Partidul „Viitorul Moldovei” rămâne fără alocații de la buget după nereguli în campania prezidențială

Kremlinul a transmis marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia sa pe scară largă în Ucraina, că decizia ţărilor occidentale de a interveni în conflictul pe care îl are cu vecinul său a transformat „operaţiunea sa militară specială" într-o confruntare mult mai amplă cu ţarile care, potrivit Moscovei, doresc să