Războiul din Ucraina transformă Uniunea Europeană: mai mult sprijin financiar, reînarmare și relansarea extinderii
Vocea Basarabiei, 24 februarie 2026 08:00
În ciuda percepției larg răspândite, Uniunea Europeană a contribuit financiar mai mult decât Statele Unite la sprijinirea Ucrainei de la începutul invaziei ruse. Potrivit datelor de la finalul anului 2025, sprijinul total al UE – incluzând ajutor militar, economic și umanitar – s-a ridicat la 193,3 miliarde de euro, comparativ cu 150 de milioane de
Acum 30 minute
08:00
Războiul din Ucraina transformă Uniunea Europeană: mai mult sprijin financiar, reînarmare și relansarea extinderii
În ciuda percepției larg răspândite, Uniunea Europeană a contribuit financiar mai mult decât Statele Unite la sprijinirea Ucrainei de la începutul invaziei ruse. Potrivit datelor de la finalul anului 2025, sprijinul total al UE – incluzând ajutor militar, economic și umanitar – s-a ridicat la 193,3 miliarde de euro, comparativ cu 150 de milioane de
Acum 2 ore
07:10
RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON din 21.02.2026, ora 12:00
07:00
Cristina Gherasimov a discutat cu ambasadorii moldoveni din UE despre prioritățile integrării europene pentru 2026
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere în format online cu ambasadorii Republica Moldova acreditați în statele membre ale Uniunea Europeană, pentru a analiza stadiul actual al negocierilor de aderare și prioritățile stabilite pentru anul 2026. Potrivit oficialei, discuțiile s-au axat pe evaluarea progreselor înregistrate în procesul de integrare europeană, precum și
06:50
Energocom pune în vânzare garanțiile de origine rămase pentru energia regenerabilă
Energocom a anunțat disponibilitatea garanțiilor de origine rămase pentru energia electrică produsă din surse regenerabile. Acestea pot fi achiziționate direct de furnizori și de operatorii economici interesați. Compania precizează că garanțiile sunt disponibile după licitația recentă, în cadrul căreia a fost vândută doar o parte din volumul total oferit, transmite IPN. Comercializarea se face în
Acum 12 ore
00:10
Apel către Parlamentul de la București privind adoptarea unei legi care ar permite crearea Filialei Academiei Române la Chișinău
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au lansat un apel comun către Parlamentul României de a susține și adopta modificările legislative privind crearea Filialei Academiei Române la Chișinău. Demersul a fost semnat de către președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe, Ion Tighineanu. „Academia Română și Academia de Științe a
23 februarie 2026
21:10
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 23.02.2026, ora 19:00
21:10
(VIDEO) Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Clădirea Parlamentului R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean în semn de solidaritate cu Ucraina. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva țării vecine. În acest context, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. „În noaptea de 23 spre 24 februarie 2022,
20:20
ȘTIRI cu Natalia Catan din 23.02.2026, ora 17:00
20:20
Absența acordului privind un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei, din cauza opoziției Ungariei, este un „obstacol" și un mesaj pe care nu am vrut să îl trimitem astăzi, în ajunul împlinirii a patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina. Declarații în acest sens au fost făcute de șefa diplomației UE, Kaja Kallas,
20:00
Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Clădirea Parlamentului R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean # Vocea Basarabiei
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean în semn de solidaritate cu Ucraina. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva țării vecine. În acest context, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. „În noaptea de 23 spre 24 februarie 2022, […] Articolul Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Clădirea Parlamentului R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
18:50
Vladimir Bolea, reacție la perchezițiile CNA în dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură: „Am zero toleranță la corupție"
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, salută perchezițiile, efectuate astăzi de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) în mai multe primarii din Republica Moldova, în cadrul unui dosar ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură. Potrivit oficialului, programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt contracte morale cu oamenii. „Este
18:10
Academicienii Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu, apel către Parlamentul de la București privind adoptarea unei legi care ar permite crearea Filialei Academiei Române la Chișinău # Vocea Basarabiei
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au lansat un apel comun către Parlamentul României de a susține și adopta modificările legislative privind crearea Filialei Academiei Române la Chișinău. Demersul a fost semnat de către președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe, Ion Tighineanu. „Academia Română și Academia de Științe a […] Articolul Academicienii Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu, apel către Parlamentul de la București privind adoptarea unei legi care ar permite crearea Filialei Academiei Române la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Reziliența R. Moldova, subiect de discuții între președinta Maia Sandu și parlamentari din Danemarca
Președinta Maia Sandu a discutat astăzi cu un grup de deputați din Parlamentul Danemarcei despre securitatea regională, dar și despre măsurile întreprinse de Republica Moldova pentru consolidarea rezilienței. În acest context, șefa statului și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul consecvent oferit de Danemarca Republicii Moldova, dar și Ucrainei, care, prin rezistența sa, protejează pacea în țara
17:20
ȘTIRI cu Maria Filimon din 23.02.2026, ora 14:00
16:50
Creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui: Recomandările specialiștilor pentru un regim alimentar sigur
Creștinii ortodocși intră de astăzi în Postul Paștelui, cea mai lungă și mai aspră perioadă de post din an. Postul Mare durează șapte săptămâni și reprezintă o etapă de curățire spirituală și de întărire a credinței înaintea Învierii Domnului. Totodată, în această perioadă, credincioșii respectă un regim alimentar specific, renunțând la produsele de origine animală,
15:40
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat astăzi în fața instanței de judecată și a făcu declarații în dosarul intitulat generic „Frauda Bancară". El a spus că acuzațiile aduse de procurori nu ar fi temeinice, iar dosarul pe numele său ar fi fost inițiat din motive politice. „Consider că acest proces
15:10
Alexei Gherțescu și-a prezentat vineri, 20 februarie, demisia din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. El a declarat pentru presă că decizia a fost luată din motive personale fără a oferi mai multe detalii în acest sens. Cererea de demisie urmează să fie examinată și aprobată de Parlamentul Republicii Moldova. Menționăm că Alexei Gherțescu a
14:40
Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău: Danemarca, un susținător consecvent al parcursului european al R. Moldova
Danemarca este un susținător consecvent al parcursului Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina Gherman, care s-a întâlnit cu o delegație a Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Danemarcei, aflată într-o vizită la Chișinău. Oficialul de la Chișinău le-a mulțumit parlamentarilor danezi pentru sprijinul
14:20
Procurorul din Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, eliberat din funcție
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată, la data de 20 februarie, de către Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Hotărârea a fost luată
14:00
Invitat – Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din Moldova „Alexandru Moșanu" 1. Conferința de securitatea de la Munchen 2026 – Principalele subiecte abordate la Conferința de la Munchen – Problema Ucrainei la conferință – Războiul cognitiv și acțiunile hibride rusești contra Republicii Moldova enunțate de către președintele Maia Sandu 2. Ordinea internațională în proces de
13:40
– Maia Sandu avertizează cetățenii să nu ofere date personale la telefon și online, pentru a nu cădea în plasa escrocilor. – 42 de deputați din fracțiunile parlamentare de opoziție solicită audierea ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în plenul Parlamentului. O moțiune simplă împotriva politicilor ministerului Apărării a fost depusă în cadrul ședinței de joi a
13:40
RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu NATALIA CATAN din 22.02.2026, ora 19:00
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 24 februarie. Litrul de benzină va costa 23, 55 lei, cu 8 bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 8 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,35 lei/litru.
13:20
Arena Chișinău, pierderi zeci de milioane lei: Raportul de audit al Curții de Conturi
Arena Chișinău a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei și nu își poate acoperi cheltuielile de bază. Veniturile nu acoperă amortizarea și salariile, deși capitalul social al companiei este de aproape 966 de milioane de lei. Datele se regăsesc într-un raport al Curții de Conturi, prezentat în urma unui audit privind gestionarea patrimoniului
13:00
Două echipe de asistență medicală urgentă au fost agresate în timpul unor intervenții de sâmbătă, 21 februarie, într-o localitate din raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Primul incident a avut loc la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni, acolo unde ambulanța a fost solicitată pentru un tânăr de 17 ani, care ar fi fost
12:40
Ministrul de Externe al României: Trupele ruse din regiunea transnistreană trebuie să fie retrase
România are o poziție consecventă conform căreia trupele ruse din regiunea transnistreană trebuie să fie retrase, aceasta este poziția noastră de mulți ani și susținem, evident, faptul că ea a devenit și o poziție europeană, a declarat ministrul de Externe de la București, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE). „Am avut conversații cu
11:50
(AUDIO) CNA, noi detalii în dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură: Cinci persoane, reținute
Cinci persoane au fost reținute astăzi după perchezițiile, efectuate de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) în mai multe primarii din Republica Moldova, în cadrul unui dosar ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Potrivit CNA, cauza penală vizează activitatea administratorului și a unor ingineri din cadrul unui
11:20
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 24–27 februarie, vizite de lucru în Elveția și Austria. Astfel, în perioada 24-25 februarie, oficialul de la Chișinău în Elveția. La Berna, Mihai Popșoi se va întâlni cu ministrul Afacerilor Externe din Elveția, Ignazio Cassis, iar la Geneva, va participa la segmentul înalt
11:00
Delapidarea fondurilor pentru infrastructură: Percheziții CNA, în zeci de primării din R. Moldova
Ofițerii Centrului Național Antico
10:00
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Lituaniei efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de președintele Comitetului pentru afaceri externe, Remigijus Motuzas. Parlamentarii lituanieni vor avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. De asemenea, aceștia vor discuta și cu vicepreședinta […] Articolul Parlamentari din Lituania, vizită în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare, a contestat sentința la Curtea de Apel # Vocea Basarabiei
Fostul deputat Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru infracțiunea de escrocherie și trafic de influență, anunță că a contestat sentința la Curtea de Apel Centru. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, el a calificat hotărârea drept una „abuzivă„, susținând că ar fi fost „privat de libertate la comandă”. „Am contestat sentința de […] Articolul Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare, a contestat sentința la Curtea de Apel apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Președinția R. Moldova, precizări privind grațierea lui Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul asasinatelor la comandă din Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinția Republicii Moldova a venit astăzi, 23 februarie, mai multe precizări referitoare la grațierea condamnatului Nicolai Șepeli, dar și la revocarea ulterioară a decretului de grațiere în contextul în care acesta s-a dovedit a fi principalul suspect în dosarul privind schema de asasinare a unor persoane publice din Ucraina. Potrivit sursei citate, în luna martie […] Articolul Președinția R. Moldova, precizări privind grațierea lui Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul asasinatelor la comandă din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
07:20
Guvernul pregătește centralizarea școlilor: Ministerul Educației ar putea prelua toate instituțiile din 2027 # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova analizează o reformă amplă care ar putea schimba fundamental modul de administrare a instituțiilor de învățământ. Autoritățile iau în calcul transferarea tuturor școlilor din subordinea administrațiilor publice locale în gestiunea directă a Ministerul Educației al Republicii Moldova, începând cu anul 2027. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat într-un interviu pentru CU SENS […] Articolul Guvernul pregătește centralizarea școlilor: Ministerul Educației ar putea prelua toate instituțiile din 2027 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Peste 68.000 de moldoveni și-au cumpărat polița medicală la preț redus. Termen-limită: 31 martie # Vocea Basarabiei
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova aleg să își procure pe cont propriu polița de asigurare medicală obligatorie la început de an, profitând de tariful redus oferit până la sfârșitul lunii martie. Potrivit Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), din 1 ianuarie și până în prezent, peste 68.000 de persoane au achitat prima […] Articolul Peste 68.000 de moldoveni și-au cumpărat polița medicală la preț redus. Termen-limită: 31 martie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22 februarie 2026
15:10
Peste 33.000 de contracte de închiriere înregistrate în 2025, dar jumătate din piață rămâne nedeclarată # Vocea Basarabiei
În 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 33.696 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, cu 29,2% mai multe decât în perioada similară a anului 2024, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat. Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care transmit în chirie bunuri imobile au crescut cu […] Articolul Peste 33.000 de contracte de închiriere înregistrate în 2025, dar jumătate din piață rămâne nedeclarată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Emisarul special al președintelui Statele Unite, Steve Witkoff, și-a exprimat speranța că în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune” privind soluționarea conflictului din Ucraina. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Lara Trump la Fox News. Witkoff a afirmat că, împreună cu Jared Kushner, au propus ambelor părți mai multe variante pentru apropierea pozițiilor […] Articolul Emisarul SUA: Posibil summit Zelenski–Putin în următoarele săptămâni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Declarația de la Delhi”, semnată de 88 de țări: Cel mai amplu acord diplomatic privind inteligența artificială # Vocea Basarabiei
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI), desfășurat la New Delhi, s-a încheiat cu semnarea „Declarației de la Delhi”, considerată cel mai amplu acord diplomatic din istorie în domeniul AI, susținut de 88 de țări. Documentul a fost adoptat după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza divergențelor privind […] Articolul Declarația de la Delhi”, semnată de 88 de țări: Cel mai amplu acord diplomatic privind inteligența artificială apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Republica Moldova și Cipru discută un acord bilateral de securitate socială pentru protejarea lucrătorilor moldoveni # Vocea Basarabiei
Ministra Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Natalia Plugaru, a efectuat o vizită de lucru în Republica Cipru, unde a avut întrevederi cu ministrul Muncii și Asigurărilor Sociale, Marinos Moushouttas, și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării bilaterale, reformele sociale promovate de autoritățile de la […] Articolul Republica Moldova și Cipru discută un acord bilateral de securitate socială pentru protejarea lucrătorilor moldoveni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Ucraina, România și Moldova lansează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # Vocea Basarabiei
Ucraina, România și Republica Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, cu scopul consolidării rezilienței în fața amenințărilor cibernetice și hibride cu componentă cibernetică. Documentul a fost semnat în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026 de către Centrul Național de Coordonare a […] Articolul Ucraina, România și Moldova lansează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 au fost rănite în urma exploziilor care au avut loc în orașul Liov, în noaptea de duminică, 22 februarie, într-un incident pe care autoritățile îl tratează ca un atac terorist. Exploziile au lovit centrul orașului în timp ce poliția răspundea la un apel de urgență […] Articolul Atacuri la Kiev și Liov: Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 rănite apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Fico amenință cu sistarea livrărilor de electricitate către Ucraina dacă nu este reluat tranzitul petrolului rusesc prin Drujba # Vocea Basarabiei
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean. Slovacia, alături de Ungaria, este una dintre cele două state din Uniunea Europeană care încă depind semnificativ […] Articolul Fico amenință cu sistarea livrărilor de electricitate către Ucraina dacă nu este reluat tranzitul petrolului rusesc prin Drujba apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Ceban: Guvernul a refuzat în 2020 propunerea Gazprom privind reglementarea datoriilor Moldovagaz # Vocea Basarabiei
Președintele companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că în anul 2020 concernul rus Gazprom a înaintat o propunere privind reglementarea datoriilor istorice pentru livrările de gaze naturale către Republica Moldova, însă Guvernul de la Chișinău a refuzat inițiativa. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea TV. Potrivit lui Ceban, […] Articolul Ceban: Guvernul a refuzat în 2020 propunerea Gazprom privind reglementarea datoriilor Moldovagaz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
CNPF propune legea privind depozitarii centrali, introduce constatarea amiabilă electronică și aplică sancțiuni pe piața financiară # Vocea Basarabiei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a adoptat, în ședințele din 17 și 20 februarie 2026, mai multe decizii ce vizează protecția consumatorilor, dezvoltarea pieței de capital și supravegherea entităților financiare din Republica Moldova. Legea privind depozitarii centrali de valori mobiliare CNPF a aprobat și transmis Ministerul Finanțelor proiectul de lege privind depozitarii centrali de […] Articolul CNPF propune legea privind depozitarii centrali, introduce constatarea amiabilă electronică și aplică sancțiuni pe piața financiară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Mii de scrisori de solidaritate pentru copiii din Ucraina, colectate în cadrul campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” # Vocea Basarabiei
Mii de scrisori redactate de elevi din întreaga Republica Moldova au ajuns la Ministerul Educației și Cercetării, conținând mesaje de susținere și solidaritate pentru copiii din Ucraina. Mesajele vor fi transmise destinatarilor prin intermediul Ambasada Ucrainei. Inițiativa face parte din campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, lansată pentru a susține copiii afectați de război […] Articolul Mii de scrisori de solidaritate pentru copiii din Ucraina, colectate în cadrul campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri trilaterale cu Rusia și SUA în următoarele zece zile # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că a fost convenită organizarea unei noi runde de negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite ale Americii, în termen de zece zile. Întâlnirea ar putea avea loc din nou la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele de marți și miercuri. „S-a convenit ca în următoarele zece […] Articolul Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri trilaterale cu Rusia și SUA în următoarele zece zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că traficul rutier pe întreaga rețea a drumurilor publice naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, fără blocaje majore. Pe parcursul zilei, echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit în funcție de necesitățile identificate în teren. Lucrările de întreținere de iarnă au fost orientate […] Articolul ADN anunță intervenții ample și avertizează asupra ninsorilor din 21 februarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
PSRM critică lipsa unei concepții clare privind reforma administrației publice locale # Vocea Basarabiei
Fracțiunea Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), sub conducerea liderului său, Igor Dodon, a avut consultări cu secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, pe tema reformei administrației publice locale din Republica Moldova. La discuții au participat președinți de raioane și primari aleși din partea PSRM, care au prezentat poziția autorităților locale și au semnalat problemele […] Articolul PSRM critică lipsa unei concepții clare privind reforma administrației publice locale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie lansează un plan comun pentru drone autonome. Programul FCAS, în impas # Vocea Basarabiei
Cinci dintre cele mai puternice state militare europene – Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie – urmează să anunțe un plan comun de investiții în sisteme aeriene fără pilot, în contextul războiului din Ucraina și al incertitudinilor privind angajamentul SUA față de NATO. Potrivit Reuters, miniștrii apărării din cele cinci țări, reuniți vineri la […] Articolul Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie lansează un plan comun pentru drone autonome. Programul FCAS, în impas apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Vreme rece și ninsori slabe în weekend: temperaturi de până la -10 grade și risc de polei # Vocea Basarabiei
Meteorologii anunță un weekend autentic de iarnă, în zilele de 21–22 februarie, cu temperaturi scăzute și ninsori slabe în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei, în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică sunt așteptate ninsori slabe. Valorile minime vor coborî până la -10 grade Celsius, în timp ce maximele […] Articolul Vreme rece și ninsori slabe în weekend: temperaturi de până la -10 grade și risc de polei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20 februarie 2026
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 20.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
