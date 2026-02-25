Pavel Durov anunță că Rusia a deschis un dosar penal pe numele său pentru „sprijinirea terorismului”

06:30

La un pas de tragedie. Un bărbat a ajuns la spital după ce camionul pe care îl conducea s-a răsturnat pe un traseu din raionul Ungheni. Accidentul s-a produs pe 24 februarie, pe traseul R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, în apropierea satului Petrești. Potrivit poliției, la volan se afla un șofer de 55 de ani, care transporta aproximativ […]