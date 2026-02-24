Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: Mii de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina

12:40

România are o poziție consecventă conform căreia trupele ruse din regiunea transnistreană trebuie să fie retrase, aceasta este poziția noastră de mulți ani și susținem, evident, faptul că ea a devenit și o poziție europeană, a declarat ministrul de Externe de la București, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE).