia ţărilor occidentale de a interveni în conflictul pe care îl are cu vecinul său a transformat „operaţiunea sa militară specială" într-o confruntare mult mai amplă cu ţarile care, potrivit Moscovei, doresc să […]
14:40
ANRE a explicat cum se formează prețul gazelor: consumatorii plătesc un cost mediu anual de circa 404 euro pentru mia de metri cubi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu explicații privind modul în care este calculat prețul gazelor naturale, după ce în spațiul public au apărut mai multe interpretări legate de nivelul […]
14:20
FOTO | „Niciun copil nu trebuie să crească în sunet de explozii”, mesajul lui Igor Grosu despre copiii războiului # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj emoționant la patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, subliniind drama copiilor care cresc sub amenințarea bombardamentelor și pierd, peste noapte, siguranța și copilăria. Șeful Legislativului a făcut referire la poveștile unor copii precum Ivanna, Ruslan, Myroslava și Maxym, simboluri ale unei […]
14:20
Republica Moldova și Ucraina își consolidează coordonarea pe dosarul transnistrean. Secretarul de stat Valeriu Mija a discutat cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko, despre evoluțiile recente și pașii necesari pentru avansarea procesului de reglementare. În cadrul întrevederii, oficialii au analizat situația actuală a negocierilor și rolul partenerilor internaționali […]
14:10
Un deținut în vârstă de 50 de ani a fost găsit decedat în seara zilei de 20 februarie, în jurul orei 17:50, în Penitenciarul nr. 4 Cricova. Informația a fost confirmată pentru SafeNews.md de reprezentanții Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit surselor din sistemul penitenciar, bărbatul ar fi fost găsit fără suflare în celulă. Medicul legist nu a […]
14:00
Maia Sandu, discuții cu parlamentari lituanieni despre sprijinul pentru aderarea la UE și securitatea regională # SafeNews
Președinta Maia Sandu a avut pe 24 februarie o întrevedere la Chișinău cu o delegație a Parlamentului Lituaniei, formată din deputații Remig
13:30
China a interzis exportul de produse cu dublă utilizare către 20 de entități japoneze despre care susține că aprovizionează armata Japoniei, a anunțat marți Ministerul Comerțului de la Beijing, în cea mai recentă escaladare a unei dispute cu Tokyo, transmite Reuters. China își folosește influența asupra lanțurilor de aprovizionare pentru a intensifica presiunea asupra guvernului de […] Articolul China anunță restricții la export care să oprească „remilitarizarea” Japoniei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Cristina Gherasimov: Dialog cu societatea civilă despre stadiul negocierilor de aderare la UE # SafeNews
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, anunță că autoritățile mențin un dialog constant cu societatea civilă pentru a accelera procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit oficialei, în cadrul unei discuții recente cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor și experți independenți, a fost analizată situația actuală a negocierilor cu UE, precum și […] Articolul Cristina Gherasimov: Dialog cu societatea civilă despre stadiul negocierilor de aderare la UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Polițiștii din Strășeni au destructurat o activitate ilegală de circulație a drogurilor și au documentat doi bărbați de 42 și 65 de ani, originari din localitățile Sireți și Micăuți. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au depistat semințe și substanțe vegetale cu miros specific, doze pregătite pentru comercializare, preliminar marijuana, telefoane mobile, […] Articolul VIDEO | Doi bărbați din Strășeni, cercetați penal pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând de mâine. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri plafon la produsele petroliere de bază. Potrivit calculelor publicate de ANRE, benzina A95 va avea un preț maxim de 23,59 lei pe litru. Motorina va putea fi comercializată la cel mult 20,45 lei pe litru. […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou. Benzina și motorina, mai scumpe de mâine apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Începând cu 2 martie 2026, controlul la frontiera cu România va deveni mai strict pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru alți călători din state non-UE. Sistemul european de Intrare/Ieșire (EES) va fi pus în funcțiune în mai multe puncte de trecere de la graniță. Noul sistem va fi operațional la Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați, inclusiv […] Articolul Reguli noi pentru moldoveni la frontieră. Sistemul EES intră în vigoare din 2 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Moscova acuză Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare # SafeNews
Serviciul de informaţii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marţi Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare, o afirmaţie făcută fără a prezenta dovezi. Într-o declaraţie publicată marţi, când lumea occidentală îşi exprimă solidaritatea cu Ucraina la împlinirea a patru de la invazia rusă, spionajul de la Moscova afirmă […] Articolul Moscova acuză Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Polițiștii Direcției de Patrulare Centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat, în ultimele zile, mai mulți șoferi care conduceau sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, în municipiul Chișinău și în localitățile din apropiere. Un bărbat de 43 de ani a fost oprit la intersecția străzii Miorița cu șoseaua Hîncești. Testul a arătat […] Articolul Poliția rutieră a depistat șoferi cu alcoolemie de peste 1 mg/l și consum de droguri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
VIDEO | Au convins victimele să investească în platforme false. Prejudiciu de circa un milion de lei # SafeNews
O schemă de fraudă cu investiții fictive, care a lăsat mai multe persoane fără economii, a fost destructurată de polițiștii din Chișinău. Prejudiciul total este estimat la aproximativ un milion de lei. Ofițerii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în comun cu Direcția de Poliție Chișinău, au reținut doi suspecți, în vârstă de 23 și 35 de […] Articolul VIDEO | Au convins victimele să investească în platforme false. Prejudiciu de circa un milion de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
O întâlnire romantică a dus la capturarea şi moartea lui „El Mencho”, liderul cartelului mexican Jalisco # SafeNews
O informaţie despre relaţiile amoroase ale baronului drogurilor Nemesio Oseguera, zis „El Mencho”, a condus autorităţile mexicane la ascunzătoarea liderului cartelului dintr-un mic oraş din statul Jalisco, unde acesta a fost ucis, au declarat luni autorităţile mexicane în prima relatare a ambuscadei ce a generat ulterior violenţe în mare parte a Mexicului, relatează Reuters. Cel […] Articolul O întâlnire romantică a dus la capturarea şi moartea lui „El Mencho”, liderul cartelului mexican Jalisco apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Un ofițer de poliție a murit și alți doi au fost răniți în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de luni spre marți în piața gării Saviolovski din centrul Moscovei, scrie The Guardian. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv lângă o mașină de patrulare a Poliției în centrul Moscovei, a anunțat […] Articolul Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv în Moscova: Doi răniți și un polițist ucis apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Ministerul Energiei caută Secretar General Adjunct, concurs pentru o funcție cheie în procesul de aderare la UE # SafeNews
Ministerul Energiei a anunțat lansarea concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General Adjunct, o poziție cheie pentru coordonarea activității interne și pentru avansarea reformelor din sectorul energetic. Potrivit instituției, persoana selectată va avea responsabilități în coordonarea subdiviziunilor ministerului și în monitorizarea implementării Planului Național de Aderare la Uniunea Europeană, precum și a altor programe strategice […] Articolul Ministerul Energiei caută Secretar General Adjunct, concurs pentru o funcție cheie în procesul de aderare la UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
VIDEO | Șapte lingouri de aur, ascunse într-o ladă cu scule. Tentativă de contrabandă de 19 milioane de lei, dejucată la Leușeni # SafeNews
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare ai Serviciului Vamal, în colaborare cu funcționarii postului vamal Leușeni și sub conducerea PCCOCS, au descoperit o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur, aduse din România. Cazul a fost documentat la intrarea în țară prin postul vamal Leușeni. Șoferul unui automobil de marca Mercedes […] Articolul VIDEO | Șapte lingouri de aur, ascunse într-o ladă cu scule. Tentativă de contrabandă de 19 milioane de lei, dejucată la Leușeni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, deputatul Lilian Carp a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și de comemorare a victimelor războiului. Parlamentarul a subliniat că ultimii patru ani au fost marcați de suferință, pierderi și distrugeri, dar și de rezistența și curajul unui […] Articolul Deputatul Lilian Carp, mesaj la patru ani de invazie: Eroii nu mor niciodată apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, mesaj de la patru ani de război, „Republica Moldova este alături de Ucraina” # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj emoționant la patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, evocând experiența trăită personal în dimineața de 24 februarie 2022, când se afla la Kyiv. Șeful Guvernului a relatat că nu a urmărit începutul războiului la televizor, ci s-a trezit în capitala Ucrainei în sunetul […] Articolul VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, mesaj de la patru ani de război, „Republica Moldova este alături de Ucraina” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
O intervenție rapidă a pompierilor a prevenit distrugerea unei case de locuit în orașul Cantemir, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie de pe strada Tamara Ciobanu, în seara de 23 februarie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:41. Flăcările au pornit în garajul din curtea locuinței și s-au extins rapid, […] Articolul FOTO | Cinci persoane evacuate dintr-o casă cuprinsă de fum la Cantemir apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
VIDEO | Von der Leyen, a zecea sa vizită la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de război: „Pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului” # SafeNews
Șeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns marți la Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului declanșat de Rusia cu scopul de a transmite un mesaj de susținere european pentru Ucraina. „Pentru a reafirma că Europa susține cu fermitate Ucraina, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul […] Articolul VIDEO | Von der Leyen, a zecea sa vizită la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de război: „Pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru „facilitarea activităţilor teroriste” # SafeNews
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB), informează Reuters. Durov nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta informaţia, dar în ultimele zile Telegram a negat o serie de […] Articolul Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru „facilitarea activităţilor teroriste” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
O femeie din Ucraina, amendată și expulzată după ce a încercat să scoată din țară peste 24.000 de dolari nedeclarați # SafeNews
O femeie de 33 de ani, cetățeană a Ucrainei, a fost condamnată pentru tentativă de scoatere ilegală din țară a unei sume mari de bani, nedeclarată la vamă. Decizia a fost pronunțată de instanța de judecată, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit materialelor dosarului, cazul a avut loc pe 20 martie 2024, la Aeroportul Internațional […] Articolul O femeie din Ucraina, amendată și expulzată după ce a încercat să scoată din țară peste 24.000 de dolari nedeclarați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Ședința Comisiei pentru integrare europeană din 24 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru integrare europeană din 24 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Curtea de Apel Centru a decis, luni, 23 februarie, rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova, Vasile Botnari, condamnat în 2020 pentru abuz de serviciu în dosarul expulzării profesorilor turci din 2018, menținând însă constatarea vinovăției. Instanța a dispus reexaminarea individualizării sancțiunii și a laturii civile, după ce […] Articolul Cazul Vasile Botnari revine la prima instanță, judecătorii vor stabili din nou pedeapsa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova susține că războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare directă pentru securitatea întregii regiuni, inclusiv pentru Republica Moldova. Declarația a fost făcută la patru ani de la invazia din 24 februarie 2022. Formațiunea afirmă că agresiunea militară a schimbat echilibrul de securitate în Europa și a readus […] Articolul Patru ani de la începutul războiului, PLDM vorbește despre riscurile pentru Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la patru ani de la începutul războiului, subliniind rezistența poporului ucrainean și impactul conflictului asupra întregii regiuni. Șefa statului a declarat că, „în zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste și a rămas în picioare”, iar curajul […] Articolul Patru ani de război. Maia Sandu: Ucrainenii apără pacea și libertatea Europei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
