Războiul din Ucraina transformă Uniunea Europeană: mai mult sprijin financiar, reînarmare și relansarea extinderii

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că a fost convenită organizarea unei noi runde de negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite ale Americii, în termen de zece zile. Întâlnirea ar putea avea loc din nou la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele de marți și miercuri. „S-a convenit ca în următoarele zece […]